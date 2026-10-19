Макрон отказа да приеме оставката на вътрешния министър след безредиците във Франция

Френският президент Еманюел Макрон отказа да приеме оставката на министъра на вътрешните работи Лоран Нуниез, подадена след масовите безредици през почивните дни. Това съобщи днес френското президентство, цитирано от Ройтерс, предава БТА.
Протестите бяха провокирани от нарастващото обществено недоволство заради поскъпването на живота, влошаването на качеството на обществените услуги и проблемите в образователната система.
Макрон е заявил, че Нуниез трябва да продължи да изпълнява задълженията си, за да бъде запазена установената командна структура в полицията и силите за сигурност. Освен това президентът е възложил на вътрешния министър възможно най-скоро да разработи нови подходи за справяне с хората, участващи в грабежите, съобщиха от Елисейския дворец.
В събота протестите в различни части на страната прераснаха в безредици. Беше подпалена сграда на общинска администрация, магазини бяха разграбени, а по фасадите на сгради се появиха графити. В редица градове се стигна до сблъсъци между агресивни групи и полицията.
Напрежението продължи и вчера, когато в Париж и Марсилия избухнаха нови сблъсъци. Полицията за борба с безредиците се намеси, за да предотврати опити за разграбване на търговски обекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 🦉🦉🦉🦉
ДЕМОкрация или ДИКТАТура е когато хора с
10%-15% одобрение УПРАВЛЯВАТ онези
85%-90% които НЕ ГИ ИСКАТ🤔❓
Коментиран от #12, #20
10:46 19.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Стоянчо Пуканката
10:47 19.10.2026
5 Макрон
Коментиран от #28
10:47 19.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 жълтопаветник
Коментиран от #11
10:50 19.10.2026
8 Така правят атлантическите боклуци
10:51 19.10.2026
9 🦉🦉🦉🦉
До коментар #6 от "Ъперкът":Четири години МакАрон е работил като инвестиционен банкер в Банка на Ротшилд) в Париж.😉
10:52 19.10.2026
10 НУЖДИ
10:52 19.10.2026
11 🦉🦉🦉🦉
До коментар #7 от "жълтопаветник":Какво точно е "хибридна операция" или "хибридна война" 🤔❓
Май нещо като твърдение за което няма нужда от доказателства, а само трябва СЛЯПА ВЯРА ‼️
10:54 19.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пенчо
10:55 19.10.2026
14 Какъв протест?!
И във Франция, и В Италия , и в Белгия.
Това не е протест.
Това са мародери. Не ги наричайте протестиращи!
Истинските протестиращи ученици, студенти, синдикати, трябва да се замислят как да организират и опазят протестите си за в бъдеще от екстремисти.
А Европа трябва да започне да депортира мигранти.
Коментиран от #18
10:55 19.10.2026
15 Грабят народа
10:57 19.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 българина
11:00 19.10.2026
18 Месояд
До коментар #14 от "Какъв протест?!":Кажи на баба Меркел за депортацията, ще те чуе.
Те ги вкарват с охота, защото са продажни политици.
Коментиран от #26
11:00 19.10.2026
19 ежко
11:01 19.10.2026
20 Стоянчо Пуканката
До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":Задаваш "неправилни въпроси". Бързо ще те обвинят за комуне, ретрограден, закостнял, че не си в крак с модата, че не си креативен...абе с две думи- че не изповядваш евро-атлантически ценности...
Коментиран от #29
11:02 19.10.2026
21 структурите на полицията
11:02 19.10.2026
22 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
11:03 19.10.2026
23 Пеньоара
11:04 19.10.2026
24 ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ
11:04 19.10.2026
25 ИШп на ВЕАХ
11:04 19.10.2026
26 Що бре въшляк?
До коментар #18 от "Месояд":Баба ти Меркел е отдавна в пенсия и наля милиарди на ботокса,а крепостните си останаха крепостни.
С 2 милиона по-малко де.
11:05 19.10.2026
27 Подобни индивиди
11:06 19.10.2026
28 значи искаш да викаме
До коментар #5 от "Макрон":да живее руската "демокрация"!
11:08 19.10.2026
29 🦉🦉🦉🦉
До коментар #20 от "Стоянчо Пуканката":Те отдавна ме обвиняват във всичко❗
Едните, че съм комуне,
другите, че съм гербераст,
трети, че съм путинофил,
четвърти, че съм партиен секретар...❗
И всичко е защото пиша и говоря ИСТИНАТА,
истината която ВЛАСТитутките се опитват да скрият, през платените медии❗
11:09 19.10.2026