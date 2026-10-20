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Марко Рубио призна за сериозно напрежение между САЩ и Украйна след разговор със Зеленски
  Тема: Украйна

Марко Рубио призна за сериозно напрежение между САЩ и Украйна след разговор със Зеленски

20 Октомври, 2026 16:34 2 865 50

  • украйна-
  • марко рубио-
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  • сащ-
  • разговор-
  • зеленски

Държавният секретар на САЩ потвърди разногласията между Вашингтон и Киев и заяви, че американската администрация продължава да работи за прекратяване на конфликта между Украйна и Русия чрез преговори.

Марко Рубио призна за сериозно напрежение между САЩ и Украйна след разговор със Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди, че между Вашингтон и Киев съществува „сериозно напрежение“. По думите му именно заради необходимостта да бъдат обсъдени тези разногласия във вторник той е провел телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, съобщава Fox News, предава News.bg.

„Няма никакво съмнение в това. Именно затова проведохме този телефонен разговор днес“, заяви Рубио пред журналисти по време на посещението си в Индия.

Американският държавен секретар подчерта, че Вашингтон полага всички възможни усилия, за да насърчи Украйна и Русия да прекратят конфликта чрез преговори.

Рубио уточни, че разговорът му със Зеленски се е състоял във вторник и е продължил 45 минути.

Изявлението му идва след коментар на американския президент Доналд Тръмп от понеделник. Тогава той заяви, че Украйна е загубила един милион граждани заради отказа си да постигне споразумение.

Тръмп също така посочи, че според него Володимир Зеленски не допринася за намирането на мирно решение на конфликта.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    39 12 Отговор
    Някой олигарси и политици не виждат кошмара който идва ..! Скоро от големите хранителни вериги ще останат само паркоместата , останалото ще бъде разграбено от народа за народа..!

    Коментиран от #9, #20

    16:38 20.10.2026

  • 2 Сатана Z

    34 17 Отговор
    Както е тръгнало бай Дончо ще открадне Зеления нацист и ще го тури в съседната килия до Мадуро да си правят компания,преди процеса.

    Коментиран от #26, #27

    16:39 20.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Истината

    27 2 Отговор
    Мдаа, САЩ не обичат някой да им се опъва.....

    16:44 20.10.2026

  • 7 Зеленски

    21 38 Отговор
    компромис с националния интерес на Украйна не прави!

    Колкото и да се опитват да го изнудват Тръмп и бандата му.
    Европа стои до Украйна, битката продължава.

    Коментиран от #18

    16:44 20.10.2026

  • 8 Стоянчо Пуканката

    9 17 Отговор
    След като скапа европците, началниците на Зелю от "Любянка" явно са му наредили, че следващите в списъка за скапване са сащисаните...

    16:44 20.10.2026

  • 9 Ааааа

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Що ве и паркоместата са ценни ти знаеш ли колко струва едно паркомясто напр. в софийски джендърквартал?

    16:44 20.10.2026

  • 10 Сатана Z

    21 11 Отговор
    Какво каза Доналд вчера:
    🔹Дали сме на Украйна много неща. Те не са ни дали нищо. Помнете това.
    Честно казано, Русия действаше доста разумно по въпроса за Украйна. Те не предприеха никакви мащабни, драстични действия.

    🔹 Зеленски не разбира за какво говори. Той е човекът, който трябваше да сложи край на тази война още отдавна. Ако ме беше послушал, щеше да постигне много по-изгодно споразумение преди доста време – а и един милион украинци по-малко щяха да загинат. Откровено казано, смятам, че е време някой друг да води преговорите от името на Украйна. Вижте какво се случи: фронтовата линия почти не се е преместила, а същевременно един милион души – потресаващ брой – са загинали. Украйна губи мъжкото си население. Украйна можеше да уреди този въпрос още отдавна. Ако ме беше послушал – спомняте ли си срещата ни в Овалния кабинет? – той щеше да е разрешил всичко отдавна. Може би е време Зеленски да прехвърли преговорите на някой друг.
    🔹Русия можеше да направи много повече, за да помогне на Иран. Русия е направила съвсем малко за Иран. Китай също можеше да направи много повече за Иран. И аз помня това.

    16:44 20.10.2026

  • 11 Зелето втаса

    21 10 Отговор
    Последен акт за родолюбивия актьор-президент. Колко ли дълго ще го подкрепя Европа? Задържането на поста за него е въпрос на физическо оцеляване. Падне ли от власт, спонсорите ще му светят маслото. Твърде много знае. Американците не търпят неподчинение.

    16:47 20.10.2026

  • 12 Не е работа на САЩ и на тоя

    5 15 Отговор
    Марко Рубио да "насърчава" който и да е, и за каквото и да е . Съвсем се смахнаха тея индивиди. Да им оправят най после балната зала и да слагат пачките че писнаха на всички с тъпотиите си

    16:47 20.10.2026

  • 13 военен неможач

    7 17 Отговор
    Няма такова нещо. 1 000 000 убити украинци? Тогава в Русия изобщо не трябва да е останал и 1 войник,

    16:47 20.10.2026

  • 14 Не е работа на САЩ и на тоя ....

    6 5 Отговор
    Че и ФЕД се смахнаха даже съвсем заради тея кретени ...

