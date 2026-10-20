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Франция изпраща армейски части в подкрепа на полицията след ескалацията на протестите

Франция изпраща армейски части в подкрепа на полицията след ескалацията на протестите

20 Октомври, 2026 18:29, обновена 20 Октомври, 2026 18:29 875 44

  • франция-
  • армейски части-
  • подкрепа-
  • ескалация-
  • протести

Властите в Париж подготвят засилени мерки за сигурност преди новите демонстрации в събота.

Франция изпраща армейски части в подкрепа на полицията след ескалацията на протестите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френските власти ще разположат армейски части в подкрепа на полицията за овладяване на ескалиралите ученически протести. Това обяви министърът на вътрешните работи Лоран Нунес, цитиран от The Independent, предава News.bg.

Военнослужещи от операция „Сантинел“ ще поемат част от задачите по охрана на стационарни обекти, с което ще освободят полицейски служители и жандармеристи за действия по поддържане на обществения ред.

„Ще мобилизираме личен състав от операция „Сантинел“, който да поеме функциите на силите за вътрешна сигурност - предимно за охрана на стационарни обекти. Това ще освободи полицейски служители и жандармеристи, които да изпълняват задачи, свързани с поддържането на обществения ред“, заяви Нунес пред депутатите в Националното събрание.

Вътрешният министър обеща изключително твърд полицейски отговор на протестите, планирани за събота. Предвижда се и увеличаване на броя на служителите по сигурността, които ще бъдат ангажирани с опазването на реда по време на демонстрациите.

Протестите се разраснаха заради недоволството от разходите за живот

Демонстрациите във Франция започнаха в средата на септември, когато ученици и студенти излязоха по улиците в предградията на Париж с искания за подобряване на състоянието на учебните заведения.

Впоследствие към протестиращите се присъединиха и граждани, недоволни от нарастващите разходи за живот. Постепенно демонстрациите се разпространиха и в други региони на страната.

Най-мащабната проява се състоя на 17 октомври, когато общонационалната демонстрация прерасна в безредици и сблъсъци. В този ден мародери разграбиха магазини, изпочупиха витрини, предизвикаха пожари и влязоха в стълкновения с полицията.

По данни на Френското министерство на вътрешните работи в протестите са участвали около 550 000 души. За разпръскване на тълпите силите за сигурност използваха сълзотворен газ, шокови гранати и водни оръдия.

Нунес пое отговорност за безредиците, Макрон отказа оставката му

По-рано Лоран Нунес призна, че ситуацията е излязла извън контрол. Той отбеляза, че броят на полицейските служители на терен не е бил достатъчен, за да овладее събралите се тълпи.

Министърът пое отговорност за случилото се и дори предложи да подаде оставка. Президентът Еманюел Макрон обаче отказа да я приеме.

Самият Макрон призна, че сред участниците в демонстрациите е имало не само радикални елементи, но и стотици хиляди граждани, които са обезпокоени от покачването на цените.

На този фон френските власти подготвят засилено присъствие на силите за сигурност преди следващите протести в събота, като включването на армейски части трябва да освободи допълнителен полицейски ресурс за овладяване на евентуални нови безредици.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оня с коня

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    да им е сладкоГОСПОДИНЕ и хляб да си носят за сиренето ха ха ха

    18:35 20.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 При НАТО е така

    13 2 Отговор
    Армейски части да окупират дори собствените си градове. Важното е нещо там да окупират и да имат окупационни управители на територии .. НАТО е това. Обаче можеше и по зле дабе...пак да поискат Саудитците да дойдат както беше по време на олиемпиадата ако си спомняте..

    18:38 20.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Овчар

    18 0 Отговор
    Когато човек пали и разрушава работното си място нито полиция нито армия нито извънземни могат да го спрат...! Олигархията мисли че армията ще сложи край на протестите но ние всички знаем че това е невъзможно..

    18:39 20.10.2026

  • 11 А пък аз направих сравнение

    17 0 Отговор
    В публикацията за социалното недоволство, качена тук днес в 10.09 ч.пишеше, че в Испания минималната заплата е 1221 евро, тоест два пъти по-висока от нашата минимална.
    Пишеше също така, че в Мадрид наем за апартамент с площ 80 кв.м. е 1130 евро, тоест 14,12 евро/кв.м.
    Проверих в сайтовете за имоти под наем. Оказва се, че апартамент с такава площ на ул. "Московска" в София се отдава за 1200 евро, тоес за 15 евро/кв.м, а на ул "Л.Каравелов" пак апартамент с площ 80 кв.м. се дава под наем за 1250 евро, тоест за 15.62 евро/кв.м.
    Испанците се бунтуват, ние си питаме ушите.
    Не пренебрегвам воплите на наемодателите относно това в какъв вид остават апартаментите след мнозина от наемателите, но не пренебрегвам и нищожността на минималната заплата у нас.

