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Макрон отказа да приеме оставката на вътрешния министър след безредиците във Франция

Макрон отказа да приеме оставката на вътрешния министър след безредиците във Франция

19 Октомври, 2026 10:43 570 29

  • франция-
  • безредици-
  • вътрешен министър-
  • макрон-
  • оставка

Еманюел Макрон настоява Лоран Нуниез да остане на поста си, за да се запази командната структура на полицията и силите за сигурност. Президентът е поискал и бързи мерки срещу участниците в грабежите.

Макрон отказа да приеме оставката на вътрешния министър след безредиците във Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон отказа да приеме оставката на министъра на вътрешните работи Лоран Нуниез, подадена след масовите безредици през почивните дни. Това съобщи днес френското президентство, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Протестите бяха провокирани от нарастващото обществено недоволство заради поскъпването на живота, влошаването на качеството на обществените услуги и проблемите в образователната система.

Макрон е заявил, че Нуниез трябва да продължи да изпълнява задълженията си, за да бъде запазена установената командна структура в полицията и силите за сигурност. Освен това президентът е възложил на вътрешния министър възможно най-скоро да разработи нови подходи за справяне с хората, участващи в грабежите, съобщиха от Елисейския дворец.

В събота протестите в различни части на страната прераснаха в безредици. Беше подпалена сграда на общинска администрация, магазини бяха разграбени, а по фасадите на сгради се появиха графити. В редица градове се стигна до сблъсъци между агресивни групи и полицията.

Напрежението продължи и вчера, когато в Париж и Марсилия избухнаха нови сблъсъци. Полицията за борба с безредиците се намеси, за да предотврати опити за разграбване на търговски обекти.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    16 1 Отговор
    МакАрон, МерТЦ, УрсуЛИZA управляват с 10%-15% одобрение❗
    ДЕМОкрация или ДИКТАТура е когато хора с
    10%-15% одобрение УПРАВЛЯВАТ онези
    85%-90% които НЕ ГИ ИСКАТ🤔❓

    Коментиран от #12, #20

    10:46 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Стоянчо Пуканката

    12 2 Отговор
    Петата Република е пътник! На ред е шестата. Е, ще бъде малце по- различна. С "тъмно сини и кафеникави нюанси". Абе важното е да живей Франция!...

    10:47 19.10.2026

  • 5 Макрон

    13 2 Отговор
    И всички около него трябва да си подадат оставката.унищожиха не само Франция но и ЕС

    Коментиран от #28

    10:47 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 жълтопаветник

    1 9 Отговор
    Протесите във Франция са хибридна операция на КГБ.

    Коментиран от #11

    10:50 19.10.2026

  • 8 Така правят атлантическите боклуци

    5 0 Отговор
    Нищо ново реално няма

    10:51 19.10.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ъперкът":

    Четири години МакАрон е работил като инвестиционен банкер в Банка на Ротшилд) в Париж.😉

    10:52 19.10.2026

  • 10 НУЖДИ

    7 0 Отговор
    Не , не оставка на вътрешният министър е нужна на Франция , оставка на Президента и цялото правителство е нужна !!! Нужни са предсрочни избори и Льо Пен и Бардела ! Нужни са строги мерки против мигрантите и соросоидите , които докараха Франция до страна от третият свят , нужни са и петрол и газ от РФ , нужни са и пълно спиране на помощите (от всякакъв вид) за Зеленски ! Изобщо - нужно е Макрон и макронизма да изчезнат завинаги и от тях да остане само лош спомен !!!

    10:52 19.10.2026

  • 11 🦉🦉🦉🦉

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "жълтопаветник":

    Какво точно е "хибридна операция" или "хибридна война" 🤔❓
    Май нещо като твърдение за което няма нужда от доказателства, а само трябва СЛЯПА ВЯРА ‼️

    10:54 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пенчо

    2 0 Отговор
    Да не са сгодени, че го пази!?

