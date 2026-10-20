Марко Рубио призна за сериозно напрежение между САЩ и Украйна след разговор със Зеленски

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди, че между Вашингтон и Киев съществува „сериозно напрежение“. По думите му именно заради необходимостта да бъдат обсъдени тези разногласия във вторник той е провел телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, съобщава Fox News, предава News.bg.

„Няма никакво съмнение в това. Именно затова проведохме този телефонен разговор днес“, заяви Рубио пред журналисти по време на посещението си в Индия.

Американският държавен секретар подчерта, че Вашингтон полага всички възможни усилия, за да насърчи Украйна и Русия да прекратят конфликта чрез преговори.

Рубио уточни, че разговорът му със Зеленски се е състоял във вторник и е продължил 45 минути.

Изявлението му идва след коментар на американския президент Доналд Тръмп от понеделник. Тогава той заяви, че Украйна е загубила един милион граждани заради отказа си да постигне споразумение.

Тръмп също така посочи, че според него Володимир Зеленски не допринася за намирането на мирно решение на конфликта.