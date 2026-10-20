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Иран твърди, че е свалил американски дрон MQ-9
  Тема: Иранската криза

Иран твърди, че е свалил американски дрон MQ-9

20 Октомври, 2026 11:45 573 3

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Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че апаратът е бил унищожен над Ормузкия проток с усъвършенствана система за противовъздушна отбрана

Иран твърди, че е свалил американски дрон MQ-9 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че е свалил още един американски дрон MQ-9 над Ормузкия проток. Според изявлението апаратът е бил прехванат и унищожен във въздушното пространство над стратегическия морски коридор в ранните часове.

Операцията е извършена от Военновъздушно-космическите сили на корпуса с помощта на усъвършенствана система за противовъздушна отбрана. В изявлението се казва, че дронът „е бил прехванат и унищожен във въздушното пространство над Ормузкия проток“, предаде tasnimnews.

Иранската страна твърди още, че апаратът е бил поразен в рамките на интегрираната мрежа за противовъздушна отбрана на страната. КГИР не посочва точния модел на използваното средство, мястото на падането или дали при инцидента има други щети.

Твърдението за сваления дрон не е независимо потвърдено. В разпространените съобщения няма и официална американска информация за загубата на конкретен MQ-9.

Какво представлява MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper е дистанционно управляем безпилотен летателен апарат, разработен от американската компания „Дженеръл Атомикс“. Той е създаден за продължителни разузнавателни, наблюдателни и ударни мисии и може да работи както над сушата, така и над морски пространства.

По данни на Военновъздушните сили на САЩ базовата версия има максимална продължителност на полета до 27 часа, достига височина до около 15 240 метра и развива крейсерска скорост приблизително 370 километра в час. Дронът има размах на крилата около 20 метра.

MQ-9 е оборудван с електрооптични и инфрачервени камери, радар и лазерен целеуказател. Тези системи позволяват наблюдение през деня и нощта, откриване на цели и предаване на данни в реално време. В зависимост от конфигурацията апаратът може да носи ракети „Хелфайър“ и управляеми бомби.

Дронът се управлява от екип, който обикновено включва пилот и оператор на сензорите. Те се намират в наземен пункт за управление, а самият апарат може да продължи полета си по предварително зададен маршрут и при временно прекъсване на връзката.

Напрежение над Ормузкия проток

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и е един от най-чувствителните маршрути за международното корабоплаване. Военен инцидент в района може да засегне не само операциите на САЩ и Иран, но и сигурността на търговските кораби и доставките на енергийни суровини.

Иранските въоръжени сили твърдят, че от началото на военните действия между САЩ и Израел са унищожили десетки разузнавателни и бойни дронове, както и други летателни апарати. Това твърдение е част от иранската официална версия за развитието на конфликта и не е потвърдено независимо в съобщенията за последния инцидент.


Иран (Ислямска Република)
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ТРЪМП

    5 1 Отговор
    За Иран защо не говори?

    Когато Яде Дървото
    Не се прави на Бабаит .

    11:53 20.10.2026

  • 3 Дългоноски

    1 1 Отговор
    Путин не посмя да свали един такъв дрон, защото е страхливец. Остави американците да си го разузнават на воля.

    12:23 20.10.2026

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