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Мария Захарова обвини европейците за безредиците на континента

Мария Захарова обвини европейците за безредиците на континента

19 Октомври, 2026 07:14, обновена 19 Октомври, 2026 07:25 809 34

  • мария захарова-
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  • безредици-
  • континент

Говорителят на Руското външно министерство публикува видео с кадри от Франция, Италия и Албания в отговор на твърденията за руска намеса в протестите

Мария Захарова обвини европейците за безредиците на континента - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова коментира сблъсъците по време на протестите в няколко европейски държави и обвиненията за участие на Русия в тях, съобщава ТАСС, предава News.bg.

В своя Telegram канал тя публикува видеоклип, с който отговаря на въпроса кой всъщност е нападнал Европа. В началото на записа са включени изявления на европейски политически лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц. В тях се говори за заплаха, за която се твърди, че произхожда от Русия.

Следват кадри от безредици и погроми във Франция, Италия и Албания, придружени от въпроса: „Дали бяха руснаци?“

Видеото завършва с категоричен отговор: „Не, европейците нападнаха „цъфтящата градина“.“

По-рано Захарова заяви, че обвиненията на Европейския съюз (ЕС) срещу Русия за намеса в протестите показват неуважение към гражданите на самия Съюз. Тя призова европейските лидери да насочат вниманието си към решаването на вътрешните проблеми на своите държави.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вижда се

    25 11 Отговор
    Русия им е виновна на ЕвроУрсулите !

    Коментиран от #24

    07:27 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    15 9 Отговор
    Протестиращ срещу Путин беше насила вкаран в психиатрия

    Коментиран от #7, #27

    07:27 19.10.2026

  • 4 Ахъм

    10 19 Отговор
    И какво я интересува Европа, нали са си самодостатъчни? А че има руска намеса е ясно от години.

    07:28 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факт

    14 10 Отговор
    Зелвнски си купи 14та яхта

    Коментиран от #14, #17, #31

    07:29 19.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Име

    6 5 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    Коментиран от #34

    07:30 19.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дедо

    6 16 Отговор
    Тая пък какво се обажда, не е част от ЕС

    Коментиран от #22

    07:32 19.10.2026

  • 12 Не европейците

    11 3 Отговор
    а лидерите им обвинява. И то не всички. Поправете заглавието!

    07:32 19.10.2026

  • 13 ГРАДИНАТА НА БАРОЗУ

    7 2 Отговор
    Какво стана, какво се обърка??

    07:35 19.10.2026

  • 14 Безплатен съвет

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Разрешете му да си паркира по една във ваши пристанища, няма да ви обстрелват там.

    07:35 19.10.2026

  • 15 Баба меркелица

    9 4 Отговор
    Русия ли ви е виновна че си напълнихте тарамбуки

    07:36 19.10.2026

  • 16 Бъзиктар

    8 5 Отговор
    Чакахме Русия да се разпадне с бунтове,пък то?

    Коментиран от #30

    07:37 19.10.2026

  • 17 оня с коня

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Е защо да не си купи 14-та Яхта,след като Русия като нищо ще се опита да потопи 13-те?Добре отчитате фактите,но не се поучавате от тях а трябва...Всъщност колко яхти имаш,та да не си хабя съветите ако изобщо нямаш?

    Коментиран от #28

    07:39 19.10.2026

  • 18 Възраждане

    4 3 Отговор
    Права е! Време е за правителства подкрепящи Русия. Време е за АзГ, Льо Пен и Възраждане

    07:40 19.10.2026

  • 19 чужденец

    4 4 Отговор
    Русия отдавна подготвя тези размирици .Кремъл плаща огромни суми за да съсипе имиджа на ЕС . Всяка дума на Захарова е лъжа .

    Коментиран от #23, #32

    07:40 19.10.2026

  • 20 В Обединеното Кралство

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хм...":

    направо в затвора не за протести а за несъгласие с правителството в коментари в нета.
    Европа и банкови сметки блокират.

    07:41 19.10.2026

  • 21 Хмм

    5 3 Отговор
    Пар цал.

    07:41 19.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Колективен руски крепостен

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "чужденец":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    07:43 19.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 XXL ситиена ръси мозъци

    5 2 Отговор
    Мария Захарова обвини европейците за безредиците на континента
    Говорителят на Руското външно министерство публикува видео с кадри от Франция, Италия и Албания в отговор на твърденията за руска намеса в протестите
    -;-
    Тази другарка колко е интелектуална!

    Коментиран от #33

    07:44 19.10.2026

  • 26 Фен

    4 2 Отговор
    Факт е, че Русия е виновна за протестите. Ако беше се разпаднала още при първите санкции, сега Европа нямаше да е докарана до просешка тояга от урсулите и да е пред гражданска война. Лоши руснаци!

    07:47 19.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Величие

    2 2 Отговор
    Русия никога не не имала интерес Европа да гори и нормалните хора да са в страх и паника. Дестабилизацията на Европа си е вътрешна работа. Всички тези приказки за куфарчета с пари са мит на Колективния нацистки Запад

    07:52 19.10.2026

  • 30 Ами В Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Бъзиктар":

    Путин направо ги стреля .

    Диктатурата не си играе само с Арести
    Бре Гений.

    07:57 19.10.2026

  • 31 ФАКТ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    24 са Яхтите.

    Пак си Се Объркал Путераст.

    07:58 19.10.2026

  • 32 Е нал Ръшатъ

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "чужденец":

    съ разпадаше? Кам пАре за безредици?

    07:59 19.10.2026

  • 33 Смъргазол

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "XXL ситиена ръси мозъци":

    Със сигурност повече от теб, щом не виждаш разпада на запада, заради слабите и малоумни политики на продажните политици.
    Янките добре ги насадиха.

    08:00 19.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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