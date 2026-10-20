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Откъде ще намери ЕС още 70 милиарда евро за Украйна?
  Тема: Украйна

Откъде ще намери ЕС още 70 милиарда евро за Украйна?

20 Октомври, 2026 14:25 722 39

  • украйна-
  • европейски съюз-
  • военна помощ-
  • замразени руски активи-
  • владимир зеленски

Брюксел разглежда нов общ дълг и замразените руски активи, но и двата варианта срещат сериозна политическа съпротива

Откъде ще намери ЕС още 70 милиарда евро за Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз търси допълнителни 70 млрд. евро, за да помогне на Украйна да поддържа военните си усилия през 2027 г. Недостигът се появи, след като руската офанзива продължи, а първоначалните финансови планове на Брюксел се оказаха недостатъчни.

Украинският президент Володимир Зеленски представи размера на необходимото финансиране пред лидерите на ЕС по време на срещата им миналата седмица.

„Войната ще струва 155 млрд. евро през следващата година. Нуждаем се от поне още 70 млрд. евро от вас – за отбрана, оръжия и устойчивост“, заяви Зеленски.

По думите му средствата ще позволят на Украйна да увеличи производството на модерни дронове, да забави руското настъпление, да наруши снабдителните линии на руската армия и да намали способността ѝ да води войната.

Съществуващият заем вече не е достатъчен

Досега подкрепата на ЕС се основаваше на заем от 90 млрд. евро, одобрен през декември. Планът предвиждаше той да покрие две трети от финансовите и военните нужди на Украйна за 2026 и 2027 г., а останалата част да бъде осигурена от други съюзници.

Разчетът е бил направен при очакване, че войната ще приключи през 2026 г. Вместо това Москва е засилила атаките, включително удари през деня, насочени и срещу вече уязвимата украинска икономика.

Киев оценява допълнителните си нужди на 32,6 млрд. долара за бюджета и 45 млрд. долара за въоръжените сили през следващата година. Общата сума от 78 млрд. долара се равнява приблизително на 70 млрд. евро. Тя ще бъде над 45-те млрд. евро, които ЕС планира да отпусне по вече одобрения заем, както и над средствата по други програми.

Европейската комисия настоява, че новото финансиране трябва да бъде общо усилие с Великобритания, Норвегия, Канада, Япония и други партньори.

„Не можем да направим това сами. Нашите партньори трябва да увеличат усилията си“, заяви говорител на Комисията.

Нов общ дълг или замразени руски активи

Най-вероятният вариант е ЕС да набере нов общ дълг на финансовите пазари и да разшири съществуващия кредитен механизъм. Съюзът запазва кредитен рейтинг ААА, но условията за заемане са се влошили. Доходността по 10-годишните облигации на ЕС се е повишила от 2,8% през януари до 3,44% през септември.

Новото задлъжняване може да се окаже политически трудно, тъй като ще увеличи разходите за лихви. Унгария, Словакия и Чехия вече са освободени от участие в заема от 90 млрд. евро. Очаква се и други държави да не се включат в новия механизъм. Сред тях може да бъде България заради критиките на премиера Румен Радев към военната помощ за Украйна.

Другият обсъждан вариант е използването на замразените руски активи. Те възлизат на около 210 млрд. евро в държавите от ЕС, като приблизително 185 млрд. евро се намират в белгийския депозитар Euroclear.

Белгийският премиер Барт Де Вевер предупреждава, че използването на средствата би било равносилно на конфискация и би създало сериозни рискове за страната му. Той настоява за общи и неограничени гаранции срещу всички възможни финансови последици.

Володимир Зеленски заяви, че Русия ще се опита да си върне активите, ако Европа не ги използва. Въпреки това въпросът не се очаква да бъде решен скоро.

„Този въпрос ще се връща отново и отново. В краткосрочен план обаче не мисля, че ще бъде включен в дневния ред“, заяви посланикът на ЕС в Украйна Катерина Матернова.

Решенията за допълнителната помощ ще се вземат паралелно с преговорите за следващия дългосрочен бюджет на ЕС и предстоящите президентски избори във Франция, където Марин льо Пен заявява, че ще прекрати помощта за Украйна.

Източници: euronews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как от къде

    23 1 Отговор
    Всички ние ще приведем по една заплата или пенсия и готово

    Коментиран от #18, #38

    14:26 20.10.2026

  • 2 честен ционист

    17 0 Отговор
    Ще вземе на заем от Китай.

    14:26 20.10.2026

  • 3 Може

    15 1 Отговор
    От торбите на 2-те пра...сета,и да продадат 10,20 имота в Дубай....и готово.

