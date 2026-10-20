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Зеленски: Украйна е готова на алтернативи на НАТО, но само при равностойни гаранции за сигурност
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна е готова на алтернативи на НАТО, но само при равностойни гаранции за сигурност

20 Октомври, 2026 16:59 1 823 64

  • зеленски-
  • украйна-
  • нато-
  • алтернативи

Киев допуска различни формати на международни гаранции, но настоява те да имат същата юридическа сила като гаранциите на Северноатлантическия алианс.

Зеленски: Украйна е готова на алтернативи на НАТО, но само при равностойни гаранции за сигурност - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна е готова да обсъжда различни варианти за гарантиране на своята сигурност, включително алтернативи на членството в НАТО. Условието на Киев обаче е тези механизми да имат същата юридическа сила като гаранциите, предоставяни от Северноатлантическия алианс. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за италианския вестник Corriere della Sera, цитирано от УНИАН, предава News.bg.

Според Зеленски най-подходящият модел за гарантиране на сигурността на страната трябва да се основава на три основни елемента - собствените въоръжени сили на Украйна, Европейския съюз и НАТО.

„Нашата армия е реална гаранция и може да укрепи европейските сили благодарение на своя опит и високия професионализъм на личния състав. Членството в НАТО означава участие в единен отбранителен съюз, който предоставя на страната юридическите права на съюзник. Присъединяването към ЕС зависи от Европа, а присъединяването към НАТО - както от Европа, така и от Съединените щати“, обясни украинският президент.

Той подчерта, че Киев не отхвърля възможността за други форми на международни гаранции, но държи те да осигуряват действителна защита при евентуална бъдеща военна агресия.

„Ако не НАТО, тогава какво се предлага в замяна? Готови сме да обсъдим равностойни гаранции, дори под друго наименование, при условие че имат същата юридическа сила“, заяви Зеленски.

По думите му Украйна се нуждае от гаранции, които ще бъдат приложени на практика при възникване на нова заплаха, а не от обикновени политически декларации.

Зеленски изрази и мнение, че членството на Украйна в НАТО би могло да изпълнява възпираща функция и за двете страни в конфликта.

Зеленски предупреди за постепенното излизане на Путин от изолацията

Украинският президент коментира и съобщенията за евентуална предстояща среща между руския президент Владимир Путин, американския държавен глава Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, на която Украйна няма да присъства.

„Въпросът не е само дали срещата ще се състои с наше участие или без нас. За съжаление, процесът на постепенно излизане на Путин от изолацията вече започна. И това далеч не е първата стъпка“, заяви Зеленски.

Той уточни, че не разполага с информация какви конкретни теми ще бъдат обсъждани на евентуалната среща. Въпреки това изрази убеждение, че ако разговорите засегнат Украйна, Киев ще бъде консултиран.

Разногласията между Киев и Вашингтон продължават

Изявленията на Зеленски идват на фона на продължаващите разногласия между Украйна и САЩ по въпросите за военната помощ, обмена на разузнавателна информация и условията за евентуално прекратяване на войната.

По-рано украинският президент съобщи, че е поискал от Съединените щати допълнителни ракети прехващачи, с които да бъде защитена енергийната инфраструктура на страната. Искането е свързано с готовността на Киев да преустанови ударите срещу руски петролни рафинерии при постигането на съответни договорености.

Зеленски също така е призовал американски сенатори да окажат натиск върху администрацията на Тръмп за премахване на ограниченията върху обмена на разузнавателни данни и доставките на оръжие за Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сър Пичук

    10 39 Отговор
    „Царю руски, ти ще бъдеш убит от руския народ, а самият народ ще бъде проклет и ще стане оръдие на дявола.“
    Григорий Распутин в писмо до цар Николай II

    Коментиран от #22, #32

    17:02 20.10.2026

  • 3 Спрете

    46 8 Отговор
    Спрете се най-сетне с тези реклами на вече умрялата държава Украйна.

