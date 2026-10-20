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НАТО изпраща допълнителни самолети, радари и дронове в Черно море след серия от атаки срещу кораби
  Тема: Украйна

НАТО изпраща допълнителни самолети, радари и дронове в Черно море след серия от атаки срещу кораби

20 Октомври, 2026 20:27, обновена 20 Октомври, 2026 20:30 669 53

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Алиансът засилва наблюдението и разузнаването в региона след удари по търговски плавателни съдове край Румъния и България.

НАТО изпраща допълнителни самолети, радари и дронове в Черно море след серия от атаки срещу кораби - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

НАТО ще изпрати допълнителни самолети за морско наблюдение, радарни системи и дронове в Черно море след поредица от смъртоносни атаки срещу кораби в региона, свързани с войната на Русия в Украйна. Това съобщи днес алиансът, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Решението беше обявено, след като Северноатлантическият съвет - главният орган за вземане на решения на пакта - обсъди ситуацията със сигурността в Черно море в централата на НАТО в Брюксел.

Освен допълнителните самолети, дронове и радарни системи държавите членки са изпратили или предстои да изпратят свои разузнавателни служители и екипи, които да извършат криминалистична оценка на използваните експлозиви. Това заяви военният говорител на НАТО, американският полковник Мартин О'Донъл.

Към момента алиансът не е установил кой стои зад последните атаки. Военни анализатори посочват Русия като най-вероятния извършител, но Москва не е поела отговорност за нападенията.

Най-малко 23-ма моряци са в неизвестност или са загинали

Миналата седмица седем моряци бяха обявени за изчезнали, след като дронове поразиха два химически танкера в близост до черноморското крайбрежие на Румъния. Ударите предизвикаха пожари на борда на корабите и засилиха опасенията за сигурността на важния за Украйна морски маршрут.

През последните 10 дни най-малко още пет товарни кораба бяха ударени край бреговете на Румъния и съседна България. Общо най-малко 23-ма моряци бяха обявени за изчезнали или загинали.

НАТО засилва наблюдението и разузнаването

Говорителката на алианса Алисън Харт потвърди, че сигурността в Черно море е била обсъдена от постоянните представители на страните членки.

„Днес постоянните представители на страните от НАТО се срещнаха в Северноатлантическия съвет, за да обсъдят сигурността в Черно море“, написа тя в социалната платформа Екс.

Харт подчерта, че алиансът вече е засилил отбранителните си възможности по източния фланг, включително средствата за противодействие на дронове.

„НАТО вече укрепи капацитета си по протежение на източния фланг, в това число арсенала за противодействие на дронове. Изпращаме допълнителни сили и средства в региона, включително за наблюдение, разузнаване и криминалистика“, добави говорителката.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 усс.ран русофил

    5 11 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    Коментиран от #13

    20:31 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Стоянчо Пуканката

    15 4 Отговор
    Натюту ще изплаши гаргите...

    20:31 20.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кандидат депутат

    10 1 Отговор
    А войската в Париж кога ще я изпратят

    20:32 20.10.2026

  • 6 Благодарение на България

    10 2 Отговор
    Нека този път Русия не забравя, че всички тези самолети, радари и дронове са благодерание на България. На нашите политици. На нашето правителство. Сега разбрахте ли защо Буданов дойде на тайна среща с Радев?

    Коментиран от #11

    20:32 20.10.2026

  • 7 ........–

    14 3 Отговор
    Евр(Е)оатлантиците искат да ни подпалят чергата.

    Коментиран от #10

    20:33 20.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Най-много

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "........–":

    Да ти замирише на прегоряло масло около вратът.

    Коментиран от #23, #31, #50

    20:37 20.10.2026

  • 11 Шопо

    13 5 Отговор

    До коментар #6 от "Благодарение на България":

    Колко време ще е нужно на Русия за да превземе България ?
    Справка ВСВ

    Коментиран от #15, #48

    20:37 20.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 БАНко

    9 2 Отговор
    НАТООВЦЕ ЗАЩО ЧАК СЕГА ??? В НАЧАЛОТО НА ЛЯТОТО ЗЕЛЮ ХАЙДУТИН СЕ ПОХВАЛИ ЧЕ ЗАПОЧВА ВОЙНАТА В ЧЕРНО МОРЕ И ЗА 10 ДНИ СА УДАРЕНИ 40 КОРАБИ И ТАНКЕРИ !!! ЗА ЕДИН МЕСЕЦ ПОВЕЧЕ ОТ СТО !!! НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ РЕАКЦИЯТА НА ТУРЦИЯ И ИРАН СРЕЩУ ФАШАГИТЕ ОТ ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА ЗА УДАРЕНИ ТЕХНИ КОРАБИ !!! НО СЕГА УКРАИНСКО ЗНАМЕ НЯМА НИТО В АЗОВСКО МОРЕ , КОЕТО ВЕЧЕ Е ВЪТРЕШНО ЗА РУСИЯ , НИТО В ЧЕРНО МОРЕ , ЗАЩОТО ОДЕСА Е РУСКИ ГРАД !!!

