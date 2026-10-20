Испания окончателно отмени заповедта за арест на Пучдемон

Върховният съд на Испания потвърди отмяната на националната заповед за арест на бившия каталунски лидер Карлес Пучдемон. Съдията Пабло Лярена отхвърли жалбата на партия „Вокс“ срещу решението от 6 октомври, с което мярката беше отменена първоначално временно.

Същото решение се отнася и до бившите каталунски министри Тони Комин и Луис Пуиг. И тримата са свързани с делото за опита за отделяне на Каталуния от Испания през 2017 г. Националните заповеди за тяхното издирване и задържане бяха в сила от октомври същата година.

Лярена се позовава на задължителното тълкуване на Конституционния съд за приложението на закона за амнистията. То беше формулирано по дело срещу бившата каталунска министърка Долорс Баса и приема, че амнистията може да обхване използването на публични средства за провеждането на забранения референдум за независимост и свързаните с него разходи.

Пътят към завръщането е открит

Отмяната на заповедта премахва основната правна пречка пред завръщането на Пучдемон в Испания. Той напусна страната след едностранното обявяване на независимостта на Каталуния и от години живее в Белгия. При връщане в Испания той вече не би трябвало да бъде задържан по тази национална заповед.

Решението обаче не означава, че всички процедури по делото са приключили. След евентуалното разглеждане на останалите жалби компетентният съд трябва да се произнесе окончателно по прилагането на амнистията и по закриването на производството срещу Пучдемон, Комин и Пуиг.

Пучдемон приветства решението, но заяви, че то не решава политическия спор между Мадрид и Барселона. „По отношение на отношенията между Каталуния и Испания днес нищо не се решава“, каза той след първоначалното отменяне на заповедта.

Каталунският лидер не е обявил конкретна дата за завръщането си. Позицията му е, че иска първо да бъде приложена изцяло амнистията, а съдебното производство срещу него да бъде прекратено окончателно.

Източници: rtve.es, elpais.com, efe.com