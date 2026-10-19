Руски удар по Днепър: хора може да са под развалините

Руските сили са нанесли удар по Днепър през нощта срещу 19 октомври, при който са повредени частни домове. По предварителна информация в тях може да са блокирани хора, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.
На мястото работят всички служби. Към момента няма потвърдени данни за броя на пострадалите, жертвите или мащаба на разрушенията.
Украинската правда съобщава още, че през същата нощ Русия е атакувала Киев с ракети, при което е повредена една от метростанциите в града.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #11, #13
06:36 19.10.2026
2 Ахахахха
Коментиран от #3
06:39 19.10.2026
3 Ленин
До коментар #2 от "Ахахахха":Да го остави да превзема ли?
06:44 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Това ли е информацията
06:53 19.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 И така да е! Може пък и
До коментар #1 от "Гориил":и британски оператори за тях да е имало в сградата. Не прибързвай да упрекваш украинските медии в лъжа!
06:59 19.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 896787
До коментар #1 от "Гориил":Ти ходи да провериш ли?
07:48 19.10.2026