    Ако догодина остане нещо от нея - тогава ще говорим ....

    Коментиран от #23, #38

    17:03 20.10.2026

  • 4 Стоянчо Пуканката

    19 6 Отговор
    Топ- агентът на Кремъл е в стихията си! Явно началниците му от "Любянка" са му наредили по- бързичко да изпълнява повелите им, а именно- заличаване на Натюто...

    17:04 20.10.2026

  • 5 Красимир Петров

    30 6 Отговор
    Този клоун прекалява с бялото..Добрата новина е,че наближава неговият край.

    Коментиран от #19

    17:04 20.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 3.14К

    34 6 Отговор
    Пак ли с наркомана? За кой ли път за днес?

    17:04 20.10.2026

  • 8 Хаха

    29 5 Отговор
    Гаранция - Франция. Няма такова нещо в реалния свят.
    Вероятно европейците са му вкарали тази муха да кръжи в главицата му.

    17:06 20.10.2026

  • 9 Емил

    27 5 Отговор
    Ми то е лесно бе Зеленски, минаваш към БРИКС икономически и към Руската федерация за гарантиране на сигурността и може да се спасиш и да спасиш доста народ от смърт и ЕС от излагане!

    17:06 20.10.2026

  • 10 алтернативи на членството в НАТО

    27 4 Отговор
    Олееее.... без ток, без вода, без парно, без икономика и без хора на края ...

    17:07 20.10.2026

  • 11 алтернативи на членството в НАТО

    22 4 Отговор
    И кой ще му ги дава и защо тея "международни гаранции" ? Нещо пак се е объркал. От нас една гаранция иска ли ?

    17:09 20.10.2026

  • 12 Горски

    19 6 Отговор
    Зеленски преди да стане президент бе комичен актор. След президенството, ако го довърши преживе, ще играе трагични роли. Или в Северната сова, или в Гуантанамо. Боеприпасите се произвеждат в САЩ и се изпращат в чужбина в съответствие със споразумение, съгласно което предаването на трети страни изисква съгласието на Вашингтон. Миналата седмица Си Ен Ен съобщи, че запасите от ракети за системите "Пейтриът", използвани от Киев за защита на страната от руските атаки с дронове и ракети, са изчерпани. Украинският президент Зеленски няма да бъде включен в предложените преговори, тъй като руският лидер се стреми да договори край на войната в полза на Москва. Руският президент Владимир Путин предложи той, президентът Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин да се срещнат следващия месец, за да обсъдят Украйна в опит да договорят край на четиригодишния конфликт в полза на Москва, съобщиха запознати с дискусиите. Планът представлява опит на Путин да се възползва от затоплянето на отношенията между Тръмп и руския лидер, което разтревожи Украйна и нейните съюзници във Вашингтон и Европа. Подобна среща на върха – без участието на украинския президент Володимир Зеленски – би била безпрецедентна и би предизвикала тревога в европейските столици и извън тях. В момента Зеленски с парите на американците подкупва сенатори, за да свалят Тръмп от власт.

    17:10 20.10.2026

  • 13 Зеле, мажи

    12 4 Отговор
    си шийната с масчица та по бързо да стегне - по малко ще Те боли...

    17:11 20.10.2026

  • 14 алтернативи на членството в НАТО

    22 4 Отговор
    То хора в Киев не останаха тоя още бълнува за разузнавателни данни и доставките на оръжие за Украйна. Луд пироман. На края ще остане само той

    17:11 20.10.2026

  • 15 оня с коня

    19 4 Отговор
    зеления наакан фашист ще гледа НАТО през крив макарон

    17:11 20.10.2026

  • 16 ......-

    16 2 Отговор
    Прелъстена и изоставена.

    17:12 20.10.2026

  • 17 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    19 3 Отговор
    Хитър съм , а ? 😜 Никой нищо не ми предлага , но аз се дърпам .