    10:55 19.10.2026

  • 14 Какъв протест?!

    5 1 Отговор
    Аз видях как алчни и крадливи маргинали и мигранти използват протеста да разбиват магазини и да крадат! И д палят и рушат.

    И във Франция, и В Италия , и в Белгия.

    Това не е протест.
    Това са мародери. Не ги наричайте протестиращи!

    Истинските протестиращи ученици, студенти, синдикати, трябва да се замислят как да организират и опазят протестите си за в бъдеще от екстремисти.

    А Европа трябва да започне да депортира мигранти.

    Коментиран от #18

    10:55 19.10.2026

  • 15 Грабят народа

    4 0 Отговор
    Бият и убиват децата му и продължават с наглостта си да говорят че в Европа имало демокрация и права и свободи някакви. По жако и гнусно нещо от атлантика няма

    10:57 19.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 българина

    2 1 Отговор
    ако Русия стане същото ще бъде репресия и н то комунистическа

    11:00 19.10.2026

  • 18 Месояд

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Какъв протест?!":

    Кажи на баба Меркел за депортацията, ще те чуе.
    Те ги вкарват с охота, защото са продажни политици.

    Коментиран от #26

    11:00 19.10.2026

  • 19 ежко

    0 1 Отговор
    Лоран Нуниез няма ли си заместник?

    11:01 19.10.2026

  • 20 Стоянчо Пуканката

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":

    Задаваш "неправилни въпроси". Бързо ще те обвинят за комуне, ретрограден, закостнял, че не си в крак с модата, че не си креативен...абе с две думи- че не изповядваш евро-атлантически ценности...

    Коментиран от #29

    11:02 19.10.2026

  • 21 структурите на полицията

    0 0 Отговор
    и силите за сигурност винаги и на всякъде са защитавали олигарсите и олигархията . Преторианците не са бранили Рим от набези а от народа и себе си срещу пари. За това принципно в армията и службите основното изискване е да си беден,тъп и алчен

    11:02 19.10.2026

  • 22 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    1 0 Отговор
    Че у градината на Барозу щу стане така.

    11:03 19.10.2026

  • 23 Пеньоара

    0 0 Отговор
    Казал съм на Свирчев и Кики да организират келеши и да палим наред. Аз плащам.

    11:04 19.10.2026

  • 24 ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ

    1 0 Отговор
    Е фалирала. Алис Вайдел каза, че и за тях няма да има немски пари.

    11:04 19.10.2026

  • 25 ИШп на ВЕАХ

    1 0 Отговор
    Ндаа, новото име на Френската република ще е Ислямска Шериатска провинция на Великият Европейски Арабски Халифат . Там ще влизат Германия ,Испания ,Италия ,Швеция ,Дания , Финландия и Белгия (първоначлно) ,другите - после.

    11:04 19.10.2026

  • 26 Що бре въшляк?

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Месояд":

    Баба ти Меркел е отдавна в пенсия и наля милиарди на ботокса,а крепостните си останаха крепостни.
    С 2 милиона по-малко де.

    11:05 19.10.2026

  • 27 Подобни индивиди

    0 0 Отговор
    Би трябвало да бъдат ликвидирани. Хората една набирателна сметка за наемни убийци да си отворят и награда за кратуната на Макрон да обявят. И така на ред

    11:06 19.10.2026

  • 28 значи искаш да викаме

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Макрон":

    да живее руската "демокрация"!

    11:08 19.10.2026

  • 29 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Стоянчо Пуканката":

    Те отдавна ме обвиняват във всичко❗
    Едните, че съм комуне,
    другите, че съм гербераст,
    трети, че съм путинофил,
    четвърти, че съм партиен секретар...❗
    И всичко е защото пиша и говоря ИСТИНАТА,
    истината която ВЛАСТитутките се опитват да скрият, през платените медии❗

    11:09 19.10.2026

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