Разбиха паметни плочи на съветско гробище във Варшава

Неизвестни лица са разбили паметни плочи на две братски могили в Мемориалното гробище на съветските воини във Варшава. Инцидентът е установен на 18 октомври при мониторинг на руското посолство в Полша, съобщи дипломатическата мисия.

Плочите са съдържали имената на загинали военнослужещи от Червената армия. „На две братски могили бяха разбити паметни плочи с имената на загиналите воини от Червената армия“, се посочва в съобщението на посолството, цитирано от ТАСС.

Руската дипломатическа мисия е отправила решителен протест до полските власти и е поискала да бъдат отстранени последиците от вандалската проява, извършителите да бъдат открити и наказани, а подобни случаи да не се повтарят. Обръщението е изпратено до полското Министерство на културата и националното наследство, Министерството на външните работи и мазовецкия войвода.

Към момента няма публично съобщение за установени извършители или за предприети наказателни действия от полските власти.

Гробището пази останките на хиляди военнослужещи

Мемориалното гробище се намира на улица „Жвирки и Вигури“ във Варшава. На територията му има 696 братски и 138 индивидуални гроба, в които са погребани ексхумирани останки на съветски военнослужещи.

Те са загинали при боевете за освобождението на Полша от нацистката окупация в периода от август 1944 г. до януари 1945 г. Данните за броя на гробовете и периода са посочени в информацията, разпространена от руското посолство и цитирана от ТАСС.

Според руската дипломатическа мисия Полша има задължение да пази местата на паметта и военните гробища по силата на двустранното споразумение от 1994 г. В публично достъпните съобщения по случая не е посочено дали полските институции са дали официален отговор на протеста.

Източници: news.mail.ru, vz.ru