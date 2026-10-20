НАТО изпраща допълнителни самолети, радари и дронове в Черно море след серия от атаки срещу кораби

НАТО ще изпрати допълнителни самолети за морско наблюдение, радарни системи и дронове в Черно море след поредица от смъртоносни атаки срещу кораби в региона, свързани с войната на Русия в Украйна. Това съобщи днес алиансът, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Решението беше обявено, след като Северноатлантическият съвет - главният орган за вземане на решения на пакта - обсъди ситуацията със сигурността в Черно море в централата на НАТО в Брюксел.
Освен допълнителните самолети, дронове и радарни системи държавите членки са изпратили или предстои да изпратят свои разузнавателни служители и екипи, които да извършат криминалистична оценка на използваните експлозиви. Това заяви военният говорител на НАТО, американският полковник Мартин О'Донъл.
Към момента алиансът не е установил кой стои зад последните атаки. Военни анализатори посочват Русия като най-вероятния извършител, но Москва не е поела отговорност за нападенията.
Най-малко 23-ма моряци са в неизвестност или са загинали
Миналата седмица седем моряци бяха обявени за изчезнали, след като дронове поразиха два химически танкера в близост до черноморското крайбрежие на Румъния. Ударите предизвикаха пожари на борда на корабите и засилиха опасенията за сигурността на важния за Украйна морски маршрут.
През последните 10 дни най-малко още пет товарни кораба бяха ударени край бреговете на Румъния и съседна България. Общо най-малко 23-ма моряци бяха обявени за изчезнали или загинали.
НАТО засилва наблюдението и разузнаването
Говорителката на алианса Алисън Харт потвърди, че сигурността в Черно море е била обсъдена от постоянните представители на страните членки.
„Днес постоянните представители на страните от НАТО се срещнаха в Северноатлантическия съвет, за да обсъдят сигурността в Черно море“, написа тя в социалната платформа Екс.
Харт подчерта, че алиансът вече е засилил отбранителните си възможности по източния фланг, включително средствата за противодействие на дронове.
„НАТО вече укрепи капацитета си по протежение на източния фланг, в това число арсенала за противодействие на дронове. Изпращаме допълнителни сили и средства в региона, включително за наблюдение, разузнаване и криминалистика“, добави говорителката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 усс.ран русофил
Коментиран от #13
20:31 20.10.2026
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3 Стоянчо Пуканката
20:31 20.10.2026
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5 Кандидат депутат
20:32 20.10.2026
6 Благодарение на България
Коментиран от #11
20:32 20.10.2026
7 ........–
Коментиран от #10
20:33 20.10.2026
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10 Най-много
До коментар #7 от "........–":Да ти замирише на прегоряло масло около вратът.
Коментиран от #23, #31, #50
20:37 20.10.2026
11 Шопо
До коментар #6 от "Благодарение на България":Колко време ще е нужно на Русия за да превземе България ?
Справка ВСВ
Коментиран от #15, #48
20:37 20.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 БАНко
20:38 20.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Подлога на тинята
Коментиран от #29
20:40 20.10.2026
18 Зеленски
До коментар #15 от "Делю":За 5 години ние сме велика сила, 50 държави ни помагат и 600 млрд ни дадоха за операция вивалди - 277 км освободена територия за 5 години, господа от Нато дайте още 600 млрд за операция вивалди 2 хахахаха
20:41 20.10.2026
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20 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #25
20:41 20.10.2026
21 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #33, #45
20:42 20.10.2026
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23 ........–
До коментар #10 от "Най-много":фИрки си правила евтини.ЕвроФирки да ми запишеш час.
20:42 20.10.2026
24 Копеи не философствай!
До коментар #13 от "Раковоболен, тебе":Марш да пълниш снаряди за братята украинци.Плаща се точно на датата.В евро! Заплатите за копейка са много добри.Движение!
Коментиран от #32, #37, #42
20:42 20.10.2026
25 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ
До коментар #20 от "🦉🦉🦉🦉":АЗ СЪС СИГУРНОСТ НЕ ЗНАМ
КОЙ УДАРИ И ПОТОПИ КОРАБИТЕ
20:44 20.10.2026
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27 САЩисан русофил
До коментар #19 от "Правоверен евроатлантик":Последнире 24 часа минус 1 870 руски солдата.
Чакай повиквателна.
Коментиран от #40
20:44 20.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ха ха ха ха
До коментар #17 от "Подлога на тинята":Викат те да те жлембят клошарите, шмихи. Ха ха ха ха
20:45 20.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Пак не позна
До коментар #10 от "Най-много":Ама ти ще хвърляш масло от ауспуха...
20:46 20.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 🦉🦉🦉🦉
До коментар #21 от "Много Известен Съветски Актьор":Този POSErkoDON дойде от Италия❗
Явно е бил подготвен за "оbsерацията",
която пък бе предхождана от (уж) Путиновия удар по ПРАЗНИ ПЕТДЕСЕТГОДИШНИ коруби❗
20:47 20.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
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38 Лука
20:49 20.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Не се знае, гълъбче
До коментар #27 от "САЩисан русофил":Може пък от ТЦК тебе да вземат. Все пак само тук в сайта си анонимен.
20:50 20.10.2026
41 Свраката
До коментар #36 от "Даката":И аз това повтарям от 5 Години.
И още не ми е писнало
20:50 20.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ели,
Само за днес руснаците изтърбушиха четири кораба с оръжие за хунтата в Киев. И да триеш, и да блокираш все едно, няма как да промениш това.
Коментиран от #53
20:51 20.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Коня на Оня
До коментар #21 от "Много Известен Съветски Актьор":Явно ко.женно торпедо с два двигателя не те е преследвало ?
20:53 20.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Втората световна
До коментар #11 от "Шопо":През Втората Световна грузинецът Йосиф праща украинците да превземат България.
20:56 20.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ха ха ха ха
До коментар #51 от "Ицо":Гиди дупчено билетче, ще ми извъртиш инетче с М.
21:04 20.10.2026
53 Ели Стоянова
До коментар #43 от "ели,":Не се и опитвам да го правя ,наела съм си хора за това .По принцип са едни безлични и непретенциозни мишшоцци 🐁 готови на всичко за комат хляб .
21:06 20.10.2026