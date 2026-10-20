Мерц: Турските гастарбайтери са част от историята на успеха на Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц похвали приноса на турските гастарбайтери за развитието на Германия, определяйки миграцията им като „история на успеха“. Той направи това изказване по време на церемония, посветена на 65-ата годишнина от германско-турското споразумение за набиране на работна ръка, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В речта си днес Мерц заяви: „Турските гастарбайтери, както жени, така и мъже, помогнаха за изграждането на индустриалната база на нашата страна“.

Канцлерът подчерта и по-широкото влияние на миграцията върху германското общество.

„Германците и турците станаха модерни, с отворено съзнание и толерантни благодарение на взаимните си контакти през 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век“, каза той.

„Германия стана по-богата в културно, икономическо, научно и кулинарно отношение благодарение на миграцията от Турция“, добави Мерц.

Мерц: Страхът от чужденците е отрова за свободното общество

Германският канцлер заяви, че от хората, които пристигат в страната, с основание се очаква да спазват нейните демократични ценности. Сред посочените от него примери бяха равенството между мъжете и жените и отговорността към еврейския народ.

Същевременно Мерц подчерта, че хората, които се интегрират, трябва да могат да разчитат на равни възможности и на чувство за принадлежност към германското общество.

Той отбеляза, че въпреки усилията си мнозина продължават да бъдат третирани като чужденци.

„Страхът от чужденците е отрова за всяко свободно общество“, заяви канцлерът.

В речта си Мерц припомни расистките нападения в германските градове Мьолн, Золинген и Ханау. Той коментира и термина „ремиграция“, като го определи като несъществуваща дума.

„Зад него се крие атака срещу съвременна Германия, която сме изградили заедно през последните 65 години“, каза Мерц.

Канцлерът подчерта също, че Германия продължава да се нуждае от квалифицирани работници от чужбина.

От временно решение до трайна миграция

Споразумението за набиране на работна ръка между Германия и Турция е подписано на 30 октомври 1961 г. Първоначално то е замислено като временно решение за осигуряване на работници за бързо разрастващата се германска икономика, като е предвиждало срок от две години.

Това ограничение е отменено през 1964 г. Промяната позволява на работниците да получават право на постоянно пребиваване и улеснява събирането на семействата им.

През следващите 12 години около 867 000 мъже и жени от Турция заминават за Западна Германия. Данните са на канцеларията на Северен Рейн-Вестфалия - най-гъстонаселената германска провинция, в която някога е била съсредоточена тежката промишленост на страната.

Мигрантите пристигат, за да работят предимно във въглищните мини в Рурския басейн, по конвейерни линии и в производствените халета на германските фабрики, отбелязва ДПА.