Русия съобщи за 149 свалени украински дрона през нощта

Руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 149 украински дрона от самолетен тип през изминалата нощ. Това съобщи днес Руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.
В изявление на военното ведомство се посочва, че безпилотните летателни апарати са били засечени над териториите на Белгородска, Брянска, Курска, Калужка, Тулска, Орловска, Липецка, Воронежка, Самарска и Ростовска област, както и над републиките Татарстан и Удмуртия.
„Тази нощ дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха над региони на Русия 149 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се казва в съобщението на руското министерство.
Съобщено бе също, че дронове са били свалени и над украинския Кримски полуостров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #4, #5
10:23 19.10.2026
2 Ха-ха-ха
Закривай!
Коментиран от #6
10:25 19.10.2026
3 Ердоган
10:25 19.10.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "стоян георгиев":Частни заводи и частни дата центрове..
Коментиран от #7
10:26 19.10.2026
5 хахаха
До коментар #1 от "стоян георгиев":И Озон се включи в "свалянето" на украински дронове. Е..., с цената на петербургския клон, но...
На бункерния дядка не му пука, толкова е изкуфял, че дори не си дава сметка, че това е най-продължителната и най-неуспешната завоеватена война, която тази пропаднала държава води през последните 200 години.
10:33 19.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 стоян георгиев
До коментар #4 от "честен ционист":В израел какви са заводите?
Коментиран от #8
10:40 19.10.2026
8 честен ционист
До коментар #7 от "стоян георгиев":Американски
Коментиран от #9
10:46 19.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.