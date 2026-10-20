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Медведев: Отношенията между Русия и САЩ са увредени за десетилетия напред

Медведев: Отношенията между Русия и САЩ са увредени за десетилетия напред

20 Октомври, 2026 17:47 448 8

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Бившият руски президент разкритикува Доналд Тръмп и американската санкционна политика, като определи „Закона Греъм“ като системен русофобски ход.

Медведев: Отношенията между Русия и САЩ са увредени за десетилетия напред - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и бивш президент на страната Дмитрий Медведев отправи критики към Съединените щати и американския президент Доналд Тръмп. Според него отношенията между Москва и Вашингтон са увредени за десетилетия напред, съобщава „Ехото на Москва“, предава News.bg.

Медведев определи Тръмп като прагматичен политик с изразен бизнес усет, но постави под съмнение стратегическите му способности. По думите му някои решения на американския президент, включително т.нар. „дизелова сделка“ с Русия, биха могли да донесат осезаеми икономически ползи.

„Настоящият, крайно самовлюбен стопанин на Белия дом всъщност е много прагматичен човек. Казано направо, той не е кой знае какъв стратег, но притежава остър бизнес инстинкт. Както „дизеловата сделка“ с Русия, така и редица други ходове биха могли да му донесат съвсем осезаеми дивиденти“, заяви Медведев.

Според него обаче подобен прагматизъм не е достатъчен, за да се подобрят отношенията между двете държави. Като основен повод за недоволството си той посочи т.нар. „Закон Греъм“ - законодателство, насочено към засилване на строгите санкции както срещу Русия, така и срещу Иран.

Медведев определи „Закона Греъм“ като русофобски

Бившият руски президент определи законопроекта като „системен русофобски ход на американския елит, замислен да действа десетилетия наред“.

Той заяви, че последиците от подобно законодателство могат да се усещат в продължение на поколения, като същевременно постави под въпрос неговата законност и съответствието му с принципите на международния ред.

„Напълно възможно е нашите внуци да живеят при условията, наложени от този закон. От гледна точка на основите на международния ред, това законодателство е напълно неправомерно; то представлява незаконно посегателство върху правата на Русия и нейните граждани - нещо, което би могло дори да се квалифицира като акт на геноцид“, заяви Медведев.

Той изрази опасения, че дори евентуално решение за спиране на действието на определени разпоредби няма да доведе до трайна промяна. Според него подобен ход би могъл просто да прерасне в продължителна кампания на изнудване и пазарлъци с Русия по различни въпроси.

Москва и Вашингтон остават системни противници

В заключение Медведев заяви, че според него отношенията между Русия и САЩ отново са сериозно увредени и перспективите за промяна остават ограничени в дългосрочен план.

„Какви изводи можем да си направим от това? Съвсем прости. Трябва да признаем, че отношенията между Русия и САЩ отново са увредени за десетилетия напред. Ние сме били, сме и ще останем системни противници“, заключи бившият руски президент.


Русия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 1 Отговор
    Прозрачната игра на доброто и лошото ченге!!!

    17:50 20.10.2026

  • 2 Виждащ

    7 0 Отговор
    Просрочения циркаджия ще си купи бръшлян в скоро време, както вървят нещата.

    17:52 20.10.2026

  • 3 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 4 .....

    4 0 Отговор
    Ми укрофобския ход

    17:54 20.10.2026

  • 5 Ами

    2 2 Отговор
    Накрая големите ще се разберат, а зеления по средата ще стане на ваденка,

    17:54 20.10.2026

  • 6 арбалета 🎯

    4 0 Отговор
    Със и без закона Греъм , Щатите и Русия не са били , няма и да бъдат нещо различно от противници . Това и малките деца го знаят .

    17:59 20.10.2026

  • 7 На Русия

    0 3 Отговор
    САЩ не и е нужен. За десетилетия напред нека да си живеят мизерно зад океана и да се радват на 1% свръхбогати

    18:05 20.10.2026

  • 8 На Русия надали

    1 0 Отговор
    Марко Рубио ще и липсва или зетя и Къшнар

    18:06 20.10.2026

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