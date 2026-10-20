Кличко: Украйна никога няма да капитулира.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че Украйна няма да капитулира пред Русия и призова Европа към по-силна солидарност с украинския народ.

„Не искаме никога повече война в Европа. Мирът изисква обща отговорност, а свободата изисква хора, които застават един до друг“, каза Кличко във видеобръщение към церемония в Берлин, цитиран от германската информационна агенция ДПА.

Кличко е трябвало лично да присъства на събитието, но е останал в Киев заради влошаването на ситуацията в града. В речта си той заяви, че обстрелът вече засяга мостове, електроцентрали, училища, детски градини, болници и жилищни сгради.

„Това никога няма да се случи“

„Путин иска да ни бомбардира до унищожение и да накара хората да напуснат градовете. Иска да създаде милиони бежанци в Европа, за да остави Европа без избор и ние да капитулираме. Но това никога няма да се случи“, заяви кметът на Киев.

Според Кличко надеждата за общо европейско бъдеще дава на украинците сили да продължат съпротивата. Той постави и въпроса защо стремежът на Украйна към Европа трябва да бъде платен с толкова висока цена.

Кличко получи Европейската награда за бъдещето, връчена за първи път в Берлин. Отличието е под патронажа на германския вицеканцлер Ларс Клингбайл и се присъжда на личности, свързани със свободата, човешките права, солидарността и европейската идея.

Сред останалите наградени са германският актьор Даниел Брюл, съоснователката на европейската социална мрежа W Social Ана Цайтер и кюрдската писателка и поетеса Мерал Шимшек. Журито посочва, че като кмет на украинската столица Кличко защитава правото на хората да живеят свободно и самостоятелно.

Виталий Кличко е кмет на Киев и бивш световен шампион по бокс. Той заема поста от 2014 г. и се превърна в един от най-разпознаваемите украински представители след началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г.

Източници: welt.de, rbb-online.de, nampa.org