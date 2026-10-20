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Франция въвежда частичен полицейски час след безредиците

Франция въвежда частичен полицейски час след безредиците

20 Октомври, 2026 03:42, обновена 20 Октомври, 2026 03:46 727 5

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  • емануел макрон

Ограниченията засягат части от Париж и няколко други града след сблъсъци, грабежи и нападения срещу обществени сгради

Франция въвежда частичен полицейски час след безредиците - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Франция въведе частичен полицейски час в Париж и няколко други града след най-тежките безредици в страната от години. Мерките са локални и целят да ограничат нови сблъсъци, грабежи и нападения срещу обществени сгради.

В Париж ограничението обхваща площад „Република“ и района около търговската зона „Ле Ал“. То е в сила от 23:00 до 06:00 часа, а в засегнатите части са забранени и събиранията и демонстрациите от 20:00 часа. Парижката полиция заяви, че мерките са необходими за защита на хората и имуществото.

В северната част на страната полицейски час за непълнолетни е въведен в четири града, сред които Лил, за две нощи от 20:00 до 06:00 часа. В Ница ограничението за лица под 18 години важи от 21:00 до 06:00 часа в централната част на града. Властите в други населени места също обсъждат локални ограничения.

Над 2500 задържани

До мерките се стигна след протести срещу поскъпването на живота и влошените условия в училищата. В събота демонстрациите, в които са участвали около 500 000 души в цяла Франция, прераснаха в сблъсъци с полицията, палежи и разграбване на магазини.

Асошиейтед прес съобщи, че във връзка с безредиците са били задържани най-малко 2400 души. Агенция Франс прес цитира властите с над 2500 задържани, близо 1000 ранени служители на силите за сигурност и повече от 3000 повредени търговски обекта. В Лимож историческата сграда на кметството е била сериозно повредена от пожар.

„В събота, въпреки сцените на изключително насилие и сериозните материални щети, никой не беше убит, а това е чудо“, заяви премиерът Себастиен Льокорню. Той каза, че е решен да възстанови обществения ред и поиска ограниченията да бъдат „много ограничени“ и „локализирани“.

Правителството обсъжда следващи мерки

Вътрешният министър Лоран Нюнес заяви, че полицията е загубила контрол над ситуацията в някои градове. Той предложи оставката си, но президентът Еманюел Макрон я отхвърли и му възложи да изясни пропуските в планирането и събирането на разузнавателна информация.

Льокорню не изключи възможността за обявяване на извънредно положение, ако това се окаже необходимо. Правителството очаква напрежението да продължи, след като организаторите призоваха за нови протести в събота.

„Въпросът сега е как да гарантираме, че това няма да се повтори“, заяви премиерът.

Източници: apnews.com, afp.com, euronews.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяната

    5 0 Отговор
    Ако изкарат и гилотината ще станат супердемокрация!

    04:00 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Горски

    11 0 Отговор
    Малее, ако това бъде беше случило в Русия, какво щеше да коментира соросоидната преса. Народът срещу диктаторът Путин. Революция. Борба за демокрация. А сега квичат " Мародери, анархисти, престъпници" Макрон заплашва " Ще изнамерим и арестуваме всички" Наистина ли, бе? 800 хиляди народ ли? Володимир Зеленски трябва незабавно да прекрати конфликта в Украйна, вместо да изисква още един пакет от помощ в труден за ЕС момент, заяви бившият му прессекретар Юлия Мендел, коментирайки масовите вълнения в Европа. „Не знам дали Зеленски следи новините, но настроението във Франция, Италия и Албания е неблагоприятно. На този фон, шест месеца преди изборите във Франция и Италия, Володимир Зеленски иска още 70 милиарда евро за финансиране на безкрайната война, която Украйна губи. Конфликтът отнема все повече животи и територии, а единствените думи, които чуваме от него, са „дайте на Украйна повече пари“. Същите пари, които европейците вече не искат и не могат да си позволят да раздават“, написа тя в социалните мрежи.

    04:09 20.10.2026

  • 4 Госあ

    4 0 Отговор
    протестите във Франция и Италия са както винаги срещу самозабравилата се полуграмотна буржоа и влошения живот от войната в Украйна.

    04:35 20.10.2026

  • 5 Луд

    2 0 Отговор
    НОСТРАДАМУС го описва като воина на исляма срещу християнството.Как за няколко години само се напълни със мъже готови за воина всяка от големите държави има по 2милиона и повече готова воиска .Вчера пишеше че са въоръжени със АК47 Дали със парите на данъкоплатците си купиха от Украина Автоматите за да убиват сега тези които ги приютиха и им плащат хляб.

    04:54 20.10.2026

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