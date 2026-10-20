Откъде ще намери ЕС още 70 милиарда евро за Украйна?

Европейският съюз търси допълнителни 70 млрд. евро, за да помогне на Украйна да поддържа военните си усилия през 2027 г. Недостигът се появи, след като руската офанзива продължи, а първоначалните финансови планове на Брюксел се оказаха недостатъчни.
Украинският президент Володимир Зеленски представи размера на необходимото финансиране пред лидерите на ЕС по време на срещата им миналата седмица.„Войната ще струва 155 млрд. евро през следващата година. Нуждаем се от поне още 70 млрд. евро от вас – за отбрана, оръжия и устойчивост“, заяви Зеленски.
По думите му средствата ще позволят на Украйна да увеличи производството на модерни дронове, да забави руското настъпление, да наруши снабдителните линии на руската армия и да намали способността ѝ да води войната.
Съществуващият заем вече не е достатъчен
Досега подкрепата на ЕС се основаваше на заем от 90 млрд. евро, одобрен през декември. Планът предвиждаше той да покрие две трети от финансовите и военните нужди на Украйна за 2026 и 2027 г., а останалата част да бъде осигурена от други съюзници.
Разчетът е бил направен при очакване, че войната ще приключи през 2026 г. Вместо това Москва е засилила атаките, включително удари през деня, насочени и срещу вече уязвимата украинска икономика.
Киев оценява допълнителните си нужди на 32,6 млрд. долара за бюджета и 45 млрд. долара за въоръжените сили през следващата година. Общата сума от 78 млрд. долара се равнява приблизително на 70 млрд. евро. Тя ще бъде над 45-те млрд. евро, които ЕС планира да отпусне по вече одобрения заем, както и над средствата по други програми.
Европейската комисия настоява, че новото финансиране трябва да бъде общо усилие с Великобритания, Норвегия, Канада, Япония и други партньори.„Не можем да направим това сами. Нашите партньори трябва да увеличат усилията си“, заяви говорител на Комисията.
Нов общ дълг или замразени руски активи
Най-вероятният вариант е ЕС да набере нов общ дълг на финансовите пазари и да разшири съществуващия кредитен механизъм. Съюзът запазва кредитен рейтинг ААА, но условията за заемане са се влошили. Доходността по 10-годишните облигации на ЕС се е повишила от 2,8% през януари до 3,44% през септември.
Новото задлъжняване може да се окаже политически трудно, тъй като ще увеличи разходите за лихви. Унгария, Словакия и Чехия вече са освободени от участие в заема от 90 млрд. евро. Очаква се и други държави да не се включат в новия механизъм. Сред тях може да бъде България заради критиките на премиера Румен Радев към военната помощ за Украйна.
Другият обсъждан вариант е използването на замразените руски активи. Те възлизат на около 210 млрд. евро в държавите от ЕС, като приблизително 185 млрд. евро се намират в белгийския депозитар Euroclear.
Белгийският премиер Барт Де Вевер предупреждава, че използването на средствата би било равносилно на конфискация и би създало сериозни рискове за страната му. Той настоява за общи и неограничени гаранции срещу всички възможни финансови последици.
Володимир Зеленски заяви, че Русия ще се опита да си върне активите, ако Европа не ги използва. Въпреки това въпросът не се очаква да бъде решен скоро.„Този въпрос ще се връща отново и отново. В краткосрочен план обаче не мисля, че ще бъде включен в дневния ред“, заяви посланикът на ЕС в Украйна Катерина Матернова.
Решенията за допълнителната помощ ще се вземат паралелно с преговорите за следващия дългосрочен бюджет на ЕС и предстоящите президентски избори във Франция, където Марин льо Пен заявява, че ще прекрати помощта за Украйна.
Източници: euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как от къде
Коментиран от #18, #38
14:26 20.10.2026
2 честен ционист
14:26 20.10.2026
3 Може
14:27 20.10.2026
4 По важният въпрос е
14:28 20.10.2026
5 Покришкин
14:28 20.10.2026
6 Гост
14:28 20.10.2026
7 3.14К
14:28 20.10.2026
8 ......-
Заемите ще се връщат 100 години и ще са в злато,а не в принтерни артии !
