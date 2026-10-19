Новини
Свят »
Украйна »
The Wall Street Journal: Путин предлага среща с Тръмп и Си за края на войната
  Тема: Украйна

The Wall Street Journal: Путин предлага среща с Тръмп и Си за края на войната

19 Октомври, 2026 06:51, обновена 19 Октомври, 2026 06:54 1 820 71

  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • си дзинпин-
  • войната в украйна-
  • москва

Тристранният разговор може да се проведе през ноември в кулоарите на срещата на АТИС в Китай. Тръмп все още не е дал съгласие, а Украйна не е включена в предложената формула

The Wall Street Journal: Путин предлага среща с Тръмп и Си за края на войната - 1
Снимка: ua.depositphotos.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е предложил през ноември да се срещне с американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, за да обсъдят края на войната в Украйна при условия, благоприятни за Москва. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на хора, запознати с разговорите.

Идеята е била представена от Путин по време на телефонен разговор с Тръмп на 9 октомври. Според публикацията на The Wall Street Journal Кремъл е предложил разговорът да се проведе в кулоарите на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, насрочена за 18 и 19 ноември в Шънджън, Китай.

Засега няма потвърждение, че срещата ще се състои. Американски представител е заявил пред The Wall Street Journal, че Тръмп не е дал съгласие да участва, но може да приеме предложението заради заявеното си желание да сложи край на конфликта. Белият дом и китайското посолство във Вашингтон не са отговорили на запитванията за коментар, според информацията, цитирана от Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е потвърдил, че се обсъжда възможна среща, но е подчертал липсата на конкретика. „Все още няма ясно разбиране за самата среща или за възможния ѝ дневен ред, макар че и трите страни признават хипотетичната възможност тя да се състои“, е казал Песков пред The Wall Street Journal.

Предложената формула не включва украинския президент Володимир Зеленски. Това би оставило Украйна и европейските държави извън разговорите за бъдещето на войната, което вече поражда тревога сред съюзниците на Киев. В отделен материал Асошиейтед прес съобщи, че Вашингтон паралелно настоява за разговори между делегации на САЩ, Украйна и Русия, без участие на държавните ръководители.

Според The Wall Street Journal руските представители са представили идеята и на Пекин по дипломатически канали. Китайската страна не би възразила срещу подобна среща, ако Тръмп се съгласи да участва. Засега обаче няма обявена дата, договорен дневен ред или официално потвърждение от Вашингтон и Пекин.

Източници: wsj.com, forth.news, apnews.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Среща

    15 26 Отговор
    Последен шанс за Путин да покаже, че нещо зависи от него.

    Коментиран от #17, #65

    06:58 19.10.2026

  • 2 Гориил

    25 11 Отговор
    Путин не предложи нищо. Това е лъжливо клише на европейската пропаганда. Путин нарече такава среща ВЪЗМОЖНА.

    Коментиран от #56

    06:58 19.10.2026

  • 3 Факти

    16 12 Отговор
    Новата Ялта!, Света поема по нов път- многополярен. Дедоларизация и ново ООН в Китай!!!

    Коментиран от #71

    07:01 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    13 26 Отговор
    Руският т. нар Президент не е легитимен защото е избран с измами.

    Коментиран от #8, #14, #70

    07:03 19.10.2026

  • 6 А защо Украйна

    16 12 Отговор
    да е включена? Може ли да разясните?

    Коментиран от #18

    07:03 19.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 гост

    10 18 Отговор
    И какви ще са тези преговори ,без да участва Украйна...и при условия благоприятни за Русия.Което означава че като се съберат големите глави,пак ще се иска капитулацията на Украйна...това ли са преговори...Мизерия както винаги...Войната е в Европа,но ТЯ няма да бъде поканена,все абсурди.

    Коментиран от #23, #27, #44, #54

    07:07 19.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ужас

    19 9 Отговор
    Путин изложи своите предложения още на 24.02.2022. Те още са актуални-Демилитаризация и Денацификация. Какво неясно има.

    Коментиран от #24, #28

    07:08 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тия

    13 1 Отговор
    Жалки медии , големи лъжи ръсят ! И нашите ниско интелигентни същества им вярват .

