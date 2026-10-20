Дрон удари жилищен блок в Суми, тревога в 9 руски области

Руски безпилотен апарат е ударил многоетажен жилищен блок в Заречния район на украинския град Суми. Попадението е регистрирано около 2:00 часа през нощта, след което в сградата е избухнал пожар. На мястото са изпратени аварийни и спасителни екипи.

Изпълняващият длъжността кмет на Суми Артьом Кобзар заяви: „Днес около 2:00 часа беше регистрирано попадение на вражески безпилотен апарат в многоетажен жилищен блок в Заречния район на града. В резултат на удара възникна пожар. На място работят всички съответни служби.“ По думите му последствията от атаката все още се уточняват. Към момента няма потвърдени данни за броя на пострадалите.

Сирени в девет руски региона

На фона на удара в Суми опасност от атака с безпилотни летателни апарати е обявена в девет руски региона. Сирени са прозвучали в Смоленска, Калужка, Тулска, Московска, Тверска, Псковска, Новгородска, Орловска и Курска област, съобщи „Газета“.

Материалът припомня и мащабната атака срещу Ленинградска област в нощта срещу 18 октомври. По думи на губернатора над региона са били свалени 145 дрона. Повредени са нефтен терминал и склад на Ozon в Санкт Петербург, а в областта е засегнат център за обработка на данни на VK. Във Всеволожския район отломка е повредила апартамент, а осем семейства са били евакуирани от входа на сградата.

Бизнесът обсъжда собствена противовъздушна защита

Председателят на Руския съюз на индустриалците и предприемачите Александър Шохин е заявил, че руските компании са готови да финансират създаването на нова система за противовъздушна отбрана, предназначена да защитава търговски обекти от атаки с дронове.

По думите му с Централната банка и Министерството на финансите се обсъжда и възможността за застраховане на бизнеса срещу военни рискове. Паралелно с това руското правителство разработва правила за въвеждане на външно управление в компании, засегнати от последиците на военните действия.

Източници: pravda.com.ua, gazeta.press