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Жертвите на наводненията в Северозападна Турция станаха седем

Жертвите на наводненията в Северозападна Турция станаха седем

19 Октомври, 2026 09:50, обновена 19 Октомври, 2026 09:51 498 0

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Телата на още трима мъже са открити при издирвателни операции в Истанбул и окръг Коджаели. Властите продължават да издирват изчезнали хора след проливните дъждове, определяни като най-силните в Истанбул за последните 84 години.

Жертвите на наводненията в Северозападна Турция станаха седем - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Броят на загиналите при наводненията в Северозападна Турция достигна седем души. Телата на трима мъже са открити вчера и днес при издирвателни операции в Истанбул и окръг Коджаели, съобщават ТРТ Хабер и вестник „Йени шафак“, предава БТА.

Миналия вторник Истанбул беше засегнат от проливни дъждове, при които количеството на валежите достигна между 180 и 273 литра на квадратен метър. Определяни като най-интензивните за последните 84 години, пороите предизвикаха сериозни наводнения и преливане на реки в няколко части на мегаполиса, както и в разположения източно от него окръг Коджаели.

След бедствието властите започнаха издирвателни операции, при които първоначално бяха открити телата на четирима души. Успоредно с това бяха предприети действия за разчистване на засегнатите райони и премахване на сгради, построени в близост до речни корита, с цел да се ограничи рискът от нови преливания.

Според информация на ТРТ Хабер вчера при издирване с полицейски хеликоптер в района на Златния рог в Истанбул е намерено тялото на гражданин на Туркменистан, който е бил в неизвестност от миналата сряда.

При отделна операция в района на град Гебзе, в окръг Коджаели, също вчера е открито тялото на мъж, обявен за издирване в събота. Той е бил в джип, който придошлите води от продължаващите проливни дъждове са отнесли в дере. В автомобила е пътувал и още един човек, чието издирване продължава.

Още едно тяло е открито рано тази сутрин в района на истанбулския квартал Аязага, който е сред най-тежко пострадалите от последните наводнения, съобщава „Йени шафак“.

В Аязага продължават операциите по издирването на човек, който е в неизвестност от събота. Властите продължават работата си и по случаите на останалите изчезнали след бедствието.


Турция
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