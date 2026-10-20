Арестуваха заподозрян за пожара в кметството на Лимож

Френската полиция арестува 40-годишен мъж във връзка с пожара, който тежко повреди историческото кметство в Лимож по време на безредиците в страната. Заподозреният е от департамента Крез и е бил задържан във вторник сутринта.

Прокурорът на Лимож Емили Абрантес е потвърдила ареста, без да разкрива допълнителни подробности за задържания. Разследването е предадено на антитерористичното звено.

Според полицейски източник мъжът е „активист с крайнолеви възгледи“. Той е познат на властите и заради прояви на насилие срещу представител на властта. Тези данни са част от разследването, а заподозреният не е обвинен и вината му не е установена.

Пожарът унищожи голяма част от сградата

Кметството в Лимож е построено в края на XIX век и е сред историческите сгради на френския град. То беше подпалено по време на протестите, които прераснаха в сблъсъци, вандалски прояви и нападения срещу обществени сгради.

Пожарът нанесе значителни щети на сградата. Местните власти описаха кметството като до голяма степен разрушено. Случаят остава част от по-широкото разследване на насилието и палежите по време на протестите във Франция.

Предстои прокуратурата да прецени последващите действия спрямо задържания и да изясни ролята му в подпалването на кметството.

Източници: bbc.com