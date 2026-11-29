Либия отзова посланика си в Украйна Осама Мохамед ал-Абед Абу ал-Касим за консултации след украинската атака срещу руски плавателни съдове в района на Бенгази. Решението е обявено от Министерството на външните работи и международното сътрудничество на базираното в Триполи Правителство на националното единство.

Посланикът е бил приет от изпълняващия длъжността външен министър Тахер ал-Баур. На срещата е присъствал и директорът на европейския отдел в министерството Абу Бакр ат-Тауил. Обсъдени са последиците от атаката, позицията на Либия, отражението върху сигурността и стабилността на страната и състоянието на отношенията с Украйна.

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„Действията на украинските сили представляват посегателство срещу либийския суверенитет и противоречат на международното право, международните харти и установените норми“, е заявил Тахер ал-Баур според съобщението на либийското външно министерство. Решението е формулирано като временно отзоваване за консултации, а не като прекратяване на дипломатическите отношения.

Двама либийски офицери починаха след удара

Атаката беше извършена на 22 ноември в пристанището на Бенгази, което се намира в източната част на Либия. По данни на либийските военни власти украински морски дронове са поразили руската корвета „Меркурий“, която е била на пристанището за зареждане с гориво и снабдяване. Украинският президент Володимир Зеленски по-късно заяви, че Киев стои зад операцията.

Двама либийски военноморски офицери са починали от раните си, получени при удара. Либийските сили, контролиращи източната част на страната, обявиха, че ще предприемат ответни действия, без да посочат кога и под каква форма.

В отделна атака край Бенгази беше поразен и търговски кораб под малтийски флаг. Обстоятелствата около двата инцидента остават предмет на разследвания. Мисията на ООН за подкрепа в Либия призова за независимо, прозрачно и незабавно изясняване на случилото се и предупреди, че страната не бива да се превръща в арена на чужди конфликти.

Киев отхвърля обвиненията, че е атакувал Либия

Украинският външен министър Андрий Сибиха е разговарял по телефона с либийския си колега Тахер ал-Баур. Той е изразил съболезнования за загиналите либийски военнослужещи и е заявил, че украинските действия не са били насочени срещу Либия или либийския народ, а срещу руски военни обекти, които според Киев подкрепят руската война.

Либийското външно министерство по-рано поиска от Украйна официални разяснения за характера и мащаба на операцията. То настоя и да бъде проверено дали либийска територия или инфраструктура са били използвани при планирането, извършването или логистичната подкрепа на атаката.

Впоследствие ведомството отрече появилите се твърдения за предварително споразумение с Украйна. Според министерството подобни договорености могат да се сключват единствено по официален ред и при спазване на либийския суверенитет и сигурност. Отзоваването на посланика показва, че дипломатическото напрежение между Триполи и Киев продължава да се задълбочава, докато разследванията на атаките все още не са приключили.

Източници: eanlibya.com, apnews.com, aa.com.tr