Уиткоф ще предложи на Путин тристранна среща с Тръмп и Зеленски

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф се очаква да предложи на руския президент Владимир Путин провеждането на тристранна среща с американския държавен глава Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски. Предложението вероятно ще бъде отправено по време на посещението на Уиткоф в Русия през следващите дни, съобщи Асошиейтед прес (АП), предава News.bg.
Възможността за среща на тримата лидери беше оповестена на пресконференция след разговорите между Уиткоф и Зеленски, проведени във вторник в Осло.
Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви, че американският пратеник ще отпътува за Санкт Петербург, където ще разговаря с представители на руското ръководство. По думите му Уиткоф ще представи идеи, обсъдени по време на срещата му с украинския президент, както и предложенията, по които са работили европейските и американските му колеги.
„Стив Уиткоф ще отлети утре за Санкт Петербург, където ще се срещне с руското ръководство и ще обмени идеи от тази среща, както и предложенията, върху които са работили европейските и американските колеги. И вероятно ще подготви почвата за среща на ниво лидери“, заяви Стьоре.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мисията невъзможна
Коментиран от #9, #11
22:05 20.10.2026
3 Кина
Коментиран от #16, #18
22:06 20.10.2026
4 Уиткоф трябва да предложи Путин
22:07 20.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гост
22:10 20.10.2026
7 арбалета 🎯
22:11 20.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ние и вие
До коментар #2 от "Мисията невъзможна":Зетя на Рижавия и някой си преговарят за пари. Залога е човешки животи и душевни трагедии.
Коментиран от #15
22:15 20.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ЗЕТЯ НА ПУТИН
До коментар #11 от "Ние и вие":Защо е със Фамилия Зеленски.
Хаха хахаха хахаха хахаха
Няма такава Гавра.
Коментиран от #26
22:17 20.10.2026
16 Пич
До коментар #3 от "Кина":Не схващаш каква е играта!
Тръмп и Путин правят безобразия според международното право, и затова се легитимират взаимно!
Затова Путин ще позволи на Тръмп да вземе нещо от Украйна!
За Урсулианците няма да има нищо!
22:17 20.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Шопо
До коментар #3 от "Кина":Всички помощи за Украйна всъщност са заеми, ако Зеленски капитулира няма да има кой да връща заемите.
Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.
22:19 20.10.2026
19 Наблюдател
Украйна трябва да върне всички заеми взети от целия свят.
Украйна трябва да плати хотелите и престоя на нахалниците с големите джипове, на разноски при Българския и други данъкоплатци.
..... Имам още 100 точки, списъка е огромен....
22:19 20.10.2026
20 Дзак
22:20 20.10.2026
21 В Аляска е хладничко
22:21 20.10.2026
22 Дъщерята на Путин
Отдела в който
Се мъчат да направят Елексири
За да могат
Да удължат живота на ПУТИН
до 150 Години твърди:
Че Съвременната Медицина може да излъже
И Господ .
Хаха хахаха хахаха хахаха.
Скоро ще видим дали
Този Един Милиард Долара
Които Путин инвестира
В това Лудо Начинание
Ще даде Ефект.
Господ забавя но не забравя .
22:22 20.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 лош късмет
22:23 20.10.2026
25 Съдията
22:25 20.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 с указ
До коментар #12 от "az СВОПобеда 81":Сепаративните преговори от областни управители и кметове и т.н. са забранени, т.е. нелегитимни.
22:26 20.10.2026
28 Мине не мине
22:28 20.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 1700 ДНЯ
ТОВА САМО ЕДИН КГБ ПРОЙДОХА.
МОЖЕ ДА СЪТВОРИ.
22:31 20.10.2026
31 Героят От Досиетата Епстийн
Оня Ден РИЖАВИЯ Говореше
За някакво Примирение
За Което никой не беше Чувал .
Хаха хахахахаха хахахахаха
22:34 20.10.2026
32 Лама дьо Петрохански
Зеленски в качеството си на президент на Украйна ратифицира законопроект, с който се забранява да сключва каквито и да е споразумения с Русия.
Войната продължава до две възмоьности - пълна капитулация на Украйна или произвеждане на избори в Украйна с нов легитимен президент, който да отмени закона приет от Зеленски.
22:39 20.10.2026
33 Помни
22:43 20.10.2026