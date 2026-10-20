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Мерц: Турските гастарбайтери са част от историята на успеха на Германия

Мерц: Турските гастарбайтери са част от историята на успеха на Германия

20 Октомври, 2026 20:56 1 653 89

  • германия-
  • фридрих мерц-
  • история-
  • успех

Германският канцлер отбеляза 65 години от споразумението за набиране на работници с Турция, като подчерта приноса им за икономиката и културата на страната.

Мерц: Турските гастарбайтери са част от историята на успеха на Германия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц похвали приноса на турските гастарбайтери за развитието на Германия, определяйки миграцията им като „история на успеха“. Той направи това изказване по време на церемония, посветена на 65-ата годишнина от германско-турското споразумение за набиране на работна ръка, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В речта си днес Мерц заяви: „Турските гастарбайтери, както жени, така и мъже, помогнаха за изграждането на индустриалната база на нашата страна“.

Канцлерът подчерта и по-широкото влияние на миграцията върху германското общество.

„Германците и турците станаха модерни, с отворено съзнание и толерантни благодарение на взаимните си контакти през 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век“, каза той.

„Германия стана по-богата в културно, икономическо, научно и кулинарно отношение благодарение на миграцията от Турция“, добави Мерц.

Мерц: Страхът от чужденците е отрова за свободното общество

Германският канцлер заяви, че от хората, които пристигат в страната, с основание се очаква да спазват нейните демократични ценности. Сред посочените от него примери бяха равенството между мъжете и жените и отговорността към еврейския народ.

Същевременно Мерц подчерта, че хората, които се интегрират, трябва да могат да разчитат на равни възможности и на чувство за принадлежност към германското общество.

Той отбеляза, че въпреки усилията си мнозина продължават да бъдат третирани като чужденци.

„Страхът от чужденците е отрова за всяко свободно общество“, заяви канцлерът.

В речта си Мерц припомни расистките нападения в германските градове Мьолн, Золинген и Ханау. Той коментира и термина „ремиграция“, като го определи като несъществуваща дума.

„Зад него се крие атака срещу съвременна Германия, която сме изградили заедно през последните 65 години“, каза Мерц.

Канцлерът подчерта също, че Германия продължава да се нуждае от квалифицирани работници от чужбина.

От временно решение до трайна миграция

Споразумението за набиране на работна ръка между Германия и Турция е подписано на 30 октомври 1961 г. Първоначално то е замислено като временно решение за осигуряване на работници за бързо разрастващата се германска икономика, като е предвиждало срок от две години.

Това ограничение е отменено през 1964 г. Промяната позволява на работниците да получават право на постоянно пребиваване и улеснява събирането на семействата им.

През следващите 12 години около 867 000 мъже и жени от Турция заминават за Западна Германия. Данните са на канцеларията на Северен Рейн-Вестфалия - най-гъстонаселената германска провинция, в която някога е била съсредоточена тежката промишленост на страната.

Мигрантите пристигат, за да работят предимно във въглищните мини в Рурския басейн, по конвейерни линии и в производствените халета на германските фабрики, отбелязва ДПА.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пусна ли им

    24 10 Отговор
    новини на турски щот у нас има

    Коментиран от #51

    20:58 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ганьо

    11 20 Отговор
    Първо е предложено на Ганьо, но той роб на комунизма...

    Коментиран от #70

    20:59 20.10.2026

  • 5 Пич

    20 5 Отговор
    Струва ми се, че глупака просто трябва да изчака една две седмици...

    21:00 20.10.2026

  • 6 Ну, погоди

    20 7 Отговор
    внукът на нацистки щурмовик, стана канцлер. Каква ирония на съдбата!
    Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
    И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.

    Коментиран от #27

    21:00 20.10.2026

  • 7 000

    23 7 Отговор
    Другарят мерц като служител на блекрок знае отлично, че това което беше германия дължи на щатските иннестиции и евтините руски ресурси. Нищо от това няма да е налично поне следващите 20 години. Дните на ес изтичат.

    Коментиран от #18, #20, #86

    21:00 20.10.2026

  • 8 Ну, погоди

    10 6 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    Коментиран от #13

    21:00 20.10.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    21 4 Отговор
    Смъркащият бело във влака, още не е разбрал разликата между дошлите от Турция да работят и нахлулите от Азия и Африка да ползват помощи ❗

    21:01 20.10.2026

  • 10 Естествено че добре че са

    20 5 Отговор
    Турските гастарбайтери щото иначе германеца и едно винтче не може да завие. То няма вече и германски пирон даже. Внасят ги от Албания.