    20:38 20.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Подлога на тинята

    1 6 Отговор
    Викат ме на Орлов мост да посрещам Сибирската чума.

    Коментиран от #29

    20:40 20.10.2026

  • 18 Зеленски

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Делю":

    За 5 години ние сме велика сила, 50 държави ни помагат и 600 млрд ни дадоха за операция вивалди - 277 км освободена територия за 5 години, господа от Нато дайте още 600 млрд за операция вивалди 2 хахахаха

    20:41 20.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🦉🦉🦉🦉

    5 1 Отговор
    Още ли има НЕ разбрали кой и защо удари ДВЕ СТАРИ ПРАЗНИ корита в Западния край на Черно море🤔❗

    Коментиран от #25

    20:41 20.10.2026

  • 21 Много Известен Съветски Актьор

    3 4 Отговор
    Вчера американски патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon, кацна във Варна и по-късно извърши многочасов патрулен полет над западната част на Черно Море. Бил е въоръжен с торпеда против подводници, противокорабни ракети Харпун и морски мини.

    Коментиран от #33, #45

    20:42 20.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ........–

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Най-много":

    фИрки си правила евтини.ЕвроФирки да ми запишеш час.

    20:42 20.10.2026

  • 24 Копеи не философствай!

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Раковоболен, тебе":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци.Плаща се точно на датата.В евро! Заплатите за копейка са много добри.Движение!

    Коментиран от #32, #37, #42

    20:42 20.10.2026

  • 25 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "🦉🦉🦉🦉":

    АЗ СЪС СИГУРНОСТ НЕ ЗНАМ
    КОЙ УДАРИ И ПОТОПИ КОРАБИТЕ

    20:44 20.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 САЩисан русофил

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Правоверен евроатлантик":

    Последнире 24 часа минус 1 870 руски солдата.
    Чакай повиквателна.

    Коментиран от #40

    20:44 20.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Подлога на тинята":

    Викат те да те жлембят клошарите, шмихи. Ха ха ха ха

    20:45 20.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Пак не позна

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Най-много":

    Ама ти ще хвърляш масло от ауспуха...

    20:46 20.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 🦉🦉🦉🦉

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Този POSErkoDON дойде от Италия❗
    Явно е бил подготвен за "оbsерацията",
    която пък бе предхождана от (уж) Путиновия удар по ПРАЗНИ ПЕТДЕСЕТГОДИШНИ коруби❗

    20:47 20.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Лука

    4 2 Отговор
    А въздухарите от НАТО ще имат ли нафта и керосин да си заредят таратайките и кашоните!???

    20:49 20.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Не се знае, гълъбче

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "САЩисан русофил":

    Може пък от ТЦК тебе да вземат. Все пак само тук в сайта си анонимен.

    20:50 20.10.2026

  • 41 Свраката

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Даката":

    И аз това повтарям от 5 Години.

    И още не ми е писнало

    20:50 20.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ели,

    6 2 Отговор
    Виж сега, няма значение дали триеш, слагаш плюсчета или минуси и така нататък. Това няма как да промени вече случили се събития.
    Само за днес руснаците изтърбушиха четири кораба с оръжие за хунтата в Киев. И да триеш, и да блокираш все едно, няма как да промениш това.

    Коментиран от #53

    20:51 20.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Коня на Оня

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Явно ко.женно торпедо с два двигателя не те е преследвало ?

    20:53 20.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Втората световна

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Шопо":

    През Втората Световна грузинецът Йосиф праща украинците да превземат България.

    20:56 20.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ицо":

    Гиди дупчено билетче, ще ми извъртиш инетче с М.

    21:04 20.10.2026

  • 53 Ели Стоянова

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "ели,":

    Не се и опитвам да го правя ,наела съм си хора за това .По принцип са едни безлични и непретенциозни мишшоцци 🐁 готови на всичко за комат хляб .

    21:06 20.10.2026

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