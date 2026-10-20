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Проблеми с руските „Шахеди“? Москва използва необичайно малко реактивни дронове
  Тема: Украйна

Проблеми с руските „Шахеди“? Москва използва необичайно малко реактивни дронове

20 Октомври, 2026 13:10 1 398 44

  • реактивни шахеди-
  • валерий романенко-
  • русия-
  • украйна-
  • противовъздушна отбрана

Само 59 от 269 дрона при атаката срещу Украйна са били реактивни. Валерий Романенко допуска проблеми с двигателите или производството.

Проблеми с руските „Шахеди“? Москва използва необичайно малко реактивни дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия може да изпитва проблеми с производството на реактивни „Шахед“-и, след като при масираната атака срещу Украйна в нощта срещу 19 октомври е използвала сравнително малък брой такива дронове. Това заяви авиационният експерт Валерий Романенко, водещ научен сътрудник в Държавния музей на авиацията, в ефира на Radio NV.

По данни, цитирани от украинските военновъздушни сили, Русия е изстреляла 269 ударни безпилотни летателни апарата. От тях 59 са били реактивни, което представлява приблизително 20% от общия брой. При атаката са били използвани и дронове от други типове.

„Изглежда, че са възникнали някакви проблеми с двигателите, вероятно с производството. Възможно е руснаците да са натрупвали реактивни „Шахед“-и и вече да са ги изстреляли. Без обективна информация могат да се правят само предположения в тази посока“, каза Романенко.

Според експерта на този фон Русия продължава интензивно да произвежда „Шахед“-и с бензинови двигатели. Той допуска, че реактивните апарати са били използвани по-ограничено заради проблеми в производствения процес или заради изчерпване на предварително натрупан запас.

Реактивните дронове се използват главно в централните райони

Романенко коментира и разширяването на географията на руските удари с безпилотни апарати. По думите му реактивните дронове могат да поразяват цели на разстояние до 950 километра.

При опити да достигнат до Западна Украйна обаче те трябва да бъдат насочвани почти по права линия. Това улеснява откриването им и ги превръща в по-удобна цел за украинската противовъздушна отбрана. Затова експертът смята, че в момента реактивните „Шахед“-и вероятно се насочват по-често към централните райони на страната.

„Имаше пробни изстрелвания – ще достигнат ли, или няма да достигнат. Но сега отново се връщат към буталните „Шахед“-и заради по-големия им обсег и възможността дълго да кръжат и да променят маршрутите си. Това разширява възможностите им и затруднява работата на противовъздушната отбрана“, заяви Романенко.

Той подчерта, че дроновете с бутални двигатели могат да летят на малка височина. Това създава риск системите за противовъздушна отбрана периодично да губят възможност да ги проследяват.

„Това означава, че „Шахед“-ът може да нанесе удар внезапно“, каза авиационният експерт.

Данни за производството и работата на ПВО

Военният Иван Киричевски по-рано заяви, че Русия може да произвежда повече от 3000 дрона камикадзе „Шахед“ с бензинов двигател месечно, като използва компоненти от Китай. По негови изчисления руската страна може да произвежда и над 3500 реактивни безпилотни апарата „Геран-4“ и „Геран-5“.

Народният представител Александър Федиенко съобщи, че ефективността на украинската противовъздушна отбрана надхвърля 87%. Той отбеляза, че част от дроновете все пак достигат до целите си и че е невъзможно да бъдат свалени всички руски „Шахед“-и, както и да бъдат защитени всички електропреносни линии.

При атаката срещу Украйна украинската противовъздушна отбрана е свалила или подавила 247 въздушни цели, сред които 243 безпилотни апарата. От тях 43 са били реактивни, съобщиха украинските военновъздушни сили.

Източници: unian.net, fakty.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АБВ

    29 3 Отговор
    Прочетох статията и стигнах до източниците най-долу. Веднага съжалих за изгубеното време. Но тук е така !

    Коментиран от #15, #38

    13:14 20.10.2026

  • 4 Симпатизант

    23 6 Отговор
    Да се надяваме, че Русия ще преодолее проблемите с производството на повече реактивни дронове, ако изобщо има такива проблеми

    13:14 20.10.2026

  • 5 Овчар

    22 3 Отговор
    В западните медии тълпата започва да контролира новината...! СЪБУДЕТЕ СЕ..!

