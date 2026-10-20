Киев отрече руските твърдения за превземането на Доброполе: Градът остава под украински контрол

Град Доброполе в Донецка област продължава да бъде под контрола на украинските въоръжени сили, а твърденията на Москва, че е превзет от руската армия, не отговарят на действителността. Това заяви ръководителят на канцеларията на украинския президент Кирило Буданов в публикация в Telegram, цитирана от УНИАН, предава News.bg.

Изявлението му е в отговор на съобщението на руския президент Владимир Путин от 16 октомври, когато той обяви, че руските войски са установили контрол над града.

Буданов подчерта, че на фона на сложните преговори за постигане на траен мир всички участници трябва да оценяват реалистично обстановката и да предоставят достоверна информация.

„В този сложен момент е необходимо всички страни да действат обмислено, по-специално да оценяват реално ситуацията и да предоставят достоверна информация. Обективният факт е, че Доброполе се намира под контрола на Украйна и следователно не може да става дума за каквото и да било „превземане“ на този украински град от руските войски“, заяви той.

Буданов обвини руския командващ, че подвежда Путин

Според ръководителя на украинската президентска канцелария командващият руската групировка войски „Център“, генерал-полковник Андрей Иванаев, съзнателно предоставя невярна информация на руския президент относно положението на фронта.

Буданов твърди, че руският генерал вече е докладвал за превземането на Доброполе и сега се опитва на всяка цена да постигне военен резултат, който да потвърди предишните му доклади.

По думите на украинския представител Иванаев оказва натиск върху подчинените си, отправя заплахи и им възлага неизпълними бойни задачи, за да демонстрира, че руските сили са установили контрол над града.

„Никакви лъжливи изявления няма да променят действителността“, подчерта Буданов.

Путин обяви руски контрол над няколко украински територии

На 16 октомври Владимир Путин заяви, че руските войски са превзели Доброполе. Той обяви също, че Луганска област вече се намира изцяло под руски контрол, докато украинските сили продължават да държат приблизително 10% от територията на Донецка област и около 16,5% от Запорожка област.

Украинските власти отхвърлиха тези твърдения.

Два дни по-късно, на 18 октомври, президентът Володимир Зеленски заяви, че Доброполе, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка продължават да бъдат под украински контрол.

Същевременно Зеленски призна, че обстановката в района на Доброполе остава сложна. По думите му украинските сили отблъскват руските щурмове и противодействат на опитите на противника да проникне в отбранителните им позиции.

Доброполе остава важно за отбраната в Донецка област

Доброполе се намира в западната част на Донецка област и има значение за украинската отбрана в този участък на фронта.

Противоречивите съобщения от Москва и Киев за контрола над града идват на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната. При тези преговори ситуацията на бойното поле остава един от основните фактори, които влияят върху позициите на участниците.

Към момента твърденията на двете страни относно контрола над Доброполе не са независимо потвърдени.