    17:12 20.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И къде

    15 3 Отговор

    До коментар #5 от "Красимир Петров":

    Се слага, че не са го извикали на срещата между тримата големи???

    17:13 20.10.2026

  • 20 ТОЗИ НАПУШЕН НАРКО

    13 4 Отговор
    ОТ СЕКЪДЕ Е ЗА ТРЕПАНЕ, ЗА ВОЙНА И УБИЙСТВА. ТО ЗА ТОВА НАТО ТЕРОРА В ДОНЕЦК ЛУГАНС КРИМ СТАНА ВОЙНАТА. СЕГА ПАК ПРОВОКИРА ПУТИН. НО ТОЗИ ПЪТ ЩЕ БЪДЕ ЖЕСТОКО НАКАЗАН. И НАЙ ВЕЧЕ ХОРАТА ТАМ.

    Коментиран от #33

    17:14 20.10.2026

  • 21 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 2 Отговор
    Като е казал поетът ИЗЧЕЗНАХА МЛАДЕЖКИТЕ ЗАБАВИ КАТО СЪН КАТО УТРИННА МЪГЛА и още РОДИ ЦАРИЦАТА В НОЩА НИ СИН НИ ДЪЩЕРЯ И те така те

    17:15 20.10.2026

  • 22 Не се сбъдна

    15 7 Отговор

    До коментар #2 от "Сър Пичук":

    Цар Николай беше убит от група обсебени изроди, а съветския народ победи през 45-та слугата на дявола - бесния художник на запада.

    Коментиран от #29, #49

    17:15 20.10.2026

  • 23 Е, как да спрат?

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Спрете":

    Нали хранят семейства, евраците вървят по тази тънка информационна линия..

    17:16 20.10.2026

  • 24 Кака Нашева

    12 4 Отговор
    Зеленото джудже Стори Пакост все по зловещо взе да изглежда .

    17:16 20.10.2026

  • 25 Пич

    10 1 Отговор
    Не искам да кажа в прав текст какво е Зелю, но обикаляйте около зомби!
    Ем живо, ем умрело...

    Коментиран от #36

    17:16 20.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Стига де

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "маке":

    Не го обвинявайте него. Франция и Германия са най-добрите гаранти на разни спорзумения, а УК-то и най-добрия съветник, доказали са се с времето, накрая всички само по горкия човек искат да хвърлят неблагодарности. А кой го путкрепяше ... за него нищо не се говори?

    17:17 20.10.2026

  • 28 Чакай малко

    11 1 Отговор
    Значи Украйна не е в никакви съюзи и никоя държава няма задължения към нея. ЕС я издържа с милиарди но Украйна настоява за гаранции.....Ами ако не им ги дадат какво ще направи Украйна....ще се обиди...с какво карти разполага Украйна за да изисква нещо?!

    Коментиран от #40

    17:19 20.10.2026

  • 29 И да се знае!

    6 9 Отговор

    До коментар #22 от "Не се сбъдна":

    Трети Украински фронт обръща вермахта през ВСВ .
    Руснаците са бягали от фронта и Сталин ги е ликвидирал на място.

    Коментиран от #43, #54

    17:19 20.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Роко

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сър Пичук":

    Приятелю ,недей сега с рогата ,това че днес си станал с дто нагоре си е твой личен проблем .

    17:20 20.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Преди зелен ски

    10 3 Отговор
    И други тъй си кривяха устата и се правеха на интересни. Немцов, Ходорковски, тоя олигарх в Лондон, забравих му името, Саакашвили... Всички са в земята. Кличко каза: "Всички да се приготвят за земята".

    Коментиран от #39, #50

    17:20 20.10.2026

  • 35 Дон Корлеоне

    1 3 Отговор
    Хаяско закара ли нафтата?

    17:22 20.10.2026

  • 36 Бункер нюз

    3 9 Отговор

    До коментар #25 от "Пич":

    По умрел президент от дъртака Пусин няма на планетата.

