Тръмп: Можем веднага да прекратим операцията срещу Иран

Съединените щати могат незабавно да прекратят военната си операция срещу Иран, но Вашингтон все още иска гаранции, че Техеран няма да придобие ядрено оръжие. Това заяви американският президент Доналд Тръмп по време на среща с привърженици в Канзас.

„Те не могат да имат ядрени оръжия и няма да имат. Някой каза: „Можете да си тръгнете още сега“. И това е вярно. Можем да си тръгнем още сега“, каза Тръмп, като свърза позицията си с действията на американските бомбардировачи B-2.

По думите му самолетите са излетели през юни от база в Съединените щати и са нанесли удари по ирански ядрени обекти. Тръмп представи операцията като причина Иран да бъде „ефективно възпрепятстван“ да се сдобие с ядрено оръжие. Американският президент обаче подчерта, че прекратяване на военните действия ще бъде възможно само при гаранции, че ядрената заплаха няма да се появи отново.

Вашингтон иска гаранции за бъдещето

В изказване след предизборна среща в Тенеси Тръмп заяви, че Съединените щати могат да прекратят участието си във войната, но не искат след две години да се върнат към същия проблем. „Можем да си тръгнем още сега, но трябва да гарантираме, че те няма да могат да имат ядрено оръжие в бъдеще“, каза той. Според президента именно това условие трябва да бъде изяснено, преди да бъде обявен край на американската операция.

Тръмп каза, че конфликтът продължава близо седем месеца и съобщи, че 18 американски военнослужещи са загинали. Той заяви още, че американските удари са нанесли тежки поражения на военните способности на Иран, включително на флота, военновъздушните сили, радарните системи и производствената инфраструктура.

Американският президент прогнозира, че войната може да приключи скоро. По думите му това ще доведе до рязък спад на цените на петрола. Тръмп не посочи конкретен срок за прекратяване на операцията или подробности за възможните гаранции от страна на Иран.

Нова критика към Канада, Мексико и Европа

В Канзас Тръмп заяви и че повече не иска Съединените щати да поемат разходите за Канада, Мексико и европейските държави. „Ние подкрепяме всички тези страни, а аз не искам да ги подкрепям. Това важи и за Европа“, каза той.

Тръмп посочи, че Вашингтон и Мексико са близо до финализирането на голямо споразумение, без да обяви конкретни параметри или срок за подписването му. Той отново заяви и позицията си, че Канада един ден може да стане част от Съединените щати, като добави, че канадците ще могат да запазят хокея и националния си химн.

По-рано Тръмп заяви, че Канада е „лош търговски партньор“ и постави под въпрос необходимостта Съединените щати да внасят канадски стоки. Изказванията му идват на фона на предизборната кампания за междинните избори, в която републиканците се стремят да запазят контрола си над Сената. На 19 октомври президентът участва в митинг в Парк Сити, Канзас, в подкрепа на сенатора Роджър Маршал.

Източници: apnews.com, forth.news, thepresidency.net