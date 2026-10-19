Новини
Свят »
Русия »
Песков: Абсурд са обвиненията за руска намеса при протестите в ЕС
  Тема: Украйна

Песков: Абсурд са обвиненията за руска намеса при протестите в ЕС

19 Октомври, 2026 06:40 1 122 28

  • дмитрий песков-
  • русия-
  • протести в европа-
  • нарендра моди-
  • владимир путин

Говорителят на Кремъл коментира протестите в Европа, визитата на Нарендра Моди и възможна среща на Путин с Тръмп и Си. Захарова публикува видео, с което обвини европейци за безредиците

Песков: Абсурд са обвиненията за руска намеса при протестите в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече „абсурдни“ обвиненията, че Русия има отношение към протестите и безредиците в Европейския съюз. „Към такива абсурдни обвинения вече никъде не се отнасят сериозно. Дори в самата Европа“, заяви той в интервю, цитирано от РБК.

Коментарът му дойде на фона на протестите в Албания. Те започнаха със студентски искания за по-ниски разходи за обучение, по-добри условия в университетите и общежитията, както и повече възможности за работа. Впоследствие демонстрациите прераснаха в протести срещу корупцията и правителството на премиера Еди Рама.

Още новини от Украйна

За първите четири дни на акциите са пострадали 207 души – 132 полицаи, 58 протестиращи и 17 минувачи. Рама заяви, че протестите са организирани от чужбина от противници на присъединяването на Албания към ЕС, като посочи Русия и Иран. Руското външно министерство отхвърли това твърдение.

Захарова пусна кадри от Франция, Италия и Албания

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова публикува видеоклип, в който са съпоставени изказвания на френския президент Еманюел Макрон, върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас и германския канцлер Фридрих Мерц, определящи Русия като заплаха за Европа.

Следват кадри от безредици по време на протести във Франция, Италия и Албания, придружени от въпроса: „Това руснаци ли са?“. Видеото завършва с послание, че срещу европейската „цъфтяща градина“ са се разбунтували самите европейци. Захарова по-рано призова Рама да не прехвърля отговорността за вътрешните проблеми на Албания върху други държави.

Моди вероятно ще посети Русия през 2027 г.

Посещението на индийския премиер Нарендра Моди в Русия вероятно ще се състои през 2027 г., съобщи Песков. Путин покани Моди на 24-ия годишен руско-индийски форум, а индийският премиер прие поканата.

Моди последно посети Русия през юли 2024 г. Тогава той разговаря с Путин в Москва. Двамата се срещнаха и през септември на срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи.

Без договореност за среща между Путин, Тръмп и Си

Песков определи като хипотетична възможността за среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин. По думите му засега няма яснота нито за самата среща, нито за евентуалния ѝ дневен ред.

Тристранна среща беше обсъждана като възможност за форума на АТИС в китайския град Шънчжън на 18 и 19 ноември, но окончателна договореност няма. Според американски представител, цитиран от „Уолстрийт джърнъл“, Тръмп все още не е потвърдил участието си.

От Кремъл съобщиха още, че съвместната „Пряка линия“ и голямата пресконференция на Путин са планирани за декември.

Дмитриев: Нападките срещу Тръмп дават обратен ефект

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, заяви, че нападките на Володимир Зеленски срещу Доналд Тръмп имат обратен ефект. Той определи критиките като „твърде очевидни“ и написа, че украинският президент трябва да отделя повече време за работа по постигането на мир.

Дмитриев коментира интервю на Зеленски за „Блумбърг“, в което украинският президент заяви, че действията на САЩ изглеждат като натиск върху Киев да приеме споразумение с Русия.

Източници: rbc.ru, m24.ru


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реално

    43 4 Отговор
    Абе то целият ЕС е вече абсурд...- ама нали някой трябва да им е виновен...

    06:46 19.10.2026

  • 2 Защо не са в Петрозаводс

    9 31 Отговор
    Какво правят децата на Песков в Лондон?

