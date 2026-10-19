Путин подкрепи кадрови промени в руското правителство

Руският президент Владимир Путин е подкрепил предложенията на премиера Михаил Мишустин за редица кадрови промени в правителството. Това е съобщил говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция „Интерфакс“.
Мишустин е представил предложенията си на работна среща с държавния глава, проведена сутринта. Двамата са обсъдили и актуални въпроси, свързани със социално-икономическото развитие на Русия.
Говорителят на Кремъл допълни: „Тези предложения получиха подкрепата на президента Путин“.
Кандидатурите ще бъдат внесени в Държавната дума
След президентското одобрение предложенията трябва да преминат през следващия етап от процедурата. Съгласно руската конституция Михаил Мишустин ще внесе кандидатурите за утвърждаване от Държавната дума.
В предоставената информация не са посочени имената на длъжностите и представителите, които ще бъдат засегнати от промените. Не е уточнено и кога точно кандидатурите ще бъдат представени пред депутатите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #9
11:37 19.10.2026
2 Примати
Коментиран от #5, #8
11:41 19.10.2026
3 Абе тоя с каквото и да го облекат
11:44 19.10.2026
4 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
11:44 19.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Възпитаните господа
До коментар #2 от "Примати":Все 3-тите етажи ли обитават? Хабитата ли им е такъв?
11:56 19.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.