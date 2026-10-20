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Лавров: Западът вече няма да бъде силата, която диктува правилата в света

Лавров: Западът вече няма да бъде силата, която диктува правилата в света

20 Октомври, 2026 18:55 1 386 89

  • сергей лавров-
  • русия-
  • запад-
  • сила-
  • диктува-
  • правила

Руският външен министър заяви, че глобалните промени в икономиката, политиката и финансите променят международния баланс на силите.

Лавров: Западът вече няма да бъде силата, която диктува правилата в света - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Западът никога повече няма да бъде водещата сила, която определя правилата на международната сцена, тъй като светът се развива в друга посока. Това заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров по време на среща с випускници, които наскоро са започнали работа в дипломатическата служба на страната, съобщава ТАСС, предава News.bg.

По думите му глобалните промени в икономиката, политиката и международните финанси водят до трансформация на световния ред и до промяна в позициите на водещите сили.

„Сега, когато светът е поел в друга посока, историческият процес обективно трансформира икономиката, политиката и глобалните финанси. Западът вече няма да бъде главният играч, „който поръчва музиката“. Сега той прибягва до отчаяни мерки и се впуска в безпрецедентни авантюри“, заяви Лавров.

Лавров обвини Запада в безпрецедентни действия

В изказването си руският външен министър даде за пример действията на Съединените щати спрямо Венецуела, като спомена твърдението за отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му.

Лавров отправи критики и към продължителната подкрепа на европейските държави за украинските власти, която определи като подкрепа за „неонацисткия режим в Киев“.

„Вземете например отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му или пък постоянната, дългогодишна и безпрецедентна подкрепа на европейците за неонацисткия режим в Киев - режим, който те сега открито и без никакво притеснение описват като инструмент, чрез който целият Запад води война срещу Русия“, отбеляза руският министър.

Изявленията на Лавров отразяват позицията на Москва, че международният баланс на силите се променя и че западните държави губят досегашното си водещо положение в световните дела.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    29 24 Отговор
    Ех, тея комунисти, много са се наточили да вземат всичката власт.

    18:57 20.10.2026

  • 2 Ръша е фарс и пародия

    42 25 Отговор
    Е затова ли всички бягат на запад на тълпи,само рускоговорящи са няколко милиона

    Коментиран от #16, #23

    18:59 20.10.2026

  • 3 Герги

    26 16 Отговор
    Това най много Ви тежеше,ами кажи защо Социалистическият Лагер не определяше правилата в Света...а чифтокопитен...

    19:01 20.10.2026

  • 4 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    26 25 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    19:01 20.10.2026

  • 5 Джо Ножа

    27 22 Отговор
    Хахаха, тоя да не си мисли, че русийката и северна корея ще определят ред и правила.

    Коментиран от #31

    19:02 20.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ЯСНО БЕШЕ

    26 16 Отговор
    КАТО БЯЛ ДЕН. СВЪРШИ СЕ ТЯХНАТА.СЛЪНЦЕТО ИЗГРЯВА ОТ ИЗТОК,НА ЗАПАД ЗАЛЯЗВА.

    19:02 20.10.2026

  • 8 Сър Пичук

    23 16 Отговор
    Бившият СССР активно подпомагаше комунистически движения по целия свят. Тази подкрепа беше основен стълб на съветската външна политика и се основаваше на идеологическата концепция за „пролетарски интернационализъм“ и разпространение на световната революция. Начинът, по който Москва пренасочи влиянието си от лявото към крайнодясното пространство, отразява фундаментална промяна в идеологията, целите и стратегическата методология на руската държава. През годините Русия на Владимир Путин разви класически белези на фашизма - култ към лидера и персонализирана власт, имперски реваншизъм и ултранационализъм, симбиоза между държавата и корпоративния капитализъм, тотална репресия и ликвидиране на опозицията, войнстващ милитаризъм и култ към войната, митичен враг и мания за конспирация.

    Коментиран от #39, #42

    19:02 20.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А кой ще бъде?

    15 15 Отговор
    Кремъл? Хахахаха.
    А за инсулта на Ким дали е чул?

    19:03 20.10.2026

  • 11 Новини

    11 9 Отговор
    Кратко ясно и точно

    Коментиран от #14

    19:04 20.10.2026

  • 12 Не че

    11 14 Отговор
    някога е била, но поне пред Урсула и компания, гласът и се чуваше и зачитале повече. В момента, никой, ама никой не им обръща внимание, още по малко ги слуша. Самият факт, че не ги канят никъде или ги поканят отношението е като към туристи и само джафкат от кабинетите си в Брюксел е достатъчно показателен.

    19:04 20.10.2026

  • 13 Лавров

    16 11 Отговор
    Децата ни са там, пак ще слушаме.

