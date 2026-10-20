Bild: Изтекоха над 421 хил. имейла на "Алтернатива за Германия"

Над 421 000 имейла, представяни като данни на германската партия „Алтернатива за Германия“ (AfD), са публикувани онлайн след хакерска атака срещу хостинг доставчик, съобщи Bild. Според публикувани обобщения става дума за 421 179 съобщения с общ обем 281 гигабайта. Партията потвърждава, че е имало кибератака, но не посочва колко точно са откраднатите данни.

Сред посочените податели са съпредседателката на AfD Алис Вайдел, почетният председател Александер Гауланд и депутатът Лайф-Ерик Холм. При ограничен преглед на материалите Bild е открила снимка на личната карта на заместник-председателя на парламентарната група на AfD Маркус Фронмайер, както и други лични документи, фактури, банкови извлечения, свидетелства, заявления за членство и списъци на членове от партийни структури в Северен Рейн-Вестфалия.

Какво потвърждава партията

Говорител на AfD е заявил пред Bild, че през септември 2026 г. е бил атакуван хостинг доставчик на партията. По думите му са били копирани части от няколко пощенски кутии, като повечето от тях не са използвани от години.

„Атаката беше спряна бързо. Всички засегнати потребители са били уведомени“, заявява говорителят на AfD.

Партията твърди още, че актуалните пощенски кутии на федералното ѝ ръководство не са засегнати. Тя проверява и дали документите, публикувани в интернет, са автентични и дали действително са получени при посочената хакерска атака.

Размерът и произходът на теча остават неясни

Според B.Z. AfD е информирала вътрешно областните си структури, че надеждна оценка на обема и достоверността на публикуваното съдържание ще бъде възможна едва след приключване на проверката. Данните са качени на интернет платформа, чиито оператори твърдят, че разполагат със стотици хиляди имейли и вътрешни документи от партийното обкръжение. До публикуването на информацията не е имало потвърждение от независим източник, че целият масив произхожда от пощенските кутии на AfD.

Източници: bild.de, bz-berlin.de