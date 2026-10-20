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Кличко: Украйна никога няма да капитулира
  Тема: Украйна

Кличко: Украйна никога няма да капитулира

20 Октомври, 2026 06:13 742 28

  • виталий кличко-
  • украйна-
  • киев-
  • руско нахлуване-
  • европейска награда за бъдещето

Кметът на Киев отправи послание към Европа във видеобръщение от церемония в Берлин. Той заяви, че руският обстрел цели да принуди украинците да напуснат градовете си

Кличко: Украйна никога няма да капитулира - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че Украйна няма да капитулира пред Русия и призова Европа към по-силна солидарност с украинския народ.

„Не искаме никога повече война в Европа. Мирът изисква обща отговорност, а свободата изисква хора, които застават един до друг“, каза Кличко във видеобръщение към церемония в Берлин, цитиран от германската информационна агенция ДПА.

Кличко е трябвало лично да присъства на събитието, но е останал в Киев заради влошаването на ситуацията в града. В речта си той заяви, че обстрелът вече засяга мостове, електроцентрали, училища, детски градини, болници и жилищни сгради.

„Това никога няма да се случи“

„Путин иска да ни бомбардира до унищожение и да накара хората да напуснат градовете. Иска да създаде милиони бежанци в Европа, за да остави Европа без избор и ние да капитулираме. Но това никога няма да се случи“, заяви кметът на Киев.

Според Кличко надеждата за общо европейско бъдеще дава на украинците сили да продължат съпротивата. Той постави и въпроса защо стремежът на Украйна към Европа трябва да бъде платен с толкова висока цена.

Кличко получи Европейската награда за бъдещето, връчена за първи път в Берлин. Отличието е под патронажа на германския вицеканцлер Ларс Клингбайл и се присъжда на личности, свързани със свободата, човешките права, солидарността и европейската идея.

Сред останалите наградени са германският актьор Даниел Брюл, съоснователката на европейската социална мрежа W Social Ана Цайтер и кюрдската писателка и поетеса Мерал Шимшек. Журито посочва, че като кмет на украинската столица Кличко защитава правото на хората да живеят свободно и самостоятелно.

Виталий Кличко е кмет на Киев и бивш световен шампион по бокс. Той заема поста от 2014 г. и се превърна в един от най-разпознаваемите украински представители след началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г.

Източници: welt.de, rbb-online.de, nampa.org


Украйна
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  • 7 Не сте първи

    18 6 Отговор
    Тя и фашистка Германия нямаше да капитулира...
    Ама капитулира.

    Коментиран от #17, #21

    06:19 20.10.2026

  • 8 Боруна Лом

    21 6 Отговор
    ТОЗИ, ЯВНО МНОГО СА ГО БИЛИ ПО ГЛАВАТА

    06:19 20.10.2026

  • 9 Никога

    15 4 Отговор
    не казвай никога!

    06:20 20.10.2026

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  • 20 Софиянец

    9 2 Отговор
    Щом тоя го заявява, значи са очакваме бялото знаме скоро над кiиф 😂

    06:26 20.10.2026

  • 21 Точен сте

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Не сте първи":

    Предполагаюе,че Лавров знае защо обесиха Рибентроп.

    06:27 20.10.2026

  • 22 Хахаха!🎺🥳😀

    6 3 Отговор
    Изгледайте е тубата как го опердаши Ленъкс Луис. Направо го преби. Цялата му глава беше натъртена и в кръв. Съдията прекрати срещата, а Кличко скачаше несъгласен и искаше още да се боксира. Украинска работа.

    06:27 20.10.2026

  • 23 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Помните ли го този клоун как се снимаше във военни дрехи и автомати, и се биеше в гърдите, че ще спира руснаци на фронта 😂😂😂

    06:28 20.10.2026

  • 24 Дзак

    5 0 Отговор
    От известно време Факти.бг му правят реклама!

    Коментиран от #27

    06:33 20.10.2026

  • 25 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.

    2 0 Отговор
    УНИЩИЖЕНА Е ПРОМИШЛЕНОСТА НА УКРАЙНА,ВКЛ. ДОСТЪПА ДО ЧЕРНО МОРЕ ЗАЕДНО С ПРИСТАНИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА. УНИЩОЖЕНО Е ВСИЧКОТО ДОСТАВЕНО АМЕРИКАНСКО ОРЪЖИЕ ЗА =540 МЛРД.$.

    06:36 20.10.2026

  • 26 ........–

    0 0 Отговор
    Кличко: Украйна никога няма да капитулира.

    преди време

    Шикългрубер:Германия никога няма да капитулира.

    06:38 20.10.2026

  • 27 Маринов

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дзак":

    Той е кандидат за президент. Ако Залужни не става, ще заложат на Кличко. Англия и сие.

    06:39 20.10.2026

  • 28 Аре ве...

    0 0 Отговор
    Дали ако устискате до пролетта няма да пеете друга песен...

    06:39 20.10.2026

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