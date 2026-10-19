Песков: Абсурд са обвиненията за руска намеса при протестите в ЕС

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече „абсурдни“ обвиненията, че Русия има отношение към протестите и безредиците в Европейския съюз. „Към такива абсурдни обвинения вече никъде не се отнасят сериозно. Дори в самата Европа“, заяви той в интервю, цитирано от РБК.

Коментарът му дойде на фона на протестите в Албания. Те започнаха със студентски искания за по-ниски разходи за обучение, по-добри условия в университетите и общежитията, както и повече възможности за работа. Впоследствие демонстрациите прераснаха в протести срещу корупцията и правителството на премиера Еди Рама.

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За първите четири дни на акциите са пострадали 207 души – 132 полицаи, 58 протестиращи и 17 минувачи. Рама заяви, че протестите са организирани от чужбина от противници на присъединяването на Албания към ЕС, като посочи Русия и Иран. Руското външно министерство отхвърли това твърдение.

Захарова пусна кадри от Франция, Италия и Албания

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова публикува видеоклип, в който са съпоставени изказвания на френския президент Еманюел Макрон, върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас и германския канцлер Фридрих Мерц, определящи Русия като заплаха за Европа.

Следват кадри от безредици по време на протести във Франция, Италия и Албания, придружени от въпроса: „Това руснаци ли са?“. Видеото завършва с послание, че срещу европейската „цъфтяща градина“ са се разбунтували самите европейци. Захарова по-рано призова Рама да не прехвърля отговорността за вътрешните проблеми на Албания върху други държави.

Моди вероятно ще посети Русия през 2027 г.

Посещението на индийския премиер Нарендра Моди в Русия вероятно ще се състои през 2027 г., съобщи Песков. Путин покани Моди на 24-ия годишен руско-индийски форум, а индийският премиер прие поканата.

Моди последно посети Русия през юли 2024 г. Тогава той разговаря с Путин в Москва. Двамата се срещнаха и през септември на срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи.

Без договореност за среща между Путин, Тръмп и Си

Песков определи като хипотетична възможността за среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин. По думите му засега няма яснота нито за самата среща, нито за евентуалния ѝ дневен ред.

Тристранна среща беше обсъждана като възможност за форума на АТИС в китайския град Шънчжън на 18 и 19 ноември, но окончателна договореност няма. Според американски представител, цитиран от „Уолстрийт джърнъл“, Тръмп все още не е потвърдил участието си.

От Кремъл съобщиха още, че съвместната „Пряка линия“ и голямата пресконференция на Путин са планирани за декември.

Дмитриев: Нападките срещу Тръмп дават обратен ефект

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, заяви, че нападките на Володимир Зеленски срещу Доналд Тръмп имат обратен ефект. Той определи критиките като „твърде очевидни“ и написа, че украинският президент трябва да отделя повече време за работа по постигането на мир.

Дмитриев коментира интервю на Зеленски за „Блумбърг“, в което украинският президент заяви, че действията на САЩ изглеждат като натиск върху Киев да приеме споразумение с Русия.

Източници: rbc.ru, m24.ru