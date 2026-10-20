Украйна преговаря с Турция за корабоплаването в Черно море

Украйна води преговори с Турция, Египет и Индия за възстановяване на гражданското корабоплаване в Черно море и за възобновяване на износа на селскостопанска продукция. Това е заявил украинският президент Володимир Зеленски пред „Блумбърг“, съобщи „Хюриет дейли нюз“.
По думите му трите държави са предложили да гарантират безопасното преминаване на кораби под техен флаг до украински и руски пристанища. Плавателните съдове ще превозват хранителни стоки, а предложението предвижда едновременно движение на кораби към пристанища от двете страни на конфликта.„Един кораб ще се отправи към нашето пристанище, а друг към руско пристанище и ще се договорим нито един от двата кораба да не бъде атакуван“, е заявил Зеленски.
Украинският президент твърди, че Русия се противопоставя на инициативата въпреки призивите на Турция, Египет и Индия. Засега не е съобщено за постигнато споразумение или за конкретна дата, на която да бъде възстановено търговското корабоплаване.
Турция има ключова роля
Анкара е сред основните участници в усилията за гарантиране на морската търговия в Черно море. Възстановяването на корабните маршрути би имало значение както за украинския износ на зърно и други селскостопански стоки, така и за доставките на храни и регионалната продоволствена сигурност.
Предложеният модел разчита на участието на кораби под флаговете на държави, които не са страни във войната. Те трябва да обслужват едновременно украински и руски пристанища, като за плаването им бъдат осигурени гаранции срещу атаки. От изявлението на Зеленски не става ясно как точно ще се прилагат тези гаранции и кой ще носи отговорност при нарушение.
Зеленски съобщи и за нови удари
В изявлението си украинският президент е говорил и за руските атаки срещу Украйна. По думите му на 19 октомври Русия е изстреляла 16 балистични ракети по Киевска област и е използвала над 200 безпилотни летателни апарата срещу различни райони на страната.
Зеленски е заявил още, че Киев не е получил предварително предупреждение от съюзниците си за предстоящите удари по енергийни обекти. Тези данни са представени от украинския президент и не са придружени в съобщението от независима оценка на щетите или потвърждение от руска страна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украйна преговаряла сега с Турция
Коментиран от #8
13:54 20.10.2026
2 Дякон Унуфрий Араллампиев
13:54 20.10.2026
3 Иван 1
13:55 20.10.2026
4 Кина
Коментиран от #21
13:56 20.10.2026
5 АБВ
Коментиран от #19
13:58 20.10.2026
6 Основополагащият въпрос е
13:58 20.10.2026
7 Украйна "преговаря" със всички
Коментиран от #24
14:01 20.10.2026
8 Шопо
До коментар #1 от "Украйна преговаряла сега с Турция":Такава държава Украйна не съществува, това е руска територия.
Коментиран от #23
14:03 20.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 1111
Коментиран от #17, #26
14:07 20.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Щом така триете
14:15 20.10.2026
15 Абе
14:15 20.10.2026
16 Щом така триете
14:16 20.10.2026
17 АБВ
До коментар #10 от "1111":Обаче Ердоган свали руски самолет,а в Анкара застреляха руският посланик.
14:16 20.10.2026
18 456
Преди 4 години , през 2022 имаше такава сделка ,като гарант и тогава беше Турция ,ЕС и ООН. Товарите трябваше да са също зърнени и едно от условията беше да се вдигнат санкции срещу Русия.
Нито товарите бяха зърнени ,нито се вдигнаха някакви санкции. Договорът просъществува точно 1 година - времето за което РФ пое ангажимент.
Та защо сега Русия да се съгласява? Аз ако мога да решавам ,ще отхвърля поредната и3мама. А как ще посъпи инператора ще видиме.
14:18 20.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пращам мейли на братушките
14:19 20.10.2026
21 Смотан
До коментар #4 от "Кина":Какво е капитОлациия?От къде ви копат?
14:19 20.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Антирашист 4736
До коментар #8 от "Шопо":Противоречиш на документи на ООН ! Много злоба таиш за да го казваш много пъти без да е истина !
14:20 20.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 456
До коментар #10 от "1111":Защо мислиш , сега Ердоган моли Тръмп да му достави от петрола който Русия вече доставя на САЩ?
Ако имаше авторитет Ердоган , нямаше да има проблем Русия да му достави петрол ,а не да се моли на Тръмп. Ердо с двойната игра мислеше ,че ще пие вода от двата кладенца ,но ...
Българите имаме хубава поговорка: един път стомна за вода ,втори ,па на третият се счупи.
Коментиран от #27
14:30 20.10.2026
27 от два
До коментар #26 от "456":стола, та на земята. Ще дойде и това време.
14:36 20.10.2026
28 Някой
14:41 20.10.2026