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Русия съобщи за 149 свалени украински дрона през нощта

Русия съобщи за 149 свалени украински дрона през нощта

19 Октомври, 2026 10:06, обновена 19 Октомври, 2026 10:20 469 9

  • русия-
  • украйна-
  • дрон-
  • нощ

По данни на Руското министерство на отбраната безпилотни летателни апарати са прехванати над редица руски региони, включително Татарстан и Удмуртия. Свалени дронове са докладвани и над Крим.

Русия съобщи за 149 свалени украински дрона през нощта - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 149 украински дрона от самолетен тип през изминалата нощ. Това съобщи днес Руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.

В изявление на военното ведомство се посочва, че безпилотните летателни апарати са били засечени над териториите на Белгородска, Брянска, Курска, Калужка, Тулска, Орловска, Липецка, Воронежка, Самарска и Ростовска област, както и над републиките Татарстан и Удмуртия.

„Тази нощ дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха над региони на Русия 149 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се казва в съобщението на руското министерство.

Съобщено бе също, че дронове са били свалени и над украинския Кримски полуостров.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Свалят ги като ползват заводи и дата центрове за свалянето.

    Коментиран от #4, #5

    10:23 19.10.2026

  • 2 Ха-ха-ха

    2 3 Отговор
    56 месеца след като нападнаха Украйна, шушляците "успешно" отбраняват Москва и Санкт Петербург...
    Закривай!

    Коментиран от #6

    10:25 19.10.2026

  • 3 Ердоган

    3 1 Отговор
    Как разбрахте, че са украински? Може да са били или руски или украински или на трета страна

    10:25 19.10.2026

  • 4 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Частни заводи и частни дата центрове..

    Коментиран от #7

    10:26 19.10.2026

  • 5 хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    И Озон се включи в "свалянето" на украински дронове. Е..., с цената на петербургския клон, но...
    На бункерния дядка не му пука, толкова е изкуфял, че дори не си дава сметка, че това е най-продължителната и най-неуспешната завоеватена война, която тази пропаднала държава води през последните 200 години.

    10:33 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    В израел какви са заводите?

    Коментиран от #8

    10:40 19.10.2026

  • 8 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Американски

    Коментиран от #9

    10:46 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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