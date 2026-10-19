Макрон отказа да приеме оставката на вътрешния министър след безредиците във Франция

Френският президент Еманюел Макрон отказа да приеме оставката на министъра на вътрешните работи Лоран Нуниез, подадена след масовите безредици през почивните дни. Това съобщи днес френското президентство, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Протестите бяха провокирани от нарастващото обществено недоволство заради поскъпването на живота, влошаването на качеството на обществените услуги и проблемите в образователната система.

Макрон е заявил, че Нуниез трябва да продължи да изпълнява задълженията си, за да бъде запазена установената командна структура в полицията и силите за сигурност. Освен това президентът е възложил на вътрешния министър възможно най-скоро да разработи нови подходи за справяне с хората, участващи в грабежите, съобщиха от Елисейския дворец.

В събота протестите в различни части на страната прераснаха в безредици. Беше подпалена сграда на общинска администрация, магазини бяха разграбени, а по фасадите на сгради се появиха графити. В редица градове се стигна до сблъсъци между агресивни групи и полицията.

Напрежението продължи и вчера, когато в Париж и Марсилия избухнаха нови сблъсъци. Полицията за борба с безредиците се намеси, за да предотврати опити за разграбване на търговски обекти.