    13:14 20.10.2026

  • 6 Пич

    22 3 Отговор
    Това е защото Путин е решил да подари на Зелю за рождения му ден десет хиляди реактивни дрона!!!
    Само да дойде датата, и подаръците ще литнат към Украйна!!!

    Коментиран от #13

    13:15 20.10.2026

  • 7 Още ли не сте разбрали

    28 2 Отговор
    Руснака от 4-5 години няма никакво оръжие.
    Може би разполагат само с лъкове и копия.

    13:16 20.10.2026

  • 8 РФ е въздух под налягане !

    4 26 Отговор
    Шахедите им са най малкия проблем. Рашисткия режим се разпада, царя е гол.
    В Чечня вече стрелят по росгвардия. РФ си отива агонизирайки.

    Коментиран от #12, #14

    13:16 20.10.2026

  • 9 хихи

    16 4 Отговор
    Русия свърши ракетите преди пет години, а дронове с реактивни двигатели изобщо няма.... Какво ревът украинците, да не са жертва на приятелски огън...+?

    13:17 20.10.2026

  • 10 Нааканите русначета

    3 21 Отговор
    Живеят по 10 минути на фронта.

    13:17 20.10.2026

  • 11 Kaлпазанин

    8 2 Отговор
    Как не ти омръзна бе t@@@ m@@@

    13:17 20.10.2026

  • 12 Някой

    14 3 Отговор

    До коментар #8 от "РФ е въздух под налягане !":

    И като се събудих, краката ми отвити.

    13:18 20.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нямат край добрите новини.

    4 17 Отговор
    И дойде добрата новина директно от коридорите на Конгреса!
    Републиканците по предложение на Дон Бейкън ще блокират 350 милиарда за Пентагона, ако Тръмп не възстанови санкциите срещу русия и не даде пълна подкрепа на Украйна!
    А Фитцпатрик направо е заплашил Тръмп, че от тук насетне ще блокират всяко негово решение от дневният му ред!
    За демократите няма какво да ви казвам. Решението дойде преди изборите!

    13:21 20.10.2026

  • 17 Гост

    14 4 Отговор
    Цитат:
    Без обективна информация могат да се правят само предположения в тази посока“, каза Романенко.
    Факт:
    Аз да правя ли предположения на АйКюТоВи,
    или за котировките на софийските дюнери тодей?и

    Коментиран от #20

    13:22 20.10.2026

  • 18 Путин се маскира пак на горски пазач

    5 13 Отговор
    И обяви,че е превзел 45 пъти повече територия от колкото е в действителност.С което стана за посмешище на Галактиката.

    13:23 20.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 не може да бъде

    18 1 Отговор
    Тази радостна новина трябваше да бъде съпроводена с новината че холандският м-р председател очаква дете заедно със съпруга си -във всички случаи това ще бъде едно тържество за прогреса и демокрацията -не се обяснява как мъж ще роди но нейсе!А за руските "Шахеди" /никакви Герани/ трябваше по -смело - свършиха им "Шахедите" !?

    13:27 20.10.2026

  • 22 Джамбаза

    18 1 Отговор
    Може би не само са свършили дроновете и ракетите,
    а може и Русия да е капитулирала пред
    украинския журналистически гений unian??

    13:27 20.10.2026

  • 23 така, така

    17 1 Отговор
    тоя филм сме го гледали - още преди пет години, баба Урсула се изцепи, че руснаците крадат чипове от перални, свършиха въоръжението и съвсем затънаха икономически. Мине не мине време, и винаги се пръква публикация, врачуваща за проблемите на руснаците.
    Предлагам, авторчетата да се концентрират върху Запада, че докато баят за руснаците, наркомана и компания са със свалени вече гащи, поради невъзможността на НАТО да осигурява ресурси. Пораженията, които нанаасят руснаците показват еднозначно колко е ефективна украинската ПВО. На нулата и 100% ефективност да й обявиш, си остава 0.

    13:28 20.10.2026

  • 24 Пазат си ги хората

    10 1 Отговор
    За да светнат Киев на куп с 15000 бр.

