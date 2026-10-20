Зеленски: Украйна е готова на алтернативи на НАТО, но само при равностойни гаранции за сигурност

Украйна е готова да обсъжда различни варианти за гарантиране на своята сигурност, включително алтернативи на членството в НАТО. Условието на Киев обаче е тези механизми да имат същата юридическа сила като гаранциите, предоставяни от Северноатлантическия алианс. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за италианския вестник Corriere della Sera, цитирано от УНИАН, предава News.bg.
Според Зеленски най-подходящият модел за гарантиране на сигурността на страната трябва да се основава на три основни елемента - собствените въоръжени сили на Украйна, Европейския съюз и НАТО.
„Нашата армия е реална гаранция и може да укрепи европейските сили благодарение на своя опит и високия професионализъм на личния състав. Членството в НАТО означава участие в единен отбранителен съюз, който предоставя на страната юридическите права на съюзник. Присъединяването към ЕС зависи от Европа, а присъединяването към НАТО - както от Европа, така и от Съединените щати“, обясни украинският президент.
Той подчерта, че Киев не отхвърля възможността за други форми на международни гаранции, но държи те да осигуряват действителна защита при евентуална бъдеща военна агресия.
„Ако не НАТО, тогава какво се предлага в замяна? Готови сме да обсъдим равностойни гаранции, дори под друго наименование, при условие че имат същата юридическа сила“, заяви Зеленски.
По думите му Украйна се нуждае от гаранции, които ще бъдат приложени на практика при възникване на нова заплаха, а не от обикновени политически декларации.
Зеленски изрази и мнение, че членството на Украйна в НАТО би могло да изпълнява възпираща функция и за двете страни в конфликта.
Зеленски предупреди за постепенното излизане на Путин от изолацията
Украинският президент коментира и съобщенията за евентуална предстояща среща между руския президент Владимир Путин, американския държавен глава Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, на която Украйна няма да присъства.
„Въпросът не е само дали срещата ще се състои с наше участие или без нас. За съжаление, процесът на постепенно излизане на Путин от изолацията вече започна. И това далеч не е първата стъпка“, заяви Зеленски.
Той уточни, че не разполага с информация какви конкретни теми ще бъдат обсъждани на евентуалната среща. Въпреки това изрази убеждение, че ако разговорите засегнат Украйна, Киев ще бъде консултиран.
Разногласията между Киев и Вашингтон продължават
Изявленията на Зеленски идват на фона на продължаващите разногласия между Украйна и САЩ по въпросите за военната помощ, обмена на разузнавателна информация и условията за евентуално прекратяване на войната.
По-рано украинският президент съобщи, че е поискал от Съединените щати допълнителни ракети прехващачи, с които да бъде защитена енергийната инфраструктура на страната. Искането е свързано с готовността на Киев да преустанови ударите срещу руски петролни рафинерии при постигането на съответни договорености.
Зеленски също така е призовал американски сенатори да окажат натиск върху администрацията на Тръмп за премахване на ограниченията върху обмена на разузнавателни данни и доставките на оръжие за Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сър Пичук
Григорий Распутин в писмо до цар Николай II
Коментиран от #22, #32
17:02 20.10.2026
3 Спрете
Ако догодина остане нещо от нея - тогава ще говорим ....
Коментиран от #23, #38
17:03 20.10.2026
4 Стоянчо Пуканката
17:04 20.10.2026
5 Красимир Петров
Коментиран от #19
17:04 20.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 3.14К
17:04 20.10.2026
8 Хаха
Вероятно европейците са му вкарали тази муха да кръжи в главицата му.
17:06 20.10.2026
9 Емил
17:06 20.10.2026
10 алтернативи на членството в НАТО
17:07 20.10.2026
11 алтернативи на членството в НАТО
17:09 20.10.2026
12 Горски
17:10 20.10.2026
13 Зеле, мажи
17:11 20.10.2026
14 алтернативи на членството в НАТО
17:11 20.10.2026
15 оня с коня
17:11 20.10.2026
16 ......-
17:12 20.10.2026
17 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта
17:12 20.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И къде
До коментар #5 от "Красимир Петров":Се слага, че не са го извикали на срещата между тримата големи???