    19:04 20.10.2026

  • 14 Буахахаха

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Новини":

    Казва ти че са слушали и козирували досега. Обещава повече да не пада и става като му заповядат от запад

    19:05 20.10.2026

  • 15 само да попитам

    18 14 Отговор
    Как воюва целия запад с Русия То вече нямаше да ви има бе пещерняци А Китай ами С корея не ви ли праща хиляди войници и оръжие

    19:05 20.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 122333

    13 10 Отговор
    А руската сила къде е, чакате помощ от други!?
    Изгубихте републикате и търсите да заграбите други държави, но уви

    19:09 20.10.2026

  • 18 Пич

    14 10 Отговор
    Запада няма пари и ресурси!!!
    Само хартийки без покритие, и биткойни, които дори хартийки нямат!!!
    Но пък има страховити дългове!!!
    Не успя в мечтата си да завземе безкрайните руски ресурси - значи, пътя му е само надолу!!!

    Коментиран от #34, #46

    19:10 20.10.2026

  • 19 Срещу истината нищо не може да се каже

    11 7 Отговор
    А какво да кажем за бабките Урсула и кая ..... Ха-ха-ха

    Коментиран от #78

    19:10 20.10.2026

  • 20 Хохо Бохо

    6 11 Отговор
    Геуропа е време да свикне, че е никоя. Тоя съюз се оказа потресващо кекав, византийците изкараха 3 века с нас, османците 5 века, на руснаците им разказахме играта за 45години, ЕС го приключихме за 20. САЩ смеят ли да ни станат съюзници?

    Коментиран от #76, #86

    19:11 20.10.2026

  • 21 ОТ ОКРАИНА

    11 7 Отговор
    Англосаксите ще вземат само на геврека дупката.

    Коментиран от #50

    19:11 20.10.2026

  • 22 Руска плевня

    8 8 Отговор
    Коньо отивай да рупаш слама.....

    19:12 20.10.2026

  • 23 🦉🦉🦉🦉

    11 12 Отговор

    До коментар #2 от "Ръша е фарс и пародия":

    Май не виждаш какви ги вършат всички дето бягат на запад❗
    Или само ти НЕ си разбрал, че във Франция палят и грабят точно "гостите и техните деца" , а не старите потомствени французи❗

    19:12 20.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ГОЛЕМИЯТ ВЪПРОС Е

    9 15 Отговор
    Кой сега ще спре руската армия?

    Коментиран от #59, #71

    19:14 20.10.2026

  • 26 Критик

    16 9 Отговор
    Дъртият катър 🫏 си дрънка дежурните глупости и си мисли ,че с празни приказки ще промени света .

    19:15 20.10.2026

  • 27 Точно така

    7 15 Отговор
    Западът няма да ни диктува правилата в България ! Шут на Запада

    19:15 20.10.2026

  • 28 Пиянка с бялото знаме

    14 7 Отговор
    Това изказване се нарича активно мероприятие и цели манипулация. Точно другото е. САЩ и Русия никога повече няма да бъдат световни сили и никога повече няма да им се позволи да си прехвърлят държавите в измислени от тях сфери на влияние за да ги ограбват. Китай трябва да се разграничи от тези фалирали империи на алчността и войната.

    19:16 20.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мишел

    5 14 Отговор

    До коментар #5 от "Джо Ножа":

    Свиквай, че няма кой да тръгне срещу съюзът Китай, Русия и Северна Корея.

    Коментиран от #41

    19:16 20.10.2026

  • 32 Защо ли Урсула мълчи

    9 10 Отговор
    Защо Урсула мълчи за протестите в Европа резултат от нейните санкции които реално са срещу европееца

    19:16 20.10.2026

  • 33 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 34 Япония няма

    12 6 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    никакви ресурси, а беше 3 по БВП след САЩ и Китай. Сега е на 4 място, изпревари я Германия. След Русия най-много природни ресурси има Конго, и двете цъфнали та вързали. Без природни ресурси е и Тайван - производителят на 70% от световните чипове.

    Коментиран от #58

    19:18 20.10.2026

  • 35 Ще ти се

    9 3 Отговор
    Отивай към яслите да хапнеш сено. След като оста на злото Русия - Иран - С. Корея - Китай бъде сломена, ще има изобилие от евтини ресурси за страните-люлка на цивилизацията и се надявам България да прояви разум и да остане от правилната страна, за да се възползва.

    19:20 20.10.2026

  • 36 А КАЯ И УРСУЛА

    5 5 Отговор
    Гледат тъпо.

