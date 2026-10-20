Марко Рубио призна за сериозно напрежение между САЩ и Украйна след разговор със Зеленски

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди, че между Вашингтон и Киев съществува „сериозно напрежение“. По думите му именно заради необходимостта да бъдат обсъдени тези разногласия във вторник той е провел телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, съобщава Fox News, предава News.bg.
„Няма никакво съмнение в това. Именно затова проведохме този телефонен разговор днес“, заяви Рубио пред журналисти по време на посещението си в Индия.
Американският държавен секретар подчерта, че Вашингтон полага всички възможни усилия, за да насърчи Украйна и Русия да прекратят конфликта чрез преговори.
Рубио уточни, че разговорът му със Зеленски се е състоял във вторник и е продължил 45 минути.
Изявлението му идва след коментар на американския президент Доналд Тръмп от понеделник. Тогава той заяви, че Украйна е загубила един милион граждани заради отказа си да постигне споразумение.
Тръмп също така посочи, че според него Володимир Зеленски не допринася за намирането на мирно решение на конфликта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #9, #20
16:38 20.10.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #26, #27
16:39 20.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Истината
16:44 20.10.2026
7 Зеленски
Колкото и да се опитват да го изнудват Тръмп и бандата му.
Европа стои до Украйна, битката продължава.
Коментиран от #18
16:44 20.10.2026
8 Стоянчо Пуканката
16:44 20.10.2026
9 Ааааа
До коментар #1 от "Овчар":Що ве и паркоместата са ценни ти знаеш ли колко струва едно паркомясто напр. в софийски джендърквартал?
16:44 20.10.2026
10 Сатана Z
🔹Дали сме на Украйна много неща. Те не са ни дали нищо. Помнете това.
Честно казано, Русия действаше доста разумно по въпроса за Украйна. Те не предприеха никакви мащабни, драстични действия.
🔹 Зеленски не разбира за какво говори. Той е човекът, който трябваше да сложи край на тази война още отдавна. Ако ме беше послушал, щеше да постигне много по-изгодно споразумение преди доста време – а и един милион украинци по-малко щяха да загинат. Откровено казано, смятам, че е време някой друг да води преговорите от името на Украйна. Вижте какво се случи: фронтовата линия почти не се е преместила, а същевременно един милион души – потресаващ брой – са загинали. Украйна губи мъжкото си население. Украйна можеше да уреди този въпрос още отдавна. Ако ме беше послушал – спомняте ли си срещата ни в Овалния кабинет? – той щеше да е разрешил всичко отдавна. Може би е време Зеленски да прехвърли преговорите на някой друг.
🔹Русия можеше да направи много повече, за да помогне на Иран. Русия е направила съвсем малко за Иран. Китай също можеше да направи много повече за Иран. И аз помня това.
16:44 20.10.2026
11 Зелето втаса
16:47 20.10.2026
12 Не е работа на САЩ и на тоя
16:47 20.10.2026
13 военен неможач
16:47 20.10.2026
14 Не е работа на САЩ и на тоя ....
16:49 20.10.2026
15 Горски
Коментиран от #28, #31, #32
16:49 20.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хороскоп от Алена
16:49 20.10.2026
18 Хи хи
До коментар #7 от "Зеленски":Ние като европейци не стоим до зеля, напротив, срам ни е от това зелено жуже, което знае само да лапа !!!
Коментиран от #29, #30
16:51 20.10.2026
19 По цял ден само дрънкат глупости
16:52 20.10.2026
20 Стоянчо Пуканката
До коментар #1 от "Овчар":Един път ще ги разграбят, а после- кой луд ще ги заражда пак, за да бъдат отново разграбени ли?... Не думай, ако това се случи, ще настане апокалипсис! Такива като мене с къщичка с дворче може и да изкараме някоя и друга седмица, ама след това...
16:52 20.10.2026
21 Хи хи
16:54 20.10.2026
22 Вече
16:54 20.10.2026
23 Удри копейката с лопатЕто!
16:54 20.10.2026
24 Заяви вика
16:55 20.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 "Бай Дончо" днес е руско мекере!
До коментар #2 от "Сатана Z":Изтъпанин да обслужва интересите на Руската Олигархия в света!
Явно го държат в с компромати до ушите!!!
Което, вече му струва живота и парите,
които спечели от тази далавера!!!
16:55 20.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Антирашист 4739
До коментар #18 от "Хи хи":Ти не си ние, това е манипулация !
16:57 20.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Голям си артист, къде те изучиха ...
До коментар #15 от "Горски":на тези глупави изцепки???
Иди си сипи една ракия за да се успокоиш,
че Путин няма да дойде, да спи до тебе тази нощ!
Коментиран от #34
17:00 20.10.2026
33 АБЕ мани....
ЕДНОУХИЯ вече загуби позорно изборите заради педофила!
ЗАКРИВААЙ
17:01 20.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Горски
До коментар #28 от "Карлуково":Изпи ли си хапчетата, дето ти ги оставих, или пак са под езика ти?
17:03 20.10.2026
36 Горски
До коментар #31 от "Антирашист 4740":А твоята родина е измислената ти украйна, ама какво дириш тука?
Коментиран от #42
17:04 20.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Жалка вредна държава
17:05 20.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Иванчо
17:08 20.10.2026
42 Ако напипаш 4 топки
До коментар #36 от "Горски":Спукан ти е диференциала.
Коментиран от #43, #45, #47, #48, #49
17:09 20.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ГанЧо
17:25 20.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Горски
До коментар #42 от "Ако напипаш 4 топки":Пробит ти е ауспуха.
17:45 20.10.2026
50 Просто е
17:51 20.10.2026