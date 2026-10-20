Лука Никулеску: Румъния не може повече да си позволи продължителна политическа криза

„Румъния няма повече време за губене“ - с тези думи дипломатът Лука Никулеску се обърна към румънските депутати и сенатори преди гласуването на вот на доверие за предложения от него кабинет. Той заяви, че е приел мандата като независим кандидат за премиер, за да помогне на страната да излезе от продължителната политическа криза. Това съобщава телевизия Диджи 24, предава БТА.

„Можем да сложим край на един петмесечен период на временно управление и политически блокаж (…) Приех този мандат на независим премиер, защото Румъния не може повече да си позволи продължителна криза. Има нужда от правителство, което да управлява трудностите на настоящето и да даде ход на промените, от които страната има нужда“, подчерта Никулеску по време на съвместното заседание на Камарата на депутатите и Сената.

Той посочи, че предложените управленска програма и състав на кабинета са насочени към постигането на няколко основни цели.

„Това ще бъде правителство, което ще донесе пари и инвестиции в страната, което ще допринесе за укрепването на Европа и което ще защитава румънците“, заяви кандидатът за министър-председател.

Сред основните теми в изказването му беше и прекомерният бюджетен дефицит на Румъния. През 2024 г. той достигна 9,3% от брутния вътрешен продукт (БВП), което наложи предишното правителство да предприеме редица мерки за икономии.

Според Никулеску обаче финансовата стабилизация не трябва да се свежда единствено до ограничаване на дефицита. „Въпросът не е само как да намалим бюджетния дефицит, но и как да изградим икономика, способна да произвежда повече стойност в страната и да плаща по-добри заплати“, посочи той.

Всички предложени министри получиха положителни становища при изслушванията си пред съответните парламентарни комисии, проведени вчера и днес. В състава на кабинета са включени 12 представители на Социалдемократическата партия и шестима независими министри.

След представянето на управленската програма и екипа предстоят парламентарни дебати, последвани от тайно гласуване с черни и бели топчета. За да встъпи в длъжност, правителството трябва да получи подкрепата на най-малко 233 от общо 464 парламентаристи.

Според позициите, заявени досега от политическите сили, кабинетът на Никулеску може да разчита на гласовете на Социалдемократическата партия, Национално-либералната партия, Демократичния съюз на унгарците в Румъния и представителите на националните малцинства. Възможно е подкрепа да окажат и някои по-малки парламентарни групи от крайната десница.

Две политически формации вече заявиха, че няма да подкрепят предложения кабинет. Дясноцентристката партия „Съюз за спасение на Румъния“, която участва в правителството на временния премиер Илие Боложан, обяви, че ще гласува против. Същата позиция изрази и крайнодесният „Алианс за обединение на румънците“.

Лука Никулеску беше номиниран за премиер от президента Никушор Дан на 5 октомври. Той е четвъртият кандидат за министър-председател след свалянето на правителството на Илие Боложан с вот на недоверие на 5 май.

До момента парламентът е отхвърлил две от предишните номинации за премиер, а друг кандидат е върнал мандата си заради недостатъчна подкрепа.