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Руски удар по Днепър: хора може да са под развалините
  Тема: Украйна

Руски удар по Днепър: хора може да са под развалините

19 Октомври, 2026 06:32, обновена 19 Октомври, 2026 06:33 982 13

  • днепър-
  • руски удар-
  • украйна-
  • александър ганжа

Повредени са частни домове, а на мястото работят всички служби. Засега няма потвърдени данни за жертви или пострадали

Руски удар по Днепър: хора може да са под развалините - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили са нанесли удар по Днепър през нощта срещу 19 октомври, при който са повредени частни домове. По предварителна информация в тях може да са блокирани хора, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.

„Повредени са частни домове. По предварителна информация в тях може да са блокирани хора“, заяви Александър Ганжа.

На мястото работят всички служби. Към момента няма потвърдени данни за броя на пострадалите, жертвите или мащаба на разрушенията.

Украинската правда съобщава още, че през същата нощ Русия е атакувала Киев с ракети, при което е повредена една от метростанциите в града.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    23 3 Отговор
    Британските ракети Storm Shadow се намират под развалините.

    Коментиран от #11, #13

    06:36 19.10.2026

  • 2 Ахахахха

    3 13 Отговор
    Сорос му подряза крилата казвайки му да е "мнохоходов:

    Коментиран от #3

    06:39 19.10.2026

  • 3 Ленин

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Ахахахха":

    Да го остави да превзема ли?

    06:44 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Това ли е информацията

    8 1 Отговор
    за руските атаки и попадения?:)

    06:53 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И така да е! Може пък и

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    и британски оператори за тях да е имало в сградата. Не прибързвай да упрекваш украинските медии в лъжа!

    06:59 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 896787

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Ти ходи да провериш ли?

    07:48 19.10.2026

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