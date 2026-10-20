Проблеми с руските „Шахеди“? Москва използва необичайно малко реактивни дронове

Русия може да изпитва проблеми с производството на реактивни „Шахед“-и, след като при масираната атака срещу Украйна в нощта срещу 19 октомври е използвала сравнително малък брой такива дронове. Това заяви авиационният експерт Валерий Романенко, водещ научен сътрудник в Държавния музей на авиацията, в ефира на Radio NV.
По данни, цитирани от украинските военновъздушни сили, Русия е изстреляла 269 ударни безпилотни летателни апарата. От тях 59 са били реактивни, което представлява приблизително 20% от общия брой. При атаката са били използвани и дронове от други типове.„Изглежда, че са възникнали някакви проблеми с двигателите, вероятно с производството. Възможно е руснаците да са натрупвали реактивни „Шахед“-и и вече да са ги изстреляли. Без обективна информация могат да се правят само предположения в тази посока“, каза Романенко.
Според експерта на този фон Русия продължава интензивно да произвежда „Шахед“-и с бензинови двигатели. Той допуска, че реактивните апарати са били използвани по-ограничено заради проблеми в производствения процес или заради изчерпване на предварително натрупан запас.
Реактивните дронове се използват главно в централните райони
Романенко коментира и разширяването на географията на руските удари с безпилотни апарати. По думите му реактивните дронове могат да поразяват цели на разстояние до 950 километра.
При опити да достигнат до Западна Украйна обаче те трябва да бъдат насочвани почти по права линия. Това улеснява откриването им и ги превръща в по-удобна цел за украинската противовъздушна отбрана. Затова експертът смята, че в момента реактивните „Шахед“-и вероятно се насочват по-често към централните райони на страната.
„Имаше пробни изстрелвания – ще достигнат ли, или няма да достигнат. Но сега отново се връщат към буталните „Шахед“-и заради по-големия им обсег и възможността дълго да кръжат и да променят маршрутите си. Това разширява възможностите им и затруднява работата на противовъздушната отбрана“, заяви Романенко.
Той подчерта, че дроновете с бутални двигатели могат да летят на малка височина. Това създава риск системите за противовъздушна отбрана периодично да губят възможност да ги проследяват.„Това означава, че „Шахед“-ът може да нанесе удар внезапно“, каза авиационният експерт.
Данни за производството и работата на ПВО
Военният Иван Киричевски по-рано заяви, че Русия може да произвежда повече от 3000 дрона камикадзе „Шахед“ с бензинов двигател месечно, като използва компоненти от Китай. По негови изчисления руската страна може да произвежда и над 3500 реактивни безпилотни апарата „Геран-4“ и „Геран-5“.
Народният представител Александър Федиенко съобщи, че ефективността на украинската противовъздушна отбрана надхвърля 87%. Той отбеляза, че част от дроновете все пак достигат до целите си и че е невъзможно да бъдат свалени всички руски „Шахед“-и, както и да бъдат защитени всички електропреносни линии.
При атаката срещу Украйна украинската противовъздушна отбрана е свалила или подавила 247 въздушни цели, сред които 243 безпилотни апарата. От тях 43 са били реактивни, съобщиха украинските военновъздушни сили.
Източници: unian.net, fakty.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 АБВ
Коментиран от #15, #38
13:14 20.10.2026
4 Симпатизант
13:14 20.10.2026
5 Овчар
13:14 20.10.2026
6 Пич
Само да дойде датата, и подаръците ще литнат към Украйна!!!
Коментиран от #13
13:15 20.10.2026
7 Още ли не сте разбрали
Може би разполагат само с лъкове и копия.
13:16 20.10.2026
8 РФ е въздух под налягане !
В Чечня вече стрелят по росгвардия. РФ си отива агонизирайки.
Коментиран от #12, #14
13:16 20.10.2026
9 хихи
13:17 20.10.2026
10 Нааканите русначета
13:17 20.10.2026
11 Kaлпазанин
13:17 20.10.2026
12 Някой
До коментар #8 от "РФ е въздух под налягане !":И като се събудих, краката ми отвити.
13:18 20.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Нямат край добрите новини.
Републиканците по предложение на Дон Бейкън ще блокират 350 милиарда за Пентагона, ако Тръмп не възстанови санкциите срещу русия и не даде пълна подкрепа на Украйна!