    18:40 20.10.2026

  • 12 При НАТО е така

    16 1 Отговор
    армейски части в градовете е реално военно положение. Честито еврозонци-атлантенца

    18:40 20.10.2026

  • 13 Питам

    17 3 Отговор
    Какво стана с правата на човекът бе , французки либерасти ??? От какъв зор френската армия ще изземва полицейски функции , за да атакува противоконституционно срещу френският народ ?

    Коментиран от #19, #36

    18:42 20.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хубаво гледайте как НАТО

    13 2 Отговор
    Окупира Париж и мислете!

    18:45 20.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пампаец

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "ХВЪРЛЯЙТЕ БЕНЗИН В ОГЪНЯ":

    Няма проблем ! Русия ще прати един танкер с бензин на френският народ , за да може той да защити човешките си права от геноцида на който го подлага противоконституционната либерастия на Макрон !

    18:46 20.10.2026

  • 19 Соваж бейби

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Питам":

    Ти защо си притеснен да не си в тукашни организации ,ще намерят заловените си плащат за мизерията .Докато трае почистването ще има армия ,французите искат отмъщение,и автобуси с натрапници към родините им.

    Коментиран от #26

    18:46 20.10.2026

  • 20 Деца гледайте и помнете

    9 2 Отговор
    армейски части срещу ученически протести ! Гледайте и помнете и мислете че чичковците от НАТО може да ви наръгат с нож или да ви застрелят. Те са обучени убийци и терористи. Деца пазете се от НАТО !

    Коментиран от #29

    18:48 20.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тва вече с армията

    5 1 Отговор
    Си е гражданска война

    18:52 20.10.2026

  • 24 Айдее ЕС ту тууу

    6 1 Отговор
    Ученически протести, ама друг път! На протестите във Франция не случайно пеят "Катюша "!

    18:53 20.10.2026

  • 25 Джамбаза

    7 0 Отговор
    Отмениха изборите в Румъния, ще ги отменят и във Франция.

    18:54 20.10.2026

  • 26 Питам

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Соваж бейби":

    От националният отбор по футбол на Франция ли ще почват депортацията?:-))))))

    Коментиран от #30

    18:54 20.10.2026

  • 27 А такаа...

    5 2 Отговор
    Сега е момента да пратим военен контигент да окупира Париж и да си го върнем за първата световна война когато София е била окупирана от френската армия. Радев веднага да праща родните ни окупатори

    18:54 20.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Соваж бейби

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Деца гледайте и помнете":

    Кои ученици Бали Багайоко и роднините му настанили се в Франция техните деца които дори не учат ,а запалиха Франция,армията е за тях .

    Коментиран от #38

    18:56 20.10.2026

  • 30 Соваж бейби

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Питам":

    По ред на номерата с домовата книга в гетата и до тях ще стигнат .

    18:57 20.10.2026

  • 31 Атлантическият нацизъм

    6 1 Отговор
    е факт. Той не е наратив а е реалност в Европа и ако някой до сега се е съмнявал в това би трябвало вече да е изтрезнял.

    18:58 20.10.2026

  • 32 Пич

    4 0 Отговор
    Ц ц ц ц........ като кажа нещо, незнам как точно толкова бързо реагират, но го правят!!!

    19:00 20.10.2026

  • 33 Атлантическият нацизъм

    4 1 Отговор
    Тепърва ще си показва кървавите зъби. Това е само началото

    19:01 20.10.2026

  • 34 Ами

    5 1 Отговор
    Армия ще защитава управляващите в демократична Франция :)
    А разправят, че в Русия било диктатура.

    19:01 20.10.2026

  • 35 Махайте западните лидери

    6 0 Отговор
    Унищожават Европа 90 плюс 70 милиарда за Украйна и НАТО срещу учениците на Европа

    19:02 20.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Не думай момче

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Демократ":

    Ама хич няма панелки във Франция нали? хахахаха...

    19:03 20.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Ще тренират за Източния фронт в Украйна.

    19:06 20.10.2026

  • 40 Ако обявят учениците

    2 0 Отговор
    и за "вътрешен враг" тогава НАТО ще може и законно да ги избие до крак по новата поправка в която е написано "външни" и добавиха преди година и "вътрешни врагове" нацистите. Не се шегувам. Темата е много сериозна и всичко мина на тъмно

    19:09 20.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Терористичното НАТО окупира Париж

    1 0 Отговор
    Никой няма право срещу поскъпването на живот и крадливата олигархия да протестира. Това е Атлантизма другари. Съпротивата само с партизански отряди и подривна дейност е възможна

    19:26 20.10.2026

  • 44 Невероятно нали?

    0 0 Отговор
    Министърът пое отговорност за случилото се като вкара армия...

    19:27 20.10.2026

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