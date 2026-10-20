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Арестуваха заподозрян за пожара в кметството на Лимож

Арестуваха заподозрян за пожара в кметството на Лимож

20 Октомври, 2026 12:47 643 4

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40-годишният мъж е задържан във връзка с палежа на историческата сграда по време на безредиците във Франция. Случаят е предаден на антитерористичното звено.

Арестуваха заподозрян за пожара в кметството на Лимож - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френската полиция арестува 40-годишен мъж във връзка с пожара, който тежко повреди историческото кметство в Лимож по време на безредиците в страната. Заподозреният е от департамента Крез и е бил задържан във вторник сутринта.

Прокурорът на Лимож Емили Абрантес е потвърдила ареста, без да разкрива допълнителни подробности за задържания. Разследването е предадено на антитерористичното звено.

Според полицейски източник мъжът е „активист с крайнолеви възгледи“. Той е познат на властите и заради прояви на насилие срещу представител на властта. Тези данни са част от разследването, а заподозреният не е обвинен и вината му не е установена.

Пожарът унищожи голяма част от сградата

Кметството в Лимож е построено в края на XIX век и е сред историческите сгради на френския град. То беше подпалено по време на протестите, които прераснаха в сблъсъци, вандалски прояви и нападения срещу обществени сгради.

Пожарът нанесе значителни щети на сградата. Местните власти описаха кметството като до голяма степен разрушено. Случаят остава част от по-широкото разследване на насилието и палежите по време на протестите във Франция.

Предстои прокуратурата да прецени последващите действия спрямо задържания и да изясни ролята му в подпалването на кметството.

Източници: bbc.com


Франция
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  • 3 🦉🦉🦉🦉

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    Коментиран от #4

    12:58 20.10.2026

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