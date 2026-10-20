Украйна преговаря с Турция за корабоплаването в Черно море

Украйна води преговори с Турция, Египет и Индия за възстановяване на гражданското корабоплаване в Черно море и за възобновяване на износа на селскостопанска продукция. Това е заявил украинският президент Володимир Зеленски пред „Блумбърг“, съобщи „Хюриет дейли нюз“.

По думите му трите държави са предложили да гарантират безопасното преминаване на кораби под техен флаг до украински и руски пристанища. Плавателните съдове ще превозват хранителни стоки, а предложението предвижда едновременно движение на кораби към пристанища от двете страни на конфликта.

„Един кораб ще се отправи към нашето пристанище, а друг към руско пристанище и ще се договорим нито един от двата кораба да не бъде атакуван“, е заявил Зеленски.

Украинският президент твърди, че Русия се противопоставя на инициативата въпреки призивите на Турция, Египет и Индия. Засега не е съобщено за постигнато споразумение или за конкретна дата, на която да бъде възстановено търговското корабоплаване.

Турция има ключова роля

Анкара е сред основните участници в усилията за гарантиране на морската търговия в Черно море. Възстановяването на корабните маршрути би имало значение както за украинския износ на зърно и други селскостопански стоки, така и за доставките на храни и регионалната продоволствена сигурност.

Предложеният модел разчита на участието на кораби под флаговете на държави, които не са страни във войната. Те трябва да обслужват едновременно украински и руски пристанища, като за плаването им бъдат осигурени гаранции срещу атаки. От изявлението на Зеленски не става ясно как точно ще се прилагат тези гаранции и кой ще носи отговорност при нарушение.

Зеленски съобщи и за нови удари

В изявлението си украинският президент е говорил и за руските атаки срещу Украйна. По думите му на 19 октомври Русия е изстреляла 16 балистични ракети по Киевска област и е използвала над 200 безпилотни летателни апарата срещу различни райони на страната.

Зеленски е заявил още, че Киев не е получил предварително предупреждение от съюзниците си за предстоящите удари по енергийни обекти. Тези данни са представени от украинския президент и не са придружени в съобщението от независима оценка на щетите или потвърждение от руска страна.