The Wall Street Journal: Путин предлага среща с Тръмп и Си за края на войната

Руският президент Владимир Путин е предложил през ноември да се срещне с американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, за да обсъдят края на войната в Украйна при условия, благоприятни за Москва. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на хора, запознати с разговорите.
Идеята е била представена от Путин по време на телефонен разговор с Тръмп на 9 октомври. Според публикацията на The Wall Street Journal Кремъл е предложил разговорът да се проведе в кулоарите на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, насрочена за 18 и 19 ноември в Шънджън, Китай.
Засега няма потвърждение, че срещата ще се състои. Американски представител е заявил пред The Wall Street Journal, че Тръмп не е дал съгласие да участва, но може да приеме предложението заради заявеното си желание да сложи край на конфликта. Белият дом и китайското посолство във Вашингтон не са отговорили на запитванията за коментар, според информацията, цитирана от Ройтерс.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е потвърдил, че се обсъжда възможна среща, но е подчертал липсата на конкретика. „Все още няма ясно разбиране за самата среща или за възможния ѝ дневен ред, макар че и трите страни признават хипотетичната възможност тя да се състои“, е казал Песков пред The Wall Street Journal.
Предложената формула не включва украинския президент Володимир Зеленски. Това би оставило Украйна и европейските държави извън разговорите за бъдещето на войната, което вече поражда тревога сред съюзниците на Киев. В отделен материал Асошиейтед прес съобщи, че Вашингтон паралелно настоява за разговори между делегации на САЩ, Украйна и Русия, без участие на държавните ръководители.
Според The Wall Street Journal руските представители са представили идеята и на Пекин по дипломатически канали. Китайската страна не би възразила срещу подобна среща, ако Тръмп се съгласи да участва. Засега обаче няма обявена дата, договорен дневен ред или официално потвърждение от Вашингтон и Пекин.
Източници: wsj.com, forth.news, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Среща
Коментиран от #17, #65
06:58 19.10.2026
2 Гориил
Коментиран от #56
06:58 19.10.2026
3 Факти
Коментиран от #71
07:01 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Факт
Коментиран от #8, #14, #70
07:03 19.10.2026
6 А защо Украйна
Коментиран от #18
07:03 19.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 гост
Коментиран от #23, #27, #44, #54
07:07 19.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ужас
Коментиран от #24, #28
07:08 19.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тия
07:08 19.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гошо
07:09 19.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ужас
До коментар #6 от "А защо Украйна":Защото когато се седне на маса, трябва да има меню.
Коментиран от #63
07:11 19.10.2026
19 А БРИТАНИЯ И ЕВРОПА
Коментиран от #29, #33, #36, #48
07:11 19.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 А ПРАВИЛНОТО ЗАГЛАВИЕ Е
07:13 19.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ужас
До коментар #9 от "гост":Европа от 5 г говори, че нещата трябва да се решат на бойното поле. Спомни си Борел.
07:14 19.10.2026
24 Единственото ясно се намира
До коментар #11 от "ужас":При Кобзон.
07:14 19.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Антирашист 4718
До коментар #11 от "ужас":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !
07:15 19.10.2026
29 МНОГО СЛАБО ОПОРКИ СА ТИ ДАЛИ
До коментар #19 от "А БРИТАНИЯ И ЕВРОПА":И с тях не се справяш.Ще те уволнят.
Коментиран от #37
07:15 19.10.2026
30 оня с коня
07:16 19.10.2026
31 ЦК на БКП
Коментиран от #47
07:17 19.10.2026
32 Тихо пик044!
До коментар #27 от "война в европа няма":Не си компетентен.
07:18 19.10.2026
33 Обиколи кофите!
До коментар #19 от "А БРИТАНИЯ И ЕВРОПА":Време е за закупуване.
07:19 19.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Жик так
До коментар #19 от "А БРИТАНИЯ И ЕВРОПА":Британия и Европа+Украйна имат неща за вършене.Унищожаеатбпоследнатс империя.Путинската.
