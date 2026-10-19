Евентуална среща между Тръмп, Путин и Си не би била повторение на Ялта от 1945 г.

САЩ потвърдиха, че са водени разговори за възможна среща между президента Доналд Тръмп, руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин, на която да бъде обсъдено прекратяването на войната в Украйна. Държавният секретар Марко Рубио обаче уточни, че към момента няма окончателно споразумение за провеждането ѝ.
По думите му Вашингтон вижда сериозни рискове в продължаването на конфликта. „Не виждаме нищо добро, което да произтича от тази война“, заяви държавният секретар и предупреди за „много реален риск от ескалация“ и разпространение на бойните действия в друга държава.
Възможен форум за разговорите
Като възможно място за среща се посочва форумът на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, който трябва да се проведе на 18 и 19 ноември в Китай. На този етап обаче няма потвърждение, че тримата лидери ще разговарят в този формат.
В анализ за УНИАН Олеся Яхно посочва, че евентуална среща между Тръмп, Путин и Си не би била повторение на конференцията в Ялта от 1945 г. Според нея тогавашните съюзници са имали общи дългосрочни цели, докато днешните отношения между трите държави са белязани от конкуренция и различни интереси.
Яхно определя САЩ и Китай като конкуренти, а отношенията между Китай и Русия описва като все по-зависими от Пекин. Според анализа контактите между Вашингтон и Москва в момента са повлияни и от бизнес сделки, предлагани от Кремъл, които предизвикват политически спорове в Съединените щати.
Украйна и Европа не могат да бъдат изключени
В анализа се посочва още, че устойчивите международни правила изискват общи норми, подобни на заложените в Устава на ООН. Според Яхно войната на Русия срещу Украйна, както и заплахите с ядрено оръжие, подкопават подобен подход.
Затова, според авторката, разговори за войната в Европа не могат да бъдат водени трайно без участието на Украйна и европейските държави. Тя отбелязва и че Китай разглежда Европейския съюз като важен икономически партньор и пазар. Така възможната среща между трима световни лидери би могла да постави началото на разговори, но сама по себе си не би решила въпроса за бъдещето на Украйна.
Източници: unian.net, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нужна е нова Ялта
13:26 19.10.2026
2 🦉🦉🦉🦉
13:27 19.10.2026
3 Ти ще кажеш, пфу
13:27 19.10.2026
4 ТХсхаха
13:29 19.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ъхххх
13:32 19.10.2026
7 Антирашист 4730
13:32 19.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 БРИКС
13:36 19.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Маринов
Окраина не е фактор, а оръдие на Англия и коалицията на войната и няма работа при тримата големи. Европа с нейните санкции и разни мнения какво ще прави на масата?
13:58 19.10.2026