14:28 20.10.2026
9 Роки
14:29 20.10.2026
10 Европеец
14:29 20.10.2026
11 хахахахха
14:29 20.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Трол
14:30 20.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мара Джамбазовата наместничка
Време е за Възраждане!!!
14:31 20.10.2026
16 Пич
14:31 20.10.2026
17 Дреме ми на пудрата
Нашият ушат глухар сигурно е дал съгласие за нов заем?
Всички на улицата
Коментиран от #28
14:31 20.10.2026
18 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "Как от къде":Наш Кирчо ще подари фабриката за козунаци и ще прати комисионните и готово
14:32 20.10.2026
19 Некадърни и корумпирани властници
Урсула и Кая само влошават нещата и трябва незабавно да се махнат от управлението на ЕС!
14:32 20.10.2026
20 хихи
14:32 20.10.2026
21 Някой
14:32 20.10.2026
22 Българин
14:33 20.10.2026
23 Германия..... През 2026
14:33 20.10.2026
24 Ти да видиш
14:33 20.10.2026
25 Германия..... През 2026
Поради мащабни инвестиции в отбрана и инфраструктура и падежиращите стари задължения, финансовите нужди на страната достигат исторически рекорди:
2026 година:
Плащания по падежи (Рефинансиране): 309,4 милиарда евро. Общ обем на брутното финансиране: 525,5 милиарда евро (включва рефинансирането на падежите и поемането на нов нетен дълг за текущи нужди и специални фондове). 1, 2
2027 година:
Плащания по падежи: Официалният детайлен календар за плащанията през 2027 г. се публикува от Финансовата агенция през декември 2026 г.. Общ обем на брутното финансиране: Очаква се сумата да надхвърли рекорда от 2026 г. и да достигне по-високи нива, като прогнозите за брутните емисии на облигации и съкровищни бонове възлизат на над 530–540 милиарда евро, за да покрият нарастващите падежи и нов планиран дълг в проектобюджета.
14:34 20.10.2026
26 Хмм
14:34 20.10.2026
27 Реалист
14:35 20.10.2026
28 Георги
До коментар #17 от "Дреме ми на пудрата":не е така, чичо румен е твърдо против и е изразил ясно мнението си, но защо то не е взето предвид и защо продължаваме да сме част от финансиращите и подкрепящи войната не е ясно. Ще се окаже, че декларацията няма нужда от подпис, не е обвързваща, ни сме против, но някак сме в списъка "за" и ще подкрепяме.
14:35 20.10.2026
29 Франция....
Година 2026
Общ размер на нуждите от финансиране: Актуализирани на 311,7 млрд. евро.
Обслужване на дълга (лихви): Около 79,2 млрд. евро.
Съотношение дълг/БВП: Достига 119,3%.
Падежиращи средно- и дългосрочни ценни книжа: Належащо рефинансиране от над 60 млрд. евро само по основни дългови линии. ..
Година 2027
Общ размер на нуждите от финансиране: Рекордни 339,7–340 млрд. евро (нето от обратно изкупуване).
Обслужване на дълга (лихви): Нараства до 91,2 млрд. евро.
Съотношение дълг/БВП: Прогнозирано на 121,7% (около 3,81 трлн. евро номинално).
Падежиращи средно- и дългосрочни ценни книжа: Скок с 19,4 млрд. евро повече спрямо 2026 г. поради падежа на корона-кризисни и енергийни облигации от предходните години
14:35 20.10.2026
30 И Киев е Руски
14:36 20.10.2026
31 Някой
14:37 20.10.2026
32 Чакай да позная
14:37 20.10.2026
33 В кирливата фалирала Европа
14:37 20.10.2026
34 Анонимен
14:39 20.10.2026
35 Полша....
14:39 20.10.2026
36 Истината:
Много просто, ще ги открадне от странте членки на ЕС под формата на
Измислени Санкции, Наказания и Глоби, което съвсем ще довърши ЕС.
14:39 20.10.2026
37 арбалета 🎯
14:40 20.10.2026
38 От замразените руски активи
До коментар #1 от "Как от къде":Към 200 милиарда са май... Ще има за още 3 години
14:41 20.10.2026
39 На 3 ноември Тръмп губи изборите
14:42 20.10.2026