Един загинал и 12 ранени при руските атаки с дронове срещу Киев

Един човек е загинал, а 12 души са ранени при руските атаки с дронове срещу Киев от началото на деня. Това съобщи директорката на отдела по здравеопазване към Киевската градска държавна администрация Тетяна Мостипан, цитирана от украинската новинарска агенция Укринформ, предава БТА.

Шестима от пострадалите са настанени в болница. Един от тях е в критично състояние, докато останалите петима са в сравнително стабилно състояние.

Междувременно киевската полиция съобщи за 11 ранени при атаките, като уточни, че една жена е изпаднала в състояние на шок.

Щети в пет района на столицата

По данни на правоохранителните органи руските удари с дронове през деня са нанесли щети в пет района на Киев - Голосеевски, Деснянски, Соломенски, Оболонски и Шевченковски.

Сред засегнатите обекти са жилищна сграда, лечебно заведение, ресторант и пазар. Повредени са и няколко автомобила.

На местата на ударите продължават работа разследващи екипи, сапьори, спасители и служители на други специализирани служби.

Укринформ отбелязва, че Русия продължава да атакува украинската столица с дронове, оборудвани с реактивни двигатели.

Поразен енергиен обект

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при руска атака е бил поразен енергиен обект в Шевченковски район на украинската столица.