Жик так
07:21 19.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Иван
Коментиран от #52
07:22 19.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Незнайко
07:25 19.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Точно това показва
До коментар #9 от "гост":Путин не иска край на войната, а иска Си и Тръмп да му помогнат да пабеди.
Гериатричният пациент Путин моли другите двама гериатрични пациенти да го спасят от бесилото.
Коментиран от #55
07:27 19.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Комунисти с надежда за Третия полюс
До коментар #19 от "А БРИТАНИЯ И ЕВРОПА":19 А БРИТАНИЯ И ЕВРОПА
21ОТГОВОР
Ги няма на масата.
Коментиран от 29, 33
-;-
Бегай овреме в Третия полюс на Светот- там е мястото на верните русофили и пропаднали комунисти!
Коментиран от #61
07:31 19.10.2026
49 НАЙ ХУБАВОТО Е
07:31 19.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Руский богатир
До коментар #39 от "Иван":Путин лошо не го чака. Чака ги лошо руснаците и техните подлоги.
Лошо е да си с къса памет. Бързо забравиха, какво стана, когато се срути СССР. Толкоз зле беше, че руснаците дори нямаха сили да почнат да се избиват помежду си и да се пробват да задържат республиките. Намериха да се избършат и да обвинят Горбачов.
И ние потънахме с тях. А сега лица като Радев, Кутев, Йотова, Костадинов, Волгин искат отново да ни угробят в едно с руснаците. Това са предатели!
Коментиран от #64
07:33 19.10.2026
53 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
07:33 19.10.2026
54 Сталин запазшл салфетката с Европа
До коментар #9 от "гост":9 гост
27ОТГОВОР
И какви ще са тези преговори ,без да участва Украйна...и при условия благоприятни за Русия.
-;-
Кожгато си велик , някаква си несъществуваща Украйна е просто лист салфетка.
Нали така бил разпределен света и Сталин бил грижливо запазал листа.
Коментиран от #66
07:33 19.10.2026
55 Гласувах погрешка с +
До коментар #44 от "Точно това показва":Сега се корегирам ———————————————————-
07:34 19.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 А БРИТАНИЯ И ЕВРОПА
Коментиран от #58
07:41 19.10.2026
58 СЛАБИ СА ТИ ОПОРКИТЕ
До коментар #57 от "А БРИТАНИЯ И ЕВРОПА":Не се справяш.
07:43 19.10.2026
59 Млад еврас
До коментар #47 от "Комунисти с работно посещение при Путлер":Хахаха има сега ЦК на ЕССР ве, доня мръсулиня-ваксулиня редовно ги събира на седянки ве хахахаха. Днес еврасчетата са особено превъзбудени, съз загубата на бойното поле пропорционално им се увеличава квикaнeто, направо е музика за нашите уши хахахаха.
07:44 19.10.2026
60 Къде се бута ботокса при големите?
Русийката с БВП на човек е след Тринидад и Тобаго.
07:45 19.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Здравейте еврасти
07:48 19.10.2026
63 Само
До коментар #18 от "ужас":е нужна една салфетка !
07:49 19.10.2026
64 Хи хи
До коментар #52 от "Руский богатир":За всичко е виновен маленкй зеля, който не може да ни опази от Путин !! Ний за кво му дадохме толкоз пари бе ???!! Искаме си ги обратно !! Ако няма може и с територии !!
07:50 19.10.2026
65 9ти септември
До коментар #1 от "Среща":Путин е шефа свиквай
07:50 19.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 хихочко..
07:53 19.10.2026
68 приказки под шипковия храст
07:53 19.10.2026
69 55555
07:55 19.10.2026
70 си пън
До коментар #5 от "Факт":факт,затуй свиквай
07:55 19.10.2026
71 55555
До коментар #3 от "Факти":Това не е част от плана и няма да стане.Плана е друг но ти си от последните които ще го разберат,защото работата по осъществяването му ще е на твой гръб.
07:58 19.10.2026