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Зеленски обвини Тръмп, че притиска Украйна да се предаде на Русия
  Тема: Украйна

Зеленски обвини Тръмп, че притиска Украйна да се предаде на Русия

19 Октомври, 2026 08:22 1 897 62

  • украйна-
  • зеленски-
  • доналд тръмп-
  • русия

Украинският президент твърди, че е предложил да прекрати ударите по руски рафинерии в замяна на допълнителни ракети за системите Patriot, но Вашингтон настоява единствено за спиране на атаките.

Зеленски обвини Тръмп, че притиска Украйна да се предаде на Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обвини американския държавен глава Доналд Тръмп, че се опитва да принуди Украйна да се предаде на Русия. Това съобщава агенция Bloomberg, позовавайки се на изявление на Зеленски пред медията, предава Фокус.

Украинският лидер разказа, че е предложил компромис във връзка с искането на Тръмп Киев да прекрати ударите по руски рафинерии. В замяна Украйна е поискала допълнителни ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, с които да защитава собствените си съоръжения.

„Моето предложение беше: ние няма да насочваме атаки към руски дизелови производствени мощности, а вие ни дайте ракети за системите Patriot, за да защитим нашите съоръжения. Те обаче ни молят само да спрем атаките срещу дизеловия газ. И ако продължим с тези атаки, ще ни откажат нещо друго“, заяви Зеленски пред Bloomberg.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха Ха

    51 9 Отговор
    Укрия утече към Атлантика, Тръмп няма нищо общо с капитулацията й

    Коментиран от #59

    08:24 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Само питам

    48 11 Отговор
    Тоя пумпал наясно ли е че в един момент няма да има къде да се скрие на Планетата Земя ?
    Въпреки откраднатите пари , въпреки закупените имоти няма да има къде да си завре главата .

    Коментиран от #10, #27

    08:27 19.10.2026

  • 5 Всъщност

    40 6 Отговор
    За Зеленски всеки натиск за мир означава натиск за капитулация на Украйна. Не, не и не - война!

    08:27 19.10.2026

  • 6 чужденец

    14 39 Отговор
    Така е . Тръмп не трябва да е президент на САЩ . Неговото управление е пагубно за цял свят .

    08:27 19.10.2026

  • 7 Анонимен

    36 7 Отговор
    Зеления пак си е заврял главата в ... Не разбра, че е на финалната права!

    08:27 19.10.2026

  • 8 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    10 26 Отговор
    Зеленски докара Тръмп и Путин до истерия.

    Коментиран от #39

    08:29 19.10.2026

  • 9 Антирашист 4720

    11 32 Отговор
    Тръмп играе мръсна игра и е срам за САЩ ! Н е съм си и попислял че ще помага на фашистка държава !

    Коментиран от #21

    08:29 19.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ццц

    31 7 Отговор
    Като хвърлиш клечка на една болонка, очакваш да ти е донесе. А не да ти се пазари да хвърляш пръчката по-близо и ако може да не е пръчка, ами кебапче. Шутът май е объркал на кой говори. Не се намира на среща на ЕС, за да се чувства някой сред никавци. Интелектуално Мерц и Тръмп нямат съществени разлики, но оня е американец и е войнствено настроен!

    08:29 19.10.2026

  • 12 читател

    32 7 Отговор
    Заради едно сбъркано его и заради пет минути слава , тоя изпотрепа сънародниците си , а половината население е извън държавата .

    08:30 19.10.2026

  • 13 Само питам

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "А ти наясно ли си ако":

    Какво ще ми пипнеш , дедовия ли ?

    08:30 19.10.2026

  • 14 Правилно

    26 5 Отговор
    Поне ще остане някой жив. Но ти и твойте европейски лидери искате до последния украинец, така че действайте. Света ще вие благодарен.

    Коментиран от #50

    08:31 19.10.2026

  • 15 Антирашист 4721

    8 23 Отговор
    Песков се опитва да ни убеди ,че дявола не съществува !

    08:31 19.10.2026

  • 16 Антирашист 4722

    7 6 Отговор
    Факти ,липсващите номера за кого ги пазите ?

