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Уиткоф ще предложи на Путин тристранна среща с Тръмп и Зеленски
  Тема: Украйна

Уиткоф ще предложи на Путин тристранна среща с Тръмп и Зеленски

20 Октомври, 2026 21:58, обновена 20 Октомври, 2026 21:59 825 33

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  • украйна-
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  • тръмп-
  • среща

Специалният пратеник на САЩ се очаква да обсъди с руското ръководство идеи и предложения, подготвени съвместно от американски и европейски представители.

Уиткоф ще предложи на Путин тристранна среща с Тръмп и Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф се очаква да предложи на руския президент Владимир Путин провеждането на тристранна среща с американския държавен глава Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски. Предложението вероятно ще бъде отправено по време на посещението на Уиткоф в Русия през следващите дни, съобщи Асошиейтед прес (АП), предава News.bg.

Възможността за среща на тримата лидери беше оповестена на пресконференция след разговорите между Уиткоф и Зеленски, проведени във вторник в Осло.

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Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви, че американският пратеник ще отпътува за Санкт Петербург, където ще разговаря с представители на руското ръководство. По думите му Уиткоф ще представи идеи, обсъдени по време на срещата му с украинския президент, както и предложенията, по които са работили европейските и американските му колеги.

„Стив Уиткоф ще отлети утре за Санкт Петербург, където ще се срещне с руското ръководство и ще обмени идеи от тази среща, както и предложенията, върху които са работили европейските и американските колеги. И вероятно ще подготви почвата за среща на ниво лидери“, заяви Стьоре.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мисията невъзможна

    10 15 Отговор
    Опитват да спасят бункерното човече.

    Коментиран от #9, #11

    22:05 20.10.2026

  • 3 Кина

    18 6 Отговор
    При капитулация победителя определя правилата..! Сащ няма да могат да прекратят войната . Украинската капитулация не стане факт през зимата и всички западни договори и концесии за точене на ресурси ще са невалидни.

    Коментиран от #16, #18

    22:06 20.10.2026

  • 4 Уиткоф трябва да предложи Путин

    16 6 Отговор
    За нобелова награда за мир първо

    22:07 20.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    13 2 Отговор
    Евентуално, вероятно, може би, следващите дни...? Ко?

    22:10 20.10.2026

  • 7 арбалета 🎯

    13 2 Отговор
    Да видим в крайна сметка какво ще е сънувал Путин тая нощ .

    22:11 20.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ние и вие

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Мисията невъзможна":

    Зетя на Рижавия и някой си преговарят за пари. Залога е човешки животи и душевни трагедии.

    Коментиран от #15

    22:15 20.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЗЕТЯ НА ПУТИН

    7 9 Отговор

    До коментар #11 от "Ние и вие":

    Защо е със Фамилия Зеленски.

    Хаха хахаха хахаха хахаха

    Няма такава Гавра.

    Коментиран от #26

    22:17 20.10.2026

  • 16 Пич

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Кина":

    Не схващаш каква е играта!
    Тръмп и Путин правят безобразия според международното право, и затова се легитимират взаимно!
    Затова Путин ще позволи на Тръмп да вземе нещо от Украйна!
    За Урсулианците няма да има нищо!

    22:17 20.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Шопо

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от "Кина":

    Всички помощи за Украйна всъщност са заеми, ако Зеленски капитулира няма да има кой да връща заемите.
    Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.

    22:19 20.10.2026

  • 19 Наблюдател

    17 3 Отговор
    Украйна трябва да плати репарации и кръвнина на Русия.
    Украйна трябва да върне всички заеми взети от целия свят.
    Украйна трябва да плати хотелите и престоя на нахалниците с големите джипове, на разноски при Българския и други данъкоплатци.
    ..... Имам още 100 точки, списъка е огромен....

    22:19 20.10.2026

  • 20 Дзак

    6 2 Отговор
    Докато няма решителен пробив, няма да постигнат споразумение!

    22:20 20.10.2026

  • 21 В Аляска е хладничко

    2 1 Отговор
    Но не е под нулата. Става

    22:21 20.10.2026

  • 22 Дъщерята на Путин

    5 9 Отговор
    Която ръководи
    Отдела в който
    Се мъчат да направят Елексири
    За да могат
    Да удължат живота на ПУТИН
    до 150 Години твърди:

    Че Съвременната Медицина може да излъже
    И Господ .

    Хаха хахаха хахаха хахаха.

    Скоро ще видим дали
    Този Един Милиард Долара
    Които Путин инвестира
    В това Лудо Начинание
    Ще даде Ефект.

    Господ забавя но не забравя .

    22:22 20.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 лош късмет

    2 3 Отговор
    Тристранна среща на пума, хиена и зебра за споразумение за разбирателство за менюто за тържествената мирна вечеря....

    22:23 20.10.2026

  • 25 Съдията

    5 5 Отговор
    Върти, сучи, как, заплашвай... И накрая пак в Кремъл, на килимчето... А за Европа и килимче няма...

    22:25 20.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 с указ

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "az СВОПобеда 81":

    Сепаративните преговори от областни управители и кметове и т.н. са забранени, т.е. нелегитимни.

    22:26 20.10.2026

  • 28 Мине не мине

    2 1 Отговор
    И някой изкача от дупката и прави изявление кво му е минало през акъла докато е бил в кенефа. Тея американци са уникални верно. Само се чудя кой в САЩ ги отразява. Тея у двора дето са на бялият хоспел са от 10 да 13,30 че не може да са те и се чудя как точно тея пуйки споделят дивотиите си

    22:28 20.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 1700 ДНЯ

    2 2 Отговор
    ПОЗОР.

    ТОВА САМО ЕДИН КГБ ПРОЙДОХА.

    МОЖЕ ДА СЪТВОРИ.

    22:31 20.10.2026

  • 31 Героят От Досиетата Епстийн

    0 2 Отговор
    Знае ли ?

    Оня Ден РИЖАВИЯ Говореше
    За някакво Примирение

    За Което никой не беше Чувал .

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    22:34 20.10.2026

  • 32 Лама дьо Петрохански

    1 0 Отговор
    Тръмп и Путин няма да приемат предложението.
    Зеленски в качеството си на президент на Украйна ратифицира законопроект, с който се забранява да сключва каквито и да е споразумения с Русия.
    Войната продължава до две възмоьности - пълна капитулация на Украйна или произвеждане на избори в Украйна с нов легитимен президент, който да отмени закона приет от Зеленски.

    22:39 20.10.2026

  • 33 Помни

    0 0 Отговор
    Уиткоф сигурно си мисли , че Путин страда от деменция и е забравил как го излъгаха Меркел , Макрон и Зеленски на срещата във Франция . А сетне Меркел се хвалеше как са преметнали Путин във Франция. То не бяха Минск1, Минск2, Нормандски формат , Истанбелска договоренст, след всяка от които следваше поредната наглосаксоюдейска измама на Русия. Сега Путин ясно им каза условията си . Щом не ги приемат безусловно и без всякакви уговорки , за да се случи траен мир на руски условия , Русия няма да спре да бие бандеровските потомци на наглосаксоюдеите като маче у дирек !

    22:43 20.10.2026

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