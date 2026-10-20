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Вашингтон не одобрява трансфер на ракети Patriot за Украйна
  Тема: Украйна

Вашингтон не одобрява трансфер на ракети Patriot за Украйна

20 Октомври, 2026 03:34 1 019 6

  • украйна-
  • патриот-
  • доналд тръмп-
  • пийт хегсет-
  • противовъздушна отбрана

Ракетите са платени от съюзници на Киев, но доставката им изисква американско разрешение. Украински представители свързват забавянето с политически натиск от администрацията на Доналд Тръмп

Вашингтон не одобрява трансфер на ракети Patriot за Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Доналд Тръмп не е одобрила прехвърлянето на ракети-прехващачи за системите Patriot към Украйна, съобщи Вашингтон пост, позовавайки се на американски служител и на още трима души, запознати с дипломатическите разговори. Става дума поне отчасти за ракети, предоставени от държави партньори на Киев, но произведени в САЩ, заради което трансферът им изисква разрешение от Вашингтон.

Според публикацията американският министър на отбраната Пийт Хегсет не е отхвърлил официално доставките, но не е приключил необходимите процедури по одобряването им. Така пратките остават блокирани, докато Украйна изпитва остър недостиг на боеприпаси за противоракетна отбрана.

Киев предупреждава за критичен недостиг

Украйна разчита на Patriot като на едно от малкото средства, способни да прехващат руски балистични ракети. Украински представител заяви пред Вашингтон пост, че към 7 октомври са останали 10 ракети, които са били изразходвани при последвалите атаки. В момента в страната са останали само „няколко“ ракети, твърди същият източник.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред американски сенатори, че Хегсет не одобрява доставките на ракети Patriot и AIM-9X за системите NASAMS, въпреки че държави от НАТО вече са платили за тях. „Всичко това подсказва, че е взето политическо решение да се забави подкрепата за нас“, каза Зеленски според Аксиос.

Украински представители предполагат, че забавянето е свързано с натиска на Вашингтон Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии. Зеленски е предложил Украйна да спре тези атаки за 30 дни, ако САЩ осигурят достатъчно ракети Patriot за защита от руски балистични удари. Според него американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър не са проявили готовност да приемат предложението.

Разминаване между Киев, Вашингтон и НАТО

Украинската версия не е потвърдена от всички страни. Представител на американското правителство е определил твърденията, че Вашингтон умишлено задържа ракетите, като неверни. От НАТО заявиха, че доставките за Украйна по механизма PURL продължават, включително на средства за противовъздушна отбрана, но допуснаха, че отделни пратки могат да се забавят.

Недостигът е свързан и с изчерпването на запасите в САЩ и други държави. Според Вашингтон пост американската армия е изстреляла над 1000 ракети Patriot и THAAD през първия месец на войната с Иран. Производството на нова ракета Patriot може да отнеме до 36 месеца.

Забавянето на трансферите съвпада с рязкото влошаване на отношенията между Тръмп и Зеленски. Американският президент заяви, че украинският лидер „не помага много“ за прекратяването на войната и че може би е време друг да преговаря от името на Украйна. Киев от своя страна свързва недостига на ракети и прекъсванията в ранното предупреждение за руски атаки с политическа промяна в американската подкрепа.

Източници: washingtonpost.com, axios.com, kyivindependent.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяната

    11 2 Отговор
    Пейтриът не стигат срещу Русия и Иран заедно, следователно са сила, която не може да бъде победена!

    04:04 20.10.2026

  • 2 Сатана Z

    12 3 Отговор
    kyivindependent e oсновен източник на информация на жълтия парцал.Европейският райх е обречен още преди да е почнала зимата,а т.нар.Украйна е занулена отвсякъде.Както казва Доналд Тръмп “
    Фронтът не е мръднал за една година ,но един милион украинци са мъртви заради Зеленски.

    04:16 20.10.2026

  • 3 Ъъъ

    3 11 Отговор
    Фронтът не е мръднал 4 години.Сега бавно,като валяк върви на изток.1,5 милиона руснака са мъртви заради Путин.

    Коментиран от #5, #6

    04:33 20.10.2026

  • 4 Няма как

    6 2 Отговор
    Тръмп да продължава да се връзва на акъла на ЗЕЛЕНАТА тиква , че щял да победи най голямата ядрена сила в света . Няма я Украйна . Истанбул - 2022 г. беше паметна за тази операция . Ако не бе Борис Джонсън и акъла на зелето , Украйна щеше да е цяла , с условията на Русия : Да с зачитат правата на руснаците да говорят на руски , да възстановят църквите им и да не влизат в НАТО . ПРОСТО и ЯСНО .

    04:42 20.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 любопитен

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъ":

    Как е тази сутрин времето в паралелната Вселена ?

    06:14 20.10.2026

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