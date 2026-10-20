Пратеници на Тръмп пътуват до Норвегия за преговори за Украйна

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф планира да пътува до Норвегия тази седмица за нов кръг от преговори за прекратяване на войната в Украйна. Двама души, запознати с плановете, очакват в срещите да участва и украинският президент Володимир Зеленски, съобщи Ройтерс.

Разговорите трябва да се проведат в Осло. В тях се очаква да се включат норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, представители на Великобритания, Франция, Германия и Полша, както и представители на Европейския съюз и НАТО. Графикът все още е предварителен и може да бъде променен.

Къшнър може да участва дистанционно

Джаред Къшнър, зет на Тръмп и един от неговите пратеници, също е бил предвиден за участие в разговорите. Според един от източниците обаче Къшнър е болен и ще се включи виртуално.

Зеленски заяви по-рано, че украински и американски преговарящи може да се срещнат в Норвегия през следващите дни. Според „Аксиос“ украинският президент е заявил пред американски сенатори, че ще бъде в Осло и може да разговаря с Уиткоф и Къшнър във вторник или сряда.

Предвижда се и среща с Путин

Уиткоф планира да пътува и до Русия, където да се срещне с президента Владимир Путин. Според информацията на Ройтерс разговорите с руската страна ще бъдат посветени на теми, свързани с Украйна, както и на освобождаването на американския гражданин Стивън Хъбард, който е бил задържан в Русия през 2022 г.

Планираните срещи се провеждат на фона на ново напрежение между Вашингтон и Киев. Украйна твърди, че американската администрация е ограничила споделянето на разузнавателна информация, забавила е доставките на противоракетни ракети „Пейтриът“ и е намалила скоростта на сателитната система „Старшийлд“, използвана от украинската армия.

„Всичко това показва, че е взето политическо решение подкрепата за нас да бъде забавена“, заяви Зеленски. Американски представители отричат твърденията за ограничаване на подкрепата.

Различията между Тръмп и Зеленски остават

Тръмп обвини Зеленски, че отказва да преговаря с Русия, и заяви, че може би е време друг да води преговорите от името на Украйна. Зеленски последователно заявява, че е готов за разговори, но настоява те да водят към справедлив и устойчив мир.

Планираните срещи в Осло ще бъдат първият известен опит за възобновяване на разговорите между американски и украински представители след проведените в Маями преговори. Все още не е потвърдено дали в Норвегия ще има пряко участие на руска делегация.

Източници: internazionale.it, axios.com, apnews.com