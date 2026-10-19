Мария Захарова обвини европейците за безредиците на континента

Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова коментира сблъсъците по време на протестите в няколко европейски държави и обвиненията за участие на Русия в тях, съобщава ТАСС, предава News.bg.

В своя Telegram канал тя публикува видеоклип, с който отговаря на въпроса кой всъщност е нападнал Европа. В началото на записа са включени изявления на европейски политически лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц. В тях се говори за заплаха, за която се твърди, че произхожда от Русия.

Следват кадри от безредици и погроми във Франция, Италия и Албания, придружени от въпроса: „Дали бяха руснаци?“

Видеото завършва с категоричен отговор: „Не, европейците нападнаха „цъфтящата градина“.“

По-рано Захарова заяви, че обвиненията на Европейския съюз (ЕС) срещу Русия за намеса в протестите показват неуважение към гражданите на самия Съюз. Тя призова европейските лидери да насочат вниманието си към решаването на вътрешните проблеми на своите държави.