    19:21 20.10.2026

  • 37 Калмук

    11 4 Отговор
    За Запада не знам, но Русия със сигурност оттече в канала. Вече други ѝ диктуват правилата, а Путин и котилото около него са само фигуранти. Някой преди 5 години допускаше ли, че втората "безаналогова" армия в света ще зависи от аятоласите и Ким ?!?!? За Китай и Щатите не говорим - те са в друга, недостижима за Русия, категория.

    Коментиран от #48

    19:21 20.10.2026

  • 38 1990 година

    5 3 Отговор
    Западът ви даде без пари 4 товарни самолета с кокошки. Да ядете.

    19:21 20.10.2026

  • 39 Не е

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Сър Пичук":

    Днес левите партии на запад са фашисти. Десните имат прояви на реален комунизъм. Прочети Маркс от миналия век, и сравни с програмите на а крайно десните във Франция, Холандия и Германия.

    19:21 20.10.2026

  • 40 Ужасний Дебиль

    5 2 Отговор
    Тове е нещо от сорта на, след всичките мръсотии където ви направихме, вече и вие ще умирате от глад не само ние ! Само че, тази радост на другаря Лавров дали се споделя от децата му които все още живечт на Запад !???

    19:21 20.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ами

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "Сър Пичук":

    Франция сама си призна, че за последните 50 години
    е организирала над 30 преврата в африкански държави.
    Доказано е, че всики радикални ислямистки групировки
    са създадени и поддържани от ЦРУ, МИ-6 или МОСАД.
    Коминтерна бе разпуснат от Сталин още през 1943г.

    19:22 20.10.2026

  • 43 За тока не знам,

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "Руснаци":

    но в блатата винаги има вода, а отгоре плува нефт. Бензин обаче нямате, а дизела изнасяте за първият световен производител на солярка - САЩ.

    19:22 20.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "Срам":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    19:22 20.10.2026

  • 46 Нещо не се връзва

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    С тези руски безкрайно ресурси, не е ли логично всички е Русия да да еднакво богати и там да има безкрайно благоприятна среда за развитие и съществуване на човека? Реално Русия трябва да е рай на планетата? Така ли е в действителност?

    Коментиран от #83

    19:22 20.10.2026

  • 47 дядя дръмпирушка!

    5 2 Отговор
    тоя гледа "ЗАПАДА" , ако кремъл е силата поне да има Яйца кокоши в масква и бензин ,а после да мисли запада..този ще бъде съден заедно с путин,като Военно-престъпник!

    19:23 20.10.2026

  • 48 Хахахахаха

    3 7 Отговор

    До коментар #37 от "Калмук":

    Вярваш ли си, я ми сподели американците какво спечелиха в Иран-само срам и позор, обаче гледам руснаците си спечелиха 90 % Донбас, 100 луганска, 80 Харковска и Запорожка, дай боже всяка армия която уж губи да взима толкова много нова земя хахахха и то предимно с доброволци хахахахах

    Коментиран от #62, #70

    19:23 20.10.2026

  • 49 Никой

    4 2 Отговор
    Ама гледате американски и европейски филми .

    19:23 20.10.2026

  • 50 СЛАБИ ОПОРКИ СА ТИ ДАЛИ

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "ОТ ОКРАИНА":

    Не се справяш.Лягаш гладен като руснак.

    Коментиран от #55

    19:23 20.10.2026

  • 51 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    4 4 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил.

    Коментиран от #60

    19:23 20.10.2026

  • 52 Ами то

    3 1 Отговор
    Май и СССР не ги диктува, евала на Китай

    19:24 20.10.2026

  • 53 Западът?

    7 2 Отговор
    Вие изпуснахте най-добрите си клиенти, които можеше да доите векове. Вместо да правите пари, вие си съсипахте икономиката и обезкървихте нацията. А какво ли ще стане като се завърнат у дома оцелелите ви бойци...

    Коментиран от #63, #65

    19:24 20.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Лавров...ЧАДО

    4 3 Отговор
    Западно оръжие бомби Путин
    Коя ли сила ша спре запада....

    19:26 20.10.2026

  • 58 Пич

    3 7 Отговор

    До коментар #34 от "Япония няма":

    Никога няма да схванеш картинката, защото я гледаш на парчета!!!
    На Япония ако спреш ресурсите, ще я сринеш за един ден!!!
    Същото и с Тайван!!!
    Конго има едни неща, за които нищо не знае, и с които нищо не умее да прави!!!
    И т.н.!
    Само Русия и има, и може, и знае!!!

    Коментиран от #67, #74

    19:26 20.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Име

    1 1 Отговор
    Светът не се нуждае от Сила!

    Коментиран от #66

    19:27 20.10.2026

  • 62 Хех

    4 4 Отговор

    До коментар #48 от "Хахахахаха":

    Нищо не сте взели. Съсипахте си държавата. Само гледай като приключи този конфликт какво става в милата ти матушка.

