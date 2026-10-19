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Путин подкрепи кадрови промени в руското правителство
  Тема: Украйна

Путин подкрепи кадрови промени в руското правителство

19 Октомври, 2026 11:34 744 10

  • владимир путин-
  • михаил мишустин-
  • руско правителство-
  • държавна дума-
  • кадрови промени

Съгласно руската конституция кандидатурите ще бъдат внесени от премиера за утвърждаване от Държавната дума

Путин подкрепи кадрови промени в руското правителство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е подкрепил предложенията на премиера Михаил Мишустин за редица кадрови промени в правителството. Това е съобщил говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция „Интерфакс“.

Мишустин е представил предложенията си на работна среща с държавния глава, проведена сутринта. Двамата са обсъдили и актуални въпроси, свързани със социално-икономическото развитие на Русия.

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„Тази сутрин президентът Владимир Путин проведе работна среща с председателя на правителството Михаил Мишустин. Наред с обсъждането на актуални въпроси от социално-икономическото развитие на страната, премиерът представи на държавния глава предложенията си за редица кадрови промени в правителството“, заяви Песков.

Говорителят на Кремъл допълни: „Тези предложения получиха подкрепата на президента Путин“.

Кандидатурите ще бъдат внесени в Държавната дума

След президентското одобрение предложенията трябва да преминат през следващия етап от процедурата. Съгласно руската конституция Михаил Мишустин ще внесе кандидатурите за утвърждаване от Държавната дума.

В предоставената информация не са посочени имената на длъжностите и представителите, които ще бъдат засегнати от промените. Не е уточнено и кога точно кандидатурите ще бъдат представени пред депутатите.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    4 6 Отговор
    Възроди Русия и върна надеждите на милиарди хора за един по нормален свят.

    Коментиран от #9

    11:37 19.10.2026

  • 2 Примати

    4 4 Отговор
    Най - големия удар , който понесе Русия е броят хора , които напуснаха страната след 24.02.26г. Най - образованата част от населението. Представете си блока в който живеете. Помислете за възпитания господин от третия етаж , който работи като хирург , програмист или друга престижна професия. Над един милион образовани руснаци напуснаха Русия. Сега се сетете за останалите жители във вашия блок. Тези които се карат един с друг за парка място а слушат чалга. Разбрахте ли сега какво всъщност е сторил Путин на таза прокълната страна…

    Коментиран от #5, #8

    11:41 19.10.2026

  • 3 Абе тоя с каквото и да го облекат

    4 3 Отговор
    Все е палячо.

    11:44 19.10.2026

  • 4 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    5 5 Отговор
    Щастливи че не са се родили руснаци.

    11:44 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Възпитаните господа

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Примати":

    Все 3-тите етажи ли обитават? Хабитата ли им е такъв?

    11:56 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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