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Сикорски: Полша спира доставките на системи „Пейтриът“ за Украйна
  Тема: Украйна

Сикорски: Полша спира доставките на системи „Пейтриът“ за Украйна

20 Октомври, 2026 19:29 783 28

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Радослав Сикорски заяви, че Варшава не разполага с излишни прехващачи за системите за противовъздушна отбрана.

Сикорски: Полша спира доставките на системи „Пейтриът“ за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полша вече не разполага със свободни ракети за своите системи за противовъздушна отбрана Patriot, които да може да предостави на Украйна. Това заяви полският външен министър Радослав Сикорски в интервю за PAP, отговаряйки на въпрос дали Киев може да продължи да разчита на военна подкрепа от държавите в Европейския съюз, и по-специално от Полша, на фона на почти изчерпаните украински запаси от ракети прехващачи за Patriot, предава News.bg.

По думите на Сикорски недостигът на такива ракети се е задълбочил след неотдавнашните атаки, свързани с Иран. Той посочи, че Русия произвежда ракети с темпове, надхвърлящи възможностите на НАТО да ги прихваща, и определи ситуацията като „сериозен проблем“.

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Полският външен министър отбеляза, че някои държави членки на НАТО все още разполагат с ракети за системите Patriot, но Полша не е сред тях.

„Полша оказва максимално възможната подкрепа на Украйна, в конкретния случай обаче можем единствено да се присъединим към призивите към онези държави, които притежават ракети за Patriot, да ги споделят с Украйна“, заяви Сикорски.

Финансова помощ за Украйна

По отношение на финансовата подкрепа за Киев Сикорски посочи, че кредитният механизъм на Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро все още не е изчерпан напълно.

Същевременно той изрази увереност, че въпросът за прехвърлянето на замразените активи на Централната банка на Русия към Украйна неизбежно ще трябва отново да бъде обсъден.

Според първия дипломат на Варшава обаче е малко вероятно държавите от ЕС да постигнат компромис по този въпрос преди настъпването на зимата.

„Европейската комисия работи по намирането на нестандартни решения, така че Белгия - която в момента блокира споразумението - да не се чувства оставена сама пред риска от евентуални искове от страна на Русия“, заяви той.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Съединените щати забавят доставките на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Той уточни, че боеприпасите вече са платени от съюзници на Украйна по програмата PURL.

По данни, посочени от Зеленски, в момента САЩ доставят на Украйна едва по 12 ракети прехващачи за Patriot месечно.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    25 3 Отговор
    Как ще коментира тази новина?

    Коментиран от #14

    19:31 20.10.2026

  • 2 Зеленски

    21 4 Отговор
    Не ми трябват ракети дайте ми пари.

    Коментиран от #17

    19:31 20.10.2026

  • 3 Диктор

    4 18 Отговор
    Дано Украйна да не бъде победена, че много лошо ще се отрази и на нас.

    Коментиран от #5, #16

    19:31 20.10.2026

  • 4 Смях

    12 2 Отговор
    Честито

    19:31 20.10.2026

  • 5 Я да

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Диктор":

    Не дрънкаш глупости!
    Кажи точно как?

    19:34 20.10.2026

  • 6 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    7 2 Отговор
    Че Полша ще слуша Тръмп.

    19:35 20.10.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 4 Отговор
    Лансират се съобщения че Ким Чен Ун е в кома и властта е в ръцете на сестра му Сбъдна се най лошият сценарий за който говорех от години Дано не е истина Има нещо вярно защото Северна Корея е започнала предислокация на войски по границата Тази жена няма да има милост

    19:36 20.10.2026

  • 8 Русия

    10 1 Отговор
    Спираме доставките за фашистка украйна защото скоро ще ни трябват да ги използваме срещу тях.

    19:37 20.10.2026

  • 9 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    Але ле е майкооо

    19:37 20.10.2026

  • 10 Хахахахаха

    7 1 Отговор
    Усещам как всеки бяга от потъващия кораб с бясна скорост, страхливите поляци усетих, че може да са следващите решиха да си запазят малко патриотчета хахахаха

    19:38 20.10.2026

  • 11 В средата на Октомври тази година

    5 1 Отговор
    Путин заяви, че „конкурентно предимство на Русия е наличието на оръжия и средства за поражение, каквито днес няма никой друг“. Едва ли той е имал предвид оръжията, които се използват във войната с Украйна, защото те са добре известни – от безпилотните въздушни, земни и морски платформи до различните крилати и балистични ракети. Едва ли е имал предвид и нашумелите стратегическа крилата ракета „Буревестник“ и подводен без екипажен апарат „Посейдон“, комплектувани с единствената в света ядрена енергетична установка. Поради това най-вероятно той е имал предвид създаденото чисто термоядрено оръжие.
    При взрива на чистото термоядрено оръжие се образува само инертен газ и поток от бързи неутрони, които предизвикват незначителна и краткотрайна радиация.

    Коментиран от #22, #24

    19:38 20.10.2026

  • 12 Утре

    7 1 Отговор
    Ами той Владимир Владимирович ви каза още преди 4 години. Каквото и да изпратите на Украйна, всичко ще изгори.

    19:39 20.10.2026

  • 13 Маринов

    7 2 Отговор
    12 ракети месечно е постижение. Как ги доставят, през Полша? Летище Жежов? И после по магистралата за Киев. Кога ли ще ги причакат и гръмнат накуп. Учудвам се, че този просяк Зеленски е жив.

    19:40 20.10.2026

  • 14 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    Джепането свърши в крайна и персийския залив.

    19:40 20.10.2026

  • 15 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Русия ще подари Лвов на Полша да си начешат крастата пановете

    19:41 20.10.2026

  • 16 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Диктор":

    Ха дано, ама надали ❗😉

    19:41 20.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да дават веднага без пари

    1 0 Отговор
    „Пейтриът“ на Украйна и да се набутат да си купят нови ! Народа ще го поеме

    19:44 20.10.2026

  • 21 Зеленски как ви звучи а?

    0 0 Отговор
    Ракетите са платени от съюзниците!!
    Този бих го убил лично.

    19:44 20.10.2026

  • 22 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "В средата на Октомври тази година":

    "създаденото чисто термоядрено оръжие"

    Моля опиши поне най-общо това чисто термоядрено оръжие!

    19:44 20.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Винкело

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "В средата на Октомври тази година":

    Ми то това е неутронната бомба бе, с която ни плашеха като ученици в часовете по военно, че гадните американци я измислили, за да ни унищожат хармонично развитите личности, а те да се настанят в панелките сетне.

    19:45 20.10.2026

  • 25 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Поляците знаят как да си опазят населението

    19:45 20.10.2026

  • 26 4567

    0 0 Отговор
    Тогава пригответе Катинската гора.

    19:46 20.10.2026

  • 27 Геро

    0 0 Отговор
    Може да спре и системата Плюс Пляс, крайния ефект ще е същия! От единия крачол в другия, все шляхта!

    19:46 20.10.2026

  • 28 Смешниците обаче още не са разбрали

    0 0 Отговор
    Че нито нещо могат да "прехвърлят" нито въобще замразени активи на Централната банка на Русия има в Европа реално.

    19:46 20.10.2026

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