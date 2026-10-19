61% от украинците отхвърлят предаването на Донбас на Русия

61% от украинците смятат за категорично неприемливо предаването на целия Донбас под контрола на Русия в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа. На такава отстъпка са готови 35% от анкетираните, като мнозинството от тях признават, че това би било трудно решение. Други 4% не са успели да определят позицията си.
Данните са от национално проучване на Киевския международен институт по социология, проведено между 8 и 16 октомври сред 1031 пълнолетни украински граждани. В анкетата са включени жители на територии, контролирани от украинското правителство. Не са обхванати украинци, напуснали страната след 24 февруари 2022 г.
Натискът не променя съществено нагласите
Социолозите сравняват отговорите, дадени преди и след обявяването на така нареченото „дизелено споразумение“ и последвалия натиск върху Украйна. Сред анкетираните на 8 и 9 октомври 57% са били категорично против предаването на Донбас. При участниците в анкетата между 10 и 16 октомври делът достига 62%.
При жителите на Киев делът на категорично отхвърлящите предложението е 66% – най-високият отчетен показател сред отделните региони. Това е нагласата на мнозинството в столицата въпреки продължаващите руски атаки с балистични ракети и ударни дронове.
Повечето украинци очакват продължителна война
Проучването показва и песимистични очаквания за края на конфликта. Само 10% от украинците смятат, че войната ще приключи до края на 2026 г., а 13% очакват това да стане през първата половина на 2027 г. В същото време 56% посочват втората половина на 2027 г. или по-късен период. Още 21% не са могли да дадат отговор.
Готовност за продължително издържане на войната заявяват 62% от анкетираните. Други 4% посочват, че биха издържали още една година, а 21% – от няколко месеца до половин година. 13% не са определили позицията си.
Анкетата е проведена чрез телефонни интервюта със случайно подбрани мобилни номера и последващо статистическо претегляне. При обичайни условия формалната грешка при показатели около 50% не надхвърля 4%, като изследователите уточняват, че военната обстановка може да добави допълнителни ограничения при интерпретацията на резултатите.
Източници: unian.net, informator.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това е
Коментиран от #22
14:34 19.10.2026
2 Последния Софиянец
14:35 19.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да, да
14:38 19.10.2026
6 Трол
14:38 19.10.2026
7 Спирко
14:38 19.10.2026
8 арбалета 🎯
Коментиран от #33
14:40 19.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 язе
Коментиран от #21
14:42 19.10.2026
11 Зеления
То и Маркет Линкс на Бъчварова даде че аха-аха ППДБ да спечелят парламентарните избори, ама отидоха в трета глуха...
14:42 19.10.2026
12 604
14:44 19.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 мара нюз
14:47 19.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гориил
14:50 19.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Донбас е руски
14:52 19.10.2026
20 Хаха
Няма кой да им дава пари вече.
14:53 19.10.2026
21 444444
До коментар #10 от "язе":То и сега не са ги питали.Просто са написали каквото трябва.Нали си споняте, че Тръм уволни началничката на статистиката в САЩ защото давала грешни данни.Та "Киевския международен институт по социология" как ще даде друга статисика тях направо на фронта ще ги изпратят.
14:54 19.10.2026
22 любовта към путин е Пропаганда
До коментар #1 от "Това е":Защо няма опозиция, живи противници на путин?!?!
14:54 19.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гориил
Коментиран от #40
14:57 19.10.2026
25 Факти
14:58 19.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 каунь
Коментиран от #42, #44
15:15 19.10.2026
31 Боко
И тука инфлация няма , € 💩 е Ок , цените са си същите (малко по скъпо е от Монако), но всичко е по план.
Допитването в 404 е направено между придворните на смешника-шмъркач👌
15:17 19.10.2026
32 Смешник
15:20 19.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Що ги питат
15:24 19.10.2026
37 Гориил
15:26 19.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Бай той Толстой
15:29 19.10.2026
40 Бай той Толстой
До коментар #24 от "Гориил":И кво?Дреме ни за тях!
15:30 19.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 граф
До коментар #30 от "каунь":"руснаците гледат да си приберат териториите с руско говорящи". по тая логика германците трябва да си приберат цяла Австрия и една трета от Швейцария, плюс Лихтенщайн, щото говорели немски. Англия пък трябва да си прибере Австралия и Нова Зеландия. Както и САЩ. щото говорили английски. Що за перверзна путинска логика?
Коментиран от #45
15:45 19.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ха ха
До коментар #30 от "каунь":Те рускоговорящите отдавна са на,Запад.Не искат живот в крепостния свят.
15:48 19.10.2026
45 граф
До коментар #42 от "граф":Може би и Турция трябва да си прибере бг териториите с турскоговорящи, така ли?
15:50 19.10.2026
46 Ние много пъти това го казвамв
15:51 19.10.2026
47 Странно
15:54 19.10.2026