Самолетните билети в Европа може да поскъпнат с до 20% през 2027 г., предупреждава Ryanair

Цените на самолетните билети в Европа могат да се увеличат с между 10 и 20% през 2027 г., което би представлявало най-голямото поскъпване в историята на европейската авиация. Такава прогноза направи изпълнителният директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри по време на пресконференция в Брюксел във вторник, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
Като основни причини за очакваното увеличение той посочи рязкото поскъпване на авиационното гориво вследствие на войната с Иран и вероятното намаляване на капацитета на европейските авиокомпании заради фалити и придобивания.
„Ще видите как цените на самолетните билети в Европа ще се повишат през следващата година, според мен с 10, 15, може би 20%. Бих казал, че през следващите 12 месеца ще станем свидетели на най-голямото увеличение на цените на самолетните билети в историята на Европа“, заяви О'Лиъри.
Скъпото гориво ще окаже натиск върху цените
Войната с Иран доведе до рязко поскъпване на авиационното гориво, което създава сериозни финансови затруднения за превозвачите, които не са се застраховали предварително срещу подобни колебания в цените.
По думите на О'Лиъри Ryanair и редица други европейски авиокомпании са имали благоприятни договори за предварително фиксиране на цените на горивото през 2026 г.
Когато конфликтът започна в края на февруари, Ryanair вече е била осигурила чрез подобни договори 80% от необходимото си гориво до март 2027 г. на цена от 67 долара за барел.
Тази защита обаче ще отслабне значително от април следващата година, когато повечето европейски авиокомпании ще разполагат с много по-ограничени възможности да се предпазят от високите цени.
О'Лиъри обясни, че за следващия период Ryanair е фиксирала предварително едва 15% от разходите си за гориво при цена от 85 долара за барел. Междувременно текущите пазарни цени са приблизително два пъти по-високи.
Това означава, че авиокомпаниите ще трябва да закупуват значителна част от необходимото им гориво на много по-високи цени, което вероятно ще доведе и до поскъпване на билетите.
Фалити и придобивания могат да ограничат предлагането
Допълнителен фактор за увеличението на цените може да бъде свиването на капацитета на европейския авиационен пазар. Според ръководителя на Ryanair някои авиокомпании в Европа могат да фалират или да бъдат придобити от свои конкуренти, което ще намали броя на предлаганите места за пътници.
О'Лиъри направи прогнозата си в Брюксел, където обяви и конкретни съкращения в дейността на Ryanair в Белгия. Авиокомпанията ще премахне 20 маршрута и повече от един милион места от зимното си разписание за страната.
Причината е намерението на белгийските власти да увеличат авиационния данък от сегашните 2 евро на 7 евро, считано от януари.
Ryanair очаква новите Boeing 737 MAX 10 в началото на 2027 г.
Наред с предупрежденията за поскъпване на билетите О'Лиъри изрази оптимизъм, че американските авиационни власти ще приключат сертифицирането на самолета Boeing 737 MAX 10 още през октомври.
Ако това се случи, Ryanair ще може да получи 16 нови самолета в началото на 2027 г.
„Boeing се надява новият MAX 10 да бъде сертифициран преди края на октомври. Доста сме оптимистично настроени, че този срок ще бъде спазен“, заяви О'Лиъри пред „Ройтерс“.
Очаква се американският министър на транспорта Шон Дъфи да обяви във вторник одобрението на модела от Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA).
Процесът по сертифициране на Boeing 737 MAX 10 беше забавен, включително заради проблем със софтуера на навигационната система, който създаде риск от ново отлагане.
Прогнозата на Ryanair за значително поскъпване на самолетните билети идва на фона на нарастващите оперативни разходи за европейските авиокомпании, несигурността на енергийните пазари и необходимостта от обновяване на самолетните им паркове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 европейски новобогаташ
16:10 20.10.2026
2 РЕАЛИСТ
"Изпълнителният директор на Ryanair Майкъл ОЛиъри нарече председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен „безполезна“, като я обвини, че говори за конкурентоспособност, без да прави нищо, за да я постигне."
16:11 20.10.2026
3 Дякон Унуфрий Араллампиев
16:13 20.10.2026
4 Хаха
16:13 20.10.2026
5 Евробюрократ от Евростат
16:17 20.10.2026
6 Кина
16:23 20.10.2026
7 Факти
16:24 20.10.2026
8 Звездоброец
Коментиран от #15, #18
16:27 20.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 долу сащ и ес
16:28 20.10.2026
11 Сатана Z
16:31 20.10.2026
12 Слава на Украйна
Довечера не забравяйте да отидете на сбирката на Глишев за да ви дадат стотинки за евтина бира в пластмасова бутилка.
16:34 20.10.2026
13 Трол
16:35 20.10.2026
14 Не става
16:35 20.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Звездоброец
До коментар #15 от "Сатана Z":Като се приберат тука ще спасят от смъртта , която започна да вилнее там . Това , което се случва сега е само началото .
16:47 20.10.2026
17 6135
Лоши самолети, лоши пилоти, лошо обслужване!
Обикновено летя около 4, 5 пъти годишно, но за мен тази компания е затворена и изхвърлена книга.
Коментиран от #19
16:49 20.10.2026
18 И като,
До коментар #8 от "Звездоброец":Се приберем ще се изпоизядем един друг от глад в територията после.
16:50 20.10.2026
19 И кое те кара да мислиш
До коментар #17 от "6135":Че билетите на компании като Луфтханза няма да поскъпват още повече?
Или Луфтханза не летят с керосин?
Коментиран от #20
16:55 20.10.2026
20 6135
До коментар #19 от "И кое те кара да мислиш":Нищо не ме кара.
За удобство и надеждност се плаща.
Коментиран от #21
17:05 20.10.2026
21 Удобство и надеждност
До коментар #20 от "6135":Ами, щом си толкова богат и имаш излишни пари, най-добре си купи собствен самолет с отличен пилот. Не се мъчи с обикновените хора.
Коментиран от #22
17:15 20.10.2026
22 6135
До коментар #21 от "Удобство и надеждност":Чакам да пуснат Т-160 за продажба на частни лица.
17:26 20.10.2026
23 Кочо
17:39 20.10.2026