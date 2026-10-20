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Украйна преговаря с Турция за корабоплаването в Черно море
  Тема: Украйна

Украйна преговаря с Турция за корабоплаването в Черно море

20 Октомври, 2026 13:51 700 28

  • украйна-
  • черно море-
  • турция-
  • износ на зърно-
  • володимир зеленски

Турция, Египет и Индия предлагат гаранции за безопасно преминаване на кораби под техен флаг до украински и руски пристанища

Украйна преговаря с Турция за корабоплаването в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна води преговори с Турция, Египет и Индия за възстановяване на гражданското корабоплаване в Черно море и за възобновяване на износа на селскостопанска продукция. Това е заявил украинският президент Володимир Зеленски пред „Блумбърг“, съобщи „Хюриет дейли нюз“.

По думите му трите държави са предложили да гарантират безопасното преминаване на кораби под техен флаг до украински и руски пристанища. Плавателните съдове ще превозват хранителни стоки, а предложението предвижда едновременно движение на кораби към пристанища от двете страни на конфликта.

„Един кораб ще се отправи към нашето пристанище, а друг към руско пристанище и ще се договорим нито един от двата кораба да не бъде атакуван“, е заявил Зеленски.

Украинският президент твърди, че Русия се противопоставя на инициативата въпреки призивите на Турция, Египет и Индия. Засега не е съобщено за постигнато споразумение или за конкретна дата, на която да бъде възстановено търговското корабоплаване.

Турция има ключова роля

Анкара е сред основните участници в усилията за гарантиране на морската търговия в Черно море. Възстановяването на корабните маршрути би имало значение както за украинския износ на зърно и други селскостопански стоки, така и за доставките на храни и регионалната продоволствена сигурност.

Предложеният модел разчита на участието на кораби под флаговете на държави, които не са страни във войната. Те трябва да обслужват едновременно украински и руски пристанища, като за плаването им бъдат осигурени гаранции срещу атаки. От изявлението на Зеленски не става ясно как точно ще се прилагат тези гаранции и кой ще носи отговорност при нарушение.

Зеленски съобщи и за нови удари

В изявлението си украинският президент е говорил и за руските атаки срещу Украйна. По думите му на 19 октомври Русия е изстреляла 16 балистични ракети по Киевска област и е използвала над 200 безпилотни летателни апарата срещу различни райони на страната.

Зеленски е заявил още, че Киев не е получил предварително предупреждение от съюзниците си за предстоящите удари по енергийни обекти. Тези данни са представени от украинския президент и не са придружени в съобщението от независима оценка на щетите или потвърждение от руска страна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украйна преговаряла сега с Турция

    22 1 Отговор
    А утре Украйна щяла да преговаря със себе си .... ку-куууу

    Коментиран от #8

    13:54 20.10.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 1 Отговор
    Турция получи Сирия на тепсия Украйна какво ще даде Допамога или перемога Може би контранаступ

    13:54 20.10.2026

  • 3 Иван 1

    17 1 Отговор
    Какво ще преговаря като им взривява корабите,пълно безочие.

    13:55 20.10.2026

  • 4 Кина

    19 4 Отговор
    Скоро Одеса ще е под руски контрол и капитолацята ще стане очевадна ..!

    Коментиран от #21

    13:56 20.10.2026

  • 5 АБВ

    15 2 Отговор
    Аз, като малко по умен, защо си мисля, че Украйна трябва да разговаря с Русия за корабоплаването в Черно море ? Турция може да бъде единствено посредник.

    Коментиран от #19

    13:58 20.10.2026

  • 6 Основополагащият въпрос е

    10 2 Отговор
    На кого е по нужна към момента морската търговия в Черно море ? И защо да е само за Черно море ?

    13:58 20.10.2026

  • 7 Украйна "преговаря" със всички

    19 2 Отговор
    Но не и с този когото трябва. Много са зле тея хора обаче.

    Коментиран от #24

    14:01 20.10.2026

  • 8 Шопо

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна преговаряла сега с Турция":

    Такава държава Украйна не съществува, това е руска територия.

    Коментиран от #23

    14:03 20.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 1111

    14 3 Отговор
    Той ердоган вече излъга 2 пъти Путин. Първия път когато прие пленените Азовци с обещанието да ги държи в турция до края на войната, а ги пусна на третия месец. Втори път го излъга за зърнената сделка, при която корабите доставяха оръжия на украйна. Трети път едва ли.

    Коментиран от #17, #26

    14:07 20.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Щом така триете

    9 1 Отговор
    Няма сделка. Няма преговори

    14:15 20.10.2026

  • 15 Абе

    3 0 Отговор
    а дано ама надали

    14:15 20.10.2026

  • 16 Щом така триете

    5 0 Отговор
    Няма зърно за Африка. Вие ще сте ви виновни и ще гладуват африканчетата

    14:16 20.10.2026

  • 17 АБВ

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "1111":

    Обаче Ердоган свали руски самолет,а в Анкара застреляха руският посланик.

    14:16 20.10.2026

  • 18 456

    4 0 Отговор
    Само да припомня:
    Преди 4 години , през 2022 имаше такава сделка ,като гарант и тогава беше Турция ,ЕС и ООН. Товарите трябваше да са също зърнени и едно от условията беше да се вдигнат санкции срещу Русия.
    Нито товарите бяха зърнени ,нито се вдигнаха някакви санкции. Договорът просъществува точно 1 година - времето за което РФ пое ангажимент.
    Та защо сега Русия да се съгласява? Аз ако мога да решавам ,ще отхвърля поредната и3мама. А как ще посъпи инператора ще видиме.

    14:18 20.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пращам мейли на братушките

    1 0 Отговор
    и им пиша че корабите са пълни с водка

    14:19 20.10.2026

  • 21 Смотан

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    Какво е капитОлациия?От къде ви копат?

    14:19 20.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Антирашист 4736

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    Противоречиш на документи на ООН ! Много злоба таиш за да го казваш много пъти без да е истина !

    14:20 20.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 456

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "1111":

    Защо мислиш , сега Ердоган моли Тръмп да му достави от петрола който Русия вече доставя на САЩ?
    Ако имаше авторитет Ердоган , нямаше да има проблем Русия да му достави петрол ,а не да се моли на Тръмп. Ердо с двойната игра мислеше ,че ще пие вода от двата кладенца ,но ...
    Българите имаме хубава поговорка: един път стомна за вода ,втори ,па на третият се счупи.

    Коментиран от #27

    14:30 20.10.2026

  • 27 от два

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "456":

    стола, та на земята. Ще дойде и това време.

    14:36 20.10.2026

  • 28 Някой

    0 0 Отговор
    Още предната година коментирах, че Украйна повече корабоплаване няма да има, след като потъпкаха предният договор за коридори и атакуваха танкери и търговски кораби в Черно и Средиземно море. Това си е тяхната заслуга!

    14:41 20.10.2026

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