17:13 20.10.2026
20 ТОЗИ НАПУШЕН НАРКО
Коментиран от #33
17:14 20.10.2026
21 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:15 20.10.2026
22 Не се сбъдна
До коментар #2 от "Сър Пичук":Цар Николай беше убит от група обсебени изроди, а съветския народ победи през 45-та слугата на дявола - бесния художник на запада.
Коментиран от #29, #49
17:15 20.10.2026
23 Е, как да спрат?
До коментар #3 от "Спрете":Нали хранят семейства, евраците вървят по тази тънка информационна линия..
17:16 20.10.2026
24 Кака Нашева
17:16 20.10.2026
25 Пич
Ем живо, ем умрело...
Коментиран от #36
17:16 20.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Стига де
До коментар #6 от "маке":Не го обвинявайте него. Франция и Германия са най-добрите гаранти на разни спорзумения, а УК-то и най-добрия съветник, доказали са се с времето, накрая всички само по горкия човек искат да хвърлят неблагодарности. А кой го путкрепяше ... за него нищо не се говори?
17:17 20.10.2026
28 Чакай малко
Коментиран от #40
17:19 20.10.2026
29 И да се знае!
До коментар #22 от "Не се сбъдна":Трети Украински фронт обръща вермахта през ВСВ .
Руснаците са бягали от фронта и Сталин ги е ликвидирал на място.
Коментиран от #43, #54
17:19 20.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Роко
До коментар #2 от "Сър Пичук":Приятелю ,недей сега с рогата ,това че днес си станал с дто нагоре си е твой личен проблем .
17:20 20.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Преди зелен ски
Коментиран от #39, #50
17:20 20.10.2026
35 Дон Корлеоне
17:22 20.10.2026
36 Бункер нюз
До коментар #25 от "Пич":По умрел президент от дъртака Пусин няма на планетата.
Коментиран от #58
17:24 20.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Антирашист 4742
До коментар #3 от "Спрете":Врачки и гадатели пишат в раздел звезди и ченгета ми говорят и плащат .
Коментиран от #41
17:26 20.10.2026
39 Антирашист 4743
До коментар #34 от "Преди зелен ски":Да фашистите не търпят опозиция ,не се притесняват да убиват .
17:28 20.10.2026
40 Соломон
До коментар #28 от "Чакай малко":Да никоя държава няма задължение да помага на Украйна.Както никоя държава нямаше задължение да помага на СССР.Само че ако не помагаме на Украйна все едно помагаме на Русия
Коментиран от #51, #56
17:29 20.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 То се знае
До коментар #29 от "И да се знае!":Трети украински фронт, заедно с другите безброй фронтове на Съветска Русия, взето заедно - Червената армия..
17:29 20.10.2026
44 Ананиев
17:31 20.10.2026
45 трака-лака
защото в противен случай ще ИЗЧЕЗНЕ.
И моля, без претенции и условия от Zeления...
17:31 20.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Нагъл като зелен ски
С илюзорните обещания дадени от европейските лидери на Зеленски , обричат континента на вечна война .
Повечето поданици на евро империята не желаят у крайна в ЕС и на то.
17:35 20.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Пропущаш Кунева за устато
До коментар #34 от "Преди зелен ски":И на нея и иде края на сладък живот
че ликвидира атомната централа
На всеки каквото се полага това е награда
17:38 20.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 АБЕ СОЛОМОНЧО
А НА НЕБЛАГОДАРНИ И КРАДЛИВИ ПРОСЯЦИ НИКОЙ НЕ ПОМАГА
ОБИДНО Е ЗА НЕГО САМИЯ
17:41 20.10.2026
53 Хи хи
17:41 20.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Пенко мешерето
17:44 20.10.2026
56 Кой и кога
До коментар #40 от "Соломон":Е помагал на СССР и какво е изисквал в този момент ?! Това което прави Украйна в момента е нагло и неблагодарно....тя е на изкуствено дишане но някой и е длъжен....бе тия да не са специални?! Изгориха 10 българина в Одеса и отказват разследване а ние да им помагаме?!
Коментиран от #62
17:45 20.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 УдоМача
17:49 20.10.2026
60 Полигон Украйна
17:49 20.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Пенко мешерето
До коментар #56 от "Кой и кога":Русия също е на изкуствено дишане! Тръмп и Путин yста в yста!
17:51 20.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Зеля
17:52 20.10.2026