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Евентуална среща между Тръмп, Путин и Си не би била повторение на Ялта от 1945 г.
  Тема: Украйна

Евентуална среща между Тръмп, Путин и Си не би била повторение на Ялта от 1945 г.

19 Октомври, 2026 13:25 612 15

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • си цзинпин-
  • марко рубио-
  • войната в украйна

Контактите между Вашингтон и Москва в момента са повлияни и от бизнес сделки, предлагани от Кремъл, които предизвикват политически спорове в Съединените щати

Евентуална среща между Тръмп, Путин и Си не би била повторение на Ялта от 1945 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ потвърдиха, че са водени разговори за възможна среща между президента Доналд Тръмп, руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин, на която да бъде обсъдено прекратяването на войната в Украйна. Държавният секретар Марко Рубио обаче уточни, че към момента няма окончателно споразумение за провеждането ѝ.

„Имаше разговори за среща. Не знам дали тя вече е договорена, но президентът ясно заяви, че иска войната в Украйна и Русия да приключи“, каза Рубио, цитиран от Ройтерс.

По думите му Вашингтон вижда сериозни рискове в продължаването на конфликта. „Не виждаме нищо добро, което да произтича от тази война“, заяви държавният секретар и предупреди за „много реален риск от ескалация“ и разпространение на бойните действия в друга държава.

Възможен форум за разговорите

Като възможно място за среща се посочва форумът на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, който трябва да се проведе на 18 и 19 ноември в Китай. На този етап обаче няма потвърждение, че тримата лидери ще разговарят в този формат.

В анализ за УНИАН Олеся Яхно посочва, че евентуална среща между Тръмп, Путин и Си не би била повторение на конференцията в Ялта от 1945 г. Според нея тогавашните съюзници са имали общи дългосрочни цели, докато днешните отношения между трите държави са белязани от конкуренция и различни интереси.

Яхно определя САЩ и Китай като конкуренти, а отношенията между Китай и Русия описва като все по-зависими от Пекин. Според анализа контактите между Вашингтон и Москва в момента са повлияни и от бизнес сделки, предлагани от Кремъл, които предизвикват политически спорове в Съединените щати.

Украйна и Европа не могат да бъдат изключени

В анализа се посочва още, че устойчивите международни правила изискват общи норми, подобни на заложените в Устава на ООН. Според Яхно войната на Русия срещу Украйна, както и заплахите с ядрено оръжие, подкопават подобен подход.

Затова, според авторката, разговори за войната в Европа не могат да бъдат водени трайно без участието на Украйна и европейските държави. Тя отбелязва и че Китай разглежда Европейския съюз като важен икономически партньор и пазар. Така възможната среща между трима световни лидери би могла да постави началото на разговори, но сама по себе си не би решила въпроса за бъдещето на Украйна.

Източници: unian.net, investing.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нужна е нова Ялта

    10 5 Отговор
    И всяка жаба да си зна е гьола.

    13:26 19.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    8 4 Отговор
    Нормално, днес картите са в другата ръка❗

    13:27 19.10.2026

  • 3 Ти ще кажеш, пфу

    7 3 Отговор
    Само една салфетка им трябва.

    13:27 19.10.2026

  • 4 ТХсхаха

    6 3 Отговор
    За Си- Тайван, за Путин - Уизточна Украйна западните хрантутници да се спасяват, за Тръмп- Иран да спрат да го правят за смях.

    13:29 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ъхххх

    6 2 Отговор
    Взе да им пипириже на западните "ястреби". Срещата ще е на 18 и 19 ноември

    13:32 19.10.2026

  • 7 Антирашист 4730

    3 9 Отговор
    Дали в ялта е бил и хитлер ? Това е категоричен капан за Тръмп !

    13:32 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БРИКС

    2 3 Отговор
    е по малкото зло...!

    13:36 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Маринов

    2 0 Отговор
    Атанасова що ни пробутва скапано окраински мнение? И го слага в заглавие. На ялтенската конференция никой с никого не е другарувал и все пак са драснали салфетка, нали? С тук, да се съберат и да не драснат нова салфетка, моля?
    Окраина не е фактор, а оръдие на Англия и коалицията на войната и няма работа при тримата големи. Европа с нейните санкции и разни мнения какво ще прави на масата?

    13:58 19.10.2026

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