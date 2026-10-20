Проблеми с руските „Шахеди“? Москва използва необичайно малко реактивни дронове

Русия може да изпитва проблеми с производството на реактивни „Шахед“-и, след като при масираната атака срещу Украйна в нощта срещу 19 октомври е използвала сравнително малък брой такива дронове. Това заяви авиационният експерт Валерий Романенко, водещ научен сътрудник в Държавния музей на авиацията, в ефира на Radio NV.

По данни, цитирани от украинските военновъздушни сили, Русия е изстреляла 269 ударни безпилотни летателни апарата. От тях 59 са били реактивни, което представлява приблизително 20% от общия брой. При атаката са били използвани и дронове от други типове.

„Изглежда, че са възникнали някакви проблеми с двигателите, вероятно с производството. Възможно е руснаците да са натрупвали реактивни „Шахед“-и и вече да са ги изстреляли. Без обективна информация могат да се правят само предположения в тази посока“, каза Романенко.

Според експерта на този фон Русия продължава интензивно да произвежда „Шахед“-и с бензинови двигатели. Той допуска, че реактивните апарати са били използвани по-ограничено заради проблеми в производствения процес или заради изчерпване на предварително натрупан запас.

Реактивните дронове се използват главно в централните райони

Романенко коментира и разширяването на географията на руските удари с безпилотни апарати. По думите му реактивните дронове могат да поразяват цели на разстояние до 950 километра.

При опити да достигнат до Западна Украйна обаче те трябва да бъдат насочвани почти по права линия. Това улеснява откриването им и ги превръща в по-удобна цел за украинската противовъздушна отбрана. Затова експертът смята, че в момента реактивните „Шахед“-и вероятно се насочват по-често към централните райони на страната.

„Имаше пробни изстрелвания – ще достигнат ли, или няма да достигнат. Но сега отново се връщат към буталните „Шахед“-и заради по-големия им обсег и възможността дълго да кръжат и да променят маршрутите си. Това разширява възможностите им и затруднява работата на противовъздушната отбрана“, заяви Романенко.

Той подчерта, че дроновете с бутални двигатели могат да летят на малка височина. Това създава риск системите за противовъздушна отбрана периодично да губят възможност да ги проследяват.

Данни за производството и работата на ПВО

„Това означава, че „Шахед“-ът може да нанесе удар внезапно“, каза авиационният експерт.

Военният Иван Киричевски по-рано заяви, че Русия може да произвежда повече от 3000 дрона камикадзе „Шахед“ с бензинов двигател месечно, като използва компоненти от Китай. По негови изчисления руската страна може да произвежда и над 3500 реактивни безпилотни апарата „Геран-4“ и „Геран-5“.

Народният представител Александър Федиенко съобщи, че ефективността на украинската противовъздушна отбрана надхвърля 87%. Той отбеляза, че част от дроновете все пак достигат до целите си и че е невъзможно да бъдат свалени всички руски „Шахед“-и, както и да бъдат защитени всички електропреносни линии.

При атаката срещу Украйна украинската противовъздушна отбрана е свалила или подавила 247 въздушни цели, сред които 243 безпилотни апарата. От тях 43 са били реактивни, съобщиха украинските военновъздушни сили.

Източници: unian.net, fakty.com.ua