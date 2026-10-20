Руските атаки в Украйна взеха жертви и спряха завод

Руски атаки през последното денонощие причиниха жертви и разрушения в няколко области на Украйна. Ударени са предприятие в Киевска област, жилищна зона и промишлен обект в Хмелницки, енергийна инфраструктура в Лвовска област и парк в Нова Водолага, Харковска област.
При атаката срещу предприятие в Обуховски район, Киевска област, е загинал мъж, а шестима души са били ранени и хоспитализирани. Това съобщи началникът на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко. На мястото е продължило гасенето на пожар.
Шестима загинали при удар по парк
Най-тежки са последиците от удара по централния парк в Нова Водолага, на около 30 километра югозападно от Харков. По данни на областната администрация са загинали шестима души, сред които две деца, а 15 са били ранени. Сред пострадалите има седем деца.
Президентът Володимир Зеленски съобщи, че сред жертвите е било момиче на малко повече от една година, което се е намирало в детска количка. Майка му е починала в болница. Загинало е и 11-годишно момиче.„Шестима души загинаха, сред тях и деца. Момичето е убито в количката“, заяви Зеленски.
Украинският президент определи атаката като „абсолютно зверство“ и призова партньорите на Киев да продължат подкрепата за Украйна и да засилят противовъздушната ѝ отбрана. Ройтерс съобщи първоначално за шестима загинали, включително три деца, докато последващата информация на Зеленски и Харковската областна администрация посочва две деца сред жертвите.
Жертви и разрушения в Хмелницки
В Хмелницки при руска атака са загинали две жени, родени през 1926 и 1954 г. Според Хмелницката областна военна администрация при издирвателно-спасителните действия е открито и второто тяло в повредена жилищна сграда.
Трима души са ранени. Двама от тях са хоспитализирани, а на третия е оказана медицинска помощ на място. При удара е възникнал пожар на предприятие, повредени са жилищна сграда и автомобили.
В Шепетовски район е повредена църква. Засегнати са фасадата, прозорците и камбанарията, но няма данни за загинали или ранени. По-късно областната администрация съобщи и за щети по друго предприятие в региона.
Ударени са енергийни обекти и промишленост
В Лвовска област два руски безпилотни апарата са атакували обект от критичната енергийна инфраструктура. Началникът на областната военна администрация Максим Козицки съобщи, че ударите са били нанесени по един и същ обект, а на място са работили спасители.
Отделно от атаките през последното денонощие, заводът за керамика Cersanit в Звягел е спрял окончателно производството след две руски атаки. Първият удар е бил през нощта срещу 12 септември, а вторият – през нощта срещу 16 октомври.
Компанията е заявила, че са тежко повредени сградата и ключови части от производствената линия. Според Cersanit при настоящите условия не може да бъде гарантирана безопасността на работниците, а възстановяването на предприятието не е възможно.
В Херсон е разрушен домът на семейството на украинския състезател по висок скок Андрей Проценко. В жилището са живели неговите родители и баба му.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Коментар
04:49 20.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сандо
05:47 20.10.2026
5 Църква предприятие
Т.е. църквата е работела като предприятие, правилно ли ви разбираме?
06:10 20.10.2026
6 Бреййй
06:32 20.10.2026