    Коментиран от #28

    13:29 20.10.2026

  • 25 АБВ

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "Оди у Въ.ш.кар.истан":

    Ходи ти в ЕС. Държави много. Все някъде може да има нужда от теб. Работа по полето, на строежите, в чистотата и транспорта ........... колкото искаш.
    Аз ще си стоя тук в кабинета, пред компютъра и в останалото време ще си правя кефа. Защото това съм решил. И постигнал.
    Аре !

    13:29 20.10.2026

  • 26 БАНко

    10 1 Отговор
    ДОГАДКИТЕ НА УРСУЛИЩАТА ОТ БРЮКСЕЛ !!!

    13:31 20.10.2026

  • 27 Чакат пейтиатите да ви дойдат

    7 1 Отговор
    Че да ви е по скъпичко

    13:33 20.10.2026

  • 28 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Пазат си ги хората":

    Проблемите са в нечии илюзии Няма смисъл от реактивни в настоящият момент Сметката си излиза и така Заводите си произвеждат банята функционира водата циркулира такляците манипулират И те така те

    13:34 20.10.2026

  • 29 Възможно,въз

    6 1 Отговор
    можно,възможно....А дали е възможно да се освобождават от натрупаните запаси със старите дронове и да трупат реактивни???

    Коментиран от #32

    13:35 20.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мдаааа....

    6 2 Отговор
    Геран-5 е най-големият дрон в линията. Той носи 90-килограмова бойна глава, може да лети до 1000 километра и да достига скорост до 600 километра в час. По-малкият Геран-4 е по-бавен, но също може да достигне скорост до 450 километра в час. Само един от руските заводи произвежда нат 3800 бр. Геран-5 на месец. За две години Русия трансформира кампанията си с дронове от бавна и сравнително лесна за сваляне заплаха в изключително бързо оръжие, което е много по трудно за прихващане. В базата в Цимбулов също е част от тази трансформация и вероятно наличностите на Герани там вече са над 22000 бр

    Коментиран от #34

    13:38 20.10.2026

  • 32 не може да бъде

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Възможно,въз":

    Подобни еретични и неудобни предположения са съвършено неприемливи!?

    13:40 20.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 гого

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мдаааа....":

    време е да се сабудиш

    Коментиран от #36, #37

    13:48 20.10.2026

  • 35 Ако се вярва на украинските сводки

    3 1 Отговор
    За ефективността на западните системи Patriot и IRIS-T би трябвало нищо да не достига до Киев. А така ли е? А? ...

    13:49 20.10.2026

  • 36 То и в статията ти е написано

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "гого":

    Между редовете ама трябва да четеш с разбиране ..

    Коментиран от #44

    13:51 20.10.2026

  • 37 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "гого":

    Абе някой наистина трябва да се събуди но не е човекът написал ИСТИНАТА Докато не се осъзнае производственият потенциал на Русия и че в момента се произвежда оръжие на конвейер много има да патиме

    Коментиран от #40, #43

    14:00 20.10.2026

  • 38 НАСКО

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "АБВ":

    А аз като видях кой е автора си направих изводите кои са източниците и веднага минах на коментарите!

    14:06 20.10.2026

  • 39 Иван 1

    1 1 Отговор
    Да ли ама надали.

    14:07 20.10.2026

  • 40 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Русия за това проточи войната Трябваше да се реорганизира цялата структура от до Според мен трябва още поне две години Трябва да се построят още заводи за производство на оръжие Трябва да се произведе такова количество че да няма смисъл от съпротива

    Коментиран от #42

    14:09 20.10.2026

  • 41 Гошо

    1 0 Отговор
    то понеже имат проблеми, та затова украинците от месец не излизат от метрото

    14:16 20.10.2026

  • 42 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Производителите на буталните двигатели трябва хляб да ядат Русия има дългосрочни договори и не може да остави хората без работа Това са работни места и сигурен ръст на икономиката Парите които получава работникът се връщат обратно в оборот и се получава нещо като ВАЛЯК Още две години война и ще видите резултатите сами

    14:16 20.10.2026

  • 43 гого

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    производствениа импотенциал на русиата ти и стига да дава на безценица газ на китаи по цени определени от СИ,да моли ким за кореици и иран за дронове.

    14:18 20.10.2026

  • 44 гого

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "То и в статията ти е написано":

    саништата не винаги отговариат на деиствителноста

    14:23 20.10.2026

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