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Самолетните билети в Европа може да поскъпнат с до 20% през 2027 г., предупреждава Ryanair

Самолетните билети в Европа може да поскъпнат с до 20% през 2027 г., предупреждава Ryanair

20 Октомври, 2026 16:02, обновена 20 Октомври, 2026 16:00 765 23

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Изпълнителният директор на авиокомпанията Майкъл О'Лиъри очаква най-голямото увеличение на цените в историята на европейската авиация заради скъпото гориво и вероятното свиване на капацитета на пазара.

Самолетните билети в Европа може да поскъпнат с до 20% през 2027 г., предупреждава Ryanair - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Цените на самолетните билети в Европа могат да се увеличат с между 10 и 20% през 2027 г., което би представлявало най-голямото поскъпване в историята на европейската авиация. Такава прогноза направи изпълнителният директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри по време на пресконференция в Брюксел във вторник, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Като основни причини за очакваното увеличение той посочи рязкото поскъпване на авиационното гориво вследствие на войната с Иран и вероятното намаляване на капацитета на европейските авиокомпании заради фалити и придобивания.

„Ще видите как цените на самолетните билети в Европа ще се повишат през следващата година, според мен с 10, 15, може би 20%. Бих казал, че през следващите 12 месеца ще станем свидетели на най-голямото увеличение на цените на самолетните билети в историята на Европа“, заяви О'Лиъри.

Скъпото гориво ще окаже натиск върху цените

Войната с Иран доведе до рязко поскъпване на авиационното гориво, което създава сериозни финансови затруднения за превозвачите, които не са се застраховали предварително срещу подобни колебания в цените.

По думите на О'Лиъри Ryanair и редица други европейски авиокомпании са имали благоприятни договори за предварително фиксиране на цените на горивото през 2026 г.

Когато конфликтът започна в края на февруари, Ryanair вече е била осигурила чрез подобни договори 80% от необходимото си гориво до март 2027 г. на цена от 67 долара за барел.

Тази защита обаче ще отслабне значително от април следващата година, когато повечето европейски авиокомпании ще разполагат с много по-ограничени възможности да се предпазят от високите цени.

О'Лиъри обясни, че за следващия период Ryanair е фиксирала предварително едва 15% от разходите си за гориво при цена от 85 долара за барел. Междувременно текущите пазарни цени са приблизително два пъти по-високи.

Това означава, че авиокомпаниите ще трябва да закупуват значителна част от необходимото им гориво на много по-високи цени, което вероятно ще доведе и до поскъпване на билетите.

Фалити и придобивания могат да ограничат предлагането

Допълнителен фактор за увеличението на цените може да бъде свиването на капацитета на европейския авиационен пазар. Според ръководителя на Ryanair някои авиокомпании в Европа могат да фалират или да бъдат придобити от свои конкуренти, което ще намали броя на предлаганите места за пътници.

О'Лиъри направи прогнозата си в Брюксел, където обяви и конкретни съкращения в дейността на Ryanair в Белгия. Авиокомпанията ще премахне 20 маршрута и повече от един милион места от зимното си разписание за страната.

Причината е намерението на белгийските власти да увеличат авиационния данък от сегашните 2 евро на 7 евро, считано от януари.

Ryanair очаква новите Boeing 737 MAX 10 в началото на 2027 г.

Наред с предупрежденията за поскъпване на билетите О'Лиъри изрази оптимизъм, че американските авиационни власти ще приключат сертифицирането на самолета Boeing 737 MAX 10 още през октомври.

Ако това се случи, Ryanair ще може да получи 16 нови самолета в началото на 2027 г.

„Boeing се надява новият MAX 10 да бъде сертифициран преди края на октомври. Доста сме оптимистично настроени, че този срок ще бъде спазен“, заяви О'Лиъри пред „Ройтерс“.

Очаква се американският министър на транспорта Шон Дъфи да обяви във вторник одобрението на модела от Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA).

Процесът по сертифициране на Boeing 737 MAX 10 беше забавен, включително заради проблем със софтуера на навигационната система, който създаде риск от ново отлагане.

Прогнозата на Ryanair за значително поскъпване на самолетните билети идва на фона на нарастващите оперативни разходи за европейските авиокомпании, несигурността на енергийните пазари и необходимостта от обновяване на самолетните им паркове.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 европейски новобогаташ

    17 4 Отговор
    братя българи, добре дошли в клуба на богатите, но не за да пътувате, а да участвате в плащането на сметката от гуляят на европейците-урсули. Честито!

