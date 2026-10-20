Щабът на Лула да Силва обвини Meta, че дава предимство на съперника му

Кампанията на бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва обвини Meta, че е ограничавала разпространението на съдържание в негова подкрепа и е давала предимство на съперника му Флавио Болсонаро. Искането е за разследване на предполагаема намеса и неравно третиране в платформите.

На балотажа на 25 октомври Лула ще се изправи срещу Флавио Болсонаро, а не срещу баща му Жаир Болсонаро. Бившият президент е извън надпреварата, докато синът му е кандидат на Либералната партия. На първия тур Флавио получи 47,03% от действителните гласове, а Лула – 45,16%.

Какви са обвиненията към Meta

Щабът на Лула твърди, че публикации и профили, свързани с президента, са били ограничавани в Instagram, Facebook и WhatsApp, докато съдържание в подкрепа на Флавио Болсонаро е получавало по-голяма видимост. Един от посочените случаи е невъзможността официалният профил на Лула да популяризира публикации в Instagram почти 24 часа на 9 октомври. Кампанията изчислява, че заради това около 1,3 милиона души не са видели платени политически съобщения.

Според информация на „Фолха де Сао Пауло“ вътрешни съобщения на служители на Meta показват, че ограниченията са засегнали акаунтите на Лула, докато профилът на Флавио Болсонаро е бил включван в препоръки и търсения в WhatsApp. Meta отрича политическо фаворизиране и заявява, че става дума за технически проблеми, засегнали и други държави и акаунти.

Кампанията посочва и различно поведение на инструмента Meta AI. При тестове системата е отказвала да създаде предизборен плакат с „Lula 13“, но е генерирала изображение с „Flávio 22“. Компанията обяснява разликата с автоматичен филтър за безопасност и заявява, че е предприела мерки за еднакво третиране на кандидатите.

Решението на избирателния съд

На 16 октомври Висшият избирателен съд на Бразилия потвърди мярка, с която Meta се задължава да осигури равнопоставено третиране на кампаниите на Лула и Флавио Болсонаро. Забранено е изкуствено да се намалява обхватът на политическо съдържание, свързано с някой от двамата кандидати.

Решението не обявява, че Meta е манипулирала изборите, нито отстранява Флавио Болсонаро от надпреварата. То задължава компанията да коригира начина, по който разпространява съдържание, до края на балотажа.

Дебатът не убеди нерешилите

На 18 октомври Лула и Флавио Болсонаро участваха в първия си пряк телевизионен дебат от кампанията за втория тур. Срещата премина в остър тон и с взаимни нападки. Анализатори на CNN Brasil посочиха, че двамата са говорили предимно към вече убедените си поддръжници, вместо да търсят подкрепа сред нерешилите избиратели.

„Дебатът засили поляризацията и отблъсна нерешилите“, беше оценката на CNN Brasil. Според анализа на медията и двете кампании признават, че конфронтационният тон вероятно ще доведе до малко нови гласове. Следващият ключов етап е гласуването на 25 октомври, когато ще стане ясно дали преднината на Флавио от първия тур ще се запази.

Източници: apnews.com, cnnbrasil.com.br, www1.folha.uol.com.br