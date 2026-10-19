Зеленски обвини Тръмп, че притиска Украйна да се предаде на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски обвини американския държавен глава Доналд Тръмп, че се опитва да принуди Украйна да се предаде на Русия. Това съобщава агенция Bloomberg, позовавайки се на изявление на Зеленски пред медията, предава Фокус.
Украинският лидер разказа, че е предложил компромис във връзка с искането на Тръмп Киев да прекрати ударите по руски рафинерии. В замяна Украйна е поискала допълнителни ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, с които да защитава собствените си съоръжения.
„Моето предложение беше: ние няма да насочваме атаки към руски дизелови производствени мощности, а вие ни дайте ракети за системите Patriot, за да защитим нашите съоръжения. Те обаче ни молят само да спрем атаките срещу дизеловия газ. И ако продължим с тези атаки, ще ни откажат нещо друго“, заяви Зеленски пред Bloomberg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха Ха
Коментиран от #59
08:24 19.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Само питам
Въпреки откраднатите пари , въпреки закупените имоти няма да има къде да си завре главата .
Коментиран от #10, #27
08:27 19.10.2026
5 Всъщност
08:27 19.10.2026
6 чужденец
08:27 19.10.2026
7 Анонимен
08:27 19.10.2026
8 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
Коментиран от #39
08:29 19.10.2026
9 Антирашист 4720
Коментиран от #21
08:29 19.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ццц
08:29 19.10.2026
12 читател
08:30 19.10.2026
13 Само питам
До коментар #10 от "А ти наясно ли си ако":Какво ще ми пипнеш , дедовия ли ?
08:30 19.10.2026
14 Правилно
Коментиран от #50
08:31 19.10.2026
15 Антирашист 4721
08:31 19.10.2026
16 Антирашист 4722
08:33 19.10.2026
17 Объркано Атлантиче
1. Че Зеленски не спира войната, защото му плащат пари от ЕС за нея. И че Тръмп няма да допусне Русия да не е на преговори по Украйна.
2. Че Русия не помага на Иран така, както би могла. Намекът е брутален! - Русия не помага на Иран така, както ние помагаме на Украйна.
3. Тръмп подкрепи Нетаняху за изборите другия вторник като си изми Пилатски ръцете - Ако не беше Нетаняху, никога нямаше да започнем войната с Иран. Това е тотално изпържване на Нетаняху.
Ако някой още не е разбрал, войната на Зеленски приключва. Заедно със Зеленски ще приключат и европейските му куратори. Какво предстои? Има няколко варианта.
Гражданска война в Украйна.
Разпадане на западна Украйна.
Революции и граждански войни в някои страни в Европа.
Разпад на ЕС, ужасно бавен, защото правят и невъзможното, за да го задържат.
Опит на глобалистите да предизвикат ядрена война с Русия.
Коментиран от #32, #34
08:34 19.10.2026
18 Джамбаза
Мисирки, сър!
Коментиран от #24
08:34 19.10.2026
19 ерозоната ,шенген и ценностите
08:37 19.10.2026
20 просяците не се пазарят
Коментиран от #23
08:38 19.10.2026
21 Антиидиот
До коментар #9 от "Антирашист 4720":Я виж предишните президенти и кандидат президенти в САЩ, след Роналд Рейгън какво представляват.
08:38 19.10.2026
22 Някой си
Какъв е тоя фон зад Зеленски?!
08:38 19.10.2026
23 Само питам
До коментар #20 от "просяците не се пазарят":От колко дни не си се хранил пълноценно.
Коментиран от #31
08:39 19.10.2026
24 🦉🦉🦉🦉
До коментар #18 от "Джамбаза":"Откритието"😉 им "дизелов газ" се появи е текста на УЖ двама различни коментиращи преди дни. Сега се появява в текст в статия🤔
Схващаш ли какви ги кършат във ФИТКА❓
08:40 19.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ха ха ха
До коментар #4 от "Само питам":Пумпал,ама кърти блатните.
Коментиран от #33, #37
08:41 19.10.2026
28 Българин
08:41 19.10.2026
29 Маринов
08:41 19.10.2026
30 Къде го видя
До коментар #26 от "баба врачка":Да го видим и ние.
Коментиран от #35
08:41 19.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Само питам
До коментар #27 от "Ха ха ха":Като гледам какво е изкъртил до сега , ум да ти зайде !
Изкърти 650 милиарда от Ес и 350 милиарда от щатите .
Ще има да плащаш и ти лично .
Коментиран от #38
08:43 19.10.2026
34 СЛАБИ ОПОРКИ СА ТИ ДАЛИ
До коментар #17 от "Объркано Атлантиче":Не можеш да се справиш.Отивай да работиш.
Коментиран от #42
08:44 19.10.2026
35 баба врачка
До коментар #30 от "Къде го видя":По пощата ли да ти го пратя или по Еконт за да видиш ?
Като не можеш да боравиш с компютъра , поне питай ИИ.
08:44 19.10.2026
36 колю
08:45 19.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Обаче
До коментар #8 от "КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА":Единственият, който се държи наистина истерично е Зеленски
08:47 19.10.2026
40 Българин
08:48 19.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Зеленката
08:48 19.10.2026
44 Оффф
08:48 19.10.2026
45 Възраждане
Коментиран от #54
08:48 19.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 баба врачка
Я разтълкувайте защо протестират със знамената на Ссср ?!
Ще го възраждат на мястото на Ес ли ?
Коментиран от #56
08:53 19.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 прав си
До коментар #48 от "Херодот":То гордите франсета първи го направиха .
А англетата набързо избегаха въпреки договорите с франсетата .
08:57 19.10.2026
50 Антирашист 4724
До коментар #14 от "Правилно":Това ли ще кажеш и на нашите герои от априлското въстание ?
08:59 19.10.2026
51 ккк
09:01 19.10.2026
52 Дядо Гъдю
Бий се ,ама със собствени пари.Не с чужди.
Както вчера каза Кри Сталинка : ,,Харчиш пари , които нямаш".
А и тропаш с краче и разпореждаш.,,Дайте ми това,дайте ми онова". Детската градина свърши.Време е да тръгнеш на училище.
09:03 19.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Антирашист 4725
09:06 19.10.2026
56 Антирашист 4726
До коментар #47 от "баба врачка":Сакън не изкарвай песков лъжец ! Ссср на френски какво ли означава ?
09:07 19.10.2026
57 Антирашист 4725
09:07 19.10.2026
58 Аритметика
09:13 19.10.2026
59 така е
До коментар #1 от "Ха Ха":дядото е говорител на белия дом..
09:13 19.10.2026
60 Фил
До коментар #54 от "Антирашист 4725":Трагедията на Донбас не започна през 2022 година.Просвети се и тогава пиши лупости.
09:14 19.10.2026
61 Пилотът Гошу
09:15 19.10.2026
62 Пилотът Гошу
До коментар #54 от "Антирашист 4725":Твоят календар явно започва с 2022 година...
09:16 19.10.2026