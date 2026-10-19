61% от украинците отхвърлят предаването на Донбас на Русия

61% от украинците смятат за категорично неприемливо предаването на целия Донбас под контрола на Русия в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа. На такава отстъпка са готови 35% от анкетираните, като мнозинството от тях признават, че това би било трудно решение. Други 4% не са успели да определят позицията си.

Данните са от национално проучване на Киевския международен институт по социология, проведено между 8 и 16 октомври сред 1031 пълнолетни украински граждани. В анкетата са включени жители на територии, контролирани от украинското правителство. Не са обхванати украинци, напуснали страната след 24 февруари 2022 г.

Натискът не променя съществено нагласите

Социолозите сравняват отговорите, дадени преди и след обявяването на така нареченото „дизелено споразумение“ и последвалия натиск върху Украйна. Сред анкетираните на 8 и 9 октомври 57% са били категорично против предаването на Донбас. При участниците в анкетата между 10 и 16 октомври делът достига 62%.

„Формално разликата е в рамките на статистическата грешка, но виждаме, че поне засега кампанията на натиск срещу Украйна не е довела до по-голяма готовност да бъде прието това предложение“, посочват от Киевския международен институт по социология.

При жителите на Киев делът на категорично отхвърлящите предложението е 66% – най-високият отчетен показател сред отделните региони. Това е нагласата на мнозинството в столицата въпреки продължаващите руски атаки с балистични ракети и ударни дронове.

Повечето украинци очакват продължителна война

Проучването показва и песимистични очаквания за края на конфликта. Само 10% от украинците смятат, че войната ще приключи до края на 2026 г., а 13% очакват това да стане през първата половина на 2027 г. В същото време 56% посочват втората половина на 2027 г. или по-късен период. Още 21% не са могли да дадат отговор.

Готовност за продължително издържане на войната заявяват 62% от анкетираните. Други 4% посочват, че биха издържали още една година, а 21% – от няколко месеца до половин година. 13% не са определили позицията си.

Анкетата е проведена чрез телефонни интервюта със случайно подбрани мобилни номера и последващо статистическо претегляне. При обичайни условия формалната грешка при показатели около 50% не надхвърля 4%, като изследователите уточняват, че военната обстановка може да добави допълнителни ограничения при интерпретацията на резултатите.

Източници: unian.net, informator.ua