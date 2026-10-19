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61% от украинците отхвърлят предаването на Донбас на Русия
  Тема: Украйна

61% от украинците отхвърлят предаването на Донбас на Русия

19 Октомври, 2026 14:33 1 130 47

  • украйна-
  • донбас-
  • русия-
  • гаранции за сигурност-
  • обществено мнение

Само 35% допускат подобна отстъпка в замяна на гаранции за сигурност. Повечето украинци очакват войната да продължи и през 2027 г.

61% от украинците отхвърлят предаването на Донбас на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

61% от украинците смятат за категорично неприемливо предаването на целия Донбас под контрола на Русия в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа. На такава отстъпка са готови 35% от анкетираните, като мнозинството от тях признават, че това би било трудно решение. Други 4% не са успели да определят позицията си.

Данните са от национално проучване на Киевския международен институт по социология, проведено между 8 и 16 октомври сред 1031 пълнолетни украински граждани. В анкетата са включени жители на територии, контролирани от украинското правителство. Не са обхванати украинци, напуснали страната след 24 февруари 2022 г.

Натискът не променя съществено нагласите

Социолозите сравняват отговорите, дадени преди и след обявяването на така нареченото „дизелено споразумение“ и последвалия натиск върху Украйна. Сред анкетираните на 8 и 9 октомври 57% са били категорично против предаването на Донбас. При участниците в анкетата между 10 и 16 октомври делът достига 62%.

„Формално разликата е в рамките на статистическата грешка, но виждаме, че поне засега кампанията на натиск срещу Украйна не е довела до по-голяма готовност да бъде прието това предложение“, посочват от Киевския международен институт по социология.

При жителите на Киев делът на категорично отхвърлящите предложението е 66% – най-високият отчетен показател сред отделните региони. Това е нагласата на мнозинството в столицата въпреки продължаващите руски атаки с балистични ракети и ударни дронове.

Повечето украинци очакват продължителна война

Проучването показва и песимистични очаквания за края на конфликта. Само 10% от украинците смятат, че войната ще приключи до края на 2026 г., а 13% очакват това да стане през първата половина на 2027 г. В същото време 56% посочват втората половина на 2027 г. или по-късен период. Още 21% не са могли да дадат отговор.

Готовност за продължително издържане на войната заявяват 62% от анкетираните. Други 4% посочват, че биха издържали още една година, а 21% – от няколко месеца до половин година. 13% не са определили позицията си.

Анкетата е проведена чрез телефонни интервюта със случайно подбрани мобилни номера и последващо статистическо претегляне. При обичайни условия формалната грешка при показатели около 50% не надхвърля 4%, като изследователите уточняват, че военната обстановка може да добави допълнителни ограничения при интерпретацията на резултатите.

Източници: unian.net, informator.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е

    49 7 Отговор
    Пропагандна лъжа

    Коментиран от #22

    14:34 19.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    34 5 Отговор
    А би трябвало да са 100 процента.Странно.

    14:35 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да, да

    36 5 Отговор
    Голям праз. Късно е либе за китка!

    14:38 19.10.2026

  • 6 Трол

    33 1 Отговор
    При украинките процентът е по-голям.

    14:38 19.10.2026

  • 7 Спирко

    31 5 Отговор
    Естествено, Русия никога не е заявявала, е крайната цел е завземането на Донбас. Крайната цел е осигуряване на национална сигурност, т.е., техен човек начело в Киев.

    14:38 19.10.2026

  • 8 арбалета 🎯

    35 4 Отговор
    Като не щеш мира , на ти секира .

    Коментиран от #33

    14:40 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 язе

    34 3 Отговор
    Че кой ще ги пита..???

    Коментиран от #21

    14:42 19.10.2026

  • 11 Зеления

    34 1 Отговор
    "Данните са от национално проучване на Киевския международен институт по социология,"

    То и Маркет Линкс на Бъчварова даде че аха-аха ППДБ да спечелят парламентарните избори, ама отидоха в трета глуха...

    14:42 19.10.2026

  • 12 604

    28 2 Отговор
    Грехота е да се лъже така, при толкова изтребени, ще има възмездие и то на квадрат!

    14:44 19.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 мара нюз

    28 2 Отговор
    това са украински данни-само глупости пишете!