    21:01 20.10.2026

  • 11 Овчар

    14 3 Отговор
    В ЕС има над 900 квартала анклави в които полицията не може да влезе...Там стрелят... Мерц , Макрон и Урсула нямат представа за какъв бунт иде реч..! Армията и полицията ще влошат нещата и ще излязат още повече хора..! Въпрос на време е банките да станат мишена..! Това са неудобните факти.

    21:03 20.10.2026

  • 12 Турците няма за Мерц да гласуват

    16 3 Отговор
    Колкото и да им се мазни

    21:03 20.10.2026

  • 13 000

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ну, погоди":

    Да припомним кой създаде еио, днес ес - глобалния финансов капитал обединен под названието римски клуб. Същите, които натъпкаха с кредити хитлеристка германия.

    21:03 20.10.2026

  • 14 А упадъка на България

    11 12 Отговор
    Започна като изгони турците.

    Коментиран от #19

    21:06 20.10.2026

  • 15 Какъв успех

    16 7 Отговор
    Бре смешник. Германия е дюнерджийница вече а ти говориш за успех. Качеството на немското автомобилостроене вече отдавна е в тиквите. Я си отвори очите и бъди реалист.

    21:07 20.10.2026

  • 16 Български турчин

    6 9 Отговор
    Разправят, че Никола Обретенов направил Христо Ботев герой.

    21:08 20.10.2026

  • 17 Сатана Z

    8 7 Отговор
    А гастарбайтерите от Югославия що не ги споменаваш,след като те първи научиха мързеливите немци на работа.

    Коментиран от #43

    21:08 20.10.2026

  • 18 евтини руски ресурси

    9 14 Отговор

    До коментар #7 от "000":

    Имахме и ние до 89г. Фалирахме 3 пъти. Евтините руски ресурси винаги свършват с купони.

    Коментиран от #23

    21:10 20.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Без майтап

    3 11 Отговор

    До коментар #7 от "000":

    Щатските господа и сссрските кгебисти щяха да са нищо след ВСВ без германските технологии.

    Коментиран от #32

    21:13 20.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ха, ха, ха...

    4 15 Отговор
    Да обаче турците се цивилизоваха поне малко от Грмания, Австрия и други страни от запад, докато в същото време ние се освинихме от изток и отново изпаднахме в безтегловност. Последни бяхме в развитието си от целия Източен блок, последни сме и в ЕС по всички положителни показатеи, а първи по отрицателните. Сега, ако не беше Ердоган да върне турците векове назад в средновековието по манталитет, а да продължат да се развиват като светската държава на Ататюрк можеше дори и в ЕС да се вместят.

    Коментиран от #25

    21:13 20.10.2026

  • 23 000

    12 7 Отговор

    До коментар #18 от "евтини руски ресурси":

    Към 1988 г. България е в топ 30 в света по индустриално развитие!

    Коментиран от #41

    21:14 20.10.2026

  • 24 Тик-Ток

    11 7 Отговор
    Шмерц -иибрика на Анадолците ,абе хайванин вчера излезе статистика емигрантите струват на Германия 400 милиарда за последните 10 години

    21:14 20.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тик-Ток

    8 6 Отговор
    Успеха на Германия към пътя в ада

    21:16 20.10.2026

  • 27 и ако има капка СРАМ

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ну, погоди":

    и чест, това нелицеприятно нещо на снимката ще се откаже от властта, защото е под всякакво ниво на доверие.Но власт се дава само с кръв. Затова са толкова напористи да предизвикват Русия, при това ядрена сила. Смятат, че винаги ще им се разминава! Да ама не! Да не прекаляват! Веднъж съветска армия стигна до Берлин. Тя щеше и по-нататък да отиде, но "демократичните" САЩ и Англия (Чърчил) се осефериха и ги спряха под благовидун предлог.

    Коментиран от #34

    21:17 20.10.2026

  • 28 Шперц за Мерц

    4 11 Отговор
    Турците в Германия не работат нищо, а живеят от социални помощи.

    Коментиран от #33

    21:17 20.10.2026

  • 29 какво си се нагледал на

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    турците. Гледай процъфтяващата Западна Европа и се представи какви още ще дойдат у нас!

    21:18 20.10.2026

  • 30 Тоз ще каже скоро че

    3 2 Отговор
    Дю-ра е национално немско ядене.

