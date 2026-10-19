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Литва засилва охраната на критичната инфраструктура
  Тема: Украйна

Литва засилва охраната на критичната инфраструктура

19 Октомври, 2026 15:31 367 7

  • литва-
  • критична инфраструктура-
  • starlink-
  • дрон-
  • русия

Решението идва след опит за палеж на съоръжение Starlink край Вилнюс и навлизане на дрон във въздушното пространство на страната

Литва засилва охраната на критичната инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Литва ще засили охраната около обектите от критичната инфраструктура след опита за палеж на наземна станция Starlink край Вилнюс и навлизането на дрон във въздушното пространство на страната. Решението е взето на среща на правителствени и служби за сигурност представители, съобщи премиерът Миндаугас Синкявичюс, предаде "Ройтерс".

„Съгласихме се да повишим нивото на готовност около обектите от критичната инфраструктура, които са важни за страната. Ще отделим повече сили и внимание за тези обекти“, каза Синкявичюс.

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Опитът за палеж на Starlink

Инцидентът край Вилнюс е станал около 2 часа през нощта в неделя. Нападателите са опитали да подпалят антени и съпътстваща инфраструктура, използвани за предоставяне на сателитна свързаност Starlink. Пожарът е бил потушен преди пристигането на пожарникарите, а щетите са ограничени. Работата на системата не е била прекъсната.

По информация на Ройтерс литовските власти разглеждат случая като саботаж, свързан с Русия, и го поставят в контекста на нарастващите опасения, че войната в Украйна може да прехвърли рисковете си към североизточния фланг на НАТО. Четирима заподозрени са били задържани. Москва отхвърля подобни обвинения като неоснователни.

Литовската полиция е започнала наказателно разследване за повреждане на имущество по начин, който застрашава обществената сигурност. Според Националния център за управление на кризите съоръжението е част от по-широка мрежа, която осигурява свързаност на граждани, компании и военни структури.

Дронът и въздушната тревога

В неделя дрон навлезе във въздушното пространство на Литва, което доведе до въздушна тревога в окръзите Паневежис и Шяуляй. Останките му бяха открити край село Юоджонис в района на Пасвалис. Паднали отломки са повредили врата на цивилен автомобил, но няма пострадали.

Литовските въоръжени сили смятат, че дронът вероятно е навлязъл от Полша. Министърът на отбраната Робертас Каунас заяви, че предварителните данни сочат украински дрон, използван при атака срещу Санкт Петербург и отклонен от курса си вследствие на руски средства за радиоелектронна борба. Украйна изрази съжаление за инцидента и заяви готовност да съдейства за изясняването на обстоятелствата.

Случаят с дрона и опитът за палеж на съоръжението Starlink са разгледани като част от една и съща по-широка картина на хибридни заплахи. Националната комисия по сигурността обсъжда и разширяване на правомощията на службите за неутрализиране на дронове.


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор
    Литовските въоръжени сили смятат, че дронът вероятно е навлязъл от Полша. Министърът на отбраната Робертас Каунас заяви, че предварителните данни сочат украински дрон, използван при атака срещу Санкт Петербург и отклонен от курса си вследствие на руски средства за радиоелектронна борба. 🤔

    15:37 19.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Украински дрон удари автомобил на магистралата в Литва.Има нужда от ПВО.

    15:37 19.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор
    Укродрон навлиза от Полша, ама виновна.... Русия🤔❗

    Коментиран от #6

    15:38 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 това като

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    "руските" дронове удрящи кораби в нашата ИИЗ

    15:41 19.10.2026

  • 7 Ох ох ох

    3 0 Отговор
    Украйна е пред колапс а балтийските села се пъчат според факти,идва,време за равносметки драги,а ние помним от 5г какво се изливаше върху нас заради пари

    15:45 19.10.2026

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