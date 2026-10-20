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Bild: Изтекоха над 421 хил. имейла на "Алтернатива за Германия"
  Тема: Киберсигурност

Bild: Изтекоха над 421 хил. имейла на "Алтернатива за Германия"

20 Октомври, 2026 04:49 842 5

  • афд-
  • кибератака-
  • изтичане на данни-
  • германия-
  • киберсигурност

Германската партия потвърждава хакерска атака срещу свой хостинг доставчик, но не и обема на изтеклите данни. Автентичността на публикуваните материали все още се проверява

Bild: Изтекоха над 421 хил. имейла на "Алтернатива за Германия" - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Над 421 000 имейла, представяни като данни на германската партия „Алтернатива за Германия“ (AfD), са публикувани онлайн след хакерска атака срещу хостинг доставчик, съобщи Bild. Според публикувани обобщения става дума за 421 179 съобщения с общ обем 281 гигабайта. Партията потвърждава, че е имало кибератака, но не посочва колко точно са откраднатите данни.

Сред посочените податели са съпредседателката на AfD Алис Вайдел, почетният председател Александер Гауланд и депутатът Лайф-Ерик Холм. При ограничен преглед на материалите Bild е открила снимка на личната карта на заместник-председателя на парламентарната група на AfD Маркус Фронмайер, както и други лични документи, фактури, банкови извлечения, свидетелства, заявления за членство и списъци на членове от партийни структури в Северен Рейн-Вестфалия.

Какво потвърждава партията

Говорител на AfD е заявил пред Bild, че през септември 2026 г. е бил атакуван хостинг доставчик на партията. По думите му са били копирани части от няколко пощенски кутии, като повечето от тях не са използвани от години.

„Атаката беше спряна бързо. Всички засегнати потребители са били уведомени“, заявява говорителят на AfD.

Партията твърди още, че актуалните пощенски кутии на федералното ѝ ръководство не са засегнати. Тя проверява и дали документите, публикувани в интернет, са автентични и дали действително са получени при посочената хакерска атака.

Размерът и произходът на теча остават неясни

Според B.Z. AfD е информирала вътрешно областните си структури, че надеждна оценка на обема и достоверността на публикуваното съдържание ще бъде възможна едва след приключване на проверката. Данните са качени на интернет платформа, чиито оператори твърдят, че разполагат със стотици хиляди имейли и вътрешни документи от партийното обкръжение. До публикуването на информацията не е имало потвърждение от независим източник, че целият масив произхожда от пощенските кутии на AfD.

Източници: bild.de, bz-berlin.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ала Бала

    10 3 Отговор
    Каквото и да изтича е без значение. Алтернатива за Германия е единствената алтернатива за Германия. Същото и за нас ако искаме България въобще да я има.

    Коментиран от #3

    05:17 20.10.2026

  • 2 венсеремос

    3 2 Отговор
    Българският Народ иска също Алтернаятива за България!!! Радев и Йотова трябва да образуват партия Алтернатива за България.Да се изгонят от България американския, еврейския, окраинския посланици!!

    Коментиран от #4

    05:52 20.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Първо да изгонят

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "венсеремос":

    Мутрофанова
    Ба Чебурашке

    05:54 20.10.2026

  • 5 Луд

    0 0 Отговор
    Какво от това ,Моят имейл го знаят на много места и досега никои не е ме абонирал за нито един вестник.По тази логика всички фирми обявили си имейла във интернет да не би някои да ги храни,Изнудва,или им реже краката.

    06:07 20.10.2026

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