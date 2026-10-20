Смъртен случай в Русия разкри пробойни в глобалната защита срещу пандемии

Смъртта на служител на антипестовъчен институт в Иркутск от тежка пневмония постави под въпрос способността на международната система да реагира навреме при потенциално опасни инфекциозни заболявания. Случаят привлече внимание, след като първоначално беше съобщено за възможна белодробна чума, но до момента няма потвърден причинител на заболяването.

Служителят е бил хоспитализиран на 29 септември и е починал на 2 октомври. Световната здравна организация е получила информацията първоначално чрез медийни публикации, след което е поискала потвърждение и допълнителни данни от руските власти.

Москва е потвърдила смъртта и е заявила, че в Иркутска област наскоро не е регистриран случай на чума. По данни, предоставени на СЗО, изследванията не са открили чума или други високорискови патогени от проверения спектър. Руските власти са съобщили още, че не е имало инцидент с биологична сигурност в лабораторията и че няма други случаи на тежка пневмония, свързани с починалия служител.

Контактните лица са били установени, изследвани и поставени под медицинско наблюдение в лечебни заведения или в домашни условия. Те са останали без симптоми, а наблюдението е приключило. СЗО не е открила доказателства за продължаващо предаване на инфекцията, но подчертава, че липсата на потвърдена диагноза ограничава оценката на риска. Организацията определя смъртта като пневмония с неустановена етиология и посочва, че са необходими допълнителни клинични, епидемиологични и лабораторни данни.

Предупреждение за последиците от липсата на информация

Случаят предизвика не само международни въпроси за прозрачността на руските власти, но и по-широк дебат за ефективността на Международните здравни правила. Те са правно обвързваща рамка за 197 държави и задължават страните да уведомяват СЗО за събития с действителни или потенциални международни последици за общественото здраве.

„Ако държавите не спазват Международните здравни правила, вероятността нови инфекциозни заболявания да излязат извън контрол се увеличава, което потенциално може да предизвика следващата пандемия“, заявява Лорънс Гостин, професор по право в университета „Джорджтаун“ и директор на сътрудничещ център на СЗО по национално и глобално здравно право.

Руджин Хабиби, професор в университета в Отава, предупреждава, че непълната информация може да провокира едностранни и прибързани мерки от други държави, включително затваряне на граници. „Ако държавите решат да не спазват правилата, Международните здравни правила естествено стават по-малко ефективни“, казва тя.

Европейски депутати настояват за прозрачност

В комисията по обществено здраве на Европейския парламент са изразени опасения за липсата на прозрачност около случая. Независимият евродепутат Ондржей Достал е посочил, че влошените дипломатически отношения с държави като Русия могат да затруднят реакцията при заплаха за общественото здраве.

Към момента потвърдените данни сочат един починал човек, неизвестна причина за смъртта и липса на установени вторични случаи. СЗО продължава да следи ситуацията, докато не бъдат изяснени причинителят и обстоятелствата около заразяването.

Източници: politico.eu