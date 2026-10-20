Сикорски: Полша спира доставките на системи „Пейтриът“ за Украйна

Полша вече не разполага със свободни ракети за своите системи за противовъздушна отбрана Patriot, които да може да предостави на Украйна. Това заяви полският външен министър Радослав Сикорски в интервю за PAP, отговаряйки на въпрос дали Киев може да продължи да разчита на военна подкрепа от държавите в Европейския съюз, и по-специално от Полша, на фона на почти изчерпаните украински запаси от ракети прехващачи за Patriot, предава News.bg.
По думите на Сикорски недостигът на такива ракети се е задълбочил след неотдавнашните атаки, свързани с Иран. Той посочи, че Русия произвежда ракети с темпове, надхвърлящи възможностите на НАТО да ги прихваща, и определи ситуацията като „сериозен проблем“.
Полският външен министър отбеляза, че някои държави членки на НАТО все още разполагат с ракети за системите Patriot, но Полша не е сред тях.
„Полша оказва максимално възможната подкрепа на Украйна, в конкретния случай обаче можем единствено да се присъединим към призивите към онези държави, които притежават ракети за Patriot, да ги споделят с Украйна“, заяви Сикорски.
Финансова помощ за Украйна
По отношение на финансовата подкрепа за Киев Сикорски посочи, че кредитният механизъм на Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро все още не е изчерпан напълно.
Същевременно той изрази увереност, че въпросът за прехвърлянето на замразените активи на Централната банка на Русия към Украйна неизбежно ще трябва отново да бъде обсъден.
Според първия дипломат на Варшава обаче е малко вероятно държавите от ЕС да постигнат компромис по този въпрос преди настъпването на зимата.
„Европейската комисия работи по намирането на нестандартни решения, така че Белгия - която в момента блокира споразумението - да не се чувства оставена сама пред риска от евентуални искове от страна на Русия“, заяви той.
По-рано украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Съединените щати забавят доставките на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Той уточни, че боеприпасите вече са платени от съюзници на Украйна по програмата PURL.
По данни, посочени от Зеленски, в момента САЩ доставят на Украйна едва по 12 ракети прехващачи за Patriot месечно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
Коментиран от #14
19:31 20.10.2026
2 Зеленски
Коментиран от #17
19:31 20.10.2026
3 Диктор
Коментиран от #5, #16
19:31 20.10.2026
4 Смях
19:31 20.10.2026
5 Я да
До коментар #3 от "Диктор":Не дрънкаш глупости!
Кажи точно как?
19:34 20.10.2026
6 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
19:35 20.10.2026
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
19:36 20.10.2026
8 Русия
19:37 20.10.2026
9 И Киев е Руски
19:37 20.10.2026
10 Хахахахаха
19:38 20.10.2026
11 В средата на Октомври тази година
При взрива на чистото термоядрено оръжие се образува само инертен газ и поток от бързи неутрони, които предизвикват незначителна и краткотрайна радиация.
Коментиран от #22, #24
19:38 20.10.2026
12 Утре
19:39 20.10.2026
13 Маринов
19:40 20.10.2026
14 Анонимен
До коментар #1 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":Джепането свърши в крайна и персийския залив.
19:40 20.10.2026
15 И Киев е Руски
19:41 20.10.2026
16 🦉🦉🦉🦉
До коментар #3 от "Диктор":Ха дано, ама надали ❗😉
19:41 20.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да дават веднага без пари
19:44 20.10.2026
21 Зеленски как ви звучи а?
Този бих го убил лично.
19:44 20.10.2026
22 6135
До коментар #11 от "В средата на Октомври тази година":"създаденото чисто термоядрено оръжие"
Моля опиши поне най-общо това чисто термоядрено оръжие!
19:44 20.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Винкело
До коментар #11 от "В средата на Октомври тази година":Ми то това е неутронната бомба бе, с която ни плашеха като ученици в часовете по военно, че гадните американци я измислили, за да ни унищожат хармонично развитите личности, а те да се настанят в панелките сетне.
19:45 20.10.2026
25 И Киев е Руски
19:45 20.10.2026
26 4567
19:46 20.10.2026
27 Геро
19:46 20.10.2026
28 Смешниците обаче още не са разбрали
19:46 20.10.2026