    14:27 20.10.2026

  • 4 По важният въпрос е

    22 0 Отговор
    Откъде ще намери ЕС пари лихвите по дълга на Франция и Германия да платят че нещо японците са много притеснени хората

    14:28 20.10.2026

  • 5 Покришкин

    27 1 Отговор
    Бас хващам, че когато тази война свърши, най-големите баровци в Европа, са най-скъпите лимузини и яхти, ще бъдат украинци. А най-големият ще е зеленият наркоман.

    14:28 20.10.2026

  • 6 Гост

    20 0 Отговор
    Нали урсулите не плащат тези дългове от джоба си, а по стар еврообичай от всеки нов заем те си получават процента от съответните банки! Урсулите след 1-2 години ще изчезнат в пространството да си харчат парите, НО ДЪЛГОВЕТЕ СИ ОСТАВАТ!

    14:28 20.10.2026

  • 7 3.14К

    10 0 Отговор
    Никъде в Европа не се споменава, че ние не поемаме гаранции за този заем.

    14:28 20.10.2026

  • 8 ......-

    11 0 Отговор
    ПечАтарите здраво обуват розова европа.

    Заемите ще се връщат 100 години и ще са в злато,а не в принтерни артии !

    14:28 20.10.2026

  • 9 Роки

    11 0 Отговор
    От спестяванията на европейските граждани. Винаги може да се краде още...

    14:29 20.10.2026

  • 10 Европеец

    19 0 Отговор
    Какъв е тоя колониален и тоталитарен съюз начело с една помощник гинеколожка..... Украйна не е член над съюза, от къде на къде ще им даваме А няма да гледаме интереса на собствените държави и население...... Писна ми от тия евро глупости...... Затова ще гласувам за Костадинов и Волгин, за да може да им се противопоставиме на тия малоумни управляващи съдбините на европейските народи...... Лётчика и Йотова са червени кариеристки са петрохански оттенък, затова нищо няма да направят и да се противопоставят на новата фюрерка....

    14:29 20.10.2026

  • 11 хахахахха

    5 0 Отговор
    дългове и кражби,то от 🚽ес друго не се и очаква

    14:29 20.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Трол

    1 0 Отговор
    Ами може да ги вземат от България, примерно.

    14:30 20.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мара Джамбазовата наместничка

    9 0 Отговор
    Демократичната демокрация, демократично клати демократично вярвалите в демократичността на демокрацията.

    Време е за Възраждане!!!

    14:31 20.10.2026

  • 16 Пич

    9 0 Отговор
    Някой мисли ли, че малоумнците Урсулианци знаят откъде ще ги намерят...?!

    14:31 20.10.2026

  • 17 Дреме ми на пудрата

    2 2 Отговор
    За Украйна.
    Нашият ушат глухар сигурно е дал съгласие за нов заем?
    Всички на улицата

    Коментиран от #28

    14:31 20.10.2026

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Как от къде":

    Наш Кирчо ще подари фабриката за козунаци и ще прати комисионните и готово

    14:32 20.10.2026

  • 19 Некадърни и корумпирани властници

    6 0 Отговор
    С готовите пари на ЕС всеки може да хвърля милиарди евро на Украйна!
    Урсула и Кая само влошават нещата и трябва незабавно да се махнат от управлението на ЕС!

    14:32 20.10.2026

  • 20 хихи

    2 0 Отговор
    Пари нема действайте!

    14:32 20.10.2026

  • 21 Някой

    5 0 Отговор
    Е, как от къде? От нас - европейските граждани. Ще трябва да си понижим още качеството на живот, за да има за Зеленски и за ресто към Урсула и компания.

    14:32 20.10.2026

  • 22 Българин

    4 0 Отговор
    Щях да предложа евродепутатите, начело с Урсула и Кая да вземат по една мотика и да копат, берат и продават, но се сетих, че щом разберат как се изкарват пари с труд няма да дадат и цент на зеления наркоман.

    14:33 20.10.2026

  • 23 Германия..... През 2026

    3 0 Отговор
    общият обем на плащанията по падежи на съществуващ дълг (главници) на федералното правителство на Германия възлиза на 309,4 милиарда евро. Тези плащания са заложени в официалния емисионен календар на германската Финансова агенция

    14:33 20.10.2026

  • 24 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    От къде на къде ЕС ще угажда на ЕК - Урсулата и Кая-та. Да вървят двете по магистралите и да изкарат €. Ама едва ли има толкова закъсали шофьори.

