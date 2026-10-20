Западът никога повече няма да бъде водещата сила, която определя правилата на международната сцена, тъй като светът се развива в друга посока. Това заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров по време на среща с випускници, които наскоро са започнали работа в дипломатическата служба на страната, съобщава ТАСС, предава News.bg.

По думите му глобалните промени в икономиката, политиката и международните финанси водят до трансформация на световния ред и до промяна в позициите на водещите сили.

„Сега, когато светът е поел в друга посока, историческият процес обективно трансформира икономиката, политиката и глобалните финанси. Западът вече няма да бъде главният играч, „който поръчва музиката“. Сега той прибягва до отчаяни мерки и се впуска в безпрецедентни авантюри“, заяви Лавров.

Лавров обвини Запада в безпрецедентни действия

В изказването си руският външен министър даде за пример действията на Съединените щати спрямо Венецуела, като спомена твърдението за отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му.

Лавров отправи критики и към продължителната подкрепа на европейските държави за украинските власти, която определи като подкрепа за „неонацисткия режим в Киев“.

„Вземете например отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му или пък постоянната, дългогодишна и безпрецедентна подкрепа на европейците за неонацисткия режим в Киев - режим, който те сега открито и без никакво притеснение описват като инструмент, чрез който целият Запад води война срещу Русия“, отбеляза руският министър.

Изявленията на Лавров отразяват позицията на Москва, че международният баланс на силите се променя и че западните държави губят досегашното си водещо положение в световните дела.