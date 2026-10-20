Франция изпраща армейски части в подкрепа на полицията след ескалацията на протестите

Френските власти ще разположат армейски части в подкрепа на полицията за овладяване на ескалиралите ученически протести. Това обяви министърът на вътрешните работи Лоран Нунес, цитиран от The Independent, предава News.bg.

Военнослужещи от операция „Сантинел“ ще поемат част от задачите по охрана на стационарни обекти, с което ще освободят полицейски служители и жандармеристи за действия по поддържане на обществения ред.

„Ще мобилизираме личен състав от операция „Сантинел“, който да поеме функциите на силите за вътрешна сигурност - предимно за охрана на стационарни обекти. Това ще освободи полицейски служители и жандармеристи, които да изпълняват задачи, свързани с поддържането на обществения ред“, заяви Нунес пред депутатите в Националното събрание.

Вътрешният министър обеща изключително твърд полицейски отговор на протестите, планирани за събота. Предвижда се и увеличаване на броя на служителите по сигурността, които ще бъдат ангажирани с опазването на реда по време на демонстрациите.

Протестите се разраснаха заради недоволството от разходите за живот

Демонстрациите във Франция започнаха в средата на септември, когато ученици и студенти излязоха по улиците в предградията на Париж с искания за подобряване на състоянието на учебните заведения.

Впоследствие към протестиращите се присъединиха и граждани, недоволни от нарастващите разходи за живот. Постепенно демонстрациите се разпространиха и в други региони на страната.

Най-мащабната проява се състоя на 17 октомври, когато общонационалната демонстрация прерасна в безредици и сблъсъци. В този ден мародери разграбиха магазини, изпочупиха витрини, предизвикаха пожари и влязоха в стълкновения с полицията.

По данни на Френското министерство на вътрешните работи в протестите са участвали около 550 000 души. За разпръскване на тълпите силите за сигурност използваха сълзотворен газ, шокови гранати и водни оръдия.

Нунес пое отговорност за безредиците, Макрон отказа оставката му

По-рано Лоран Нунес призна, че ситуацията е излязла извън контрол. Той отбеляза, че броят на полицейските служители на терен не е бил достатъчен, за да овладее събралите се тълпи.

Министърът пое отговорност за случилото се и дори предложи да подаде оставка. Президентът Еманюел Макрон обаче отказа да я приеме.

Самият Макрон призна, че сред участниците в демонстрациите е имало не само радикални елементи, но и стотици хиляди граждани, които са обезпокоени от покачването на цените.

На този фон френските власти подготвят засилено присъствие на силите за сигурност преди следващите протести в събота, като включването на армейски части трябва да освободи допълнителен полицейски ресурс за овладяване на евентуални нови безредици.