    14:33 20.10.2026

  • 25 Германия..... През 2026

    2 0 Отговор
    Финансова рамка и плащания за 2026 и 2027 г.
    Поради мащабни инвестиции в отбрана и инфраструктура и падежиращите стари задължения, финансовите нужди на страната достигат исторически рекорди:
    2026 година:
    Плащания по падежи (Рефинансиране): 309,4 милиарда евро. Общ обем на брутното финансиране: 525,5 милиарда евро (включва рефинансирането на падежите и поемането на нов нетен дълг за текущи нужди и специални фондове). 1, 2
    2027 година:
    Плащания по падежи: Официалният детайлен календар за плащанията през 2027 г. се публикува от Финансовата агенция през декември 2026 г.. Общ обем на брутното финансиране: Очаква се сумата да надхвърли рекорда от 2026 г. и да достигне по-високи нива, като прогнозите за брутните емисии на облигации и съкровищни бонове възлизат на над 530–540 милиарда евро, за да покрият нарастващите падежи и нов планиран дълг в проектобюджета.

    14:34 20.10.2026

  • 26 Хмм

    1 1 Отговор
    От данъците на копейките.Що за въпрос?

    14:34 20.10.2026

  • 27 Реалист

    1 0 Отговор
    Продайте Европа на Русия и финансирайте зеления!

    14:35 20.10.2026

  • 28 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дреме ми на пудрата":

    не е така, чичо румен е твърдо против и е изразил ясно мнението си, но защо то не е взето предвид и защо продължаваме да сме част от финансиращите и подкрепящи войната не е ясно. Ще се окаже, че декларацията няма нужда от подпис, не е обвързваща, ни сме против, но някак сме в списъка "за" и ще подкрепяме.

    14:35 20.10.2026

  • 29 Франция....

    1 0 Отговор
    Финансови параметри и падежи по години
    Година 2026
    Общ размер на нуждите от финансиране: Актуализирани на 311,7 млрд. евро.
    Обслужване на дълга (лихви): Около 79,2 млрд. евро.
    Съотношение дълг/БВП: Достига 119,3%.
    Падежиращи средно- и дългосрочни ценни книжа: Належащо рефинансиране от над 60 млрд. евро само по основни дългови линии. ..
    Година 2027
    Общ размер на нуждите от финансиране: Рекордни 339,7–340 млрд. евро (нето от обратно изкупуване).
    Обслужване на дълга (лихви): Нараства до 91,2 млрд. евро.
    Съотношение дълг/БВП: Прогнозирано на 121,7% (около 3,81 трлн. евро номинално).
    Падежиращи средно- и дългосрочни ценни книжа: Скок с 19,4 млрд. евро повече спрямо 2026 г. поради падежа на корона-кризисни и енергийни облигации от предходните години

    14:35 20.10.2026

  • 30 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    От кухите евро лейки

    14:36 20.10.2026

  • 31 Някой

    2 1 Отговор
    Евроатлантиците национални предатели (обслужващи чужди интереси) да плащат от личните си средства, а не от на народите.

    14:37 20.10.2026

  • 32 Чакай да позная

    2 1 Отговор
    Пак от нашия джоб. Малко беше, че обедняхме с 50% от евро зоната, а и тези алчни хазари трябва да храним. Путине, моля те, унищожи ЕСсср с ядрено оръжие, вържи ме за първата ракета и ме пусни в брюксел

    14:37 20.10.2026

  • 33 В кирливата фалирала Европа

    1 1 Отговор
    Очевидно в ЕК не са у ред с кратуните ако подобни теми са им важни

    14:37 20.10.2026

  • 34 Анонимен

    1 1 Отговор
    Приключвайте го това зелено нарко-джудже вече, че предизвиква гадене у всеки, който чуе името му.

    14:39 20.10.2026

  • 35 Полша....

    0 1 Отговор
    е сред държавите в Европейския съюз с най-бърз темп на увеличение на дълга спрямо предходната година (увеличение с около 4,5 процентни пункта на годишна база), основно заради високите разходи за отбрана. Към първото тримесечие на 2026 година брутният външен дълг на Полша възлиза на 591,15 милиарда щатски долара (по данни на Националната банка на Полша и CEIC).Според официалните данни на Евростат, консолидираният общ държавен дълг на Полша (по методологията на ЕС / ESA 2010) достига 61,6% от БВП в края на първото тримесечие на 2026 г....

    14:39 20.10.2026

  • 36 Истината:

    1 1 Отговор
    Откъде ще намери ЕС още 70 милиарда евро Подарък за Мръсните Укри!
    Много просто, ще ги открадне от странте членки на ЕС под формата на
    Измислени Санкции, Наказания и Глоби, което съвсем ще довърши ЕС.

    14:39 20.10.2026

  • 37 арбалета 🎯

    1 1 Отговор
    Евроминдилите наливат от пусто - в празно , и накрая - уркия си заминава от ден на ден по-сигурно ....

    14:40 20.10.2026

  • 38 От замразените руски активи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Как от къде":

    Към 200 милиарда са май... Ще има за още 3 години

    14:41 20.10.2026

  • 39 На 3 ноември Тръмп губи изборите

    0 0 Отговор
    Краят на Русийката...

    14:42 20.10.2026

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