Самолетните билети в Европа може да поскъпнат с до 20% през 2027 г., предупреждава Ryanair

Цените на самолетните билети в Европа могат да се увеличат с между 10 и 20% през 2027 г., което би представлявало най-голямото поскъпване в историята на европейската авиация. Такава прогноза направи изпълнителният директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри по време на пресконференция в Брюксел във вторник, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Като основни причини за очакваното увеличение той посочи рязкото поскъпване на авиационното гориво вследствие на войната с Иран и вероятното намаляване на капацитета на европейските авиокомпании заради фалити и придобивания.

„Ще видите как цените на самолетните билети в Европа ще се повишат през следващата година, според мен с 10, 15, може би 20%. Бих казал, че през следващите 12 месеца ще станем свидетели на най-голямото увеличение на цените на самолетните билети в историята на Европа“, заяви О'Лиъри.

Скъпото гориво ще окаже натиск върху цените

Войната с Иран доведе до рязко поскъпване на авиационното гориво, което създава сериозни финансови затруднения за превозвачите, които не са се застраховали предварително срещу подобни колебания в цените.

По думите на О'Лиъри Ryanair и редица други европейски авиокомпании са имали благоприятни договори за предварително фиксиране на цените на горивото през 2026 г.

Когато конфликтът започна в края на февруари, Ryanair вече е била осигурила чрез подобни договори 80% от необходимото си гориво до март 2027 г. на цена от 67 долара за барел.

Тази защита обаче ще отслабне значително от април следващата година, когато повечето европейски авиокомпании ще разполагат с много по-ограничени възможности да се предпазят от високите цени.

О'Лиъри обясни, че за следващия период Ryanair е фиксирала предварително едва 15% от разходите си за гориво при цена от 85 долара за барел. Междувременно текущите пазарни цени са приблизително два пъти по-високи.

Това означава, че авиокомпаниите ще трябва да закупуват значителна част от необходимото им гориво на много по-високи цени, което вероятно ще доведе и до поскъпване на билетите.

Фалити и придобивания могат да ограничат предлагането

Допълнителен фактор за увеличението на цените може да бъде свиването на капацитета на европейския авиационен пазар. Според ръководителя на Ryanair някои авиокомпании в Европа могат да фалират или да бъдат придобити от свои конкуренти, което ще намали броя на предлаганите места за пътници.

О'Лиъри направи прогнозата си в Брюксел, където обяви и конкретни съкращения в дейността на Ryanair в Белгия. Авиокомпанията ще премахне 20 маршрута и повече от един милион места от зимното си разписание за страната.

Причината е намерението на белгийските власти да увеличат авиационния данък от сегашните 2 евро на 7 евро, считано от януари.

Ryanair очаква новите Boeing 737 MAX 10 в началото на 2027 г.

Наред с предупрежденията за поскъпване на билетите О'Лиъри изрази оптимизъм, че американските авиационни власти ще приключат сертифицирането на самолета Boeing 737 MAX 10 още през октомври.

Ако това се случи, Ryanair ще може да получи 16 нови самолета в началото на 2027 г.

„Boeing се надява новият MAX 10 да бъде сертифициран преди края на октомври. Доста сме оптимистично настроени, че този срок ще бъде спазен“, заяви О'Лиъри пред „Ройтерс“.

Очаква се американският министър на транспорта Шон Дъфи да обяви във вторник одобрението на модела от Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA).

Процесът по сертифициране на Boeing 737 MAX 10 беше забавен, включително заради проблем със софтуера на навигационната система, който създаде риск от ново отлагане.

Прогнозата на Ryanair за значително поскъпване на самолетните билети идва на фона на нарастващите оперативни разходи за европейските авиокомпании, несигурността на енергийните пазари и необходимостта от обновяване на самолетните им паркове.