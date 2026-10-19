Жертвите на наводненията в Северозападна Турция станаха седем

Броят на загиналите при наводненията в Северозападна Турция достигна седем души. Телата на трима мъже са открити вчера и днес при издирвателни операции в Истанбул и окръг Коджаели, съобщават ТРТ Хабер и вестник „Йени шафак“, предава БТА.

Миналия вторник Истанбул беше засегнат от проливни дъждове, при които количеството на валежите достигна между 180 и 273 литра на квадратен метър. Определяни като най-интензивните за последните 84 години, пороите предизвикаха сериозни наводнения и преливане на реки в няколко части на мегаполиса, както и в разположения източно от него окръг Коджаели.

След бедствието властите започнаха издирвателни операции, при които първоначално бяха открити телата на четирима души. Успоредно с това бяха предприети действия за разчистване на засегнатите райони и премахване на сгради, построени в близост до речни корита, с цел да се ограничи рискът от нови преливания.

Според информация на ТРТ Хабер вчера при издирване с полицейски хеликоптер в района на Златния рог в Истанбул е намерено тялото на гражданин на Туркменистан, който е бил в неизвестност от миналата сряда.

При отделна операция в района на град Гебзе, в окръг Коджаели, също вчера е открито тялото на мъж, обявен за издирване в събота. Той е бил в джип, който придошлите води от продължаващите проливни дъждове са отнесли в дере. В автомобила е пътувал и още един човек, чието издирване продължава.

Още едно тяло е открито рано тази сутрин в района на истанбулския квартал Аязага, който е сред най-тежко пострадалите от последните наводнения, съобщава „Йени шафак“.

В Аязага продължават операциите по издирването на човек, който е в неизвестност от събота. Властите продължават работата си и по случаите на останалите изчезнали след бедствието.