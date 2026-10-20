Лавров: Западът вече няма да бъде силата, която диктува правилата в света

Западът никога повече няма да бъде водещата сила, която определя правилата на международната сцена, тъй като светът се развива в друга посока. Това заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров по време на среща с випускници, които наскоро са започнали работа в дипломатическата служба на страната, съобщава ТАСС, предава News.bg.
По думите му глобалните промени в икономиката, политиката и международните финанси водят до трансформация на световния ред и до промяна в позициите на водещите сили.
„Сега, когато светът е поел в друга посока, историческият процес обективно трансформира икономиката, политиката и глобалните финанси. Западът вече няма да бъде главният играч, „който поръчва музиката“. Сега той прибягва до отчаяни мерки и се впуска в безпрецедентни авантюри“, заяви Лавров.
Лавров обвини Запада в безпрецедентни действия
В изказването си руският външен министър даде за пример действията на Съединените щати спрямо Венецуела, като спомена твърдението за отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му.
Лавров отправи критики и към продължителната подкрепа на европейските държави за украинските власти, която определи като подкрепа за „неонацисткия режим в Киев“.
„Вземете например отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му или пък постоянната, дългогодишна и безпрецедентна подкрепа на европейците за неонацисткия режим в Киев - режим, който те сега открито и без никакво притеснение описват като инструмент, чрез който целият Запад води война срещу Русия“, отбеляза руският министър.
Изявленията на Лавров отразяват позицията на Москва, че международният баланс на силите се променя и че западните държави губят досегашното си водещо положение в световните дела.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
18:57 20.10.2026
2 Ръша е фарс и пародия
Коментиран от #16, #23
18:59 20.10.2026
3 Герги
19:01 20.10.2026
4 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
19:01 20.10.2026
5 Джо Ножа
Коментиран от #31
19:02 20.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ЯСНО БЕШЕ
19:02 20.10.2026
8 Сър Пичук
Коментиран от #39, #42
19:02 20.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А кой ще бъде?
А за инсулта на Ким дали е чул?
19:03 20.10.2026
11 Новини
Коментиран от #14
19:04 20.10.2026
12 Не че
19:04 20.10.2026
13 Лавров
19:04 20.10.2026
14 Буахахаха
До коментар #11 от "Новини":Казва ти че са слушали и козирували досега. Обещава повече да не пада и става като му заповядат от запад
19:05 20.10.2026
15 само да попитам
19:05 20.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 122333
Изгубихте републикате и търсите да заграбите други държави, но уви
19:09 20.10.2026
18 Пич
Само хартийки без покритие, и биткойни, които дори хартийки нямат!!!
Но пък има страховити дългове!!!
Не успя в мечтата си да завземе безкрайните руски ресурси - значи, пътя му е само надолу!!!
Коментиран от #34, #46
19:10 20.10.2026
19 Срещу истината нищо не може да се каже
Коментиран от #78
19:10 20.10.2026
20 Хохо Бохо
Коментиран от #76, #86
19:11 20.10.2026
21 ОТ ОКРАИНА
Коментиран от #50
19:11 20.10.2026
22 Руска плевня
19:12 20.10.2026
23 🦉🦉🦉🦉
До коментар #2 от "Ръша е фарс и пародия":Май не виждаш какви ги вършат всички дето бягат на запад❗
Или само ти НЕ си разбрал, че във Франция палят и грабят точно "гостите и техните деца" , а не старите потомствени французи❗
19:12 20.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ГОЛЕМИЯТ ВЪПРОС Е
Коментиран от #59, #71
19:14 20.10.2026
26 Критик
19:15 20.10.2026
27 Точно така
19:15 20.10.2026
28 Пиянка с бялото знаме
19:16 20.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мишел
До коментар #5 от "Джо Ножа":Свиквай, че няма кой да тръгне срещу съюзът Китай, Русия и Северна Корея.
Коментиран от #41
19:16 20.10.2026
32 Защо ли Урсула мълчи
19:16 20.10.2026
33 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
34 Япония няма
До коментар #18 от "Пич":никакви ресурси, а беше 3 по БВП след САЩ и Китай. Сега е на 4 място, изпревари я Германия. След Русия най-много природни ресурси има Конго, и двете цъфнали та вързали. Без природни ресурси е и Тайван - производителят на 70% от световните чипове.
Коментиран от #58
19:18 20.10.2026
35 Ще ти се
19:20 20.10.2026
36 А КАЯ И УРСУЛА
19:21 20.10.2026
37 Калмук
Коментиран от #48
19:21 20.10.2026
38 1990 година
19:21 20.10.2026
39 Не е
До коментар #8 от "Сър Пичук":Днес левите партии на запад са фашисти. Десните имат прояви на реален комунизъм. Прочети Маркс от миналия век, и сравни с програмите на а крайно десните във Франция, Холандия и Германия.
19:21 20.10.2026
40 Ужасний Дебиль
19:21 20.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ами
До коментар #8 от "Сър Пичук":Франция сама си призна, че за последните 50 години
е организирала над 30 преврата в африкански държави.
Доказано е, че всики радикални ислямистки групировки
са създадени и поддържани от ЦРУ, МИ-6 или МОСАД.
Коминтерна бе разпуснат от Сталин още през 1943г.
19:22 20.10.2026
43 За тока не знам,
До коментар #29 от "Руснаци":но в блатата винаги има вода, а отгоре плува нефт. Бензин обаче нямате, а дизела изнасяте за първият световен производител на солярка - САЩ.
19:22 20.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #30 от "Срам":Как пък един клепар не замина за руският рай?