    16:10 20.10.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    15 1 Отговор
    И друго е казал човекът, но го спестявате, ама има и други източници.
    "Изпълнителният директор на Ryanair Майкъл ОЛиъри нарече председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен „безполезна“, като я обвини, че говори за конкурентоспособност, без да прави нищо, за да я постигне."

    16:11 20.10.2026

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 3 Отговор
    Един килограм черен хайвер струва около хиляда евро Русия произвежда ДВАДЕСЕТ МИЛИОНА КИЛОГРАМА Санкциите работят Самолетите летят Керосинът се лее из ведро

    16:13 20.10.2026

  • 4 Хаха

    13 2 Отговор
    20% е твърде оптимистично. Минимум 50% ще бъде. Но на богатите европейци не им пука. Те с толкова вдигат тока само за месец, камо ли самолетните билети. И накрая Евростат отчит 3% инфлация... годишно. Мижай да те кажем

    16:13 20.10.2026

  • 5 Евробюрократ от Евростат

    10 1 Отговор
    Това, ако не влиза в "голямата кошница" въобще не ми дреме....

    16:17 20.10.2026

  • 6 Кина

    12 2 Отговор
    Банкомат се реже отзад за 5 минути с голям флекс..!

    16:23 20.10.2026

  • 7 Факти

    6 0 Отговор
    Войната на целокупния запад , срещу Русия струва скъпо! Нищо , след капитулацията на Украйната , няма да е същото за европейските данъкоплатци!

    16:24 20.10.2026

  • 8 Звездоброец

    5 2 Отговор
    Това при условие , че има горива в Европа . Както е тръгнало....Преди около 50 г. Слава Севрюкова е казала , че до 2027 г. всички българи трябва да се приберат , защото след това няма да може . Като наблюдавам какво се случва на запад излиза , че е била права .

    Коментиран от #15, #18

    16:27 20.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 долу сащ и ес

    5 1 Отговор
    чудесно! вив си ги избирате

    16:28 20.10.2026

  • 11 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Всичко поскъпва в Европейският Райх, защото еврото стремително се обезценява спрямо долара и другите валути в G7 ,а инвеститорите разпродават облигации и еврата на къси позиции.Колапсът за еврозоната ще е бавен но за сметка на това неизбежен.Така е в клуба на богатите.

    16:31 20.10.2026

  • 12 Слава на Украйна

    7 0 Отговор
    Не с 20%, а с 20000% трябва за дада ви узрат тиквите.
    Довечера не забравяйте да отидете на сбирката на Глишев за да ви дадат стотинки за евтина бира в пластмасова бутилка.

    16:34 20.10.2026

  • 13 Трол

    4 0 Отговор
    Проблем йок

    16:35 20.10.2026

  • 14 Не става

    3 0 Отговор
    Или евтино или да спират полетите. Цената на билетите да са вързани към цената на хляба

    16:35 20.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Звездоброец

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Като се приберат тука ще спасят от смъртта , която започна да вилнее там . Това , което се случва сега е само началото .

    16:47 20.10.2026

  • 17 6135

    1 1 Отговор
    То туй може и да е вярно, ама пък точно този да го каже?!

    Лоши самолети, лоши пилоти, лошо обслужване!

    Обикновено летя около 4, 5 пъти годишно, но за мен тази компания е затворена и изхвърлена книга.

    Коментиран от #19

    16:49 20.10.2026

  • 18 И като,

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Звездоброец":

    Се приберем ще се изпоизядем един друг от глад в територията после.

    16:50 20.10.2026

  • 19 И кое те кара да мислиш

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "6135":

    Че билетите на компании като Луфтханза няма да поскъпват още повече?
    Или Луфтханза не летят с керосин?

    Коментиран от #20

    16:55 20.10.2026

  • 20 6135

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "И кое те кара да мислиш":

    Нищо не ме кара.
    За удобство и надеждност се плаща.

    Коментиран от #21

    17:05 20.10.2026

  • 21 Удобство и надеждност

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "6135":

    Ами, щом си толкова богат и имаш излишни пари, най-добре си купи собствен самолет с отличен пилот. Не се мъчи с обикновените хора.

    Коментиран от #22

    17:15 20.10.2026

  • 22 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Удобство и надеждност":

    Чакам да пуснат Т-160 за продажба на частни лица.

    17:26 20.10.2026

  • 23 Кочо

    3 0 Отговор
    Гъдю се приземи задълго. Нищо! Точно ще има повече хартийки за храна от "веригите", които са го оковали с вериги в Клуба на богатите.

    17:39 20.10.2026

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