А Фитцпатрик направо е заплашил Тръмп, че от тук насетне ще блокират всяко негово решение от дневният му ред!
За демократите няма какво да ви казвам. Решението дойде преди изборите!
13:21 20.10.2026
17 Гост
Без обективна информация могат да се правят само предположения в тази посока“, каза Романенко.
Факт:
Аз да правя ли предположения на АйКюТоВи,
или за котировките на софийските дюнери тодей?и
Коментиран от #20
13:22 20.10.2026
18 Путин се маскира пак на горски пазач
13:23 20.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 не може да бъде
13:27 20.10.2026
22 Джамбаза
а може и Русия да е капитулирала пред
украинския журналистически гений unian??
13:27 20.10.2026
23 така, така
Предлагам, авторчетата да се концентрират върху Запада, че докато баят за руснаците, наркомана и компания са със свалени вече гащи, поради невъзможността на НАТО да осигурява ресурси. Пораженията, които нанаасят руснаците показват еднозначно колко е ефективна украинската ПВО. На нулата и 100% ефективност да й обявиш, си остава 0.
13:28 20.10.2026
24 Пазат си ги хората
Коментиран от #28
13:29 20.10.2026
25 АБВ
До коментар #15 от "Оди у Въ.ш.кар.истан":Ходи ти в ЕС. Държави много. Все някъде може да има нужда от теб. Работа по полето, на строежите, в чистотата и транспорта ........... колкото искаш.
Аз ще си стоя тук в кабинета, пред компютъра и в останалото време ще си правя кефа. Защото това съм решил. И постигнал.
Аре !
13:29 20.10.2026
26 БАНко
13:31 20.10.2026
27 Чакат пейтиатите да ви дойдат
13:33 20.10.2026
28 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #24 от "Пазат си ги хората":Проблемите са в нечии илюзии Няма смисъл от реактивни в настоящият момент Сметката си излиза и така Заводите си произвеждат банята функционира водата циркулира такляците манипулират И те така те
13:34 20.10.2026
29 Възможно,въз
Коментиран от #32
13:35 20.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мдаааа....
Коментиран от #34
13:38 20.10.2026
32 не може да бъде
До коментар #29 от "Възможно,въз":Подобни еретични и неудобни предположения са съвършено неприемливи!?
13:40 20.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 гого
До коментар #31 от "Мдаааа....":време е да се сабудиш
Коментиран от #36, #37
13:48 20.10.2026
35 Ако се вярва на украинските сводки
13:49 20.10.2026
36 То и в статията ти е написано
До коментар #34 от "гого":Между редовете ама трябва да четеш с разбиране ..
Коментиран от #44
13:51 20.10.2026
37 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #34 от "гого":Абе някой наистина трябва да се събуди но не е човекът написал ИСТИНАТА Докато не се осъзнае производственият потенциал на Русия и че в момента се произвежда оръжие на конвейер много има да патиме
Коментиран от #40, #43
14:00 20.10.2026
38 НАСКО
До коментар #3 от "АБВ":А аз като видях кой е автора си направих изводите кои са източниците и веднага минах на коментарите!
14:06 20.10.2026
39 Иван 1
14:07 20.10.2026
40 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #37 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Русия за това проточи войната Трябваше да се реорганизира цялата структура от до Според мен трябва още поне две години Трябва да се построят още заводи за производство на оръжие Трябва да се произведе такова количество че да няма смисъл от съпротива
Коментиран от #42
14:09 20.10.2026
41 Гошо
14:16 20.10.2026
42 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #40 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Производителите на буталните двигатели трябва хляб да ядат Русия има дългосрочни договори и не може да остави хората без работа Това са работни места и сигурен ръст на икономиката Парите които получава работникът се връщат обратно в оборот и се получава нещо като ВАЛЯК Още две години война и ще видите резултатите сами
14:16 20.10.2026
43 гого
До коментар #37 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":производствениа импотенциал на русиата ти и стига да дава на безценица газ на китаи по цени определени от СИ,да моли ким за кореици и иран за дронове.
14:18 20.10.2026
44 гого
До коментар #36 от "То и в статията ти е написано":саништата не винаги отговариат на деиствителноста
14:23 20.10.2026