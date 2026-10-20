НАТО изпраща допълнителни самолети, радари и дронове в Черно море след серия от атаки срещу кораби

НАТО ще изпрати допълнителни самолети за морско наблюдение, радарни системи и дронове в Черно море след поредица от смъртоносни атаки срещу кораби в региона, свързани с войната на Русия в Украйна. Това съобщи днес алиансът, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Решението беше обявено, след като Северноатлантическият съвет - главният орган за вземане на решения на пакта - обсъди ситуацията със сигурността в Черно море в централата на НАТО в Брюксел.

Освен допълнителните самолети, дронове и радарни системи държавите членки са изпратили или предстои да изпратят свои разузнавателни служители и екипи, които да извършат криминалистична оценка на използваните експлозиви. Това заяви военният говорител на НАТО, американският полковник Мартин О'Донъл.

Към момента алиансът не е установил кой стои зад последните атаки. Военни анализатори посочват Русия като най-вероятния извършител, но Москва не е поела отговорност за нападенията.

Най-малко 23-ма моряци са в неизвестност или са загинали

Миналата седмица седем моряци бяха обявени за изчезнали, след като дронове поразиха два химически танкера в близост до черноморското крайбрежие на Румъния. Ударите предизвикаха пожари на борда на корабите и засилиха опасенията за сигурността на важния за Украйна морски маршрут.

През последните 10 дни най-малко още пет товарни кораба бяха ударени край бреговете на Румъния и съседна България. Общо най-малко 23-ма моряци бяха обявени за изчезнали или загинали.

НАТО засилва наблюдението и разузнаването

Говорителката на алианса Алисън Харт потвърди, че сигурността в Черно море е била обсъдена от постоянните представители на страните членки.

„Днес постоянните представители на страните от НАТО се срещнаха в Северноатлантическия съвет, за да обсъдят сигурността в Черно море“, написа тя в социалната платформа Екс.

Харт подчерта, че алиансът вече е засилил отбранителните си възможности по източния фланг, включително средствата за противодействие на дронове.

„НАТО вече укрепи капацитета си по протежение на източния фланг, в това число арсенала за противодействие на дронове. Изпращаме допълнителни сили и средства в региона, включително за наблюдение, разузнаване и криминалистика“, добави говорителката.