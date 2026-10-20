Русия разшири ударите по енергийната инфраструктура на Украйна, засегнати са и западни области

Русия разшири географския обхват на ударите си срещу енергийната инфраструктура на Украйна, като освен централните и източните части на страната атакува и обекти в западни области, които досега не са били сред основните цели на подобни нападения. В резултат на атаките са нарушени работата на енергийни съоръжения и електроснабдяването в няколко региона, съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на украинските власти, предава News.bg.

Заместник-министърът на енергетиката на Украйна Артьом Некрасов заяви във вторник, че руските сили продължават целенасочено да нанасят удари по енергийната система на страната.

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„За съжаление, противникът продължава умишлено и систематично да атакува нашата енергийна инфраструктура“, посочи Некрасов в телевизионно изявление.

По думите му са поразени енергийни обекти в Кировоградска област в централната част на Украйна, както и в западните Житомирска, Лвовска, Ровненска, Тернополска и Хмелницка област. Удари са нанесени и по съоръжения в Одеска област, в южната част на страната.

„В резултат на атаките част от потребителите останаха без електричество“, уточни заместник-министърът.

Най-голямата частна енергийна компания в Украйна — ДТЕК, съобщи, че при руското нападение през изминалата нощ са били поразени три нейни енергийни обекта в Одеска област. Към вторник 32 700 семейства в региона продължават да са без електрозахранване.

През октомври, непосредствено преди началото на студения сезон, Русия възобнови интензивните си атаки срещу украинската енергийна система. Ударите са насочени както към електроцентрали, така и към съоръженията за пренос и разпределение на електроенергия.

Разширяването на обхвата на нападенията увеличава натиска върху енергийната инфраструктура на Украйна в навечерието на зимата, когато потреблението на електроенергия традиционно се повишава.

В неделя украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през предходната седмица Русия е нанесла десетки удари по енергийни, нефтени и газови обекти в страната. Според него нападенията са продължили въпреки обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура.

По-рано Киев заяви готовност да приеме взаимно прекратяване на атаките срещу енергийни обекти, но настоя съюзниците му да ускорят доставките на ракети за противовъздушна отбрана.

Украинските власти подчертават, че са необходими допълнителни средства за прехващане на руските балистични ракети, използвани от Москва при нападения срещу електроцентрали и други критични съоръжения.

Новата серия удари поставя украинската енергийна система под още по-силен натиск в момент, когато страната се подготвя за зимния отоплителен сезон и продължава да възстановява инфраструктурата, повредена при предишни нападения.