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Американски разузнавателен самолет пристигна във Варна на фона на инцидентите в Черно море
  Тема: Украйна

Американски разузнавателен самолет пристигна във Варна на фона на инцидентите в Черно море

20 Октомври, 2026 10:47 1 342 32

  • черно море-
  • варна-
  • p-8a poseidon-
  • военноморски сили на сащ-
  • търговски кораби

Самолетът на Военноморските сили на САЩ е летял на малка височина източно от Варна. Мисията се провежда на фона на серията атаки срещу търговски кораби в региона.

Американски разузнавателен самолет пристигна във Варна на фона на инцидентите в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американски самолет P-8A Poseidon е извършил мисия над западната част на Черно море, източно от Варна. Полетът на самолета на Военноморските сили на САЩ е бил проследен на 19 октомври след пристигането му във Варна от авиобаза Сигонела (Италия).

Маршрутът показва няколко завоя над морската зона, като части от полета са били на височина под 9000 фута. Подобен профил е съвместим с морско патрулиране и наблюдение на надводна активност, но само данните от проследяването не позволяват да бъде установена точната задача на самолета.

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P-8A Poseidon е многоцелеви самолет за морско патрулиране. Той е предназначен за противолодъчни и противокорабни операции, разузнаване, наблюдение и проследяване на надводни и подводни цели. Сред системите му са радар, електрооптични сензори и оборудване за събиране на разузнавателна информация.

Мисията е на фона на атаки срещу кораби

Полетът се извършва на фона на серия от инциденти с търговски кораби в западната част на Черно море. В началото на октомври два кораба бяха атакувани в изключителната икономическа зона на България, като единият потъна. В следващите дни бяха съобщени нови нападения край българския и румънския бряг. Асошиейтед прес съобщи, че при серията инциденти са били засегнати най-малко няколко товарни кораба, а два са потънали.

На 13 октомври българският премиер Румен Радев определи ново нападение срещу търговски кораб край България като „абсолютно неприемливо“ и заяви, че то е станало в непосредствена близост до българските териториални води. Отговорността за атаките остава предмет на разследвания и публичните оценки за възможния извършител не са подкрепени с окончателно доказателство.

Самолет като P-8A може да допринесе за наблюдението на морския трафик и за изграждането на по-пълна картина на движението на плавателните съдове. В конкретния случай обаче няма пряко доказателство, че мисията е била свързана с последните атаки срещу търговски кораби.

Първа подобна активност от месеци

Значението на полета се определя и от самото присъствие на американския самолет в района. По данни на ItaMilRadar от няколко месеца не е проследяван P-8A на Военноморските сили на САЩ, който да изпълнява мисия над Черно море. Самолетът е останал във фокуса на наблюдението заради съчетанието между ниската височина на полета, района източно от Варна и напрегнатата обстановка около морските търговски маршрути.

Източници: itamilradar.com


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    18 11 Отговор
    кьш бе

    Коментиран от #28

    10:47 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сандо

    36 8 Отговор
    Планът за превръщането на България в натовски плацдарм за война с Русия върви ускорено и с пълна сила.Впрочем някой пресметна ли колко милиарда България даде за въоръжение само след атакуваните първи два кораба?И после ще ни разправят,че Русия ги била нападнала - всичко е пресметнала оная тайна и зла сила,която стои в тъмното,заповядва и наказва непослушните.

    Коментиран от #6

    10:50 20.10.2026

  • 4 Гост

    31 6 Отговор
    Оглеждат българската брегова линия за отваряне на втори фронт срещу Русия......

    Коментиран от #10

    10:51 20.10.2026

  • 5 Нато вън!

    28 14 Отговор
    Мерзавците от нато и ес ни вкараха във война с братска Русия!

    10:52 20.10.2026

  • 6 честен ционист

    27 24 Отговор

    До коментар #3 от "Сандо":

    Само много глупав народ може да си натресе военен за диктатор.

    Коментиран от #21

    10:52 20.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Песничарчето

    13 3 Отговор
    Дони ще ни прати и летящи чинии!

    Коментиран от #9

    10:53 20.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ивайло

    12 6 Отговор
    Такива полети се извършват постоянно още от преди войната в Украйна. Хайде стига сме се правили на ущипани

    10:58 20.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Копейки,

    17 2 Отговор
    Американците дойдоха!Нещо протести,това-онова?Ил както винаги бау бау 🐕.
    😅

    Коментиран от #20

    10:59 20.10.2026

  • 15 Пич

    8 8 Отговор
    Нека помислим заедно, защото отново не схващате, виждам коментарите!!!
    Искат ли САЩ война с Русия...?!
    Категорично - Не !!!
    Но....... Урсулианците много искат война с Русия!!!
    А точно това е основната причина, Тръмп да иска да унищожи Урсулианците!!!
    Защото тези малоумнци са част от НАТО, и САЩ ще остане без избор!!!
    Тоест, идиотите ще забъркат САЩ в тяхната война срещу Русия!!!

    Коментиран от #18, #19, #31

    11:00 20.10.2026

  • 16 Нали винаги

    8 1 Отговор
    чакаме някой друг да ни оправи. Това ни обезличава и постепенно ни унищожава.

    11:01 20.10.2026

  • 17 Ъъъъ

    10 4 Отговор
    Дали този самолет ще успокои болните мозъци на петроханци и в частност на Лама ПолуДваПръстаЧело!🤥

    11:03 20.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сандо

    9 4 Отговор

    До коментар #14 от "Копейки,":

    Ами варненци да се активизират и да си искат един мирен и проспериращ град.Дълбаят им пристанището,летището им стана военно,скоро и чужди войски и кораби ще се настанят.Мълчат си и си траят,само от време навреме техните жълтопаветници циврят защото руските кораби са ги обстрелвали навремето.Ами затова са ги бомбили - защото България е била враг на Русия,и сега отиваме да настъпваме същата мотика.

    Коментиран от #25

    11:10 20.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тръмп наш

    2 5 Отговор
    Най накрая дойдоха амер.братушки.Копейките да не рИват като мягаре пред Малая Токмачка.Пуся им каза Тръмп наш, самальоти американски тоже.

    Коментиран от #26

    11:28 20.10.2026

  • 24 Виктория сикрет

    5 0 Отговор
    Това е тайна разузнавателна мисия и никой не знае.

    11:34 20.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Висока вероятност

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    за редукция на цените на имотите по Черноморието.
    А после и у вас !

    Коментиран от #29

    12:02 20.10.2026

  • 29 Бангаранга

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Висока вероятност":

    Само на първа линия, другите продължават да растат.

    12:05 20.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Реалист

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Бъркаш Сащ искат война с Русия но друг да я води вместо тях например някой от васалите а това което се вижда е театър!

    12:12 20.10.2026

  • 32 Варненец

    0 0 Отговор
    Сега ще спя спокойно. Ще видим, кой атакува корабите.

    12:15 20.10.2026

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