    08:33 19.10.2026

  • 17 Объркано Атлантиче

    32 5 Отговор
    Доживяхме чудото някой държавен глава да каже истината. Вчера Доналд Тръмп каза цели 3 истини.
    1. Че Зеленски не спира войната, защото му плащат пари от ЕС за нея. И че Тръмп няма да допусне Русия да не е на преговори по Украйна.
    2. Че Русия не помага на Иран така, както би могла. Намекът е брутален! - Русия не помага на Иран така, както ние помагаме на Украйна.
    3. Тръмп подкрепи Нетаняху за изборите другия вторник като си изми Пилатски ръцете - Ако не беше Нетаняху, никога нямаше да започнем войната с Иран. Това е тотално изпържване на Нетаняху.

    Ако някой още не е разбрал, войната на Зеленски приключва. Заедно със Зеленски ще приключат и европейските му куратори. Какво предстои? Има няколко варианта.
    Гражданска война в Украйна.
    Разпадане на западна Украйна.
    Революции и граждански войни в някои страни в Европа.
    Разпад на ЕС, ужасно бавен, защото правят и невъзможното, за да го задържат.
    Опит на глобалистите да предизвикат ядрена война с Русия.

    Коментиран от #32, #34

    08:34 19.10.2026

  • 18 Джамбаза

    19 2 Отговор
    ...атаките срещу дизеловия газ?!?
    Мисирки, сър!

    Коментиран от #24

    08:34 19.10.2026

  • 19 ерозоната ,шенген и ценностите

    16 2 Отговор
    Наркомана ,Кая Урсула Мерц ,Макрон и баба му , Мелони и българските евронацисти е време да наложат санкции н е само на Русия но и на САЩ и Китай. Няма как,ценностите трябва да се защитават. Нато ще ни даде пари,то ни пази.

    08:37 19.10.2026

  • 20 просяците не се пазарят

    23 2 Отговор
    Забавен е Зеленски ! Тръгнал на просия ... ама поставя условия ?! Все едно , просяк на когото подхвърляш стотинки да започне да те изнудва и да ти поиска и колата и ключовете от къщата . Е ... ясно е , че след това няма да получи и стотинките ами най много да получи шут в ..за.

    Коментиран от #23

    08:38 19.10.2026

  • 21 Антиидиот

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Антирашист 4720":

    Я виж предишните президенти и кандидат президенти в САЩ, след Роналд Рейгън какво представляват.

    08:38 19.10.2026

  • 22 Някой си

    24 2 Отговор
    Украйна не е в ЕС!
    Какъв е тоя фон зад Зеленски?!

    08:38 19.10.2026

  • 23 Само питам

    1 16 Отговор

    До коментар #20 от "просяците не се пазарят":

    От колко дни не си се хранил пълноценно.

    Коментиран от #31

    08:39 19.10.2026

  • 24 🦉🦉🦉🦉

    6 5 Отговор

    До коментар #18 от "Джамбаза":

    "Откритието"😉 им "дизелов газ" се появи е текста на УЖ двама различни коментиращи преди дни. Сега се появява в текст в статия🤔
    Схващаш ли какви ги кършат във ФИТКА❓

    08:40 19.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ха ха ха

    4 14 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Пумпал,ама кърти блатните.

    Коментиран от #33, #37

    08:41 19.10.2026

  • 28 Българин

    11 2 Отговор
    Тръмп е най-уважавания политик в света. Неговата дума е закон за всички и зиления няма как да се противопостави!

    08:41 19.10.2026

  • 29 Маринов

    17 0 Отговор
    Нали знаете вица: колкото мърдаш, по ти ...... Та и този, колкото вдига олелия и плюе Тръмп, събира повече негативи и няма друго, освен да си ходи. Как ще си ходи, това е важно за него, защото има вариант да си ходи не само от политиката, а и от света. Та трябва да е по прагматичен, да е по скромен и сдържан. Защото англичаните, които го охраняват чрез МИ 6, за да не се вкарат с Тръмп, могат да измислят нещо под руски флаг. Тъй де, колко пъти и папата и Тръмп да му казват...

    08:41 19.10.2026

  • 30 Къде го видя

    0 3 Отговор

    До коментар #26 от "баба врачка":

    Да го видим и ние.

    Коментиран от #35

    08:41 19.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Само питам

    18 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ха ха":

    Като гледам какво е изкъртил до сега , ум да ти зайде !
    Изкърти 650 милиарда от Ес и 350 милиарда от щатите .
    Ще има да плащаш и ти лично .

    Коментиран от #38

    08:43 19.10.2026

  • 34 СЛАБИ ОПОРКИ СА ТИ ДАЛИ

    2 12 Отговор

    До коментар #17 от "Объркано Атлантиче":

    Не можеш да се справиш.Отивай да работиш.

