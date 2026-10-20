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Полицейският час донесе спокойна нощ в размирните френски градове

Полицейският час донесе спокойна нощ в размирните френски градове

20 Октомври, 2026 12:25 415 7

  • франция-
  • полицейски час-
  • протести-
  • себастиен льокорню

Премиерът заяви, че нови ограничения ще бъдат налагани там, където е необходимо. От началото на безредиците са арестувани над 2500 души.

Полицейският час донесе спокойна нощ в размирните френски градове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Франция е прекарала спокойна нощ след въвеждането на целенасочени полицейски часове и други ограничения в градове, засегнати от безредици и грабежи през уикенда. Премиерът Себастиен Льокорню заяви, че мерките са допринесли за успокояването на обстановката.

„Целенасочените полицейски часове допринесоха за спокойна нощ“, написа Льокорню. Той уточни, че нови ограничения за нощта срещу сряда ще бъдат въвеждани там, където ситуацията го налага.

В Париж полицейският час обхвана части от центъра на френската столица, включително площад Републиката, където през уикенда се събираха протестиращи, както и търговската зона Ле Ал. В Марсилия, Бордо, Ница и Лион бяха въведени ограничения за движението на млади хора и за масовите събирания. Подобни мерки са наложени и в Лил и други градове в Северна Франция.

Новите ограничения ще се решават по места

Според Льокорню решенията за допълнителни полицейски часове ще се вземат от регионалните власти и кметовете според конкретната обстановка. Премиерът благодари на полицаите и жандармеристите, които са прилагали мерките по време на нощните ограничения.

Спокойната нощ последва сериозни критики към действията на властите. Министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес призна, че в някои градове полицията е „загубила контрол“. Заради критиките към подготовката на силите на реда той е предложил оставката си, но президентът Еманюел Макрон я е отхвърлил.

Над 2500 арестувани

От началото на безредиците са арестувани повече от 2500 души, съобщиха френските власти. Около 1000 полицаи са били ранени. Според агенция Франс прес ръката на един демонстрант е била откъсната от граната, използвана от полицията за контрол на тълпата.

Протестите са започнали през миналия месец със студентски демонстрации за по-добри условия в училищата. Впоследствие недоволството се е разширило и е обхванало по-широк кръг от социални и политически теми. Към протестите са се присъединили синдикати и различни протестни групи, което е увеличило броя на участниците.

Френското правителство все още не е обявило единен график за нови ограничения в цялата страна. Според премиера решенията ще се вземат по места в зависимост от риска от нови сблъсъци, грабежи и масови събирания.

Източници: bbc.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Ето това е истинска демокрация.хи хи хи

    12:29 20.10.2026

  • 3 Доволен европеец Родител 1

    8 0 Отговор
    Браво! В демокрацията има вечерен час, в руската тирания няма, а в най-великата демокрация украинската направо те застрелват ако искаш да напуснеш. Хвала на нашите лидери Урсула Фон Дер Лайън и КакаКала Каяс, хвала на демокрацията и свободата

    12:31 20.10.2026

  • 4 Робот

    4 0 Отговор
    Спокойствието е затишие преди бурята ..!

    12:31 20.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да си дойдем на думата

    1 0 Отговор
    Това ли е пропагандираната демокрация на Европа. Това ли е свободата на словото в Европа и Европейския съюз господа фашисти.

    12:48 20.10.2026

  • 7 Анонимен

    1 0 Отговор
    Що не качите видеото, в което мюсюлмани унищожават магазините на местните, но подминават магазините на мюсюлмани?

    12:50 20.10.2026

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