    16:49 20.10.2026

  • 15 Горски

    18 9 Отговор
    Зеленски преди да стане президент бе комичен актор. След президенството, ако го довърши преживе, ще играе трагични роли. Или в Северната сова, или в Гуантанамо. Боеприпасите се произвеждат в САЩ и се изпращат в чужбина в съответствие със споразумение, съгласно което предаването на трети страни изисква съгласието на Вашингтон. Миналата седмица Си Ен Ен съобщи, че запасите от ракети за системите "Пейтриът", използвани от Киев за защита на страната от руските атаки с дронове и ракети, са изчерпани. Украинският президент Зеленски няма да бъде включен в предложените преговори, тъй като руският лидер се стреми да договори край на войната в полза на Москва. Руският президент Владимир Путин предложи той, президентът Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин да се срещнат следващия месец, за да обсъдят Украйна в опит да договорят край на четиригодишния конфликт в полза на Москва, съобщиха запознати с дискусиите. Планът представлява опит на Путин да се възползва от затоплянето на отношенията между Тръмп и руския лидер, което разтревожи Украйна и нейните съюзници във Вашингтон и Европа. Подобна среща на върха – без участието на украинския президент Володимир Зеленски – би била безпрецедентна и би предизвикала тревога в европейските столици и извън тях. В момента Зеленски с парите на американците подкупва сенатори, за да свалят Тръмп от власт. Американското разузнаване доказа, че така е купил и изборите в Унгария и Румъния, както и още няколко европейски държави, за да дойд

    Коментиран от #28, #31, #32

    16:49 20.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хороскоп от Алена

    17 1 Отговор
    „Да бъдеш враг на Америка е опасно, но да си ѝ приятел е фатално.“

    16:49 20.10.2026

  • 18 Хи хи

    19 9 Отговор

    До коментар #7 от "Зеленски":

    Ние като европейци не стоим до зеля, напротив, срам ни е от това зелено жуже, което знае само да лапа !!!

    Коментиран от #29, #30

    16:51 20.10.2026

  • 19 По цял ден само дрънкат глупости

    9 1 Отговор
    Как не им опадаха зъбите бре

    16:52 20.10.2026

  • 20 Стоянчо Пуканката

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Един път ще ги разграбят, а после- кой луд ще ги заражда пак, за да бъдат отново разграбени ли?... Не думай, ако това се случи, ще настане апокалипсис! Такива като мене с къщичка с дворче може и да изкараме някоя и друга седмица, ама след това...

    16:52 20.10.2026

  • 21 Хи хи

    17 6 Отговор
    Една бърза операция като хващането на зеленото жуже като Мадуро ще спаси света от украинския тумор !!!!

    16:54 20.10.2026

  • 22 Вече

    17 5 Отговор
    взе да ни писва от Зеления престъпник !

    16:54 20.10.2026

  • 23 Удри копейката с лопатЕто!

    6 9 Отговор
    Докато тръгне на една страна.

    16:54 20.10.2026

  • 24 Заяви вика

    10 0 Отговор
    През пет минути излиза и заявява .... ку-кууу Като развален часовник с кукувичка е

    16:55 20.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 "Бай Дончо" днес е руско мекере!

    7 11 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Изтъпанин да обслужва интересите на Руската Олигархия в света!
    Явно го държат в с компромати до ушите!!!
    Което, вече му струва живота и парите,
    които спечели от тази далавера!!!

    16:55 20.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Антирашист 4739

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Хи хи":

    Ти не си ние, това е манипулация !

    16:57 20.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Голям си артист, къде те изучиха ...

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Горски":

    на тези глупави изцепки???
    Иди си сипи една ракия за да се успокоиш,
    че Путин няма да дойде, да спи до тебе тази нощ!

    Коментиран от #34

    17:00 20.10.2026

  • 33 АБЕ мани....

    5 12 Отговор
    Тридневния педофил загуби позорно войната!
    ЕДНОУХИЯ вече загуби позорно изборите заради педофила!
    ЗАКРИВААЙ

    17:01 20.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Горски

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Карлуково":

    Изпи ли си хапчетата, дето ти ги оставих, или пак са под езика ти?

    17:03 20.10.2026

  • 36 Горски

    9 2 Отговор

    До коментар #31 от "Антирашист 4740":

    А твоята родина е измислената ти украйна, ама какво дириш тука?

    Коментиран от #42

    17:04 20.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Жалка вредна държава

    2 3 Отговор
    Само гнусотии, кражби и корупция

    17:05 20.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Иванчо

    3 8 Отговор
    Рижия орангутан се скъса да се подмазва на лилипутчо, но след 3 ноември най-вероятно ще го импийчмънт и ще си заеме полагаемото му се място на политическия боклук.

    17:08 20.10.2026

  • 42 Ако напипаш 4 топки

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Горски":

    Спукан ти е диференциала.

    Коментиран от #43, #45, #47, #48, #49

    17:09 20.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ГанЧо

    4 0 Отговор
    Загубила 1 милион на фронта, ама колко хора избягаха от войната? Украйна се стопи сигурно на половина. Тази война е пагубна за Украйна ако продължи.

    17:25 20.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ако напипаш 4 топки":

    Пробит ти е ауспуха.

    17:45 20.10.2026

  • 50 Просто е

    0 0 Отговор
    Спрете му интернета и разузнавателните данни и след 2 седмици е пътник заедно с Урсула,Кая,Мерц и Макрон.А последния може и да приключи по-рано.

    17:51 20.10.2026

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