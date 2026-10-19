Путин подкрепи кадрови промени в руското правителство

Руският президент Владимир Путин е подкрепил предложенията на премиера Михаил Мишустин за редица кадрови промени в правителството. Това е съобщил говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция „Интерфакс“.

Мишустин е представил предложенията си на работна среща с държавния глава, проведена сутринта. Двамата са обсъдили и актуални въпроси, свързани със социално-икономическото развитие на Русия.

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„Тази сутрин президентът Владимир Путин проведе работна среща с председателя на правителството Михаил Мишустин. Наред с обсъждането на актуални въпроси от социално-икономическото развитие на страната, премиерът представи на държавния глава предложенията си за редица кадрови промени в правителството“, заяви Песков.

Говорителят на Кремъл допълни: „Тези предложения получиха подкрепата на президента Путин“.

Кандидатурите ще бъдат внесени в Държавната дума

След президентското одобрение предложенията трябва да преминат през следващия етап от процедурата. Съгласно руската конституция Михаил Мишустин ще внесе кандидатурите за утвърждаване от Държавната дума.

В предоставената информация не са посочени имената на длъжностите и представителите, които ще бъдат засегнати от промените. Не е уточнено и кога точно кандидатурите ще бъдат представени пред депутатите.