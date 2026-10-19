Песков: Абсурд са обвиненията за руска намеса при протестите в ЕС

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече „абсурдни“ обвиненията, че Русия има отношение към протестите и безредиците в Европейския съюз. „Към такива абсурдни обвинения вече никъде не се отнасят сериозно. Дори в самата Европа“, заяви той в интервю, цитирано от РБК.
Коментарът му дойде на фона на протестите в Албания. Те започнаха със студентски искания за по-ниски разходи за обучение, по-добри условия в университетите и общежитията, както и повече възможности за работа. Впоследствие демонстрациите прераснаха в протести срещу корупцията и правителството на премиера Еди Рама.
За първите четири дни на акциите са пострадали 207 души – 132 полицаи, 58 протестиращи и 17 минувачи. Рама заяви, че протестите са организирани от чужбина от противници на присъединяването на Албания към ЕС, като посочи Русия и Иран. Руското външно министерство отхвърли това твърдение.
Захарова пусна кадри от Франция, Италия и Албания
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова публикува видеоклип, в който са съпоставени изказвания на френския президент Еманюел Макрон, върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас и германския канцлер Фридрих Мерц, определящи Русия като заплаха за Европа.
Следват кадри от безредици по време на протести във Франция, Италия и Албания, придружени от въпроса: „Това руснаци ли са?“. Видеото завършва с послание, че срещу европейската „цъфтяща градина“ са се разбунтували самите европейци. Захарова по-рано призова Рама да не прехвърля отговорността за вътрешните проблеми на Албания върху други държави.
Моди вероятно ще посети Русия през 2027 г.
Посещението на индийския премиер Нарендра Моди в Русия вероятно ще се състои през 2027 г., съобщи Песков. Путин покани Моди на 24-ия годишен руско-индийски форум, а индийският премиер прие поканата.
Моди последно посети Русия през юли 2024 г. Тогава той разговаря с Путин в Москва. Двамата се срещнаха и през септември на срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи.
Без договореност за среща между Путин, Тръмп и Си
Песков определи като хипотетична възможността за среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин. По думите му засега няма яснота нито за самата среща, нито за евентуалния ѝ дневен ред.
Тристранна среща беше обсъждана като възможност за форума на АТИС в китайския град Шънчжън на 18 и 19 ноември, но окончателна договореност няма. Според американски представител, цитиран от „Уолстрийт джърнъл“, Тръмп все още не е потвърдил участието си.
От Кремъл съобщиха още, че съвместната „Пряка линия“ и голямата пресконференция на Путин са планирани за декември.
Дмитриев: Нападките срещу Тръмп дават обратен ефект
Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, заяви, че нападките на Володимир Зеленски срещу Доналд Тръмп имат обратен ефект. Той определи критиките като „твърде очевидни“ и написа, че украинският президент трябва да отделя повече време за работа по постигането на мир.
Дмитриев коментира интервю на Зеленски за „Блумбърг“, в което украинският президент заяви, че действията на САЩ изглеждат като натиск върху Киев да приеме споразумение с Русия.
Източници: rbc.ru, m24.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реално
06:46 19.10.2026
2 Защо не са в Петрозаводс
Коментиран от #3, #6
06:46 19.10.2026
3 Гошо
До коментар #2 от "Защо не са в Петрозаводс":Организират протести и укрепват Брексита
06:50 19.10.2026
4 Гориил
Коментиран от #7
06:55 19.10.2026
5 ужас
Коментиран от #21
06:56 19.10.2026
6 1234
До коментар #2 от "Защо не са в Петрозаводс":Децата на Песков бяха на СВО в Донбас. Там има Ню Йорк, но Лондон няма.
Коментиран от #12
06:58 19.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Някой
07:09 19.10.2026
9 НА КРИВИТЕ ЕВРОРАКЕТИ
Коментиран от #10
07:10 19.10.2026
10 Антирашист 4718
До коментар #9 от "НА КРИВИТЕ ЕВРОРАКЕТИ":Песков се опитва да убеди света ,че дявола не съществува !
Коментиран от #27
07:22 19.10.2026
11 Я па тая ватенка
07:22 19.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Песков :
Коментиран от #17
07:26 19.10.2026
15 Олга
07:27 19.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Вижда се
До коментар #14 от "Песков :":Русия им е виновна на ЕвроУрсулите !
Коментиран от #25, #26
07:28 19.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ха мит ха ни мит
07:31 19.10.2026
20 точка
07:34 19.10.2026
21 По-ужасно е
До коментар #5 от "ужас":че ти си се залепил за руснаците и не се осъзнаваш.
Коментиран от #28
07:38 19.10.2026
22 Възраждане
07:38 19.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 точка
07:39 19.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Нищо подобно!
До коментар #10 от "Антирашист 4718":Съществува! И дори го е посочил! И то не веднъж.
07:49 19.10.2026
28 Всъщност
До коментар #21 от "По-ужасно е":Разбира се, че Путин и Русия са виновни. Не слушаха атлантическите ястреби и не чакаха чинно да се появи база на НАТО в Крим, а тарикатът и диктатор Путин изпревари и прехвърли неизбежната война на НАТО с Русия в Украйна, и продължи да пласира руския газ и петрол към Индия и Китай вместо да фалира, тогава когато Европа на инат започна да ползва прескъпи такива.
07:57 19.10.2026