    Коментиран от #84

    19:27 20.10.2026

  • 63 Бойците ще направят

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "Западът?":

    това което техните деди направиха в Петроград. Аврора, Зимния дворец, заместник на Ленин ще се намери.

    19:28 20.10.2026

  • 64 МИРЧЕВ МИ Е НАЗНАЧИЛ ЛИЧЕН ТОРОЛ

    2 1 Отговор
    Това е повод за гордост.

    19:28 20.10.2026

  • 65 Интересно

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Западът?":

    Ще стане много интересно като се върнат оцелелите от фронта.

    19:28 20.10.2026

  • 66 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #61 от "Име":

    Засега още сме на път!

    19:28 20.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Бай той Толстой

    2 4 Отговор
    Гениален дипломат и умен мъж.По нищо не прилича на евроовца.

    19:30 20.10.2026

  • 69 Ти чакай да го изгонят Тръмп,

    3 2 Отговор
    пък ще видиме,как ще е тогава.

    19:30 20.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "ГОЛЕМИЯТ ВЪПРОС Е":

    Коя армия бе
    Тая дето пета година са мъчи с Донбас ли.

    Коментиран от #88

    19:31 20.10.2026

  • 72 Абе кон

    3 1 Отговор
    Имате ли Пейтриът?Зимата ще ви трябват.

    19:31 20.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 681

    2 0 Отговор
    Коня ако си мисли че той ще диктува😄🤣😂😂😂

    19:33 20.10.2026

  • 76 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хохо Бохо":

    ЕС не води война като Русия и САЩ.
    Май ЕС са най големите дяволи.

    19:33 20.10.2026

  • 77 Много ясно че

    1 2 Отговор
    Западът вече няма да бъде силата, която диктува правилата в света. Пари ли има или що ? Затънал в дългове до шия ще диктува

    Коментиран от #82

    19:33 20.10.2026

  • 78 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Срещу истината нищо не може да се каже":

    Тия бабки бомбят Путин на поразия

    19:34 20.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Абе ние българите

    1 1 Отговор
    Да не би да искаме Западът да ни диктува правилата ? А? Или пък искахме както на времето Турция да ни диктува правилата ?

    19:36 20.10.2026

  • 82 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Много ясно че":

    Тоя ЗАПАД спуква от бомбене Путин.....
    Кой ли е затънал.....

    19:37 20.10.2026

  • 83 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Нещо не се връзва":

    Тогава - къде е Рая на Планета!!!
    При Тръмп...?!
    При Урсулианците...?!
    Няма да те обидя, защото зададе въпроса възпитано!

    19:39 20.10.2026

  • 84 Хахахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Хех":

    какво ще стане, да се готвят прибалтийските и поляците, ако продължават може да са следващите, тая държава уж 5 година е съсипана хахаха, а гледам продължават да мачкат

    19:40 20.10.2026

  • 85 Лошад не Кон

    1 0 Отговор
    Ета Лавров.

    19:40 20.10.2026

  • 86 Мусорчик

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хохо Бохо":

    Това, върху което се упражняваш тьотя ли го каза? Нека видим малко статистика.
    БВП на САЩ - 32,38 трилиона долара;
    БВП на ЕС - 18 трилиона щатски долара;
    БВП на Русия - 2,56 трилиона щатски долара;
    БВП на Китай - 21,55 трилиона щатски долара.
    Към Запада можеш да добавиш Канада, Великобритания, Япония, Ю. Корея, Австралия и още...
    Рано е още да се отписва Запада с неговите 58% дял от световния пазар. И преди да извадиш ППС (стъкмистика) помисли как влияе ППС на покупката на един Мерцедес или дори Москвич примерно.

    Коментиран от #89

    19:41 20.10.2026

  • 87 Прав е Лавров

    0 1 Отговор
    Естествено. Като се вгледаме в икономиката, политиката и международните финанси нима не виждате трансформацията на световния ред и как Запада методично губи позиции ? А? От времената на колониализма е все на доло. Или не е вярно а?

    19:41 20.10.2026

  • 88 НЕ МИ ПОЗЛВАЙ НИКА, ЦЪРВУЛ

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Мирчев ми е назначил личен трол.

    19:43 20.10.2026

  • 89 Хахахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Мусорчик":

    Ще ми обясниш ли кризата тогава в Англия, в Германия, в Франция - защо масово затварят заводи, защо има масови протести, защо имат огромни дългове хахах, защо не чух за такива неща в Русия - хем са във война 5 година и има 20 пакета санкции хахахаха

    19:44 20.10.2026

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