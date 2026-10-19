Зеленски обвини Тръмп, че притиска Украйна да се предаде на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски обвини американския държавен глава Доналд Тръмп, че се опитва да принуди Украйна да се предаде на Русия. Това съобщава агенция Bloomberg, позовавайки се на изявление на Зеленски пред медията, предава Фокус.

Украинският лидер разказа, че е предложил компромис във връзка с искането на Тръмп Киев да прекрати ударите по руски рафинерии. В замяна Украйна е поискала допълнителни ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, с които да защитава собствените си съоръжения.

„Моето предложение беше: ние няма да насочваме атаки към руски дизелови производствени мощности, а вие ни дайте ракети за системите Patriot, за да защитим нашите съоръжения. Те обаче ни молят само да спрем атаките срещу дизеловия газ. И ако продължим с тези атаки, ще ни откажат нещо друго“, заяви Зеленски пред Bloomberg.