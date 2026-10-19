Мария Захарова обвини европейците за безредиците на континента

Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова коментира сблъсъците по време на протестите в няколко европейски държави и обвиненията за участие на Русия в тях, съобщава ТАСС, предава News.bg.
В своя Telegram канал тя публикува видеоклип, с който отговаря на въпроса кой всъщност е нападнал Европа. В началото на записа са включени изявления на европейски политически лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц. В тях се говори за заплаха, за която се твърди, че произхожда от Русия.
Следват кадри от безредици и погроми във Франция, Италия и Албания, придружени от въпроса: „Дали бяха руснаци?“
Видеото завършва с категоричен отговор: „Не, европейците нападнаха „цъфтящата градина“.“
По-рано Захарова заяви, че обвиненията на Европейския съюз (ЕС) срещу Русия за намеса в протестите показват неуважение към гражданите на самия Съюз. Тя призова европейските лидери да насочат вниманието си към решаването на вътрешните проблеми на своите държави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вижда се
Коментиран от #24
07:27 19.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Факт
Коментиран от #7, #27
07:27 19.10.2026
4 Ахъм
07:28 19.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факт
Коментиран от #14, #17, #31
07:29 19.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Име
Коментиран от #34
07:30 19.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дедо
Коментиран от #22
07:32 19.10.2026
12 Не европейците
07:32 19.10.2026
13 ГРАДИНАТА НА БАРОЗУ
07:35 19.10.2026
14 Безплатен съвет
До коментар #6 от "Факт":Разрешете му да си паркира по една във ваши пристанища, няма да ви обстрелват там.
07:35 19.10.2026
15 Баба меркелица
07:36 19.10.2026
16 Бъзиктар
Коментиран от #30
07:37 19.10.2026
17 оня с коня
До коментар #6 от "Факт":Е защо да не си купи 14-та Яхта,след като Русия като нищо ще се опита да потопи 13-те?Добре отчитате фактите,но не се поучавате от тях а трябва...Всъщност колко яхти имаш,та да не си хабя съветите ако изобщо нямаш?
Коментиран от #28
07:39 19.10.2026
18 Възраждане
07:40 19.10.2026
19 чужденец
Коментиран от #23, #32
07:40 19.10.2026
20 В Обединеното Кралство
До коментар #7 от "Хм...":направо в затвора не за протести а за несъгласие с правителството в коментари в нета.
Европа и банкови сметки блокират.
07:41 19.10.2026
21 Хмм
07:41 19.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Колективен руски крепостен
До коментар #19 от "чужденец":А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
07:43 19.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 XXL ситиена ръси мозъци
Говорителят на Руското външно министерство публикува видео с кадри от Франция, Италия и Албания в отговор на твърденията за руска намеса в протестите
-;-
Тази другарка колко е интелектуална!
Коментиран от #33
07:44 19.10.2026
26 Фен
07:47 19.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Величие
07:52 19.10.2026
30 Ами В Русия
До коментар #16 от "Бъзиктар":Путин направо ги стреля .
Диктатурата не си играе само с Арести
Бре Гений.
07:57 19.10.2026
31 ФАКТ
До коментар #6 от "Факт":24 са Яхтите.
Пак си Се Объркал Путераст.
07:58 19.10.2026
32 Е нал Ръшатъ
До коментар #19 от "чужденец":съ разпадаше? Кам пАре за безредици?
07:59 19.10.2026
33 Смъргазол
До коментар #25 от "XXL ситиена ръси мозъци":Със сигурност повече от теб, щом не виждаш разпада на запада, заради слабите и малоумни политики на продажните политици.
Янките добре ги насадиха.
08:00 19.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.