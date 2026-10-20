Зеленски: Решенията на САЩ за Украйна са трудни за обяснение

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че решенията на САЩ за войната са „трудни за обяснение между приятели“. Той направи изявлението по време на разговор с американска конгресна делегация, на фона на напрежението между Киев и Вашингтон.

„Всичко се свежда до отказа на Владимир Путин да прекрати тази война и до решенията от американска страна, които са трудни за обяснение между приятели“, каза Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Киев твърди за забавени доставки и ограничено разузнаване

Украинският президент заяви, че Киев не е получил пълни обяснения за ограниченията върху използването на сателитните системи Starlink и Starshield, които подпомагат комуникациите и операциите с дронове. По думите му през последната седмица Украйна три пъти не е получила предварителни предупреждения за руски атаки, които обичайно се предоставят от партньорски държави.

Зеленски каза още, че Пентагонът забавя доставката на ракети, платени от партньорски държави по програмата PURL. Той посочи, че една от пратките очаква подписа на американския министър на отбраната Пийт Хегсет. „Всичко това подсказва, че е взето политическо решение да се забави подкрепата за нас“, заяви украинският президент.

Според Axios Зеленски е посочил пред сенатори, че Украйна изпитва затруднения с доставките на прехващачи за системите Patriot и на ракети AIM-9X за противовъздушните комплекси NASAMS. Той е заявил, че европейски държави вече са платили за част от въоръжението.

Вашингтон отхвърля твърденията за наредени ограничения

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон продължава да споделя разузнавателна информация с Украйна. Той каза, че не знае кой е наредил ограничаването на сателитната система Starlink, но ще изясни случая.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че американското правителство не е нареждало ограничаване на скоростта на Starlink и че случилото се не е било умишлено. Рубио подчерта и че Украйна няма достъп до военната система Starshield, която е различна от Starlink.

Белият дом отхвърля твърденията, че администрацията е въвела официални ограничения върху оръжейните доставки и обмена на разузнавателни данни. Според американски представители разговорите с Киев са били свързани с настояването Украйна да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.

Киев предлага 30-дневно спиране на ударите

Зеленски заяви, че Украйна е готова да спре за 30 дни ударите по руски петролни рафинерии, ако САЩ осигурят прехващачи за системите Patriot. Той посочи, че Киев очаква разговори с пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, включително възможна среща на украинска делегация в Норвегия.

Контактите са част от американските усилия за възобновяване на мирните преговори между Русия и Украйна. Междувременно спорът за доставките на оръжия, разузнавателната информация и сателитните системи остава нерешен.

Източници: investing.com, axios.com, apnews.com