    Коментиран от #58

    17:24 20.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Антирашист 4742

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Спрете":

    Врачки и гадатели пишат в раздел звезди и ченгета ми говорят и плащат .

    Коментиран от #41

    17:26 20.10.2026

  • 39 Антирашист 4743

    0 4 Отговор

    До коментар #34 от "Преди зелен ски":

    Да фашистите не търпят опозиция ,не се притесняват да убиват .

    17:28 20.10.2026

  • 40 Соломон

    3 9 Отговор

    До коментар #28 от "Чакай малко":

    Да никоя държава няма задължение да помага на Украйна.Както никоя държава нямаше задължение да помага на СССР.Само че ако не помагаме на Украйна все едно помагаме на Русия

    Коментиран от #51, #56

    17:29 20.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 То се знае

    7 3 Отговор

    До коментар #29 от "И да се знае!":

    Трети украински фронт, заедно с другите безброй фронтове на Съветска Русия, взето заедно - Червената армия..

    17:29 20.10.2026

  • 44 Ананиев

    4 0 Отговор
    Другата алтернатива е Варшавския договор. За него може да го върнат.

    17:31 20.10.2026

  • 45 трака-лака

    11 2 Отговор
    Украйна ще изпълни споразумението между Русия, Китай и ФАЩ,
    защото в противен случай ще ИЗЧЕЗНЕ.
    И моля, без претенции и условия от Zeления...

    17:31 20.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Нагъл като зелен ски

    6 1 Отговор
    Има алтернатива . Най сигурният гарант за териториалната цялост на у крайна е Русия , а руската покрайнина да си остане завинаги част от Русия.
    С илюзорните обещания дадени от европейските лидери на Зеленски , обричат континента на вечна война .
    Повечето поданици на евро империята не желаят у крайна в ЕС и на то.

    17:35 20.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Пропущаш Кунева за устато

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Преди зелен ски":

    И на нея и иде края на сладък живот
    че ликвидира атомната централа
    На всеки каквото се полага това е награда

    17:38 20.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 АБЕ СОЛОМОНЧО

    2 0 Отговор
    РУСИЯ НЕ ТИ ТЪРСИ ПОМОЩА
    А НА НЕБЛАГОДАРНИ И КРАДЛИВИ ПРОСЯЦИ НИКОЙ НЕ ПОМАГА
    ОБИДНО Е ЗА НЕГО САМИЯ

    17:41 20.10.2026

  • 53 Хи хи

    2 0 Отговор
    Какво стана, зеля пие ли си кафето в Крим ? Натовците маршируват ли пред Кремлин ??

    17:41 20.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Пенко мешерето

    1 0 Отговор
    Украйна и НАТО пак могат да си сътрудничат и без Украйна да влиза в НАТО! САЩ въпреки и в НАТО пак могат да следват предателска политика, макар и в НАТО, когато имат лyд президент, ще си гледат експанзивните интереси. Украйна и ЕС заедно ще поставят Русия на юястото си.

    17:44 20.10.2026

  • 56 Кой и кога

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Соломон":

    Е помагал на СССР и какво е изисквал в този момент ?! Това което прави Украйна в момента е нагло и неблагодарно....тя е на изкуствено дишане но някой и е длъжен....бе тия да не са специални?! Изгориха 10 българина в Одеса и отказват разследване а ние да им помагаме?!

    Коментиран от #62

    17:45 20.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 УдоМача

    2 0 Отговор
    Ха-ха. Гаранция Франция! :)

    17:49 20.10.2026

  • 60 Полигон Украйна

    1 0 Отговор
    Няма от кого до проси повече!!!!!!!

    17:49 20.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Пенко мешерето

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Кой и кога":

    Русия също е на изкуствено дишане! Тръмп и Путин yста в yста!

    17:51 20.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Зеля

    1 0 Отговор
    Развей белият флаг,нямаш право на желания!!!

    17:52 20.10.2026

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