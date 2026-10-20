Един загинал и 12 ранени при руските атаки с дронове срещу Киев

Един човек е загинал, а 12 души са ранени при руските атаки с дронове срещу Киев от началото на деня. Това съобщи директорката на отдела по здравеопазване към Киевската градска държавна администрация Тетяна Мостипан, цитирана от украинската новинарска агенция Укринформ, предава БТА.
Шестима от пострадалите са настанени в болница. Един от тях е в критично състояние, докато останалите петима са в сравнително стабилно състояние.
Междувременно киевската полиция съобщи за 11 ранени при атаките, като уточни, че една жена е изпаднала в състояние на шок.
Щети в пет района на столицата
По данни на правоохранителните органи руските удари с дронове през деня са нанесли щети в пет района на Киев - Голосеевски, Деснянски, Соломенски, Оболонски и Шевченковски.
Сред засегнатите обекти са жилищна сграда, лечебно заведение, ресторант и пазар. Повредени са и няколко автомобила.
На местата на ударите продължават работа разследващи екипи, сапьори, спасители и служители на други специализирани служби.
Укринформ отбелязва, че Русия продължава да атакува украинската столица с дронове, оборудвани с реактивни двигатели.
Поразен енергиен обект
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при руска атака е бил поразен енергиен обект в Шевченковски район на украинската столица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленски
Коментиран от #32
19:58 20.10.2026
2 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ
19:58 20.10.2026
3 Граф Сен Жермен
Моята армия веднъж изкла над 3000 сарацини само в едно сражение!
20:00 20.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И Киев е Руски
Масови фалити, нарастващи дългове, спад в жизнения стандарт и социални протести по френски - това е истинският кешбек, който Европа е получила за помощта си към Киев.
Коментиран от #8, #22, #31
20:02 20.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Руснаци
Коментиран от #12
20:02 20.10.2026
8 Зеленски
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Не ми пука за евро стадото
20:03 20.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 максим
До коментар #7 от "Руснаци":би следвало,да ти прави впечатление,че понякога тук се появява информация с закъснение от 2 дни.а доста пъти,не се споменават важни събития!
20:08 20.10.2026
13 КАПИТУЛАЦИЯТА НА БАНДЕРИЯ
20:09 20.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ДрБр
20:10 20.10.2026
16 И Киев е Руски
Коментиран от #18, #20
20:10 20.10.2026
17 Иван 1
20:13 20.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Стига с тоя Киев бе
Дайте нещо за Олешки!
20:14 20.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Укра
До коментар #10 от "Може и по добре да бият Урко фашистите":Мани мани! И на метрото в Киев руснаците му затварят входовете, че много мирише и се разнасят зарази.
20:17 20.10.2026
22 максим
До коментар #5 от "И Киев е Руски":за периода 26-27 година,украйна иска от ес помощ от 90 милиарда.сега е поискала допълнително още 70 милиарда.и зеленски е заплашвал европа с допълнително 20 милиона бежанци.а колко от тях ще пуснат,да излязат от украйна?
20:17 20.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 И Киев е Руски
Коментиран от #43, #45
20:20 20.10.2026
26 И Киев е Руски
До коментар #20 от "ЗАЩО":шА та цуна готин
20:21 20.10.2026
27 Без име..
20:21 20.10.2026
28 Слава кокаине
20:22 20.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Без име..
20:23 20.10.2026
31 Стоянчо Пуканката
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Двата изконни руски въпроса след такива катастрофални последствия са: Кто виноват? и "Что делать"?
За виновният-хм, не бих го оприличил като такъв, по-скоро като личност, който си върши професионално и съвестно работата. Такива задачи са му спуснали от Кремъл, и Той стриктно ги е изпълнявал. Те го направиха президент на Украйна, с презумцията да следва точно определен сценарии. И бидейки по призвание актьор, с лекота се е въплатил в ролята но добрият самарянин..
А на другият въпрос- ами нищо не може да се направи. Руснаците как пуснаха европцити по пързалката просто не е истина...
20:25 20.10.2026
32 Шопо
До коментар #1 от "Зеленски":Лошо е САЩ да са ти враг но по лошо е ако са ти приятел
20:25 20.10.2026
33 Без име..
Коментиран от #35, #36
20:27 20.10.2026
34 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО
Коментиран от #38, #40
20:30 20.10.2026
35 да си го кажем
До коментар #33 от "Без име..":Няма по-лошо нещо на тоя свят от това Русия да ти е приятел.Не случайно Русия приятели няма и целия свят я презира като тумор който трябва да бъде изкоренен ,за да може човечеството да си отдъхне.А иначе е все тая дали джудже като Русия ще ти е враг.Тези смешки се крепят точно на няколко шамара живот.Обичат да скачат обаче като пинчери и да джафкат ,след което се крият зад ядреното им оръжие иначе са едни тотални дребосъци.
Коментиран от #41
20:33 20.10.2026
36 Без много бръщолевене
До коментар #33 от "Без име..":Месец септември избити 50 000 руснака в Донбас.
Без много бръщолевене!
Коментиран от #37
20:33 20.10.2026
37 Хахахахаха
До коментар #36 от "Без много бръщолевене":Според кого - чакай сега прочетох неназован източник от Нато хахахахахахаха, смях, вярвай си и така може би по лесно ще преживееш мизерията в твоето семейство хахахаха
20:36 20.10.2026
38 Руснаци
До коментар #34 от "русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО":Малка Украйна??? 50 млн държава е малка хахахахаха, 50 млн държава подкрепяна от 50 страни и спонсорирана с оръжия и 600млрд и успехите и са????? Операция вивалди 277км освободена територия за 5 години
20:39 20.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
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41 Този коментар е премахнат от модератор.
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45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Само така
21:05 20.10.2026