    14:47 19.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гориил

    26 2 Отговор
    Не знаем реалната статистика от социалните проучвания в Украйна. Повечето социални агенции провеждат проучвания, които далеч не отговарят на научните стандарти и методологии. Почти 99 процента от информацията по тази тема е фалшифицирана и публикувана или от украински медии, или от украински блогъри (жители на Европа) и е уклончива и противоречива. Единствената сигурност е, че украинците са невероятно уморени от войната, загубили са вяра в бъдещето, подложени са на стрес и не желаят да се бият за страната си, избягвайки мобилизация и изпращане на сигурна смърт. За да получим обективна и вярна оценка на общественото мнение, трябва да бъдем търпеливи и да изчакаме сключването на мир.

    14:50 19.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Донбас е руски

    27 4 Отговор
    Няма нищо общо с покрайнината

    14:52 19.10.2026

  • 20 Хаха

    26 3 Отговор
    Напролет ще са на друго мнение.
    Няма кой да им дава пари вече.

    14:53 19.10.2026

  • 21 444444

    25 1 Отговор

    До коментар #10 от "язе":

    То и сега не са ги питали.Просто са написали каквото трябва.Нали си споняте, че Тръм уволни началничката на статистиката в САЩ защото давала грешни данни.Та "Киевския международен институт по социология" как ще даде друга статисика тях направо на фронта ще ги изпратят.

    14:54 19.10.2026

  • 22 любовта към путин е Пропаганда

    6 19 Отговор

    До коментар #1 от "Това е":

    Защо няма опозиция, живи противници на путин?!?!

    14:54 19.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гориил

    25 2 Отговор
    За съжаление, украинският народ страда мъчително, губи сили и бързо умира със скорост от приблизително един милион годишно. Това не е пропаганда, а официална статистика на Световната банка.

    Коментиран от #40

    14:57 19.10.2026

  • 25 Факти

    24 2 Отговор
    Значи, кървавия киевски режим може да провежда проучвания и допитване, но не и избори!!! Много удобно за диктатора сатрап Зеленски от Кривой Рог .

    14:58 19.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 каунь

    7 1 Отговор
    руснаците гледат да си приберат териториите с руско говорящи

    Коментиран от #42, #44

    15:15 19.10.2026

  • 31 Боко

    8 2 Отговор
    Социологията на 404 е като нашата .1към 1 !
    И тука инфлация няма , € 💩 е Ок , цените са си същите (малко по скъпо е от Монако), но всичко е по план.

    Допитването в 404 е направено между придворните на смешника-шмъркач👌

    15:17 19.10.2026

  • 32 Смешник

    8 1 Отговор
    Кой ги пита въпреки че това е фейк новина

    15:20 19.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Що ги питат

    7 0 Отговор
    Ма то няма да стане с референдум.

    15:24 19.10.2026

  • 37 Гориил

    11 0 Отговор
    Нахлуването на САЩ и Европа в Украйна, пренебрегвайки жизненоважните интереси на Русия, се оказа трагична грешка и надценяване на собствените възможности. Превратите в Киев през 2004 и 2014 г. уплашиха и разгневиха Москва, не ѝ оставиха избор или място за маневриране.

    15:26 19.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Бай той Толстой

    6 1 Отговор
    Победеният няма право на мнение,а само на подчинение!

    15:29 19.10.2026

  • 40 Бай той Толстой

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Гориил":

    И кво?Дреме ни за тях!

    15:30 19.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 граф

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "каунь":

    "руснаците гледат да си приберат териториите с руско говорящи". по тая логика германците трябва да си приберат цяла Австрия и една трета от Швейцария, плюс Лихтенщайн, щото говорели немски. Англия пък трябва да си прибере Австралия и Нова Зеландия. Както и САЩ. щото говорили английски. Що за перверзна путинска логика?

    Коментиран от #45

    15:45 19.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "каунь":

    Те рускоговорящите отдавна са на,Запад.Не искат живот в крепостния свят.

    15:48 19.10.2026

  • 45 граф

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "граф":

    Може би и Турция трябва да си прибере бг териториите с турскоговорящи, така ли?

    15:50 19.10.2026

  • 46 Ние много пъти това го казвамв

    1 0 Отговор
    Сто и повече години може би дори двеста години Запада е работил за да раздели руснаците на руснаци и някакви си украинци които най сетне му прилегна да издърпа на своя страна родоотстъпниците са това

    15:51 19.10.2026

  • 47 Странно

    0 0 Отговор
    61% са против отстъпки т.е за продължаване на войната но Украйна не може да намери войници и ги лови по улиците?!? Тия са като нашите евроатлантици....подкрепят Украйна но друг да плаща и воюва

    15:54 19.10.2026

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