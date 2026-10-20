Уиткоф ще предложи на Путин тристранна среща с Тръмп и Зеленски

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф се очаква да предложи на руския президент Владимир Путин провеждането на тристранна среща с американския държавен глава Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски. Предложението вероятно ще бъде отправено по време на посещението на Уиткоф в Русия през следващите дни, съобщи Асошиейтед прес (АП), предава News.bg.

Възможността за среща на тримата лидери беше оповестена на пресконференция след разговорите между Уиткоф и Зеленски, проведени във вторник в Осло.

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Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви, че американският пратеник ще отпътува за Санкт Петербург, където ще разговаря с представители на руското ръководство. По думите му Уиткоф ще представи идеи, обсъдени по време на срещата му с украинския президент, както и предложенията, по които са работили европейските и американските му колеги.

„Стив Уиткоф ще отлети утре за Санкт Петербург, където ще се срещне с руското ръководство и ще обмени идеи от тази среща, както и предложенията, върху които са работили европейските и американските колеги. И вероятно ще подготви почвата за среща на ниво лидери“, заяви Стьоре.