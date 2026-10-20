Американски разузнавателен самолет пристигна във Варна на фона на инцидентите в Черно море

Американски самолет P-8A Poseidon е извършил мисия над западната част на Черно море, източно от Варна. Полетът на самолета на Военноморските сили на САЩ е бил проследен на 19 октомври след пристигането му във Варна от авиобаза Сигонела (Италия).

Маршрутът показва няколко завоя над морската зона, като части от полета са били на височина под 9000 фута. Подобен профил е съвместим с морско патрулиране и наблюдение на надводна активност, но само данните от проследяването не позволяват да бъде установена точната задача на самолета.

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P-8A Poseidon е многоцелеви самолет за морско патрулиране. Той е предназначен за противолодъчни и противокорабни операции, разузнаване, наблюдение и проследяване на надводни и подводни цели. Сред системите му са радар, електрооптични сензори и оборудване за събиране на разузнавателна информация.

Мисията е на фона на атаки срещу кораби

Полетът се извършва на фона на серия от инциденти с търговски кораби в западната част на Черно море. В началото на октомври два кораба бяха атакувани в изключителната икономическа зона на България, като единият потъна. В следващите дни бяха съобщени нови нападения край българския и румънския бряг. Асошиейтед прес съобщи, че при серията инциденти са били засегнати най-малко няколко товарни кораба, а два са потънали.

На 13 октомври българският премиер Румен Радев определи ново нападение срещу търговски кораб край България като „абсолютно неприемливо“ и заяви, че то е станало в непосредствена близост до българските териториални води. Отговорността за атаките остава предмет на разследвания и публичните оценки за възможния извършител не са подкрепени с окончателно доказателство.

Самолет като P-8A може да допринесе за наблюдението на морския трафик и за изграждането на по-пълна картина на движението на плавателните съдове. В конкретния случай обаче няма пряко доказателство, че мисията е била свързана с последните атаки срещу търговски кораби.

Първа подобна активност от месеци

Значението на полета се определя и от самото присъствие на американския самолет в района. По данни на ItaMilRadar от няколко месеца не е проследяван P-8A на Военноморските сили на САЩ, който да изпълнява мисия над Черно море. Самолетът е останал във фокуса на наблюдението заради съчетанието между ниската височина на полета, района източно от Варна и напрегнатата обстановка около морските търговски маршрути.

Източници: itamilradar.com