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Зеленски: Решенията на САЩ за Украйна са трудни за обяснение
  Тема: Украйна

Зеленски: Решенията на САЩ за Украйна са трудни за обяснение

20 Октомври, 2026 03:38 896 9

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • съединени щати-
  • военна помощ

Украинският президент заяви, че Вашингтон забавя оръжейни доставки и ограничава обмена на разузнавателна информация. Белият дом отхвърля твърденията за официално спиране на подкрепата

Зеленски: Решенията на САЩ за Украйна са трудни за обяснение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че решенията на САЩ за войната са „трудни за обяснение между приятели“. Той направи изявлението по време на разговор с американска конгресна делегация, на фона на напрежението между Киев и Вашингтон.

„Всичко се свежда до отказа на Владимир Путин да прекрати тази война и до решенията от американска страна, които са трудни за обяснение между приятели“, каза Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Киев твърди за забавени доставки и ограничено разузнаване

Украинският президент заяви, че Киев не е получил пълни обяснения за ограниченията върху използването на сателитните системи Starlink и Starshield, които подпомагат комуникациите и операциите с дронове. По думите му през последната седмица Украйна три пъти не е получила предварителни предупреждения за руски атаки, които обичайно се предоставят от партньорски държави.

Зеленски каза още, че Пентагонът забавя доставката на ракети, платени от партньорски държави по програмата PURL. Той посочи, че една от пратките очаква подписа на американския министър на отбраната Пийт Хегсет. „Всичко това подсказва, че е взето политическо решение да се забави подкрепата за нас“, заяви украинският президент.

Според Axios Зеленски е посочил пред сенатори, че Украйна изпитва затруднения с доставките на прехващачи за системите Patriot и на ракети AIM-9X за противовъздушните комплекси NASAMS. Той е заявил, че европейски държави вече са платили за част от въоръжението.

Вашингтон отхвърля твърденията за наредени ограничения

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон продължава да споделя разузнавателна информация с Украйна. Той каза, че не знае кой е наредил ограничаването на сателитната система Starlink, но ще изясни случая.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че американското правителство не е нареждало ограничаване на скоростта на Starlink и че случилото се не е било умишлено. Рубио подчерта и че Украйна няма достъп до военната система Starshield, която е различна от Starlink.

Белият дом отхвърля твърденията, че администрацията е въвела официални ограничения върху оръжейните доставки и обмена на разузнавателни данни. Според американски представители разговорите с Киев са били свързани с настояването Украйна да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.

Киев предлага 30-дневно спиране на ударите

Зеленски заяви, че Украйна е готова да спре за 30 дни ударите по руски петролни рафинерии, ако САЩ осигурят прехващачи за системите Patriot. Той посочи, че Киев очаква разговори с пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, включително възможна среща на украинска делегация в Норвегия.

Контактите са част от американските усилия за възобновяване на мирните преговори между Русия и Украйна. Междувременно спорът за доставките на оръжия, разузнавателната информация и сателитните системи остава нерешен.

Източници: investing.com, axios.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    17 20 Отговор
    Никога,ама нито веднъж украинците не поискаха мир.Те искат примитив при такива условия все едно Русия ще капитулира всеки момент.Помирението им трябва, за да натрупат още пари от оръжия и да въвлекат по успешно светът в 3 та световна. Вчера в Литва падна боен дрон. Веднага обявиха, че е руски. След огледа се оказа, че е украински. Тогава обясниха, че наистина е украински, но бил насочен от руснаците към Литва. Сега се разследва, дали Путин не е дал лично разпореждане, този украински дрон да се отклони към Литва. Значи украинците пак няма да трепят по 1600 руснака на ден, според това, което русофобите врякаха. Украинците не искаха тази война и ли не я искат тия дето са останали в Украйна но никой не ги пита. А тези дето я искаха и бяха първите доброволци и ентусиасти отдавна ги няма. Политиците им още тогава си приеха закон, че не могат да бъдат мобилизирани включително и членовете на семействата им. И войната не им пречи, дори обратното. До вчера говореше как Ние неутрализираме атаки как удряме русия в дълбочина а сгеа никой не ме предупреди.

    03:45 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха Ха

    13 19 Отговор
    Горкият марионетен клоун, съсипа Украйна и причини смъртта на стотици хиляди славяни

    03:56 20.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Накратко

    12 7 Отговор
    Обяснението се нарича "сделка " според Тръмпоча и явно агресора има с какво да изкушава Дончо .

    04:05 20.10.2026

  • 6 Мусорчик

    4 5 Отговор
    "Решенията на САЩ за Украйна са трудни за обяснение"

    Напротив. Има медицинско обяснение за такива резки промени в настроение, нагласи, мнения. Човекът е тръгнал по пътя на Байдън.
    А изборите са само катализатор за влошаване. Това е в допълнение към нарцисизма, от който страда въпросната личност, която търси чужда вина за своите грешки, създава си фалшива реалност, намира си виновник и отприщва гнева си срещу него.

    04:18 20.10.2026

  • 7 Гост

    8 0 Отговор
    Ами употребиха ви .. сега не сте изгодни на Дончо по-изгоден му е Путин все пак избори наближават

    04:56 20.10.2026

  • 8 АМА ВЕРНО ЛИ

    5 1 Отговор
    НАПРОТИВ ЛЕСНИ СА
    ПЛАТИЛ ПОЛЗВАЛ ИЗХВЪРЛИЛ
    КАТО ТОАЛЕТНА АРТИЯ

    05:36 20.10.2026

  • 9 Съдията

    3 0 Отговор
    Всичко е ясно, бяхте маша в ръцете на Запада срещу Русия, а сега понеже сте с " отпаднала необходимост" ви захвърлят с погнуса като мръсна салфетка.

    06:03 20.10.2026

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