    Коментиран от #3, #6

    06:46 19.10.2026

  • 3 Гошо

    16 4 Отговор

    До коментар #2 от "Защо не са в Петрозаводс":

    Организират протести и укрепват Брексита

    06:50 19.10.2026

  • 4 Гориил

    26 5 Отговор
    Захарова беше напълно права. Руските емисари не пътуват до Париж и Тирана с куфари, пълни с пари. Силата на Русия се крие в безупречната ѝ дипломация и информационна дейност (без лъжи или фалшификации, единствено това, което европейската преса крие).

    Коментиран от #7

    06:55 19.10.2026

  • 5 ужас

    18 3 Отговор
    Песков определи като хипотетична възможността за среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, ПОРАДИ ОПАСНОСТТА КЪМ ТЯХ ДА СЕ ЗАЛЕПИ КЪРЛЕЖА "ЗЕЛЕНСКИ".

    Коментиран от #21

    06:56 19.10.2026

  • 6 1234

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "Защо не са в Петрозаводс":

    Децата на Песков бяха на СВО в Донбас. Там има Ню Йорк, но Лондон няма.

    Коментиран от #12

    06:58 19.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Някой

    25 1 Отговор
    Ма как може да има протести в Европа, ако не са провокирани от Москва? В Европа всичко е супер - ниски цени, високи доходи, икономиката е 6, горивата са без пари. Какво може да предизвика протести? Само Москва може да ги предизвика.

    07:09 19.10.2026

  • 9 НА КРИВИТЕ ЕВРОРАКЕТИ

    22 3 Отговор
    Пак Русия им пречи.

    Коментиран от #10

    07:10 19.10.2026

  • 10 Антирашист 4718

    2 9 Отговор

    До коментар #9 от "НА КРИВИТЕ ЕВРОРАКЕТИ":

    Песков се опитва да убеди света ,че дявола не съществува !

    Коментиран от #27

    07:22 19.10.2026

  • 11 Я па тая ватенка

    2 8 Отговор
    Кой ви пита?

    07:22 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Песков :

    7 2 Отговор
    ,,На крива ракета-космосът и пречел...!"

    Коментиран от #17

    07:26 19.10.2026

  • 15 Олга

    8 3 Отговор
    Кошка бросила котят - это Путин виноват Урагани, тайфуни, тропическ циклони,наводнения,суши и екстремни горещини пак той.Какво ще правим?Да се готвим за война към 2030 година.Дано той да не ни изпревари с вулканична дейност

    07:27 19.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вижда се

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "Песков :":

    Русия им е виновна на ЕвроУрсулите !

    Коментиран от #25, #26

    07:28 19.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха мит ха ни мит

    6 2 Отговор
    Май се изпуснах,сигурно Русия е виновна

    07:31 19.10.2026

  • 20 точка

    6 1 Отговор
    От цъфтящата градина се носи аромат на рафлезия.

    07:34 19.10.2026

  • 21 По-ужасно е

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "ужас":

    че ти си се залепил за руснаците и не се осъзнаваш.

    Коментиран от #28

    07:38 19.10.2026

  • 22 Възраждане

    8 2 Отговор
    Абсолютно. Какво общо има Русия с това че санкциите срещу нея работят срещу Европа. Русия НИКОГА не е желала лошото на Европа. НИКОГА

    07:38 19.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 точка

    8 1 Отговор
    То западът сам се хвали колко е опитен да прави майдани.

    07:39 19.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Нищо подобно!

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Антирашист 4718":

    Съществува! И дори го е посочил! И то не веднъж.

    07:49 19.10.2026

  • 28 Всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "По-ужасно е":

    Разбира се, че Путин и Русия са виновни. Не слушаха атлантическите ястреби и не чакаха чинно да се появи база на НАТО в Крим, а тарикатът и диктатор Путин изпревари и прехвърли неизбежната война на НАТО с Русия в Украйна, и продължи да пласира руския газ и петрол към Индия и Китай вместо да фалира, тогава когато Европа на инат започна да ползва прескъпи такива.

    07:57 19.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания