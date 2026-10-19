Евентуална среща между Тръмп, Путин и Си не би била повторение на Ялта от 1945 г.

САЩ потвърдиха, че са водени разговори за възможна среща между президента Доналд Тръмп, руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин, на която да бъде обсъдено прекратяването на войната в Украйна. Държавният секретар Марко Рубио обаче уточни, че към момента няма окончателно споразумение за провеждането ѝ.

„Имаше разговори за среща. Не знам дали тя вече е договорена, но президентът ясно заяви, че иска войната в Украйна и Русия да приключи“, каза Рубио, цитиран от Ройтерс.

По думите му Вашингтон вижда сериозни рискове в продължаването на конфликта. „Не виждаме нищо добро, което да произтича от тази война“, заяви държавният секретар и предупреди за „много реален риск от ескалация“ и разпространение на бойните действия в друга държава.

Възможен форум за разговорите

Като възможно място за среща се посочва форумът на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, който трябва да се проведе на 18 и 19 ноември в Китай. На този етап обаче няма потвърждение, че тримата лидери ще разговарят в този формат.

В анализ за УНИАН Олеся Яхно посочва, че евентуална среща между Тръмп, Путин и Си не би била повторение на конференцията в Ялта от 1945 г. Според нея тогавашните съюзници са имали общи дългосрочни цели, докато днешните отношения между трите държави са белязани от конкуренция и различни интереси.

Яхно определя САЩ и Китай като конкуренти, а отношенията между Китай и Русия описва като все по-зависими от Пекин. Според анализа контактите между Вашингтон и Москва в момента са повлияни и от бизнес сделки, предлагани от Кремъл, които предизвикват политически спорове в Съединените щати.

Украйна и Европа не могат да бъдат изключени

В анализа се посочва още, че устойчивите международни правила изискват общи норми, подобни на заложените в Устава на ООН. Според Яхно войната на Русия срещу Украйна, както и заплахите с ядрено оръжие, подкопават подобен подход.

Затова, според авторката, разговори за войната в Европа не могат да бъдат водени трайно без участието на Украйна и европейските държави. Тя отбелязва и че Китай разглежда Европейския съюз като важен икономически партньор и пазар. Така възможната среща между трима световни лидери би могла да постави началото на разговори, но сама по себе си не би решила въпроса за бъдещето на Украйна.

Източници: unian.net, investing.com