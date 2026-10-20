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Един загинал и 12 ранени при руските атаки с дронове срещу Киев
  Тема: Украйна

Един загинал и 12 ранени при руските атаки с дронове срещу Киев

20 Октомври, 2026 19:56 824 46

  • киев-
  • русия-
  • атаки-
  • дронове-
  • ранени-
  • загинал

Ударите са засегнали пет района на украинската столица, като са нанесени щети на жилищна сграда, лечебно заведение, ресторант, пазар и автомобили. Един от ранените е в критично състояние.

Един загинал и 12 ранени при руските атаки с дронове срещу Киев - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а 12 души са ранени при руските атаки с дронове срещу Киев от началото на деня. Това съобщи директорката на отдела по здравеопазване към Киевската градска държавна администрация Тетяна Мостипан, цитирана от украинската новинарска агенция Укринформ, предава БТА.

Шестима от пострадалите са настанени в болница. Един от тях е в критично състояние, докато останалите петима са в сравнително стабилно състояние.

Междувременно киевската полиция съобщи за 11 ранени при атаките, като уточни, че една жена е изпаднала в състояние на шок.

Щети в пет района на столицата

По данни на правоохранителните органи руските удари с дронове през деня са нанесли щети в пет района на Киев - Голосеевски, Деснянски, Соломенски, Оболонски и Шевченковски.

Сред засегнатите обекти са жилищна сграда, лечебно заведение, ресторант и пазар. Повредени са и няколко автомобила.

На местата на ударите продължават работа разследващи екипи, сапьори, спасители и служители на други специализирани служби.

Укринформ отбелязва, че Русия продължава да атакува украинската столица с дронове, оборудвани с реактивни двигатели.

Поразен енергиен обект

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при руска атака е бил поразен енергиен обект в Шевченковски район на украинската столица.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски

    24 1 Отговор
    Пак не ме предупредиха партньорите

    Коментиран от #32

    19:58 20.10.2026

  • 2 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ

    19 2 Отговор
    Другото не е важно.

    19:58 20.10.2026

  • 3 Граф Сен Жермен

    13 2 Отговор
    Много несериозно воюва Русия!
    Моята армия веднъж изкла над 3000 сарацини само в едно сражение!

    20:00 20.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И Киев е Руски

    22 1 Отговор
    Изоставяйки евтината руска енергия, Европа е загубила стотици милиарди евро, а европейската индустрия е загубила важни конкурентни предимства.

    Масови фалити, нарастващи дългове, спад в жизнения стандарт и социални протести по френски - това е истинският кешбек, който Европа е получила за помощта си към Киев.

    Коментиран от #8, #22, #31

    20:02 20.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Руснаци

    21 2 Отговор
    Факти защо не пишете за поредната стрелба срещу полицай и тск - 3 ма ранени полицая и 3 тск в Киев, защо няма инфо, поредния отвлечен от улицата ама този път човека беше подготвен и си им го върна

    Коментиран от #12

    20:02 20.10.2026

  • 8 Зеленски

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Не ми пука за евро стадото

    20:03 20.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 максим

    15 1 Отговор

    До коментар #7 от "Руснаци":

    би следвало,да ти прави впечатление,че понякога тук се появява информация с закъснение от 2 дни.а доста пъти,не се споменават важни събития!

    20:08 20.10.2026

  • 13 КАПИТУЛАЦИЯТА НА БАНДЕРИЯ

    15 2 Отговор
    Ще има съществено отражение върху новофашистка Европа.

    20:09 20.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ДрБр

    13 1 Отговор
    И как така го няма дежурното загинало дете? Ама не сваляйте нивото!

    20:10 20.10.2026

  • 16 И Киев е Руски

    13 2 Отговор
    Слабо слабо Путин.В БГ то само на магистрала Тракия фирата е повече

    Коментиран от #18, #20

    20:10 20.10.2026

  • 17 Иван 1

    8 1 Отговор
    И две детски Хайде стига.

    20:13 20.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Стига с тоя Киев бе

    8 2 Отговор
    толкова ли е важен?
    Дайте нещо за Олешки!

    20:14 20.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Укра

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Може и по добре да бият Урко фашистите":

    Мани мани! И на метрото в Киев руснаците му затварят входовете, че много мирише и се разнасят зарази.

    20:17 20.10.2026

  • 22 максим

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    за периода 26-27 година,украйна иска от ес помощ от 90 милиарда.сега е поискала допълнително още 70 милиарда.и зеленски е заплашвал европа с допълнително 20 милиона бежанци.а колко от тях ще пуснат,да излязат от украйна?

