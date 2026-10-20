Франция въвежда частичен полицейски час след безредиците

Франция въведе частичен полицейски час в Париж и няколко други града след най-тежките безредици в страната от години. Мерките са локални и целят да ограничат нови сблъсъци, грабежи и нападения срещу обществени сгради.

В Париж ограничението обхваща площад „Република“ и района около търговската зона „Ле Ал“. То е в сила от 23:00 до 06:00 часа, а в засегнатите части са забранени и събиранията и демонстрациите от 20:00 часа. Парижката полиция заяви, че мерките са необходими за защита на хората и имуществото.

В северната част на страната полицейски час за непълнолетни е въведен в четири града, сред които Лил, за две нощи от 20:00 до 06:00 часа. В Ница ограничението за лица под 18 години важи от 21:00 до 06:00 часа в централната част на града. Властите в други населени места също обсъждат локални ограничения.

Над 2500 задържани

До мерките се стигна след протести срещу поскъпването на живота и влошените условия в училищата. В събота демонстрациите, в които са участвали около 500 000 души в цяла Франция, прераснаха в сблъсъци с полицията, палежи и разграбване на магазини.

Асошиейтед прес съобщи, че във връзка с безредиците са били задържани най-малко 2400 души. Агенция Франс прес цитира властите с над 2500 задържани, близо 1000 ранени служители на силите за сигурност и повече от 3000 повредени търговски обекта. В Лимож историческата сграда на кметството е била сериозно повредена от пожар.

„В събота, въпреки сцените на изключително насилие и сериозните материални щети, никой не беше убит, а това е чудо“, заяви премиерът Себастиен Льокорню. Той каза, че е решен да възстанови обществения ред и поиска ограниченията да бъдат „много ограничени“ и „локализирани“.

Правителството обсъжда следващи мерки

Вътрешният министър Лоран Нюнес заяви, че полицията е загубила контрол над ситуацията в някои градове. Той предложи оставката си, но президентът Еманюел Макрон я отхвърли и му възложи да изясни пропуските в планирането и събирането на разузнавателна информация.

Льокорню не изключи възможността за обявяване на извънредно положение, ако това се окаже необходимо. Правителството очаква напрежението да продължи, след като организаторите призоваха за нови протести в събота.

„Въпросът сега е как да гарантираме, че това няма да се повтори“, заяви премиерът.

Източници: apnews.com, afp.com, euronews.com