    21:18 20.10.2026

  • 31 123

    2 2 Отговор
    Данните са на канцеларията на Северен Рейн-Вестфалия.т.е.(Норд Рейн-Вест Фален или (Северен Рейн Западна Фалия).Иначе става турска реч с някоя дума на български за финал.

    21:19 20.10.2026

  • 32 000

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Без майтап":

    След всв в нито една горяма немска индустриална компания няма немски мажоритарен собственик. Практически контрола се държи от щатски капитали. Сега си отиват отново вкъщи - към сащ, а някой към азия. Толкова за немските технологии.

    21:19 20.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Малка поправка

    8 6 Отговор

    До коментар #27 от "и ако има капка СРАМ":

    Преди 1945 година руската армия влиза в Берлин още два пъти. През 1760 и 1813 година. Сега ще влезе за четвърти път, но този път няма да излезе.

    Коментиран от #36

    21:21 20.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 шМърц похвали принос на турските хастари

    7 6 Отговор
    похвалете се че и следващите поколения ги чака шариа
    булки с бурки
    вместо бира ще пият чай
    и изучават турски и арабски

    21:24 20.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ха, ха, ха...

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ха ха ха ха":

    С турци никога не съм имал вземане-даване. Да си обетивен е достойнство, а да си злобар е поличба.

    Коментиран от #44, #56

    21:26 20.10.2026

  • 41 В кой свят

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "000":

    Третият ли?

    21:26 20.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ВЪЗДУХАР

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    ИМА ПОВЕЧЕ
    РУСНАЦИ
    ОТ СЪРБИТЕ
    В ГЕРМАНИЯ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ИНТЕРЕСНО Е ЧЕ
    ИЗОБЩО НЕ ИМ СЕ ХОДИ
    В РУСИЯ ДА УМИРАТ
    ЗА ПУТИН.

    ЗАЩО ЛИ?

    Коментиран от #68

    21:27 20.10.2026

  • 44 Ха ха ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "ха, ха, ха...":

    Познах, че са те ползвали турците като жена. А ти веднага започна да се оправдаваш като ученичка. Аре, чал!

    Коментиран от #57

    21:29 20.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 РУСОФИЛКИТЕ

    2 6 Отговор
    Да гледат Руската Кочина.

    Тръгнали да мислят за Германия

    21:31 20.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Костадин Костадинов

    1 4 Отговор
    Някой знае ли защо Путин трепи руснаците са

    21:32 20.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Гробар

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "пусна ли им":

    Ще има иначе Султанът ще анексира източна България.

    21:33 20.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 За вземане ясно

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "ха, ха, ха...":

    Не си вземал ама много си давал😂😂😂

    21:35 20.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Костадин Костадинов

    0 3 Отговор
    Некой знай ли што Путин трепи руснаците са

    Коментиран от #62

    21:36 20.10.2026

  • 60 Факт

    2 2 Отговор
    Ердоган го каза в прав текст при едно посещение.Раждайте деца!Меркел вместо да се стресне, се разсърди, че им го казал на турски.

    Коментиран от #64

    21:37 20.10.2026

  • 61 Костадин Костадинов

    2 3 Отговор
    Неска Путин колко хора утрепа

    21:37 20.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Лелелее

    4 0 Отговор
    Сред посочените от него примери бяха равенството между мъжете и жените и отговорността към еврейския народ.

    21:38 20.10.2026

  • 64 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Факт":

    Не е Ердоган. Прочити 55

    21:38 20.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор
    Тука сички сте исчадиа

    21:40 20.10.2026

  • 67 Дзак

    2 3 Отговор
    В най-тежките производства, в услугите, навсякъде!

    21:40 20.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Търновец

    2 1 Отговор
    След гастарбайтерите от Турция и Мароко в Германия дойдоха наркотиците

    21:49 20.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Фес и пес

    2 1 Отговор
    На този как ще му ходят едни анадолски шалварки...

    21:52 20.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Домуз

    1 1 Отговор
    Що кадъни съм опнал като бях войник в ГВ.

    21:55 20.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Поговорка от Хамбург

    3 0 Отговор
    Мерц, лапай Шперц.

    Коментиран от #84

    21:57 20.10.2026

  • 84 Що крадеш бе?

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "Поговорка от Хамбург":

    Аз първи измислих Шперц за Мерц.

    21:59 20.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Емиграционе

    0 0 Отговор
    Много точно казано,ако не бяха турците сега Германия щеше да е друга...построиха западна Германия....Браво!!!

    22:31 20.10.2026

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