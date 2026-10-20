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Зеленски търси защита от балистични ракети
  Тема: Украйна

Зеленски търси защита от балистични ракети

20 Октомври, 2026 04:01 819 13

  • володимир зеленски-
  • starlink-
  • spacex-
  • lockheed martin-
  • фридрих мерц

Киев обсъди с Lockheed Martin производството на ракети за Patriot. Американски сенатори поискаха от SpaceX да обясни кой е ограничил Starlink в Украйна, а Фридрих Мерц предупреди за руското влияние в Европа

Зеленски търси защита от балистични ракети - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди с представители на Lockheed Martin укрепването на защитата срещу балистични ракети и възможността за съвместно производство на ракети-прехващачи за системите Patriot. Срещата се проведе на 19 октомври, на фона на предупрежденията на Киев за затруднен достъп до американски военни технологии и ограничени доставки на средства за противовъздушна отбрана.

Зеленски благодари на американската компания за подкрепата за програмата F-16 и обучението на украински пилоти. По думите му изтребителите вече се използват активно срещу руските дронове „Шахед“, а Киев разчита сътрудничеството да продължи и през зимата.

Кунс поиска от SpaceX да посочи кой е взел решението

Междувременно сенаторите Джийн Шахийн, Ричард Блументал, Шелдън Уайтхаус и Крис Кунс поискаха SpaceX да обясни кой е взел решението за ограничаване на Starlink и военната услуга Starshield в Украйна. В писмото си до компанията те настояват да бъдат посочени всички служители и институции, участвали в решението, както и кой има право да променя условията за достъп.

Поводът е сигналът на украински представители, че на 14 октомври терминалите Starshield са спрели да работят при движение с повече от 100 мили в час. Това е засегнало украински дронове, които използват системата за комуникация и управление. По-късно достъпът е бил възстановен частично, но при ограничение до около 160 километра в час.

„Тези обстоятелства повдигат важни въпроси за техническите, договорните и оперативните правомощия на SpaceX и правителството на САЩ“, заявиха сенаторите. Те поискаха отговори и документи до 2 ноември 2026 г.

Според представители, цитирани от Ройтерс, указанието за ограничаване на Starshield е дошло от Белия дом, но не е ясно кой точно го е издал. Високопоставен американски представител отрече президентът Доналд Тръмп да е отправял такава заповед. Илон Мъск заяви, че Starshield е собственост и под контрола на американското правителство, а ограниченията върху скоростта или употребата се определят от американските военни или президента.

Мерц: Русия се цели в политическия ред на Европа

Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че европейските общества подценяват руското влияние. В интервю за Bloomberg той заяви, че целта на Москва не е само териториалното завладяване на Украйна, а и подкопаването на демокрацията и европейската интеграция.

„Най-голямото ми безпокойство е подценяваното руско влияние върху нашите общества. Русия върви към дестабилизиране на целия политически ред на нашия европейски континент“, каза Мерц.

Канцлерът посочи, че европейските държави трябва да укрепят отбранителните си способности и да могат да се защитават по-независимо в рамките на НАТО. Предупреждението му идва в момент, когато Киев търси допълнителна противоракетна защита, а Вашингтон и Украйна си разменят обвинения за ограничения върху военната подкрепа и обмена на разузнавателна информация.

Източници: eurointegration.com.ua, militarytimes.com, elfinanciero.com.mx


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Промяната

    5 17 Отговор
    Зеленски ще си прави бункер.

    04:05 20.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Зеленски

    7 17 Отговор
    Не пей ми се, не смей ми се, а само ми се плаче

    Коментиран от #5, #7, #8

    04:12 20.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зеленски

    7 11 Отговор

    До коментар #4 от "Зеленски":

    Аз съм Герой на атлантизма

    04:15 20.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Нормално

    5 10 Отговор
    Зеленски си върши работата. Родината му е нападната от жесток агресор.

    Коментиран от #13

    04:46 20.10.2026

  • 13 ОТПАДЪЦИ

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Нормално":

    КАТО ТОЯ НЯМАТ РОДИНА
    СЕ ЕДНО ДА КАЖЕШ ЧЕ ТАГАРЕВ МИРЧЕВ ЛОРЕЛ КИРЧО КАНАДСКИ МЕГЛЕНА ФРЕНСКАТА САКСКОБУРГА
    СИЧКИТЕ ТЕЯ ИМАТ РОДИНА
    В НЕ НЯМАТ

    05:41 20.10.2026

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