    Коментиран от #42

    08:44 19.10.2026

  • 35 баба врачка

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Къде го видя":

    По пощата ли да ти го пратя или по Еконт за да видиш ?
    Като не можеш да боравиш с компютъра , поне питай ИИ.

    08:44 19.10.2026

  • 36 колю

    14 0 Отговор
    Когато професионален смешник стане президент и започне да забавлява президентите на най-големите сили, става трагедия на висока цена!

    08:45 19.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Обаче

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА":

    Единственият, който се държи наистина истерично е Зеленски

    08:47 19.10.2026

  • 40 Българин

    3 1 Отговор
    Ми чиления не знае, че в тоя свят има сфери на влияние и той е в руската, както ние сме в Турската. За това и българския народ най-много обича чалга и шкембе чорба!

    08:48 19.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Зеленката

    11 0 Отговор
    Ривъ от сутринта, шъ ривъ цял ден! И вчера ривах, познайте ко шъ прая утре?

    08:48 19.10.2026

  • 44 Оффф

    11 0 Отговор
    Ама какъв натиск? Те вече и американците нямат ракети! Не помните ли как бързо, бързо отзоваха цистерните от България. Не е защото хората протестираха, не! Просто нямат ракети и самолетите за какво да летят. А пък Зеленски е алчен. Войната го направи милиардер. И други,разбира се. Не му пука за разбитите семейства и за мъката.

    08:48 19.10.2026

  • 45 Възраждане

    12 0 Отговор
    Разбира се, бе Зелен потник! Въобще не трябваше да почвате агресия срещу по-силен от вас. Погуби милиони живота с решението си

    Коментиран от #54

    08:48 19.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 баба врачка

    7 1 Отговор
    Гледам протестите във Франция ?
    Я разтълкувайте защо протестират със знамената на Ссср ?!
    Ще го възраждат на мястото на Ес ли ?

    Коментиран от #56

    08:53 19.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 прав си

    7 0 Отговор

    До коментар #48 от "Херодот":

    То гордите франсета първи го направиха .
    А англетата набързо избегаха въпреки договорите с франсетата .

    08:57 19.10.2026

  • 50 Антирашист 4724

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Правилно":

    Това ли ще кажеш и на нашите герои от априлското въстание ?

    08:59 19.10.2026

  • 51 ккк

    4 0 Отговор
    крайно време е , европата взе да буйства пари нема , урсулите ще почнат да се разбягват и зеления е аут

    09:01 19.10.2026

  • 52 Дядо Гъдю

    4 0 Отговор
    Ами не се предавай,бе Клоун.
    Бий се ,ама със собствени пари.Не с чужди.
    Както вчера каза Кри Сталинка : ,,Харчиш пари , които нямаш".
    А и тропаш с краче и разпореждаш.,,Дайте ми това,дайте ми онова". Детската градина свърши.Време е да тръгнеш на училище.

    09:03 19.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Антирашист 4725

    2 0 Отговор
    Слава на 4тия евро райх.Всичко ще стане само еврогейщита и ще е супер.

    09:06 19.10.2026

  • 56 Антирашист 4726

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "баба врачка":

    Сакън не изкарвай песков лъжец ! Ссср на френски какво ли означава ?

    09:07 19.10.2026

  • 57 Антирашист 4725

    2 0 Отговор
    Искам да си оженя за Азис.

    09:07 19.10.2026

  • 58 Аритметика

    2 0 Отговор
    Скоро ще им спрат и еврото, аради Франция и Италия и всички други. Видя се че Русия колкото и да я изтощават продължава и отвръща. Украйна няма ракети блокирана е в Черно море Дунав сух не може да изнасят от там влаковете са под постянни удари. Идва зима дроновете намаляват ефективноста. Навсякъде проблеми а броят на доставките намалява

    09:13 19.10.2026

  • 59 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха Ха":

    дядото е говорител на белия дом..

    09:13 19.10.2026

  • 60 Фил

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Антирашист 4725":

    Трагедията на Донбас не започна през 2022 година.Просвети се и тогава пиши лупости.

    09:14 19.10.2026

  • 61 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор
    Тоя вече и САЩ се пробва да изнудва.... Обикновен терорист...

    09:15 19.10.2026

  • 62 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Антирашист 4725":

    Твоят календар явно започва с 2022 година...

    09:16 19.10.2026

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