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Тръмп: Киев иска да вкара в затвора известна украинка, която каза, че "Зеленски убива нашите мъже"
  Тема: Украйна

Тръмп: Киев иска да вкара в затвора известна украинка, която каза, че "Зеленски убива нашите мъже"

20 Октомври, 2026 05:50 921 8

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • войната в украйна-
  • преговори за мир

Американският президент заяви, че настоява за прекратяване на войната

Тръмп: Киев иска да вкара в затвора известна украинка, която каза, че "Зеленски убива нашите мъже" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинските власти искат да вкарат в затвора известна жена, която публично критикува Володимир Зеленски. Той не назова жената и не представи данни за конкретно разследване или съдебно производство срещу нея.

Изявлението беше направено пред журналисти на Южната морава на Белия дом. „Гледах една жена по телевизията, която обвиняваше Зеленски. Тя каза: „Той убива нашите мъже“, заяви Тръмп.

Американският президент допълни, че жената е говорила за Украйна и е „много известна“, след което каза: „Искат да я вкарат в затвора“. В публикувания от CNN запис на разговора не се посочва нейното име.

Тръмп настоява за промяна в преговорите

Коментарът беше част от по-широка критика към Зеленски. Тръмп заяви, че украинският президент не помага достатъчно за прекратяването на войната и че може да е време „някой друг“ да преговаря от името на Украйна.

„Искам войната да спре. Не искам да виждам как умират по 25 000, 35 000 души“, каза Тръмп. Той твърди, че Украйна губи голям брой млади военнослужещи.

По думите му САЩ ще продължат да споделят разузнавателна информация с Украйна. Тръмп каза още, че би участвал във всяка среща, която може да доведе до край на войната, независимо дали Зеленски присъства.

Вашингтон и Киев са в нова криза

Асошиейтед прес съобщи, че отношенията между САЩ и Украйна са достигнали ново дъно след отказа на Вашингтон да приложи нови санкции срещу Русия и договореността за внос на руско дизелово гориво. Агенцията отбелязва и напрежението около ограниченията върху военната употреба на спътниковата услуга „Старшийлд“.

Тръмп заяви, че е готов да обсъжда среща с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин. Според него разговорите биха били насочени основно към денуклеаризацията, а евентуалната среща може да се проведе в Китай през ноември.

Източници: prod.transcripts.cnn.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ха ха

    7 8 Отговор
    А защо не каже какво става с руснаци критикували НЕсменяемия Путин?

    06:08 20.10.2026

  • 3 Повярвал

    11 3 Отговор
    Поредната порция театър от Тръмпоча.

    06:09 20.10.2026

  • 4 Дзак

    3 0 Отговор
    Никой не иска това!

    06:12 20.10.2026

  • 5 Слуга на народа

    3 4 Отговор
    В крайна сметка Зеленото ще остане в историята като наркоман, крадец и унищожител на Европа, Украйна и украинците.

    Коментиран от #6

    06:27 20.10.2026

  • 6 Вярно си

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Слуга на народа":

    с манталитет на слуга.Зеленски никой не нападна, а само защитава страната си от дивата агресия на един психясъл кремълски нацист.

    06:32 20.10.2026

  • 7 Републиканец

    1 2 Отговор
    В концлагера Украйна въобще няма независима журналистика, след серия от неразкрити убийства на журналисти.

    06:33 20.10.2026

  • 8 Една жена казала

    0 0 Отговор
    Тъй де... журналистика

    06:39 20.10.2026

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