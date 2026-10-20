Кличко: Украйна никога няма да капитулира.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че Украйна няма да капитулира пред Русия и призова Европа към по-силна солидарност с украинския народ.
„Не искаме никога повече война в Европа. Мирът изисква обща отговорност, а свободата изисква хора, които застават един до друг“, каза Кличко във видеобръщение към церемония в Берлин, цитиран от германската информационна агенция ДПА.
Кличко е трябвало лично да присъства на събитието, но е останал в Киев заради влошаването на ситуацията в града. В речта си той заяви, че обстрелът вече засяга мостове, електроцентрали, училища, детски градини, болници и жилищни сгради.
„Това никога няма да се случи“
„Путин иска да ни бомбардира до унищожение и да накара хората да напуснат градовете. Иска да създаде милиони бежанци в Европа, за да остави Европа без избор и ние да капитулираме. Но това никога няма да се случи“, заяви кметът на Киев.
Според Кличко надеждата за общо европейско бъдеще дава на украинците сили да продължат съпротивата. Той постави и въпроса защо стремежът на Украйна към Европа трябва да бъде платен с толкова висока цена.
Кличко получи Европейската награда за бъдещето, връчена за първи път в Берлин. Отличието е под патронажа на германския вицеканцлер Ларс Клингбайл и се присъжда на личности, свързани със свободата, човешките права, солидарността и европейската идея.
Сред останалите наградени са германският актьор Даниел Брюл, съоснователката на европейската социална мрежа W Social Ана Цайтер и кюрдската писателка и поетеса Мерал Шимшек. Журито посочва, че като кмет на украинската столица Кличко защитава правото на хората да живеят свободно и самостоятелно.
Виталий Кличко е кмет на Киев и бивш световен шампион по бокс. Той заема поста от 2014 г. и се превърна в един от най-разпознаваемите украински представители след началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г.
Източници: welt.de, rbb-online.de, nampa.org
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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7 Не сте първи
Ама капитулира.
Коментиран от #17, #21
06:19 20.10.2026
8 Боруна Лом
06:19 20.10.2026
9 Никога
06:20 20.10.2026
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20 Софиянец
06:26 20.10.2026
21 Точен сте
До коментар #7 от "Не сте първи":Предполагаюе,че Лавров знае защо обесиха Рибентроп.
06:27 20.10.2026
22 Хахаха!🎺🥳😀
06:27 20.10.2026
23 стоян георгиев
06:28 20.10.2026
24 Дзак
Коментиран от #27
06:33 20.10.2026
25 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
06:36 20.10.2026
26 ........–
преди време
Шикългрубер:Германия никога няма да капитулира.
06:38 20.10.2026
27 Маринов
До коментар #24 от "Дзак":Той е кандидат за президент. Ако Залужни не става, ще заложат на Кличко. Англия и сие.
06:39 20.10.2026
28 Аре ве...
06:39 20.10.2026