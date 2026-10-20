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Киев отрече руските твърдения за превземането на Доброполе: Градът остава под украински контрол
  Тема: Украйна

Киев отрече руските твърдения за превземането на Доброполе: Градът остава под украински контрол

20 Октомври, 2026 17:29, обновена 20 Октомври, 2026 17:32 657 29

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  • украйна-
  • украински контрол

Ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов обвини руския командващ Андрей Иванаев, че подвежда Владимир Путин за ситуацията на фронта.

Киев отрече руските твърдения за превземането на Доброполе: Градът остава под украински контрол - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Град Доброполе в Донецка област продължава да бъде под контрола на украинските въоръжени сили, а твърденията на Москва, че е превзет от руската армия, не отговарят на действителността. Това заяви ръководителят на канцеларията на украинския президент Кирило Буданов в публикация в Telegram, цитирана от УНИАН, предава News.bg.

Изявлението му е в отговор на съобщението на руския президент Владимир Путин от 16 октомври, когато той обяви, че руските войски са установили контрол над града.

Буданов подчерта, че на фона на сложните преговори за постигане на траен мир всички участници трябва да оценяват реалистично обстановката и да предоставят достоверна информация.

„В този сложен момент е необходимо всички страни да действат обмислено, по-специално да оценяват реално ситуацията и да предоставят достоверна информация. Обективният факт е, че Доброполе се намира под контрола на Украйна и следователно не може да става дума за каквото и да било „превземане“ на този украински град от руските войски“, заяви той.

Буданов обвини руския командващ, че подвежда Путин

Според ръководителя на украинската президентска канцелария командващият руската групировка войски „Център“, генерал-полковник Андрей Иванаев, съзнателно предоставя невярна информация на руския президент относно положението на фронта.

Буданов твърди, че руският генерал вече е докладвал за превземането на Доброполе и сега се опитва на всяка цена да постигне военен резултат, който да потвърди предишните му доклади.

По думите на украинския представител Иванаев оказва натиск върху подчинените си, отправя заплахи и им възлага неизпълними бойни задачи, за да демонстрира, че руските сили са установили контрол над града.

„Никакви лъжливи изявления няма да променят действителността“, подчерта Буданов.

Путин обяви руски контрол над няколко украински територии

На 16 октомври Владимир Путин заяви, че руските войски са превзели Доброполе. Той обяви също, че Луганска област вече се намира изцяло под руски контрол, докато украинските сили продължават да държат приблизително 10% от територията на Донецка област и около 16,5% от Запорожка област.

Украинските власти отхвърлиха тези твърдения.

Два дни по-късно, на 18 октомври, президентът Володимир Зеленски заяви, че Доброполе, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка продължават да бъдат под украински контрол.

Същевременно Зеленски призна, че обстановката в района на Доброполе остава сложна. По думите му украинските сили отблъскват руските щурмове и противодействат на опитите на противника да проникне в отбранителните им позиции.

Доброполе остава важно за отбраната в Донецка област

Доброполе се намира в западната част на Донецка област и има значение за украинската отбрана в този участък на фронта.

Противоречивите съобщения от Москва и Киев за контрола над града идват на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната. При тези преговори ситуацията на бойното поле остава един от основните фактори, които влияят върху позициите на участниците.

Към момента твърденията на двете страни относно контрола над Доброполе не са независимо потвърдени.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сър Пичук

    8 34 Отговор
    Попитали Радио Ереван кой е най-големият фермер в света. Путин, отговорило радиото. – Има към 140 млн. говеда и най-голямата кочина. Наистина е така. Във втората по големина ферма, китайската Mudanjiang City farm, се отглеждат едва 100 000 говеда. Като прибавим и говедата на Путин в България се оказва, че китайската ферма си е направо направо селска кочина. Та при толкова говеда в руската ферма, ако се разминат само със санкции, берекет версин! И друг път съм казвал, че да симпатизираш точно сега на Путин и шайката му е тежка обида към интелекта.

    Коментиран от #9, #14, #19, #25, #26

    17:35 20.10.2026

  • 2 Те и за АРТЕМОВСК/Бахмут

    36 7 Отговор
    отричаха. Наш стоян георгиев още се бие с руснаците там.

    Коментиран от #5, #15

    17:35 20.10.2026

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    27 7 Отговор
    Това вече премина границата Има неопровержими доказателства за превземането и поставянето под контрол на населеният пункт По принцип не коментирам разни там движения по фронта но се минава една граница

    17:36 20.10.2026

  • 4 След 10 дена

    26 7 Отговор
    Ще си признаят

    17:36 20.10.2026

  • 5 Търси се

    17 5 Отговор

    До коментар #2 от "Те и за АРТЕМОВСК/Бахмут":

    Стоянчо пуканката къде е?

    Коментиран от #10

    17:36 20.10.2026

  • 6 Пич

    26 8 Отговор
    Така както върви, Украйна ще победи категорично, като успешно запази една трета от предишните си земи!!!

    Коментиран от #12

    17:37 20.10.2026

  • 7 УЖАС

    25 7 Отговор
    Киев отрече руските твърдения за превземането на Доброполе: Градът остава под украински контрол ОЩЕ 15 ДНИ И ПОСЛЕ ЩЕ СИ ПРИЗНАЕМ;

    17:38 20.10.2026

  • 8 Пуснете

    13 4 Отговор
    Видерепортаж да видим

    17:38 20.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Е ти пък

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "Търси се":

    Как къде, сиси си варди Бахмут.

