Руски удар по Днепър: хора може да са под развалините

Руските сили са нанесли удар по Днепър през нощта срещу 19 октомври, при който са повредени частни домове. По предварителна информация в тях може да са блокирани хора, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.

„Повредени са частни домове. По предварителна информация в тях може да са блокирани хора“, заяви Александър Ганжа.

На мястото работят всички служби. Към момента няма потвърдени данни за броя на пострадалите, жертвите или мащаба на разрушенията.

Украинската правда съобщава още, че през същата нощ Русия е атакувала Киев с ракети, при което е повредена една от метростанциите в града.

Източници: pravda.com.ua