Франция изпраща армейски части в подкрепа на полицията след ескалацията на протестите

Френските власти ще разположат армейски части в подкрепа на полицията за овладяване на ескалиралите ученически протести. Това обяви министърът на вътрешните работи Лоран Нунес, цитиран от The Independent, предава News.bg.
Военнослужещи от операция „Сантинел“ ще поемат част от задачите по охрана на стационарни обекти, с което ще освободят полицейски служители и жандармеристи за действия по поддържане на обществения ред.
„Ще мобилизираме личен състав от операция „Сантинел“, който да поеме функциите на силите за вътрешна сигурност - предимно за охрана на стационарни обекти. Това ще освободи полицейски служители и жандармеристи, които да изпълняват задачи, свързани с поддържането на обществения ред“, заяви Нунес пред депутатите в Националното събрание.
Вътрешният министър обеща изключително твърд полицейски отговор на протестите, планирани за събота. Предвижда се и увеличаване на броя на служителите по сигурността, които ще бъдат ангажирани с опазването на реда по време на демонстрациите.
Протестите се разраснаха заради недоволството от разходите за живот
Демонстрациите във Франция започнаха в средата на септември, когато ученици и студенти излязоха по улиците в предградията на Париж с искания за подобряване на състоянието на учебните заведения.
Впоследствие към протестиращите се присъединиха и граждани, недоволни от нарастващите разходи за живот. Постепенно демонстрациите се разпространиха и в други региони на страната.
Най-мащабната проява се състоя на 17 октомври, когато общонационалната демонстрация прерасна в безредици и сблъсъци. В този ден мародери разграбиха магазини, изпочупиха витрини, предизвикаха пожари и влязоха в стълкновения с полицията.
По данни на Френското министерство на вътрешните работи в протестите са участвали около 550 000 души. За разпръскване на тълпите силите за сигурност използваха сълзотворен газ, шокови гранати и водни оръдия.
Нунес пое отговорност за безредиците, Макрон отказа оставката му
По-рано Лоран Нунес призна, че ситуацията е излязла извън контрол. Той отбеляза, че броят на полицейските служители на терен не е бил достатъчен, за да овладее събралите се тълпи.
Министърът пое отговорност за случилото се и дори предложи да подаде оставка. Президентът Еманюел Макрон обаче отказа да я приеме.
Самият Макрон призна, че сред участниците в демонстрациите е имало не само радикални елементи, но и стотици хиляди граждани, които са обезпокоени от покачването на цените.
На този фон френските власти подготвят засилено присъствие на силите за сигурност преди следващите протести в събота, като включването на армейски части трябва да освободи допълнителен полицейски ресурс за овладяване на евентуални нови безредици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 оня с коня
До коментар #3 от "оня с коня":да им е сладкоГОСПОДИНЕ и хляб да си носят за сиренето ха ха ха
18:35 20.10.2026
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8 При НАТО е така
18:38 20.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Овчар
18:39 20.10.2026
11 А пък аз направих сравнение
Пишеше също така, че в Мадрид наем за апартамент с площ 80 кв.м. е 1130 евро, тоест 14,12 евро/кв.м.
Проверих в сайтовете за имоти под наем. Оказва се, че апартамент с такава площ на ул. "Московска" в София се отдава за 1200 евро, тоес за 15 евро/кв.м, а на ул "Л.Каравелов" пак апартамент с площ 80 кв.м. се дава под наем за 1250 евро, тоест за 15.62 евро/кв.м.
Испанците се бунтуват, ние си питаме ушите.
Не пренебрегвам воплите на наемодателите относно това в какъв вид остават апартаментите след мнозина от наемателите, но не пренебрегвам и нищожността на минималната заплата у нас.
18:40 20.10.2026
12 При НАТО е така
18:40 20.10.2026
13 Питам
Коментиран от #19, #36
18:42 20.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хубаво гледайте как НАТО
18:45 20.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пампаец
До коментар #7 от "ХВЪРЛЯЙТЕ БЕНЗИН В ОГЪНЯ":Няма проблем ! Русия ще прати един танкер с бензин на френският народ , за да може той да защити човешките си права от геноцида на който го подлага противоконституционната либерастия на Макрон !
18:46 20.10.2026
19 Соваж бейби
До коментар #13 от "Питам":Ти защо си притеснен да не си в тукашни организации ,ще намерят заловените си плащат за мизерията .Докато трае почистването ще има армия ,французите искат отмъщение,и автобуси с натрапници към родините им.
Коментиран от #26
18:46 20.10.2026
20 Деца гледайте и помнете
Коментиран от #29
18:48 20.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тва вече с армията
18:52 20.10.2026
24 Айдее ЕС ту тууу
18:53 20.10.2026
25 Джамбаза
18:54 20.10.2026
26 Питам
До коментар #19 от "Соваж бейби":От националният отбор по футбол на Франция ли ще почват депортацията?:-))))))
Коментиран от #30
18:54 20.10.2026
27 А такаа...
18:54 20.10.2026
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29 Соваж бейби
До коментар #20 от "Деца гледайте и помнете":Кои ученици Бали Багайоко и роднините му настанили се в Франция техните деца които дори не учат ,а запалиха Франция,армията е за тях .
Коментиран от #38
18:56 20.10.2026
30 Соваж бейби
До коментар #26 от "Питам":По ред на номерата с домовата книга в гетата и до тях ще стигнат .
18:57 20.10.2026
31 Атлантическият нацизъм
18:58 20.10.2026
32 Пич
19:00 20.10.2026
33 Атлантическият нацизъм
19:01 20.10.2026
34 Ами
А разправят, че в Русия било диктатура.
19:01 20.10.2026
35 Махайте западните лидери
19:02 20.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Не думай момче
До коментар #28 от "Демократ":Ама хич няма панелки във Франция нали? хахахаха...
19:03 20.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Сатана Z
19:06 20.10.2026
40 Ако обявят учениците
19:09 20.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Терористичното НАТО окупира Париж
19:26 20.10.2026
44 Невероятно нали?
19:27 20.10.2026