    07:08 19.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гошо

    6 7 Отговор
    19 е била срещата на тримата императора осигурила мир в Европа Сега общо взето същото

    07:09 19.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ужас

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "А защо Украйна":

    Защото когато се седне на маса, трябва да има меню.

    Коментиран от #63

    07:11 19.10.2026

  • 19 А БРИТАНИЯ И ЕВРОПА

    8 3 Отговор
    Ги няма на масата.

    Коментиран от #29, #33, #36, #48

    07:11 19.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 А ПРАВИЛНОТО ЗАГЛАВИЕ Е

    8 14 Отговор
    Путин се подлага на Тръмп и Си.Това няма да го спаси.

    07:13 19.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ужас

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Европа от 5 г говори, че нещата трябва да се решат на бойното поле. Спомни си Борел.

    07:14 19.10.2026

  • 24 Единственото ясно се намира

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "ужас":

    При Кобзон.

    07:14 19.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Антирашист 4718

    3 8 Отговор

    До коментар #11 от "ужас":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !

    07:15 19.10.2026

  • 29 МНОГО СЛАБО ОПОРКИ СА ТИ ДАЛИ

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "А БРИТАНИЯ И ЕВРОПА":

    И с тях не се справяш.Ще те уволнят.

    Коментиран от #37

    07:15 19.10.2026

  • 30 оня с коня

    3 6 Отговор
    Русия иска да бъде призната за "Големият Трети" в Света и да не я третират като "Бензоколонка с Ракети".А дори и да се договорят тия Тримата за Подялба на Сфери на влияние в Света КОЛКО ТРАЙНА ще бъде Договорката им след като със задължителни Усмивки и взаимно потупване по рамото всеки дърпа Черджето към себе си? Не била предложена Украйна в предложената Формула?ЕВРОПА не е предложена в сделката ДругарЕ,ЕВРОПААА!...А основната Слабост на Европа е че докато Тримата са абсолютни Владетели на Страните ки и решават ЕДНОЛИЧНО посоката на политиката и действията си,то Европа с архаичната си Демокрация изискваща съгласието на всички Членки по всякакви жизненоважни и спешни въпроси,като достатъчно е само Сульо/от Пульо дори няма нужда/ да се опъне като магаре на мост и всякакви действия се стопират.

    07:16 19.10.2026

  • 31 ЦК на БКП

    1 3 Отговор
    Путин и Тръмп - сиамски близнаци. Не мож ги различи кой кой е.

    Коментиран от #47

    07:17 19.10.2026

  • 32 Тихо пик044!

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "война в европа няма":

    Не си компетентен.

    07:18 19.10.2026

  • 33 Обиколи кофите!

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "А БРИТАНИЯ И ЕВРОПА":

    Време е за закупуване.

    07:19 19.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Жик так

    4 6 Отговор

    До коментар #19 от "А БРИТАНИЯ И ЕВРОПА":

    Британия и Европа+Украйна имат неща за вършене.Унищожаеатбпоследнатс империя.Путинската.
    Жик так

    07:21 19.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Иван

    3 7 Отговор
    Наистина като нова Ялта. Колко му се ще на Путин да е отгоре над всички. Този кинта и 20 "пълководец" така е опиянен ит себе си, че си мисли, че всяконещо, узлязло от устатаму буди възхищение у всички и му признават "ленински мозък". Хахо Перо, лошо го чака, но като е успял да яхне държавата си и народа си... Ще е дойато го сгънат.

    Коментиран от #52

    07:22 19.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Незнайко

    2 7 Отговор
    Не знам, но съм учуден от наглостта и самонадеяността на кремълския пациент, който все още си вярва, че, подобно на ялтенските споразумения от 1945г., може да разпределя света на порции на влияние! Пациентът отчаяно се стреми да наподобява на Сталин, но забравя, че не е равен нито на него, нито пък страната му може да се мери със САЩ и Китай!

    07:25 19.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Точно това показва

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Путин не иска край на войната, а иска Си и Тръмп да му помогнат да пабеди.

    Гериатричният пациент Путин моли другите двама гериатрични пациенти да го спасят от бесилото.

    Коментиран от #55

    07:27 19.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Комунисти с надежда за Третия полюс

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "А БРИТАНИЯ И ЕВРОПА":

    19 А БРИТАНИЯ И ЕВРОПА
    21ОТГОВОР
    Ги няма на масата.
    Коментиран от 29, 33
    -;-
    Бегай овреме в Третия полюс на Светот- там е мястото на верните русофили и пропаднали комунисти!