    17:40 20.10.2026

  • 11 Съдията

    19 5 Отговор
    И както винаги, след седмица ще престанат да отричат... Аааа, освен това градът ще загуби всякакво стратегическо значение...

    17:41 20.10.2026

  • 12 Шопо

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Закарпатието е унгарска територия сега е момента унгарците да си я вземат.
    Лвов също.

    17:44 20.10.2026

  • 13 аха

    13 2 Отговор
    Дааа, само на компа е под украински контрол...

    17:44 20.10.2026

  • 14 111

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сър Пичук":

    Още по тежка обида е да симпатизираш на наркомана зеленски, който убива собствения си народ , воювайки срещу втората армия в света и нямащ никакво собствено оръжие. Всеки ден ходи да проси пари и оръжие в европа. Каква може да е съдбата на просеците- да ги изядат мишките под някой мост. Той няма пари да си изхрани народа, а тръгнал да побеждава русия.

    Коментиран от #23

    17:44 20.10.2026

  • 15 Те и според руснаците и КРАЙЦЕРА Москва

    0 13 Отговор

    До коментар #2 от "Те и за АРТЕМОВСК/Бахмут":

    Още плава.

    Коментиран от #18

    17:46 20.10.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 12 Отговор
    ДОБРОПОЛЕ ЛИМАН И СВЕТОГОРСК СА НАПЪЛНО ПОД КОНТРОЛА НА ВСУ :((
    ...
    ОСВОБОДЕНИ СА И СЕЛАТА ОКОЛО ТЯХ:((
    .....
    ДОБРОПОЛЕ СЕ ПРОЧИСТВА ОТ РУСКИ ВОЙНИЦИ УКРИЛИ СЕ В СГРАДИТЕ:((
    ....
    ИСТИНСКА МЕСОМЕЛАЧКА:((

    Коментиран от #22

    17:46 20.10.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 13 Отговор
    УКРАЙНА КОНТРААТАКУВА КРАЙ ДОБРОПОЛЕ:)))
    ....
    В ЧУВАЛ Е 63 МОТОСТРЕЛКОВА БРИГАДА НА РУСКИТЕ ПЕХОТНИ СИЛИ;(((
    ....
    МНОГО СЕ ПРЕДАДОХА А ДРУГИ ОТСТЪПВАТ ПОД ПРИКРИТИЕТО НА НОЩА

    17:47 20.10.2026

  • 18 Ъхууу

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Те и според руснаците и КРАЙЦЕРА Москва":

    То и А.Линкълн още действа

    17:48 20.10.2026

  • 19 Мдаа

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сър Пичук":

    Много жлъч, изглежда фронта себе размърдал..
    Как се пише Добро поле или слято, Доброполе?

    17:49 20.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Никой не обича просяци наркомани,

    13 0 Отговор
    накрая им намазват ските и ги отсвирват.

    17:49 20.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Интересно

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "111":

    Дали пък не воюва с нашественици? Не иска нищо тяхно. Или иска?

    Коментиран от #28

    17:50 20.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ПОПИТАЛИ

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сър Пичук":

    РАДИО ЕРЕВАН КОЙ Е СЪР ПИЧУК
    ОТГОВОРА Е ЧЕ НЕ Е ИМЕ А ОЗНАЧАВА ГОЛ ОХЛЮВ НА ХИНДИ
    ТОЕСТ ПЛУЖЕК

    17:56 20.10.2026

  • 27 ЕТО ГО И ТОЯ ОМАЗАН ВЕЛИК МИСЛИТЕЛ

    4 0 Отговор
    ДРУГИЯ ВЕЛИК САМОЧУВСТВЕНИК , С МИЛИОНИ В БАНКОВИТЕ МУ СМЕТКИ !!
    АМИ ВИЖТЕ , ПООГЛЕДАЙТЕ ПОВЕДЕНИЕТО ИМ , ЧУЙТЕ ШАБЛОННИТЕ ИМ ДРЪНКАНИЦИ СПУСНАТИ ОТ ФАШИЗШЧАДИТА, И НА НЕГО И НА КЛИЧКО И НА ЦЯЛАТРА ИМ УПРАВА , АДЖИБА АКО НЕ НАЛИВАТ НЕПРЕКЪСНАТО МИЛИОНИ В БАКОВИТЕ ИМ СМЕТКИ , ТАКА ЛИ ЩЯХА ДА ИЗГЛЕЖДАТ- КРОТКО ПОДМАЗНО МАНТРУВАНЕ НА МИЛИТЕ ИМ КОРАТОРИ??? ПРОСТО СЕ РАЗПОЗНАВАТ ПО ТИПА ГОВОРЕНЕ , ИМА ЗНАЦИ КОИТО НЕ МОГАТ ДА СКРИЯТ !!

    18:02 20.10.2026

  • 28 1111

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Интересно":

    Тези "нашественици" 8 г го търпяха как тероризира руското население и 8 г го чакаха да изпълни минските споразумения, ратифицирани от Съвета за сигурност на ООН, включващ САЩ, Франция, Англия и Китай. Зеленски избра да бъде бухалка в ръцете на запада срещу Русия. Употребиха го и предстои да го изоставят, защото следващите в Германия и Франция изобщо не им е до украйна. Зеленски ги върна 100 г назад от преди Ленин и електрификацията му.

    18:02 20.10.2026

  • 29 ВСУ ОЩЕ ПРИСЪСТВА

    2 0 Отговор
    НЕ САМО В ДОБРОПОЛЕ А И В ПОКРОВСК
    УСЕЩА СЕ ПО МИРИЗМАТА

    18:06 20.10.2026

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