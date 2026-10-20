Мерц: Турските гастарбайтери са част от историята на успеха на Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц похвали приноса на турските гастарбайтери за развитието на Германия, определяйки миграцията им като „история на успеха“. Той направи това изказване по време на церемония, посветена на 65-ата годишнина от германско-турското споразумение за набиране на работна ръка, предаде ДПА, цитирана от БТА.
В речта си днес Мерц заяви: „Турските гастарбайтери, както жени, така и мъже, помогнаха за изграждането на индустриалната база на нашата страна“.
Канцлерът подчерта и по-широкото влияние на миграцията върху германското общество.
„Германците и турците станаха модерни, с отворено съзнание и толерантни благодарение на взаимните си контакти през 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век“, каза той.
„Германия стана по-богата в културно, икономическо, научно и кулинарно отношение благодарение на миграцията от Турция“, добави Мерц.
Мерц: Страхът от чужденците е отрова за свободното общество
Германският канцлер заяви, че от хората, които пристигат в страната, с основание се очаква да спазват нейните демократични ценности. Сред посочените от него примери бяха равенството между мъжете и жените и отговорността към еврейския народ.
Същевременно Мерц подчерта, че хората, които се интегрират, трябва да могат да разчитат на равни възможности и на чувство за принадлежност към германското общество.
Той отбеляза, че въпреки усилията си мнозина продължават да бъдат третирани като чужденци.
„Страхът от чужденците е отрова за всяко свободно общество“, заяви канцлерът.
В речта си Мерц припомни расистките нападения в германските градове Мьолн, Золинген и Ханау. Той коментира и термина „ремиграция“, като го определи като несъществуваща дума.
„Зад него се крие атака срещу съвременна Германия, която сме изградили заедно през последните 65 години“, каза Мерц.
Канцлерът подчерта също, че Германия продължава да се нуждае от квалифицирани работници от чужбина.
От временно решение до трайна миграция
Споразумението за набиране на работна ръка между Германия и Турция е подписано на 30 октомври 1961 г. Първоначално то е замислено като временно решение за осигуряване на работници за бързо разрастващата се германска икономика, като е предвиждало срок от две години.
Това ограничение е отменено през 1964 г. Промяната позволява на работниците да получават право на постоянно пребиваване и улеснява събирането на семействата им.
През следващите 12 години около 867 000 мъже и жени от Турция заминават за Западна Германия. Данните са на канцеларията на Северен Рейн-Вестфалия - най-гъстонаселената германска провинция, в която някога е била съсредоточена тежката промишленост на страната.
Мигрантите пристигат, за да работят предимно във въглищните мини в Рурския басейн, по конвейерни линии и в производствените халета на германските фабрики, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пусна ли им
Коментиран от #51
20:58 20.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ганьо
Коментиран от #70
20:59 20.10.2026
5 Пич
21:00 20.10.2026
6 Ну, погоди
Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.
Коментиран от #27
21:00 20.10.2026
7 000
Коментиран от #18, #20, #86
21:00 20.10.2026
8 Ну, погоди
Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.
Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.
Коментиран от #13
21:00 20.10.2026
9 🦉🦉🦉🦉
21:01 20.10.2026
10 Естествено че добре че са
21:01 20.10.2026
11 Овчар
21:03 20.10.2026
12 Турците няма за Мерц да гласуват
21:03 20.10.2026
13 000
До коментар #8 от "Ну, погоди":Да припомним кой създаде еио, днес ес - глобалния финансов капитал обединен под названието римски клуб. Същите, които натъпкаха с кредити хитлеристка германия.
21:03 20.10.2026
14 А упадъка на България
Коментиран от #19
21:06 20.10.2026
15 Какъв успех
21:07 20.10.2026
16 Български турчин
21:08 20.10.2026
17 Сатана Z
Коментиран от #43
21:08 20.10.2026
18 евтини руски ресурси
До коментар #7 от "000":Имахме и ние до 89г. Фалирахме 3 пъти. Евтините руски ресурси винаги свършват с купони.
Коментиран от #23
21:10 20.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Без майтап
До коментар #7 от "000":Щатските господа и сссрските кгебисти щяха да са нищо след ВСВ без германските технологии.
Коментиран от #32
21:13 20.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ха, ха, ха...
