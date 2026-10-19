Русия съобщи за 149 свалени украински дрона през нощта

Руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 149 украински дрона от самолетен тип през изминалата нощ. Това съобщи днес Руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.

В изявление на военното ведомство се посочва, че безпилотните летателни апарати са били засечени над териториите на Белгородска, Брянска, Курска, Калужка, Тулска, Орловска, Липецка, Воронежка, Самарска и Ростовска област, както и над републиките Татарстан и Удмуртия.

„Тази нощ дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха над региони на Русия 149 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се казва в съобщението на руското министерство.

Съобщено бе също, че дронове са били свалени и над украинския Кримски полуостров.