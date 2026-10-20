Полският парламент гласува два законопроекта за облекчаване на строгите ограничения върху абортите

Полският парламент ще гласува днес два законопроекта, свързани с абортите, съобщава Франс прес. Законодателството в тази област в Полша остава сред най-рестриктивните в Европейския съюз, предава БТА.

Първото предложение е внесено от партията „Гражданска коалиция“ на министър-председателя Доналд Туск и от Левицата. То предвижда частична декриминализация на абортите, както и премахване на наказателната отговорност за оказване на помощ при извършването им. В момента подобно деяние се наказва с лишаване от свобода до три години.

Вторият законопроект е внесен от по-консервативните партньори в управляващата коалиция - „Полша 2050“ и Полската народна партия. Целта му е да отмени решение на Конституционния съд от 2020 г., с което бяха забранени абортите при тежки увреждания на плода.

Разногласията в управляващата коалиция забавят реформата

Правителството на Доналд Туск обеща да либерализира законодателството за абортите още преди да спечели парламентарните избори през 2023 г. Различията в позициите на партньорите в управляващата коалиция обаче забавиха процеса.

В традиционно католическата Полша абортът понастоящем е разрешен само при две обстоятелства: когато бременността е резултат от престъпление, например изнасилване или кръвосмешение, или когато съществува риск за живота или здравето на майката.

Двата законопроекта предлагат различни подходи към промяната на действащите ограничения, но резултатът от гласуванията остава несигурен. Причините са разногласията сред управляващите и позицията на дясната опозиция.

Президентско вето може да блокира промените

Допълнителна пречка пред евентуалната либерализация е възможността президентът Карол Навроцки да наложи вето върху законодателните промени.

Навроцки е подкрепян от опозиционната партия „Право и справедливост“, а позицията му създава риск дори одобрени от парламента предложения да не доведат до промяна на действащото законодателство.

Така бъдещето на реформата остава неясно както заради различията между политическите сили в парламента, така и заради възможността президентът да блокира приетите текстове.