The Wall Street Journal: Путин предлага среща с Тръмп и Си за края на войната

Руският президент Владимир Путин е предложил през ноември да се срещне с американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, за да обсъдят края на войната в Украйна при условия, благоприятни за Москва. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на хора, запознати с разговорите.

Идеята е била представена от Путин по време на телефонен разговор с Тръмп на 9 октомври. Според публикацията на The Wall Street Journal Кремъл е предложил разговорът да се проведе в кулоарите на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, насрочена за 18 и 19 ноември в Шънджън, Китай.

Засега няма потвърждение, че срещата ще се състои. Американски представител е заявил пред The Wall Street Journal, че Тръмп не е дал съгласие да участва, но може да приеме предложението заради заявеното си желание да сложи край на конфликта. Белият дом и китайското посолство във Вашингтон не са отговорили на запитванията за коментар, според информацията, цитирана от Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е потвърдил, че се обсъжда възможна среща, но е подчертал липсата на конкретика. „Все още няма ясно разбиране за самата среща или за възможния ѝ дневен ред, макар че и трите страни признават хипотетичната възможност тя да се състои“, е казал Песков пред The Wall Street Journal.

Предложената формула не включва украинския президент Володимир Зеленски. Това би оставило Украйна и европейските държави извън разговорите за бъдещето на войната, което вече поражда тревога сред съюзниците на Киев. В отделен материал Асошиейтед прес съобщи, че Вашингтон паралелно настоява за разговори между делегации на САЩ, Украйна и Русия, без участие на държавните ръководители.

Според The Wall Street Journal руските представители са представили идеята и на Пекин по дипломатически канали. Китайската страна не би възразила срещу подобна среща, ако Тръмп се съгласи да участва. Засега обаче няма обявена дата, договорен дневен ред или официално потвърждение от Вашингтон и Пекин.

Източници: wsj.com, forth.news, apnews.com