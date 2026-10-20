Американски разузнавателен самолет пристигна във Варна на фона на инцидентите в Черно море

Американски самолет P-8A Poseidon е извършил мисия над западната част на Черно море, източно от Варна. Полетът на самолета на Военноморските сили на САЩ е бил проследен на 19 октомври след пристигането му във Варна от авиобаза Сигонела (Италия).
Маршрутът показва няколко завоя над морската зона, като части от полета са били на височина под 9000 фута. Подобен профил е съвместим с морско патрулиране и наблюдение на надводна активност, но само данните от проследяването не позволяват да бъде установена точната задача на самолета.
P-8A Poseidon е многоцелеви самолет за морско патрулиране. Той е предназначен за противолодъчни и противокорабни операции, разузнаване, наблюдение и проследяване на надводни и подводни цели. Сред системите му са радар, електрооптични сензори и оборудване за събиране на разузнавателна информация.
Мисията е на фона на атаки срещу кораби
Полетът се извършва на фона на серия от инциденти с търговски кораби в западната част на Черно море. В началото на октомври два кораба бяха атакувани в изключителната икономическа зона на България, като единият потъна. В следващите дни бяха съобщени нови нападения край българския и румънския бряг. Асошиейтед прес съобщи, че при серията инциденти са били засегнати най-малко няколко товарни кораба, а два са потънали.
На 13 октомври българският премиер Румен Радев определи ново нападение срещу търговски кораб край България като „абсолютно неприемливо“ и заяви, че то е станало в непосредствена близост до българските териториални води. Отговорността за атаките остава предмет на разследвания и публичните оценки за възможния извършител не са подкрепени с окончателно доказателство.
Самолет като P-8A може да допринесе за наблюдението на морския трафик и за изграждането на по-пълна картина на движението на плавателните съдове. В конкретния случай обаче няма пряко доказателство, че мисията е била свързана с последните атаки срещу търговски кораби.
Първа подобна активност от месеци
Значението на полета се определя и от самото присъствие на американския самолет в района. По данни на ItaMilRadar от няколко месеца не е проследяван P-8A на Военноморските сили на САЩ, който да изпълнява мисия над Черно море. Самолетът е останал във фокуса на наблюдението заради съчетанието между ниската височина на полета, района източно от Варна и напрегнатата обстановка около морските търговски маршрути.
Източници: itamilradar.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
Коментиран от #28
10:47 20.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сандо
Коментиран от #6
10:50 20.10.2026
4 Гост
Коментиран от #10
10:51 20.10.2026
5 Нато вън!
10:52 20.10.2026
6 честен ционист
До коментар #3 от "Сандо":Само много глупав народ може да си натресе военен за диктатор.
Коментиран от #21
10:52 20.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Песничарчето
Коментиран от #9
10:53 20.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ивайло
10:58 20.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Копейки,
😅
Коментиран от #20
10:59 20.10.2026
15 Пич
Искат ли САЩ война с Русия...?!
Категорично - Не !!!
Но....... Урсулианците много искат война с Русия!!!
А точно това е основната причина, Тръмп да иска да унищожи Урсулианците!!!
Защото тези малоумнци са част от НАТО, и САЩ ще остане без избор!!!
Тоест, идиотите ще забъркат САЩ в тяхната война срещу Русия!!!
Коментиран от #18, #19, #31
11:00 20.10.2026
16 Нали винаги
11:01 20.10.2026
17 Ъъъъ
11:03 20.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сандо
До коментар #14 от "Копейки,":Ами варненци да се активизират и да си искат един мирен и проспериращ град.Дълбаят им пристанището,летището им стана военно,скоро и чужди войски и кораби ще се настанят.Мълчат си и си траят,само от време навреме техните жълтопаветници циврят защото руските кораби са ги обстрелвали навремето.Ами затова са ги бомбили - защото България е била враг на Русия,и сега отиваме да настъпваме същата мотика.
Коментиран от #25
11:10 20.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тръмп наш
Коментиран от #26
11:28 20.10.2026
24 Виктория сикрет
11:34 20.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Висока вероятност
До коментар #1 от "14/88":за редукция на цените на имотите по Черноморието.
А после и у вас !
Коментиран от #29
12:02 20.10.2026
29 Бангаранга
До коментар #28 от "Висока вероятност":Само на първа линия, другите продължават да растат.
12:05 20.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Реалист
До коментар #15 от "Пич":Бъркаш Сащ искат война с Русия но друг да я води вместо тях например някой от васалите а това което се вижда е театър!
12:12 20.10.2026
32 Варненец
12:15 20.10.2026