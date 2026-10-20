Сикорски: Полша спира доставките на системи „Пейтриът“ за Украйна

Полша вече не разполага със свободни ракети за своите системи за противовъздушна отбрана Patriot, които да може да предостави на Украйна. Това заяви полският външен министър Радослав Сикорски в интервю за PAP, отговаряйки на въпрос дали Киев може да продължи да разчита на военна подкрепа от държавите в Европейския съюз, и по-специално от Полша, на фона на почти изчерпаните украински запаси от ракети прехващачи за Patriot, предава News.bg.

По думите на Сикорски недостигът на такива ракети се е задълбочил след неотдавнашните атаки, свързани с Иран. Той посочи, че Русия произвежда ракети с темпове, надхвърлящи възможностите на НАТО да ги прихваща, и определи ситуацията като „сериозен проблем“.

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Полският външен министър отбеляза, че някои държави членки на НАТО все още разполагат с ракети за системите Patriot, но Полша не е сред тях.

„Полша оказва максимално възможната подкрепа на Украйна, в конкретния случай обаче можем единствено да се присъединим към призивите към онези държави, които притежават ракети за Patriot, да ги споделят с Украйна“, заяви Сикорски.

Финансова помощ за Украйна

По отношение на финансовата подкрепа за Киев Сикорски посочи, че кредитният механизъм на Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро все още не е изчерпан напълно.

Същевременно той изрази увереност, че въпросът за прехвърлянето на замразените активи на Централната банка на Русия към Украйна неизбежно ще трябва отново да бъде обсъден.

Според първия дипломат на Варшава обаче е малко вероятно държавите от ЕС да постигнат компромис по този въпрос преди настъпването на зимата.

„Европейската комисия работи по намирането на нестандартни решения, така че Белгия - която в момента блокира споразумението - да не се чувства оставена сама пред риска от евентуални искове от страна на Русия“, заяви той.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Съединените щати забавят доставките на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Той уточни, че боеприпасите вече са платени от съюзници на Украйна по програмата PURL.

По данни, посочени от Зеленски, в момента САЩ доставят на Украйна едва по 12 ракети прехващачи за Patriot месечно.