    Коментиран от #61

    07:31 19.10.2026

  • 49 НАЙ ХУБАВОТО Е

    5 1 Отговор
    Че нещата ще се решат без британците.

    07:31 19.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Руский богатир

    3 5 Отговор

    До коментар #39 от "Иван":

    Путин лошо не го чака. Чака ги лошо руснаците и техните подлоги.

    Лошо е да си с къса памет. Бързо забравиха, какво стана, когато се срути СССР. Толкоз зле беше, че руснаците дори нямаха сили да почнат да се избиват помежду си и да се пробват да задържат республиките. Намериха да се избършат и да обвинят Горбачов.

    И ние потънахме с тях. А сега лица като Радев, Кутев, Йотова, Костадинов, Волгин искат отново да ни угробят в едно с руснаците. Това са предатели!

    Коментиран от #64

    07:33 19.10.2026

  • 53 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    5 2 Отговор
    Че Русия, Китай и САЩ след толкова години отново ще правят антифашистки фронт.

    07:33 19.10.2026

  • 54 Сталин запазшл салфетката с Европа

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    9 гост
    27ОТГОВОР
    И какви ще са тези преговори ,без да участва Украйна...и при условия благоприятни за Русия.
    -;-
    Кожгато си велик , някаква си несъществуваща Украйна е просто лист салфетка.

    Нали така бил разпределен света и Сталин бил грижливо запазал листа.

    Коментиран от #66

    07:33 19.10.2026

  • 55 Гласувах погрешка с +

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Точно това показва":

    Сега се корегирам ———————————————————-

    07:34 19.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 А БРИТАНИЯ И ЕВРОПА

    4 2 Отговор
    Са ги кръстили пуделите на САЩ. Защо ли.

    Коментиран от #58

    07:41 19.10.2026

  • 58 СЛАБИ СА ТИ ОПОРКИТЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "А БРИТАНИЯ И ЕВРОПА":

    Не се справяш.

    07:43 19.10.2026

  • 59 Млад еврас

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Комунисти с работно посещение при Путлер":

    Хахаха има сега ЦК на ЕССР ве, доня мръсулиня-ваксулиня редовно ги събира на седянки ве хахахаха. Днес еврасчетата са особено превъзбудени, съз загубата на бойното поле пропорционално им се увеличава квикaнeто, направо е музика за нашите уши хахахаха.

    07:44 19.10.2026

  • 60 Къде се бута ботокса при големите?

    1 5 Отговор
    Русийката с БВП по-малък от този на Калифорния.
    Русийката с БВП на човек е след Тринидад и Тобаго.

    07:45 19.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Здравейте еврасти

    3 1 Отговор
    А кво става с контранаступа на вивалдовците, май всички са на концерт лично при Вивалди хехехехе.

    07:48 19.10.2026

  • 63 Само

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "ужас":

    е нужна една салфетка !

    07:49 19.10.2026

  • 64 Хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Руский богатир":

    За всичко е виновен маленкй зеля, който не може да ни опази от Путин !! Ний за кво му дадохме толкоз пари бе ???!! Искаме си ги обратно !! Ако няма може и с територии !!

    07:50 19.10.2026

  • 65 9ти септември

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Среща":

    Путин е шефа свиквай

    07:50 19.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 хихочко..

    2 0 Отговор
    Тримата големи ще си поделят бандерско..а юръп женчовците ще праат 25-тио пакет от санкций с/у масква

    07:53 19.10.2026

  • 68 приказки под шипковия храст

    1 0 Отговор
    Какви са тия глупости ...почнахте съчинения по картинка ...

    07:53 19.10.2026

  • 69 55555

    1 1 Отговор
    За края на войната трябва да се преговаря с господин Зеленски.С Тръмп може да преговарят за ресурсите на Сибир.

    07:55 19.10.2026

  • 70 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    факт,затуй свиквай

    07:55 19.10.2026

  • 71 55555

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Това не е част от плана и няма да стане.Плана е друг но ти си от последните които ще го разберат,защото работата по осъществяването му ще е на твой гръб.

    07:58 19.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания