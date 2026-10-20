Киев отрече руските твърдения за превземането на Доброполе: Градът остава под украински контрол

Град Доброполе в Донецка област продължава да бъде под контрола на украинските въоръжени сили, а твърденията на Москва, че е превзет от руската армия, не отговарят на действителността. Това заяви ръководителят на канцеларията на украинския президент Кирило Буданов в публикация в Telegram, цитирана от УНИАН, предава News.bg.
Изявлението му е в отговор на съобщението на руския президент Владимир Путин от 16 октомври, когато той обяви, че руските войски са установили контрол над града.
Буданов подчерта, че на фона на сложните преговори за постигане на траен мир всички участници трябва да оценяват реалистично обстановката и да предоставят достоверна информация.
„В този сложен момент е необходимо всички страни да действат обмислено, по-специално да оценяват реално ситуацията и да предоставят достоверна информация. Обективният факт е, че Доброполе се намира под контрола на Украйна и следователно не може да става дума за каквото и да било „превземане“ на този украински град от руските войски“, заяви той.
Буданов обвини руския командващ, че подвежда Путин
Според ръководителя на украинската президентска канцелария командващият руската групировка войски „Център“, генерал-полковник Андрей Иванаев, съзнателно предоставя невярна информация на руския президент относно положението на фронта.
Буданов твърди, че руският генерал вече е докладвал за превземането на Доброполе и сега се опитва на всяка цена да постигне военен резултат, който да потвърди предишните му доклади.
По думите на украинския представител Иванаев оказва натиск върху подчинените си, отправя заплахи и им възлага неизпълними бойни задачи, за да демонстрира, че руските сили са установили контрол над града.
„Никакви лъжливи изявления няма да променят действителността“, подчерта Буданов.
Путин обяви руски контрол над няколко украински територии
На 16 октомври Владимир Путин заяви, че руските войски са превзели Доброполе. Той обяви също, че Луганска област вече се намира изцяло под руски контрол, докато украинските сили продължават да държат приблизително 10% от територията на Донецка област и около 16,5% от Запорожка област.
Украинските власти отхвърлиха тези твърдения.
Два дни по-късно, на 18 октомври, президентът Володимир Зеленски заяви, че Доброполе, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка продължават да бъдат под украински контрол.
Същевременно Зеленски призна, че обстановката в района на Доброполе остава сложна. По думите му украинските сили отблъскват руските щурмове и противодействат на опитите на противника да проникне в отбранителните им позиции.
Доброполе остава важно за отбраната в Донецка област
Доброполе се намира в западната част на Донецка област и има значение за украинската отбрана в този участък на фронта.
Противоречивите съобщения от Москва и Киев за контрола над града идват на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната. При тези преговори ситуацията на бойното поле остава един от основните фактори, които влияят върху позициите на участниците.
Към момента твърденията на двете страни относно контрола над Доброполе не са независимо потвърдени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сър Пичук
Коментиран от #9, #14, #19, #25, #26
17:35 20.10.2026
2 Те и за АРТЕМОВСК/Бахмут
Коментиран от #5, #15
17:35 20.10.2026
3 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:36 20.10.2026
4 След 10 дена
17:36 20.10.2026
5 Търси се
До коментар #2 от "Те и за АРТЕМОВСК/Бахмут":Стоянчо пуканката къде е?
Коментиран от #10
17:36 20.10.2026
6 Пич
Коментиран от #12
17:37 20.10.2026
7 УЖАС
17:38 20.10.2026
8 Пуснете
17:38 20.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Е ти пък
До коментар #5 от "Търси се":Как къде, сиси си варди Бахмут.
17:40 20.10.2026
11 Съдията
17:41 20.10.2026
12 Шопо
До коментар #6 от "Пич":Закарпатието е унгарска територия сега е момента унгарците да си я вземат.
Лвов също.
17:44 20.10.2026
13 аха
17:44 20.10.2026
14 111
До коментар #1 от "Сър Пичук":Още по тежка обида е да симпатизираш на наркомана зеленски, който убива собствения си народ , воювайки срещу втората армия в света и нямащ никакво собствено оръжие. Всеки ден ходи да проси пари и оръжие в европа. Каква може да е съдбата на просеците- да ги изядат мишките под някой мост. Той няма пари да си изхрани народа, а тръгнал да побеждава русия.
Коментиран от #23
17:44 20.10.2026
15 Те и според руснаците и КРАЙЦЕРА Москва
До коментар #2 от "Те и за АРТЕМОВСК/Бахмут":Още плава.
Коментиран от #18
17:46 20.10.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
ОСВОБОДЕНИ СА И СЕЛАТА ОКОЛО ТЯХ:((
.....
ДОБРОПОЛЕ СЕ ПРОЧИСТВА ОТ РУСКИ ВОЙНИЦИ УКРИЛИ СЕ В СГРАДИТЕ:((
....
ИСТИНСКА МЕСОМЕЛАЧКА:((
Коментиран от #22
17:46 20.10.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
В ЧУВАЛ Е 63 МОТОСТРЕЛКОВА БРИГАДА НА РУСКИТЕ ПЕХОТНИ СИЛИ;(((
....
МНОГО СЕ ПРЕДАДОХА А ДРУГИ ОТСТЪПВАТ ПОД ПРИКРИТИЕТО НА НОЩА
17:47 20.10.2026
18 Ъхууу
До коментар #15 от "Те и според руснаците и КРАЙЦЕРА Москва":То и А.Линкълн още действа
17:48 20.10.2026
19 Мдаа
До коментар #1 от "Сър Пичук":Много жлъч, изглежда фронта себе размърдал..
Как се пише Добро поле или слято, Доброполе?
17:49 20.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Никой не обича просяци наркомани,
17:49 20.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Интересно
До коментар #14 от "111":Дали пък не воюва с нашественици? Не иска нищо тяхно. Или иска?
Коментиран от #28
17:50 20.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ПОПИТАЛИ
До коментар #1 от "Сър Пичук":РАДИО ЕРЕВАН КОЙ Е СЪР ПИЧУК
ОТГОВОРА Е ЧЕ НЕ Е ИМЕ А ОЗНАЧАВА ГОЛ ОХЛЮВ НА ХИНДИ
ТОЕСТ ПЛУЖЕК
17:56 20.10.2026
27 ЕТО ГО И ТОЯ ОМАЗАН ВЕЛИК МИСЛИТЕЛ
АМИ ВИЖТЕ , ПООГЛЕДАЙТЕ ПОВЕДЕНИЕТО ИМ , ЧУЙТЕ ШАБЛОННИТЕ ИМ ДРЪНКАНИЦИ СПУСНАТИ ОТ ФАШИЗШЧАДИТА, И НА НЕГО И НА КЛИЧКО И НА ЦЯЛАТРА ИМ УПРАВА , АДЖИБА АКО НЕ НАЛИВАТ НЕПРЕКЪСНАТО МИЛИОНИ В БАКОВИТЕ ИМ СМЕТКИ , ТАКА ЛИ ЩЯХА ДА ИЗГЛЕЖДАТ- КРОТКО ПОДМАЗНО МАНТРУВАНЕ НА МИЛИТЕ ИМ КОРАТОРИ??? ПРОСТО СЕ РАЗПОЗНАВАТ ПО ТИПА ГОВОРЕНЕ , ИМА ЗНАЦИ КОИТО НЕ МОГАТ ДА СКРИЯТ !!
18:02 20.10.2026
28 1111
До коментар #23 от "Интересно":Тези "нашественици" 8 г го търпяха как тероризира руското население и 8 г го чакаха да изпълни минските споразумения, ратифицирани от Съвета за сигурност на ООН, включващ САЩ, Франция, Англия и Китай. Зеленски избра да бъде бухалка в ръцете на запада срещу Русия. Употребиха го и предстои да го изоставят, защото следващите в Германия и Франция изобщо не им е до украйна. Зеленски ги върна 100 г назад от преди Ленин и електрификацията му.
18:02 20.10.2026
29 ВСУ ОЩЕ ПРИСЪСТВА
УСЕЩА СЕ ПО МИРИЗМАТА
18:06 20.10.2026