19:22 20.10.2026
46 Нещо не се връзва
До коментар #18 от "Пич":С тези руски безкрайно ресурси, не е ли логично всички е Русия да да еднакво богати и там да има безкрайно благоприятна среда за развитие и съществуване на човека? Реално Русия трябва да е рай на планетата? Така ли е в действителност?
Коментиран от #83
19:22 20.10.2026
47 дядя дръмпирушка!
19:23 20.10.2026
48 Хахахахаха
До коментар #37 от "Калмук":Вярваш ли си, я ми сподели американците какво спечелиха в Иран-само срам и позор, обаче гледам руснаците си спечелиха 90 % Донбас, 100 луганска, 80 Харковска и Запорожка, дай боже всяка армия която уж губи да взима толкова много нова земя хахахха и то предимно с доброволци хахахахах
Коментиран от #62, #70
19:23 20.10.2026
49 Никой
19:23 20.10.2026
50 СЛАБИ ОПОРКИ СА ТИ ДАЛИ
До коментар #21 от "ОТ ОКРАИНА":Не се справяш.Лягаш гладен като руснак.
Коментиран от #55
19:23 20.10.2026
51 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #60
19:23 20.10.2026
52 Ами то
19:24 20.10.2026
53 Западът?
Коментиран от #63, #65
19:24 20.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Лавров...ЧАДО
Коя ли сила ша спре запада....
19:26 20.10.2026
58 Пич
До коментар #34 от "Япония няма":Никога няма да схванеш картинката, защото я гледаш на парчета!!!
На Япония ако спреш ресурсите, ще я сринеш за един ден!!!
Същото и с Тайван!!!
Конго има едни неща, за които нищо не знае, и с които нищо не умее да прави!!!
И т.н.!
Само Русия и има, и може, и знае!!!
Коментиран от #67, #74
19:26 20.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Име
Коментиран от #66
19:27 20.10.2026
62 Хех
До коментар #48 от "Хахахахаха":Нищо не сте взели. Съсипахте си държавата. Само гледай като приключи този конфликт какво става в милата ти матушка.
Коментиран от #84
19:27 20.10.2026
63 Бойците ще направят
До коментар #53 от "Западът?":това което техните деди направиха в Петроград. Аврора, Зимния дворец, заместник на Ленин ще се намери.
19:28 20.10.2026
64 МИРЧЕВ МИ Е НАЗНАЧИЛ ЛИЧЕН ТОРОЛ
19:28 20.10.2026
65 Интересно
До коментар #53 от "Западът?":Ще стане много интересно като се върнат оцелелите от фронта.
19:28 20.10.2026
66 Анонимен
До коментар #61 от "Име":Засега още сме на път!
19:28 20.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Бай той Толстой
19:30 20.10.2026
69 Ти чакай да го изгонят Тръмп,
19:30 20.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #25 от "ГОЛЕМИЯТ ВЪПРОС Е":Коя армия бе
Тая дето пета година са мъчи с Донбас ли.
Коментиран от #88
19:31 20.10.2026
72 Абе кон
19:31 20.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 681
19:33 20.10.2026
76 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #20 от "Хохо Бохо":ЕС не води война като Русия и САЩ.
Май ЕС са най големите дяволи.
19:33 20.10.2026
77 Много ясно че
Коментиран от #82
19:33 20.10.2026
78 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #19 от "Срещу истината нищо не може да се каже":Тия бабки бомбят Путин на поразия
19:34 20.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Абе ние българите
19:36 20.10.2026
82 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #77 от "Много ясно че":Тоя ЗАПАД спуква от бомбене Путин.....
Кой ли е затънал.....
19:37 20.10.2026
83 Пич
До коментар #46 от "Нещо не се връзва":Тогава - къде е Рая на Планета!!!
При Тръмп...?!
При Урсулианците...?!
Няма да те обидя, защото зададе въпроса възпитано!
19:39 20.10.2026
84 Хахахахаха
До коментар #62 от "Хех":какво ще стане, да се готвят прибалтийските и поляците, ако продължават може да са следващите, тая държава уж 5 година е съсипана хахаха, а гледам продължават да мачкат
19:40 20.10.2026
85 Лошад не Кон
19:40 20.10.2026
86 Мусорчик
До коментар #20 от "Хохо Бохо":Това, върху което се упражняваш тьотя ли го каза? Нека видим малко статистика.
БВП на САЩ - 32,38 трилиона долара;
БВП на ЕС - 18 трилиона щатски долара;
БВП на Русия - 2,56 трилиона щатски долара;
БВП на Китай - 21,55 трилиона щатски долара.
Към Запада можеш да добавиш Канада, Великобритания, Япония, Ю. Корея, Австралия и още...
Рано е още да се отписва Запада с неговите 58% дял от световния пазар. И преди да извадиш ППС (стъкмистика) помисли как влияе ППС на покупката на един Мерцедес или дори Москвич примерно.
Коментиран от #89
19:41 20.10.2026
87 Прав е Лавров
19:41 20.10.2026
88 НЕ МИ ПОЗЛВАЙ НИКА, ЦЪРВУЛ
До коментар #71 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Мирчев ми е назначил личен трол.
19:43 20.10.2026
89 Хахахахаха
До коментар #86 от "Мусорчик":Ще ми обясниш ли кризата тогава в Англия, в Германия, в Франция - защо масово затварят заводи, защо има масови протести, защо имат огромни дългове хахах, защо не чух за такива неща в Русия - хем са във война 5 година и има 20 пакета санкции хахахаха
19:44 20.10.2026