Коментиран от #25
21:13 20.10.2026
23 000
До коментар #18 от "евтини руски ресурси":Към 1988 г. България е в топ 30 в света по индустриално развитие!
Коментиран от #41
21:14 20.10.2026
24 Тик-Ток
21:14 20.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тик-Ток
21:16 20.10.2026
27 и ако има капка СРАМ
До коментар #6 от "Ну, погоди":и чест, това нелицеприятно нещо на снимката ще се откаже от властта, защото е под всякакво ниво на доверие.Но власт се дава само с кръв. Затова са толкова напористи да предизвикват Русия, при това ядрена сила. Смятат, че винаги ще им се разминава! Да ама не! Да не прекаляват! Веднъж съветска армия стигна до Берлин. Тя щеше и по-нататък да отиде, но "демократичните" САЩ и Англия (Чърчил) се осефериха и ги спряха под благовидун предлог.
Коментиран от #34
21:17 20.10.2026
28 Шперц за Мерц
Коментиран от #33
21:17 20.10.2026
29 какво си се нагледал на
До коментар #19 от "Българин":турците. Гледай процъфтяващата Западна Европа и се представи какви още ще дойдат у нас!
21:18 20.10.2026
30 Тоз ще каже скоро че
21:18 20.10.2026
31 123
21:19 20.10.2026
32 000
До коментар #20 от "Без майтап":След всв в нито една горяма немска индустриална компания няма немски мажоритарен собственик. Практически контрола се държи от щатски капитали. Сега си отиват отново вкъщи - към сащ, а някой към азия. Толкова за немските технологии.
21:19 20.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Малка поправка
До коментар #27 от "и ако има капка СРАМ":Преди 1945 година руската армия влиза в Берлин още два пъти. През 1760 и 1813 година. Сега ще влезе за четвърти път, но този път няма да излезе.
Коментиран от #36
21:21 20.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 шМърц похвали принос на турските хастари
булки с бурки
вместо бира ще пият чай
и изучават турски и арабски
21:24 20.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ха, ха, ха...
До коментар #25 от "Ха ха ха ха":С турци никога не съм имал вземане-даване. Да си обетивен е достойнство, а да си злобар е поличба.
Коментиран от #44, #56
21:26 20.10.2026
41 В кой свят
До коментар #23 от "000":Третият ли?
21:26 20.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ВЪЗДУХАР
До коментар #17 от "Сатана Z":ИМА ПОВЕЧЕ
РУСНАЦИ
ОТ СЪРБИТЕ
В ГЕРМАНИЯ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ИНТЕРЕСНО Е ЧЕ
ИЗОБЩО НЕ ИМ СЕ ХОДИ
В РУСИЯ ДА УМИРАТ
ЗА ПУТИН.
ЗАЩО ЛИ?
Коментиран от #68
21:27 20.10.2026
44 Ха ха ха ха
До коментар #40 от "ха, ха, ха...":Познах, че са те ползвали турците като жена. А ти веднага започна да се оправдаваш като ученичка. Аре, чал!
Коментиран от #57
21:29 20.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 РУСОФИЛКИТЕ
Тръгнали да мислят за Германия
21:31 20.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Костадин Костадинов
21:32 20.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Гробар
До коментар #1 от "пусна ли им":Ще има иначе Султанът ще анексира източна България.
21:33 20.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 За вземане ясно
До коментар #40 от "ха, ха, ха...":Не си вземал ама много си давал😂😂😂
21:35 20.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Костадин Костадинов
Коментиран от #62
21:36 20.10.2026
60 Факт
Коментиран от #64
21:37 20.10.2026
61 Костадин Костадинов
21:37 20.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Лелелее
21:38 20.10.2026
64 Костадин Костадинов
До коментар #60 от "Факт":Не е Ердоган. Прочити 55
21:38 20.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Костадин Костадинов
21:40 20.10.2026
67 Дзак
21:40 20.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Търновец
21:49 20.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Фес и пес
21:52 20.10.2026
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77 Този коментар е премахнат от модератор.
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79 Домуз
21:55 20.10.2026
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83 Поговорка от Хамбург
Коментиран от #84
21:57 20.10.2026
84 Що крадеш бе?
До коментар #83 от "Поговорка от Хамбург":Аз първи измислих Шперц за Мерц.
21:59 20.10.2026
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86 Този коментар е премахнат от модератор.
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89 Емиграционе
22:31 20.10.2026