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Руските атаки в Украйна взеха жертви и спряха завод
  Тема: Украйна

Руските атаки в Украйна взеха жертви и спряха завод

20 Октомври, 2026 03:52 840 6

  • руски атаки-
  • украйна-
  • харковска област-
  • хмелницка област-
  • cersanit

Удари по населени места и инфраструктура са регистрирани в няколко области. Най-тежки са последиците от атаката срещу парк в Харковска област, където са загинали шестима души

Руските атаки в Украйна взеха жертви и спряха завод - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски атаки през последното денонощие причиниха жертви и разрушения в няколко области на Украйна. Ударени са предприятие в Киевска област, жилищна зона и промишлен обект в Хмелницки, енергийна инфраструктура в Лвовска област и парк в Нова Водолага, Харковска област.

При атаката срещу предприятие в Обуховски район, Киевска област, е загинал мъж, а шестима души са били ранени и хоспитализирани. Това съобщи началникът на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко. На мястото е продължило гасенето на пожар.

Шестима загинали при удар по парк

Най-тежки са последиците от удара по централния парк в Нова Водолага, на около 30 километра югозападно от Харков. По данни на областната администрация са загинали шестима души, сред които две деца, а 15 са били ранени. Сред пострадалите има седем деца.

Президентът Володимир Зеленски съобщи, че сред жертвите е било момиче на малко повече от една година, което се е намирало в детска количка. Майка му е починала в болница. Загинало е и 11-годишно момиче.

„Шестима души загинаха, сред тях и деца. Момичето е убито в количката“, заяви Зеленски.

Украинският президент определи атаката като „абсолютно зверство“ и призова партньорите на Киев да продължат подкрепата за Украйна и да засилят противовъздушната ѝ отбрана. Ройтерс съобщи първоначално за шестима загинали, включително три деца, докато последващата информация на Зеленски и Харковската областна администрация посочва две деца сред жертвите.

Жертви и разрушения в Хмелницки

В Хмелницки при руска атака са загинали две жени, родени през 1926 и 1954 г. Според Хмелницката областна военна администрация при издирвателно-спасителните действия е открито и второто тяло в повредена жилищна сграда.

Трима души са ранени. Двама от тях са хоспитализирани, а на третия е оказана медицинска помощ на място. При удара е възникнал пожар на предприятие, повредени са жилищна сграда и автомобили.

В Шепетовски район е повредена църква. Засегнати са фасадата, прозорците и камбанарията, но няма данни за загинали или ранени. По-късно областната администрация съобщи и за щети по друго предприятие в региона.

Ударени са енергийни обекти и промишленост

В Лвовска област два руски безпилотни апарата са атакували обект от критичната енергийна инфраструктура. Началникът на областната военна администрация Максим Козицки съобщи, че ударите са били нанесени по един и същ обект, а на място са работили спасители.

Отделно от атаките през последното денонощие, заводът за керамика Cersanit в Звягел е спрял окончателно производството след две руски атаки. Първият удар е бил през нощта срещу 12 септември, а вторият – през нощта срещу 16 октомври.

Компанията е заявила, че са тежко повредени сградата и ключови части от производствената линия. Според Cersanit при настоящите условия не може да бъде гарантирана безопасността на работниците, а възстановяването на предприятието не е възможно.

В Херсон е разрушен домът на семейството на украинския състезател по висок скок Андрей Проценко. В жилището са живели неговите родители и баба му.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Коментар

    6 0 Отговор
    Рано или късно всичко се връща при този който го е започнал.

    04:49 20.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сандо

    3 0 Отговор
    Я поместете сводката на Руското МО,та на всички да им се изясни какви огромни удари се нанасят по укроикономиката вместо да ни пълните главите с тези измислени сълзливи укросводки.

    05:47 20.10.2026

  • 5 Църква предприятие

    3 0 Отговор
    "В Шепетовски район е повредена църква. Засегнати са.....По-късно областната администрация съобщи и за щети по друго предприятие"
    Т.е. църквата е работела като предприятие, правилно ли ви разбираме?

    06:10 20.10.2026

  • 6 Бреййй

    0 0 Отговор
    Толкова ли няма други обекти в Украйна че Путин почна да обстрелва и паркове?!?! Още ли са 70 млрд или вече 80 млрд иска зеления

    06:32 20.10.2026

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