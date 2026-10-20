Арестуваха заподозрян за пожара в кметството на Лимож

Френската полиция арестува 40-годишен мъж във връзка с пожара, който тежко повреди историческото кметство в Лимож по време на безредиците в страната. Заподозреният е от департамента Крез и е бил задържан във вторник сутринта.
Прокурорът на Лимож Емили Абрантес е потвърдила ареста, без да разкрива допълнителни подробности за задържания. Разследването е предадено на антитерористичното звено.
Според полицейски източник мъжът е „активист с крайнолеви възгледи“. Той е познат на властите и заради прояви на насилие срещу представител на властта. Тези данни са част от разследването, а заподозреният не е обвинен и вината му не е установена.
Пожарът унищожи голяма част от сградата
Кметството в Лимож е построено в края на XIX век и е сред историческите сгради на френския град. То беше подпалено по време на протестите, които прераснаха в сблъсъци, вандалски прояви и нападения срещу обществени сгради.
Пожарът нанесе значителни щети на сградата. Местните власти описаха кметството като до голяма степен разрушено. Случаят остава част от по-широкото разследване на насилието и палежите по време на протестите във Франция.
Предстои прокуратурата да прецени последващите действия спрямо задържания и да изясни ролята му в подпалването на кметството.
Източници: bbc.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новини от младата европейска демокрация
12:48 20.10.2026
2 Пич
Факти вече се превърна в медия без никаква свобода на словото!!!
От известно време дума се дава само на наколенкаджиите!!!
12:50 20.10.2026
3 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #4
12:58 20.10.2026
4 Соваж бейби
До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":Жан-Люк Меланшон основател на партията „Непокорна Франция“ (La France insoumise) заемат позиции в лявата част на политическия спектър, като политическите анализатори и институции се разделят в Радикално ляво / Левица
Крайно ляво (extrême gauche)Голяма част от френските медии, политически опоненти и част от правителството класифицират LFI Меланшон като крайнолеви.
Ти къде тръгна на дясно при Марин ?
13:23 20.10.2026