    20:17 20.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    Само да питам въФ .Акти от кога са на ръкоделие

    Коментиран от #43, #45

    20:20 20.10.2026

  • 26 И Киев е Руски

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "ЗАЩО":

    шА та цуна готин

    20:21 20.10.2026

  • 27 Без име..

    6 1 Отговор
    И нас Ко ни интересува .1 умрял и 5 ранени..??Това става и в един малък град .от България .Окропите проляха първи кръв .,Първа Кръв,,,.Който е гледал ,знае какво ще става после ..Яко лобут по мусурата ..

    20:21 20.10.2026

  • 28 Слава кокаине

    7 1 Отговор
    Като крият оръдия в блоковете!

    20:22 20.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Без име..

    7 1 Отговор
    Даже малко се виждат .Трябва изобилие . Така ще спре Този луд ,луд ,Западнал запад..

    20:23 20.10.2026

  • 31 Стоянчо Пуканката

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Двата изконни руски въпроса след такива катастрофални последствия са: Кто виноват? и "Что делать"?

    За виновният-хм, не бих го оприличил като такъв, по-скоро като личност, който си върши професионално и съвестно работата. Такива задачи са му спуснали от Кремъл, и Той стриктно ги е изпълнявал. Те го направиха президент на Украйна, с презумцията да следва точно определен сценарии. И бидейки по призвание актьор, с лекота се е въплатил в ролята но добрият самарянин..

    А на другият въпрос- ами нищо не може да се направи. Руснаците как пуснаха европцити по пързалката просто не е истина...

    20:25 20.10.2026

  • 32 Шопо

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    Лошо е САЩ да са ти враг но по лошо е ако са ти приятел

    20:25 20.10.2026

  • 33 Без име..

    8 3 Отговор
    НАТО , ЕСССР сащ наляха 1 трлн,във война Какво получиха насреща ,Един боц в мусурата..Ахаха..Ще има в изобилие ..РФ е добър приятел,но много кофти враг.Оня немски кайзер ще излезе прав .,,Винаги първото предложение на руските е най доброто,,,.. Проверено тогава ,,и сега отново.

    Коментиран от #35, #36

    20:27 20.10.2026

  • 34 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО

    2 8 Отговор
    Терористите от безсилие вече водят война главно срещу цивилното население и инфраструктура.Фашистите от русия гледат да убиват основно майки ,деца и семейства.Отчаянието от това ,че си буквално прегазен от някаква малка Украйна и се налага САЩ ,Северна Корея,Белаурс ,Иран и Чечня да те спасяват най-вероятно е тежко

    Коментиран от #38, #40

    20:30 20.10.2026

  • 35 да си го кажем

    1 8 Отговор

    До коментар #33 от "Без име..":

    Няма по-лошо нещо на тоя свят от това Русия да ти е приятел.Не случайно Русия приятели няма и целия свят я презира като тумор който трябва да бъде изкоренен ,за да може човечеството да си отдъхне.А иначе е все тая дали джудже като Русия ще ти е враг.Тези смешки се крепят точно на няколко шамара живот.Обичат да скачат обаче като пинчери и да джафкат ,след което се крият зад ядреното им оръжие иначе са едни тотални дребосъци.

    Коментиран от #41

    20:33 20.10.2026

  • 36 Без много бръщолевене

    1 9 Отговор

    До коментар #33 от "Без име..":

    Месец септември избити 50 000 руснака в Донбас.
    Без много бръщолевене!

    Коментиран от #37

    20:33 20.10.2026

  • 37 Хахахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Без много бръщолевене":

    Според кого - чакай сега прочетох неназован източник от Нато хахахахахахаха, смях, вярвай си и така може би по лесно ще преживееш мизерията в твоето семейство хахахаха

    20:36 20.10.2026

  • 38 Руснаци

    7 1 Отговор

    До коментар #34 от "русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО":

    Малка Украйна??? 50 млн държава е малка хахахахаха, 50 млн държава подкрепяна от 50 страни и спонсорирана с оръжия и 600млрд и успехите и са????? Операция вивалди 277км освободена територия за 5 години

    20:39 20.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Само така

    1 0 Отговор
    Довечера пак,и утре,и вдругиден,и така докато фашисткия запад не спре да подкрепя терористичната киевска хунта,и не изпълнят исканията на Русия!

    21:05 20.10.2026

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