Зеленски: Украйна е готова на алтернативи на НАТО, но само при равностойни гаранции за сигурност

Украйна е готова да обсъжда различни варианти за гарантиране на своята сигурност, включително алтернативи на членството в НАТО. Условието на Киев обаче е тези механизми да имат същата юридическа сила като гаранциите, предоставяни от Северноатлантическия алианс. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за италианския вестник Corriere della Sera, цитирано от УНИАН, предава News.bg.

Според Зеленски най-подходящият модел за гарантиране на сигурността на страната трябва да се основава на три основни елемента - собствените въоръжени сили на Украйна, Европейския съюз и НАТО.

„Нашата армия е реална гаранция и може да укрепи европейските сили благодарение на своя опит и високия професионализъм на личния състав. Членството в НАТО означава участие в единен отбранителен съюз, който предоставя на страната юридическите права на съюзник. Присъединяването към ЕС зависи от Европа, а присъединяването към НАТО - както от Европа, така и от Съединените щати“, обясни украинският президент.

Той подчерта, че Киев не отхвърля възможността за други форми на международни гаранции, но държи те да осигуряват действителна защита при евентуална бъдеща военна агресия.

„Ако не НАТО, тогава какво се предлага в замяна? Готови сме да обсъдим равностойни гаранции, дори под друго наименование, при условие че имат същата юридическа сила“, заяви Зеленски.

По думите му Украйна се нуждае от гаранции, които ще бъдат приложени на практика при възникване на нова заплаха, а не от обикновени политически декларации.

Зеленски изрази и мнение, че членството на Украйна в НАТО би могло да изпълнява възпираща функция и за двете страни в конфликта.

Зеленски предупреди за постепенното излизане на Путин от изолацията

Украинският президент коментира и съобщенията за евентуална предстояща среща между руския президент Владимир Путин, американския държавен глава Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, на която Украйна няма да присъства.

„Въпросът не е само дали срещата ще се състои с наше участие или без нас. За съжаление, процесът на постепенно излизане на Путин от изолацията вече започна. И това далеч не е първата стъпка“, заяви Зеленски.

Той уточни, че не разполага с информация какви конкретни теми ще бъдат обсъждани на евентуалната среща. Въпреки това изрази убеждение, че ако разговорите засегнат Украйна, Киев ще бъде консултиран.

Разногласията между Киев и Вашингтон продължават

Изявленията на Зеленски идват на фона на продължаващите разногласия между Украйна и САЩ по въпросите за военната помощ, обмена на разузнавателна информация и условията за евентуално прекратяване на войната.

По-рано украинският президент съобщи, че е поискал от Съединените щати допълнителни ракети прехващачи, с които да бъде защитена енергийната инфраструктура на страната. Искането е свързано с готовността на Киев да преустанови ударите срещу руски петролни рафинерии при постигането на съответни договорености.

Зеленски също така е призовал американски сенатори да окажат натиск върху администрацията на Тръмп за премахване на ограниченията върху обмена на разузнавателни данни и доставките на оръжие за Украйна.